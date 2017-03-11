Стадион: Марсель Пико Зрители: 17000
1:0
31' ГолДиа Иссиар
50' Желтая карточкаМауасса Фет
1:1
63' ПенальтиДе Превиль Николя
65' Желтая карточкаРони Лопеш
76' Желтая карточкаСету Жюльен
77' Желтая карточкаПедретти Бенуа
1:2
81' ГолРони Лопеш
86' Желтая карточкаДе Превиль Николя
87' Желтая карточкаКуффо Жоффрей
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
94'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
93'
93'
Кишна Рикардо из команды Лилль делает подножку. Куффо Жоффрей заработал фол.
92'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Рони Лопеш из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
91'
Рони Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой справа.
91'
Кабако Эрик точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
90'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой справа.
90'
Бусин Алексис из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
89'
Бериа Френк из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Маршетти Венсан.
88'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
88'
Кабако Эрик из команды Нанси в офсайде
88'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Амаду Ибрагим из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Кабако Эрик.
87'
87'
Игрок из команды Нанси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Нанси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Куффо Жоффрей получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Де Превиль Николя получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
85'
Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес
84'
84'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Бериа Френк нарушает правила. Муратори Венсан пострадал
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Рони Лопеш!
81'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Вратарь парирует удар, который нанес Сету Жюльен, и мяч снова в игре
81'
Диа Иссиар из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
81'
Эдер Лопеш из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Маршетти Венсан.
80'
Муратори Венсан из команды Нанси делает подножку. Эдер Лопеш заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Мауасса Фет уходит с поля и его заменяет Бусин Алексис
77'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
77'
Коршья Себастьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Педретти Бенуа получает желтую карточку.
76'
Сету Жюльен получает желтую карточку за споры
76'
Педретти Бенуа из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Коршья Себастьен.
76'
Хаджи Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 17000 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
Тактическая замена. Диарра Алу уходит с поля и его заменяет Педретти Бенуа
74'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
72'
70'
70'
Сету Жюльен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Мауасса Фет из команды Нанси подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
69'
Кишна Рикардо из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Дьянь Моду.
68'
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Манданн Кристоф получил травму и заменен. Хаджи Юссуф выходит на поле.
68'
Манданн Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Кабако Эрик из команды Нанси в офсайде
67'
Рони Лопеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Мауасса Фет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
Рони Лопеш получает желтую карточку.
65'
Рони Лопеш из команды Лилль делает подножку. Маршетти Венсан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
65'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
63'
Г О О О О О Л - Де Превиль Николя из команды Лилль забивает пенальти
63'
ПЕНАЛЬТИ! – Диарра Алу фолит в штрафной площади. Бензия Яссин пострадал
63'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает пас партнеру.
62'
61'
Тактическая замена. Мавуба Рио уходит с поля и его заменяет Кишна Рикардо
61'
Куффо Жоффрей отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Диарра Алу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Бериа Френк наказан за толчок Мауасса Фет
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
Де Превиль Николя из команды Лилль в офсайде
59'
Муратори Венсан из команды Нанси делает подножку. Рони Лопеш заработал фол.
58'
Эдер Лопеш нарушает правила. Кабако Эрик пострадал
58'
58'
Диа Иссиар из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Алонсо Хуниор.
57'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Диа Иссиар и мяч снова в игре
57'
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
53'
Куффо Жоффрей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
53'
Баша Марко получил травму и заменен. Алонсо Хуниор выходит на поле.
52'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Баша Марко получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
51'
Баша Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Баша Марко из команды Лилль бьет головой мимо ворот
50'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
Мауасса Фет получает желтую карточку.
49'
Мауасса Фет из команды Нанси делает подножку. Коршья Себастьен заработал фол.
49'
49'
Мауасса Фет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Мавуба Рио наказан за толчок Маршетти Венсан
47'
47'
Мауасса Фет атакует сзади соперника. Коршья Себастьен пострадал.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Манданн Кристоф из команды Нанси в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
43'
Рони Лопеш из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Черник Сергей.
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Рони Лопеш, и мяч снова в игре
43'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
42'
42'
Маршетти Венсан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
41'
Кабако Эрик из команды Нанси наносит неточный удар с лета
41'
Диарра Алу из команды Нанси подал угловой справа.
41'
Дьянь Моду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Диарра Алу из команды Нанси делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
38'
37'
36'
36'
Рони Лопеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Кабако Эрик из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Эдер Лопеш.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
После дальнего удара, который нанес Мавуба Рио мяч отбит вратарем
33'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Сету Жюльен сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Диа Иссиар из клуба "Нанси" отправил мяч головой в ворота.
31'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
Бензия Яссин возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Бензия Яссин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
29'
Бензия Яссин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
27'
27'
26'
Диарра Алу из команды Нанси подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
Диа Иссиар из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
24'
24'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает пас партнеру.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Мавуба Рио блокирует соперника. Мауасса Фет заработал своей команде штрафной.
23'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мавуба Рио из команды Лилль делает навес
21'
21'
Сумаоро Адама из команды Лилль бьет головой мимо ворот
21'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
20'
20'
Маршетти Венсан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Манданн Кристоф нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Диа Иссиар из команды Нанси делает пас партнеру.
19'
19'
Дьянь Моду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Амаду Ибрагим из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Сету Жюльен.
19'
18'
17'
Коршья Себастьен бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
17'
Диарра Алу из команды Нанси делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
16'
Диа Иссиар атакует сзади соперника. Бериа Френк пострадал.
15'
Диа Иссиар нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
13'
Эдер Лопеш из команды Лилль в офсайде
13'
Бериа Френк из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
11'
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
8'
8'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
8'
Дьянь Моду выбил мяч на угловой.
8'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Баша Марко из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
7'
6'
Манданн Кристоф попал в створ, но вратарь справился с ударом.
6'
Диа Иссиар из команды Нанси делает пас партнеру.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
4'
4'
Куффо Жоффрей выбил мяч подальше от ворот.
4'
4'
4'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
4'
3'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
2'
Манданн Кристоф из команды Нанси в офсайде
2'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает передачу за спину защитников.
1'
1'
Маршетти Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Диа Иссиар заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нанси". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Marcel Picot. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нанси 1:2 Лилль
Нанси
22.6% (48)
Ничья:
50.9% (108)
Лилль
26.4% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.5% (88)
1:0 Нанси:
12.3% (26)
1:2 Лилль:
11.8% (25)
0:1 Лилль:
10.8% (23)
2:1 Нанси:
9.4% (20)
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