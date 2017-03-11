Стадион: Полман Зрители: 10829
15' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
0:1
26' ГолАюб Яссин
1:1
46' ГолКювас Брандлей
73' Желтая карточкаБрама Вут
82' Желтая карточкаКонбой Кевин
2:1
90' ГолБрюнс Томас
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
94'
93'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает навес
93'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает подножку. Те Вирик Мик заработал фол.
93'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
92'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает подножку. Госенс Робин заработал фол.
92'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 10829 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Хераклес", а он уже решил момент. Браво!
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Брюнс Томас, и мяч снова в игре
90'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
89'
Халлер Себастьен наказан за толчок Проппер Робин
89'
88'
Трупе Джованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
85'
После дальнего удара, который нанес Арментерос Самуэль мяч отбит вратарем
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
85'
Амрабат Софьян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт делает пас партнеру.
83'
83'
Кювас Брандлей бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
82'
Конбой Кевин получает желтую карточку.
82'
Конбой Кевин из команды Утрехт. Это Кювас Брандлей заработал фол.
81'
81'
Тактическая замена. Баразит Насер уходит с поля и его заменяет Живкович Рицхайро
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
79'
78'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает подножку. Брюнс Томас заработал фол.
77'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
77'
Дарри Браим из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
77'
Трупе Джованни выбил мяч на угловой.
76'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
76'
Конбой Кевин выбил мяч на угловой.
75'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает отличный пас
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Кювас Брандлей исполняет штрафной удар, но его блокируют
73'
Брама Вут получает желтую карточку.
73'
Брама Вут из команды Утрехт. Это Арментерос Самуэль заработал фол.
72'
72'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Кювас Брандлей из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
71'
Те Вирик Мик наказан за толчок Аюб Яссин
71'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Арментерос Самуэль на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
69'
Лабьяд Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
68'
68'
Амрабат Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Трупе Джованни нарушает правила. Дарри Браим пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
65'
65'
Пелюпесси Йоей нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Госенс Робин из команды Хераклес делает пас партнеру.
65'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
64'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
64'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес
63'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
62'
Амрабат Софьян из команды Утрехт. Это Брюнс Томас заработал фол.
61'
Кювас Брандлей наказан за толчок Халлер Себастьен
60'
60'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Брейкерс Тим блокирует соперника. Халлер Себастьен заработал своей команде штрафной.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
59'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
58'
Брюнс Томас коснулся мяча рукой.
57'
Брама Вут из команды Утрехт. Это Пелюпесси Йоей заработал фол.
56'
Кювас Брандлей наказан за толчок Янссен Виллем
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
54'
53'
Халлер Себастьен из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
53'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает пас партнеру.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
46'
Хоогма Джастин сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кювас Брандлей записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Хоогма Джастин выбил мяч подальше от ворот.
46'
Тактическая замена. Ван дер Марел Марк уходит с поля и его заменяет Леувин Рамон
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Баразит Насер заработал фол.
43'
43'
Брюнс Томас из команды Хераклес подал угловой слева.
43'
Трупе Джованни выбил мяч на угловой.
40'
40'
Конбой Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
39'
Вратарь парирует удар, который нанес Баразит Насер, и мяч снова в игре
38'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес в офсайде
38'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Брюнс Томас и мяч снова в игре
37'
37'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Баразит Насер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
34'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес
33'
33'
После дальнего удара, который нанес Госенс Робин мяч отбит вратарем
32'
32'
Брюнс Томас из команды Хераклес подал угловой справа.
31'
Йенсен Давид выбил мяч на угловой.
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Брама Вут из команды Утрехт делает подножку. Брюнс Томас заработал фол.
29'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает подножку. Госенс Робин заработал фол.
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Аюб Яссин!
26'
Вратарь парирует удар, который нанес Керк Гирано, и мяч снова в игре
26'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает навес
25'
25'
Брюнс Томас из команды Хераклес подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
23'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Баразит Насер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
22'
22'
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Баразит Насер, и мяч снова в игре
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Амрабат Софьян наказан за толчок Брюнс Томас
18'
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Ван дер Марел Марк получает желтую карточку.
15'
Ван дер Марел Марк блокирует соперника. Петерсон Кристофер заработал своей команде штрафной.
14'
Баразит Насер из команды Утрехт подал угловой слева.
13'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Брама Вут заработал фол.
12'
12'
Керк Гирано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
10'
Конбой Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
10'
Баразит Насер из команды Утрехт подал угловой справа.
9'
Аюб Яссин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
9'
Брюнс Томас из команды Хераклес отвел угрозу отличным подкатом
9'
Аюб Яссин на финте ушёл от оппонента.
6'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает пас партнеру.
6'
5'
5'
Баразит Насер из команды Утрехт делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
4'
3'
3'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
3'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Аюб Яссин наказан за толчок Брюнс Томас
1'
После дальнего удара, который нанес Госенс Робин мяч отбит вратарем
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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