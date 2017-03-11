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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 23000
Ренн
1:1
Конец матча
Дижон
0'
3' Желтая карточка
Шафик Фуад
41' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
0:1
42' Гол
Тавареш Жулио
1:1
58' Гол
Саид Уэсли
85' Желтая карточка
Данзе Ромен
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Дьони Луа из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Дьони Луа из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
93'
Удар от ворот произведет Дижон
93'
Прчич Саньин бьет из пределов штрафной и упускает момент!

91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
После удара головой, который нанес Тавареш Жулио, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
90'
Мартен Марвен из команды Дижон подал угловой справа.
89'
Удар от ворот произведет Дижон
89'
Андре Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Тактическая замена. Мубеле Ндомбе уходит с поля и его заменяет Калулу Альдо
88'
Мартен Марвен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
88'
Дьони Луа из команды Дижон делает навес
87'
Саид Уэсли из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
87'
Эну Адриен из команды Ренн делает навес
87'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Мартен Марвен из команды Дижон подал угловой справа.
86'
Дьони Луа из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
85'
Данзе Ромен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
85'
Данзе Ромен блокирует соперника. Лис-Мелу Пьерр заработал своей команде штрафной.
84'
Удар от ворот произведет Ренн
84'
Удар от ворот произведет Дижон
84'
Сио Жованни из команды Ренн бьет головой мимо ворот
83'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Лис-Мелу Пьерр нарушает правила. Эну Адриен пострадал
Фол, нарушение
82'
Бельмонт Антони из команды Дижон. Это Мубеле Ндомбе заработал фол.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
81'
Лотье Жордан пробил головой, вратарь справился с ударом.
81'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
81'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Мартен Марвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Бенсебаини Рами нарушает правила. Дьони Луа пострадал
80'
Тактическая замена. Амальфитано Ромен уходит с поля и его заменяет Бельмонт Антони
79'
Удар от ворот произведет Дижон
79'
Эну Адриен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
79'
Лотье Жордан выбил мяч на угловой.
79'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
78'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
77'
Удар от ворот произведет Дижон
77'
Саид Уэсли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
77'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает пас партнеру.
77'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 23000 болельщиков
76'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Лис-Мелу Пьерр бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
75'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
74'
Тактическая замена. Гуркюфф Йоанн уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
Офсайд
74'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
74'
Гуркюфф Йоанн нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Саид Уэсли из команды Ренн делает навес
72'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
72'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
71'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
70'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Ренн
69'
Абейд Мехди не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
Дьони Луа из команды Дижон делает пас партнеру.
69'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает пас партнеру.
69'
Саид Уэсли из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
68'
Удар от ворот произведет Ренн
Фол, нарушение
67'
Хаддади Уссама наказан за толчок Саид Уэсли
Фол, нарушение
66'
Саид Уэсли коснулся мяча рукой.
66'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
66'
Лис-Мелу Пьерр нарушил правила.
65'
Сио Жованни из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Удар от ворот произведет Ренн
63'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
63'
Сио Жованни из команды Ренн в офсайде
62'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Мартен Марвен
62'
Удар от ворот произведет Дижон
62'
Саид Уэсли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает пас партнеру.
62'
Гуркюфф Йоанн на финте ушёл от оппонента.
61'
Сио Жованни нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает пас партнеру.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает навес
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Саид Уэсли!
58'
Вратарь парирует удар, который нанес Мубеле Ндомбе, и мяч снова в игре
58'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
57'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Саид Уэсли нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
56'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Саид Уэсли заработал фол.
56'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Дижон
55'
Мубеле Ндомбе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Сио Жованни из команды Ренн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
54'
Хаддади Уссама наказан за толчок Саид Уэсли
54'
Удар от ворот произведет Дижон
53'
Тактическая замена. Дьякаби Адама уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Дижон совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
48'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Шафик Фуад наказан за толчок Мубеле Ндомбе
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Удар от ворот произведет Ренн
48'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
47'
Дьони Луа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Ренн
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Хаддади Уссама сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тавареш Жулио из клуба "Дижон" отправил мяч головой в ворота.
42'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
Угловой
42'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
Желтая карточка
41'
Бенсебаини Рами из команды Ренн был наказан за старое нарушение.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
41'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Сио Жованни мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
40'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
40'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Варро Седрик получил травму и заменен. Ланг Адам выходит на поле.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Варро Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Сио Жованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Дьякаби Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Сио Жованни наказан за толчок Рейне Батист
27'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Дьякаби Адама из команды Ренн делает навес
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
26'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Ренн
Фол, нарушение
24'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает подножку. Варро Седрик заработал фол.
23'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Шафик Фуад атакует сзади соперника. Мубеле Ндомбе пострадал.
22'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
20'
Мубеле Ндомбе наказан за толчок Шафик Фуад
20'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает навес
18'
Дьякаби Адама из команды Ренн остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
17'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Абейд Мехди получает жёлтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
16'
Сио Жованни наказан за толчок Абейд Мехди
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
16'
Удар от ворот произведет Ренн
16'
Абейд Мехди бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
15'
Бенсебаини Рами из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Дьони Луа.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Сио Жованни мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
9'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает пас партнеру.
7'
Удар от ворот произведет Ренн
7'
Тавареш Жулио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
7'
Бенсебаини Рами ошибается в защите.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
После дальнего удара, который нанес Тавареш Жулио мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
5'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
Желтая карточка
3'
Шафик Фуад получает желтую карточку.
Фол, нарушение
3'
Шафик Фуад атакует сзади соперника. Ньяньон Жорис пострадал.
2'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Дижон
Ренн
87.8% (187)
Ничья:
10.3% (22)
Дижон
1.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ренн:
40.8% (87)
Ренн:
31.5% (67)
Ренн:
12.2% (26)
Ничья:
8% (17)
Ренн:
1.9% (4)
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