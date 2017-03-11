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Стадион: Зрители: 9752
Гоу Эхед Иглс
1:3
Конец матча
ПСВ
0'
35' Желтая карточка
Де Йонг Люк
0:1
40' Пенальти
Де Йонг Сим
45' Желтая карточка
Кроули Дэниэл
47' Желтая карточка
Дёйтс Сандер
1:1
49' Гол
Ману Элвис
1:2
61' Гол
Де Йонг Люк
70' Желтая карточка
Ману Элвис
1:3
85' Гол
Гуардадо Андрес
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Шваб Даниэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Хендрикс Йоррит заработал фол.
93'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс

92'
Бергвейн Стевен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет ПСВ
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Хендрикс Сэм наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
89'
Виллемс Джетро наказан за толчок Матсен Даррен
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 9752 болельщиков
88'
Тактическая замена. Де Йонг Сим уходит с поля и его заменяет Хендрикс Йоррит
Офсайд
87'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гуардадо Андрес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
85'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
84'
Де Когел Леон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
83'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
83'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Шваб Даниэль
83'
Тактическая замена. Дёйтс Сандер уходит с поля и его заменяет Де Когел Леон
82'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Бергвейн Стевен
Фол, нарушение
82'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс. Это Исима-Мирен Николя заработал фол.
81'
После дальнего удара, который нанес Прёппер Дэви мяч отбит вратарем
80'
Матсен Даррен нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
78'
Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
Фол, нарушение
76'
Морено Эктор наказан за толчок Ману Элвис
76'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
75'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Тактическая замена. Антониа Ярхинио уходит с поля и его заменяет Матсен Даррен
Фол, нарушение
73'
Дёйтс Сандер наказан за толчок Де Йонг Сим
72'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Желтая карточка
70'
Ману Элвис получает желтую карточку.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
70'
Ману Элвис коснулся мяча рукой.
70'
Антониа Ярхинио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ. Это Ахентех Рохди заработал фол.
69'
Ахентех Рохди из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
67'
Прёппер Дэви нарушает правила. Ману Элвис пострадал
67'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
67'
Де Йонг Сим из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
67'
Удар от ворот произведет ПСВ
Фол, нарушение
66'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает подножку. Ману Элвис заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Перейро Гастон имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
63'
Удар от ворот произведет ПСВ
63'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
Фол, нарушение
63'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
61'
Ариас Сантьяго сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Де Йонг Люк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
Офсайд
61'
Ахентех Рохди из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
61'
Ману Элвис нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
59'
Морено Эктор из команды ПСВ в офсайде
59'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает пас партнеру.
59'
Де Йонг Сим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
Угловой
58'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
58'
Схенк Ксандро выбил мяч на угловой.
58'
Перейро Гастон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Ахентех Рохди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
57'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой справа.
56'
Ахентех Рохди выбил мяч на угловой.
56'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
55'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
55'
Удар от ворот произведет ПСВ
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс бьет головой мимо ворот
Угловой
54'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
53'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
53'
Перейро Гастон из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Прёппер Дэви мяча так и не получил
52'
Хендрикс Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Удар от ворот произведет ПСВ
51'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
После дальнего удара, который нанес Де Йонг Люк мяч отбит вратарем
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Кроули Дэниэл сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ману Элвис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает навес прямо в штрафную.
49'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников.
48'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
48'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Дёйтс Сандер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
49'
Кроули Дэниэл получает желтую карточку.
Фол, нарушение
48'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
47'
Прёппер Дэви из команды ПСВ сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
43'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Ариас Сантьяго заработал фол.
Описание гола
40'
Г О О О О О Л - Де Йонг Сим из команды ПСВ забивает пенальти
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
40'
ПЕНАЛТИ! - Ахентех Рохди тянет соперника за майку в штрафной площади. Прёппер Дэви заработал пенальти для своей команды
39'
Вратарь парирует удар, который нанес Ману Элвис, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
38'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ. Это Joey Groenbast заработал фол.
38'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
Угловой
38'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
38'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Удар от ворот произведет ПСВ
37'
Антониа Ярхинио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Травма, повреждение
36'
Де Йонг Сим возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Де Йонг Сим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Травма, повреждение
35'
Де Йонг Сим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
35'
Де Йонг Люк получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
35'
Хендрикс Сэм совершает грубый фол. Де Йонг Сим был жертвой
33'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
После дальнего удара, который нанес Де Йонг Люк мяч отбит вратарем
Офсайд
32'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
31'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
31'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
31'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
30'
Ариас Сантьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
30'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Рицмайер Марсель получил травму и заменен. Ахентех Рохди выходит на поле.
29'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
29'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Кроули Дэниэл
Травма, повреждение
26'
Рицмайер Марсель возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Рицмайер Марсель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
25'
Рицмайер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Перейро Гастон наказан за толчок Рицмайер Марсель
23'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
23'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
23'
Перейро Гастон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
22'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
21'
Схенк Ксандро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
21'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
18'
Перейро Гастон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Удар от ворот произведет ПСВ
16'
Хендрикс Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
15'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
14'
Рамселар Барт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Фишер Сандер атакует сзади соперника. Перейро Гастон пострадал.
12'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
12'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
12'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает навес
Фол, нарушение
11'
Морено Эктор наказан за толчок Дёйтс Сандер
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Угловой
10'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
10'
Де Йонг Сим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
10'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
9'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает неудачный навес.
9'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
8'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
4'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
2'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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