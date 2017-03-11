Стадион: Роазон Парк Зрители: 23000
3' Желтая карточкаШафик Фуад
41' Желтая карточкаБенсебаини Рами
0:1
42' ГолТавареш Жулио
1:1
58' ГолСаид Уэсли
85' Желтая карточкаДанзе Ромен
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
93'
Прчич Саньин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
После удара головой, который нанес Тавареш Жулио, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
90'
Мартен Марвен из команды Дижон подал угловой справа.
89'
89'
Андре Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Тактическая замена. Мубеле Ндомбе уходит с поля и его заменяет Калулу Альдо
88'
Мартен Марвен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
87'
Саид Уэсли из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
87'
Эну Адриен из команды Ренн делает навес
87'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Мартен Марвен из команды Дижон подал угловой справа.
86'
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Данзе Ромен получает желтую карточку.
85'
Данзе Ромен блокирует соперника. Лис-Мелу Пьерр заработал своей команде штрафной.
84'
84'
84'
Сио Жованни из команды Ренн бьет головой мимо ворот
83'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Лис-Мелу Пьерр нарушает правила. Эну Адриен пострадал
82'
Бельмонт Антони из команды Дижон. Это Мубеле Ндомбе заработал фол.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
81'
Лотье Жордан пробил головой, вратарь справился с ударом.
81'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
81'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Мартен Марвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Бенсебаини Рами нарушает правила. Дьони Луа пострадал
80'
Тактическая замена. Амальфитано Ромен уходит с поля и его заменяет Бельмонт Антони
79'
79'
Эну Адриен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
79'
Лотье Жордан выбил мяч на угловой.
79'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
78'
78'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
77'
77'
Саид Уэсли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
77'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает пас партнеру.
77'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 23000 болельщиков
76'
75'
Лис-Мелу Пьерр бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
75'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
74'
Тактическая замена. Гуркюфф Йоанн уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
74'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
74'
Гуркюфф Йоанн нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Саид Уэсли из команды Ренн делает навес
72'
72'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
71'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
70'
69'
69'
Абейд Мехди не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает пас партнеру.
69'
Саид Уэсли из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
68'
67'
Хаддади Уссама наказан за толчок Саид Уэсли
66'
Саид Уэсли коснулся мяча рукой.
66'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
66'
Лис-Мелу Пьерр нарушил правила.
65'
Сио Жованни из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
63'
63'
Сио Жованни из команды Ренн в офсайде
62'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Мартен Марвен
62'
62'
Саид Уэсли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает пас партнеру.
62'
Гуркюфф Йоанн на финте ушёл от оппонента.
61'
Сио Жованни нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает пас партнеру.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает навес
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Саид Уэсли!
58'
Вратарь парирует удар, который нанес Мубеле Ндомбе, и мяч снова в игре
58'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
57'
57'
Саид Уэсли нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
56'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Саид Уэсли заработал фол.
56'
55'
55'
Мубеле Ндомбе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Сио Жованни из команды Ренн делает пас партнеру.
54'
Хаддади Уссама наказан за толчок Саид Уэсли
54'
53'
Тактическая замена. Дьякаби Адама уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Дижон совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
48'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Шафик Фуад наказан за толчок Мубеле Ндомбе
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
48'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
47'
Дьони Луа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
46'
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
43'
42'
Хаддади Уссама сделал результативную передачу.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тавареш Жулио из клуба "Дижон" отправил мяч головой в ворота.
42'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
42'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
41'
Бенсебаини Рами из команды Ренн был наказан за старое нарушение.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
41'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Сио Жованни мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
40'
40'
40'
38'
36'
Варро Седрик получил травму и заменен. Ланг Адам выходит на поле.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Варро Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Сио Жованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
31'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Дьякаби Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
27'
Сио Жованни наказан за толчок Рейне Батист
27'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Дьякаби Адама из команды Ренн делает навес
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
26'
25'
24'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает подножку. Варро Седрик заработал фол.
23'
23'
Шафик Фуад атакует сзади соперника. Мубеле Ндомбе пострадал.
22'
22'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Мубеле Ндомбе наказан за толчок Шафик Фуад
20'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Дьякаби Адама из команды Ренн остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
17'
17'
Абейд Мехди получает жёлтую карточку за толчок соперника.
16'
Сио Жованни наказан за толчок Абейд Мехди
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
16'
16'
Абейд Мехди бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
15'
Бенсебаини Рами из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Дьони Луа.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Сио Жованни мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
9'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает пас партнеру.
7'
7'
Тавареш Жулио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
7'
Бенсебаини Рами ошибается в защите.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
5'
После дальнего удара, который нанес Тавареш Жулио мяч отбит вратарем
5'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
3'
Шафик Фуад получает желтую карточку.
3'
Шафик Фуад атакует сзади соперника. Ньяньон Жорис пострадал.
2'
2'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Дижон
Ренн
87.8% (187)
Ничья:
10.3% (22)
Дижон
1.9% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ренн:
40.8% (87)
2:1 Ренн:
31.5% (67)
2:0 Ренн:
12.2% (26)
1:1 Ничья:
8% (17)
3:1 Ренн:
1.9% (4)
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