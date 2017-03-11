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Стадион: Зрители: 10829
Хераклес
2:1
Конец матча
Утрехт
0'
15' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
0:1
26' Гол
Аюб Яссин
1:1
46' Гол
Кювас Брандлей
73' Желтая карточка
Брама Вут
82' Желтая карточка
Конбой Кевин
2:1
90' Гол
Брюнс Томас
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает навес
Фол, нарушение
93'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает подножку. Те Вирик Мик заработал фол.

93'
Аюб Яссин из команды Утрехт наносит очень неточный удар.
93'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
92'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает подножку. Госенс Робин заработал фол.
92'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 10829 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Хераклес", а он уже решил момент. Браво!
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Брюнс Томас, и мяч снова в игре
90'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
Фол, нарушение
89'
Халлер Себастьен наказан за толчок Проппер Робин
89'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Трупе Джованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
85'
После дальнего удара, который нанес Арментерос Самуэль мяч отбит вратарем
85'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Удар от ворот произведет Хераклес
85'
Амрабат Софьян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт делает пас партнеру.
83'
Удар от ворот произведет Утрехт
83'
Кювас Брандлей бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
82'
Конбой Кевин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Конбой Кевин из команды Утрехт. Это Кювас Брандлей заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Хераклес
81'
Тактическая замена. Баразит Насер уходит с поля и его заменяет Живкович Рицхайро
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
78'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает подножку. Брюнс Томас заработал фол.
77'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
Угловой
77'
Дарри Браим из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
77'
Трупе Джованни выбил мяч на угловой.
76'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
76'
Конбой Кевин выбил мяч на угловой.
75'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает отличный пас
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Кювас Брандлей исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
73'
Брама Вут получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Брама Вут из команды Утрехт. Это Арментерос Самуэль заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Утрехт
72'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Кювас Брандлей из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
71'
Те Вирик Мик наказан за толчок Аюб Яссин
71'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Арментерос Самуэль на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Удар от ворот произведет Хераклес
69'
Лабьяд Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
68'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
68'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Амрабат Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Халлер Себастьен, и мяч снова в игре
68'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Трупе Джованни нарушает правила. Дарри Браим пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
65'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает навес
65'
Пелюпесси Йоей нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Госенс Робин из команды Хераклес делает пас партнеру.
65'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
64'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
64'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес
63'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
Фол, нарушение
62'
Амрабат Софьян из команды Утрехт. Это Брюнс Томас заработал фол.
Офсайд
62'
Брама Вут из команды Утрехт в офсайде
Офсайд
61'
Кювас Брандлей наказан за толчок Халлер Себастьен
60'
Удар от ворот произведет Хераклес
60'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Брейкерс Тим блокирует соперника. Халлер Себастьен заработал своей команде штрафной.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
59'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Вратарь парирует удар, который нанес Халлер Себастьен, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
58'
Брюнс Томас коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
57'
Брама Вут из команды Утрехт. Это Пелюпесси Йоей заработал фол.
Фол, нарушение
56'
Кювас Брандлей наказан за толчок Янссен Виллем
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Хераклес
53'
Халлер Себастьен из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
53'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает пас партнеру.
50'
Удар от ворот произведет Хераклес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Хоогма Джастин сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кювас Брандлей записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Хоогма Джастин выбил мяч подальше от ворот.
46'
Тактическая замена. Ван дер Марел Марк уходит с поля и его заменяет Леувин Рамон
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
45'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Баразит Насер заработал фол.
43'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
43'
Брюнс Томас из команды Хераклес подал угловой слева.
43'
Трупе Джованни выбил мяч на угловой.
40'
Удар от ворот произведет Хераклес
40'
Конбой Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Вратарь парирует удар, который нанес Баразит Насер, и мяч снова в игре
Офсайд
38'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес в офсайде
38'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Брюнс Томас и мяч снова в игре
37'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
36'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Баразит Насер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
34'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Конбой Кевин из команды Утрехт делает навес
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Халлер Себастьен, и мяч снова в игре
33'
После дальнего удара, который нанес Госенс Робин мяч отбит вратарем
32'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
32'
Брюнс Томас из команды Хераклес подал угловой справа.
31'
Йенсен Давид выбил мяч на угловой.
31'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
30'
Брама Вут из команды Утрехт делает подножку. Брюнс Томас заработал фол.
Фол, нарушение
29'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает подножку. Госенс Робин заработал фол.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Аюб Яссин!
26'
Вратарь парирует удар, который нанес Керк Гирано, и мяч снова в игре
26'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает навес
25'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Брюнс Томас из команды Хераклес подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
23'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает навес
23'
Баразит Насер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
22'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Баразит Насер, и мяч снова в игре
21'
Удар от ворот произведет Утрехт
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
20'
Амрабат Софьян наказан за толчок Брюнс Томас
18'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
15'
Ван дер Марел Марк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
15'
Ван дер Марел Марк блокирует соперника. Петерсон Кристофер заработал своей команде штрафной.
14'
Аюб Яссин из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
14'
Баразит Насер из команды Утрехт подал угловой слева.
13'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
13'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Брама Вут заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Хераклес
12'
Керк Гирано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
11'
Удар от ворот произведет Утрехт
11'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Удар от ворот произведет Хераклес
10'
Конбой Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Баразит Насер из команды Утрехт подал угловой справа.
9'
Аюб Яссин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
9'
Брюнс Томас из команды Хераклес отвел угрозу отличным подкатом
9'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает пас партнеру.
9'
Аюб Яссин на финте ушёл от оппонента.
6'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает пас партнеру.
6'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Баразит Насер из команды Утрехт делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
4'
Удар от ворот произведет Утрехт
3'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
3'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
2'
Аюб Яссин наказан за толчок Брюнс Томас
1'
После дальнего удара, который нанес Госенс Робин мяч отбит вратарем
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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