Стадион: Де Аделарсхорст Зрители: 9752
1:3
Конец матча
35' Желтая карточкаДе Йонг Люк
0:1
40' ПенальтиДе Йонг Сим
45' Желтая карточкаКроули Дэниэл
47' Желтая карточкаДёйтс Сандер
1:1
49' ГолМану Элвис
1:2
61' ГолДе Йонг Люк
70' Желтая карточкаМану Элвис
1:3
85' ГолГуардадо Андрес
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Шваб Даниэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
93'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Хендрикс Йоррит заработал фол.
93'
92'
Бергвейн Стевен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Хендрикс Сэм наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
89'
Виллемс Джетро наказан за толчок Матсен Даррен
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 9752 болельщиков
88'
Тактическая замена. Де Йонг Сим уходит с поля и его заменяет Хендрикс Йоррит
87'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гуардадо Андрес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
85'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
84'
Де Когел Леон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
83'
83'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Шваб Даниэль
83'
Тактическая замена. Дёйтс Сандер уходит с поля и его заменяет Де Когел Леон
82'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Бергвейн Стевен
82'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс. Это Исима-Мирен Николя заработал фол.
81'
После дальнего удара, который нанес Прёппер Дэви мяч отбит вратарем
80'
Матсен Даррен нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
78'
Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
76'
Морено Эктор наказан за толчок Ману Элвис
76'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
75'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Тактическая замена. Антониа Ярхинио уходит с поля и его заменяет Матсен Даррен
73'
Дёйтс Сандер наказан за толчок Де Йонг Сим
72'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
70'
Ману Элвис получает желтую карточку.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Ману Элвис коснулся мяча рукой.
70'
Антониа Ярхинио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ. Это Ахентех Рохди заработал фол.
69'
Ахентех Рохди из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Прёппер Дэви нарушает правила. Ману Элвис пострадал
67'
67'
Де Йонг Сим из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
67'
66'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает подножку. Ману Элвис заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Перейро Гастон имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
63'
63'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
63'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
61'
Ариас Сантьяго сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Де Йонг Люк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
61'
Ахентех Рохди из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
61'
Ману Элвис нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Морено Эктор из команды ПСВ в офсайде
59'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает пас партнеру.
59'
Де Йонг Сим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
58'
58'
Схенк Ксандро выбил мяч на угловой.
58'
Перейро Гастон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Ахентех Рохди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
56'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой справа.
56'
Ахентех Рохди выбил мяч на угловой.
56'
55'
55'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс бьет головой мимо ворот
54'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
53'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
53'
Перейро Гастон из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Прёппер Дэви мяча так и не получил
52'
Хендрикс Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
51'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
После дальнего удара, который нанес Де Йонг Люк мяч отбит вратарем
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Кроули Дэниэл сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ману Элвис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает навес прямо в штрафную.
49'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников.
48'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
48'
47'
Дёйтс Сандер получает желтую карточку.
47'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Кроули Дэниэл получает желтую карточку.
48'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
47'
Прёппер Дэви из команды ПСВ сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
43'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Ариас Сантьяго заработал фол.
40'
Г О О О О О Л - Де Йонг Сим из команды ПСВ забивает пенальти
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
ПЕНАЛТИ! - Ахентех Рохди тянет соперника за майку в штрафной площади. Прёппер Дэви заработал пенальти для своей команды
39'
Вратарь парирует удар, который нанес Ману Элвис, и мяч снова в игре
38'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ. Это Joey Groenbast заработал фол.
38'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
38'
38'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
37'
Антониа Ярхинио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Де Йонг Сим возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Де Йонг Сим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Де Йонг Сим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Де Йонг Люк получает желтую карточку за споры
35'
Хендрикс Сэм совершает грубый фол. Де Йонг Сим был жертвой
33'
32'
После дальнего удара, который нанес Де Йонг Люк мяч отбит вратарем
32'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
31'
31'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
31'
30'
Ариас Сантьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Рицмайер Марсель получил травму и заменен. Ахентех Рохди выходит на поле.
29'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
29'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Кроули Дэниэл
26'
Рицмайер Марсель возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Рицмайер Марсель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Рицмайер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Перейро Гастон наказан за толчок Рицмайер Марсель
23'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
23'
23'
Перейро Гастон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
22'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
21'
Схенк Ксандро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
21'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
18'
18'
Перейро Гастон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
16'
Хендрикс Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
15'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
14'
Рамселар Барт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
13'
13'
Фишер Сандер атакует сзади соперника. Перейро Гастон пострадал.
12'
12'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
12'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает навес
11'
Морено Эктор наказан за толчок Дёйтс Сандер
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
10'
Де Йонг Сим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
10'
9'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает неудачный навес.
9'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
8'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
5'
5'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
2'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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