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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 17000
Нанси
1:2
Конец матча
Лилль
0'
1:0
31' Гол
Диа Иссиар
50' Желтая карточка
Мауасса Фет
1:1
63' Пенальти
Де Превиль Николя
65' Желтая карточка
Рони Лопеш
76' Желтая карточка
Сету Жюльен
77' Желтая карточка
Педретти Бенуа
1:2
81' Гол
Рони Лопеш
86' Желтая карточка
Де Превиль Николя
87' Желтая карточка
Куффо Жоффрей
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
93'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Фол, нарушение
93'
Кишна Рикардо из команды Лилль делает подножку. Куффо Жоффрей заработал фол.
92'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
92'
Рони Лопеш из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
91'
Рони Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой справа.
91'
Кабако Эрик точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
90'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой справа.
90'
Бусин Алексис из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
89'
Бериа Френк из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Маршетти Венсан.
88'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Офсайд
88'
Кабако Эрик из команды Нанси в офсайде
88'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Амаду Ибрагим из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Кабако Эрик.
87'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Нанси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Нанси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
87'
Куффо Жоффрей получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
86'
Де Превиль Николя получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
85'
Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес
84'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Бериа Френк нарушает правила. Муратори Венсан пострадал
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Рони Лопеш!
81'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Вратарь парирует удар, который нанес Сету Жюльен, и мяч снова в игре
81'
Диа Иссиар из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Эдер Лопеш из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Маршетти Венсан.
Фол, нарушение
80'
Муратори Венсан из команды Нанси делает подножку. Эдер Лопеш заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Мауасса Фет уходит с поля и его заменяет Бусин Алексис
77'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
Травма, повреждение
77'
Коршья Себастьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
77'
Педретти Бенуа получает желтую карточку.
Желтая карточка
76'
Сету Жюльен получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
76'
Педретти Бенуа из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Коршья Себастьен.
76'
Хаджи Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 17000 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
Тактическая замена. Диарра Алу уходит с поля и его заменяет Педретти Бенуа
74'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
72'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Удар от ворот произведет Лилль
70'
Сету Жюльен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
70'
Мауасса Фет из команды Нанси подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
69'
Кишна Рикардо из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Дьянь Моду.
68'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Манданн Кристоф получил травму и заменен. Хаджи Юссуф выходит на поле.
Травма, повреждение
68'
Манданн Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
67'
Кабако Эрик из команды Нанси в офсайде
67'
Рони Лопеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Мауасса Фет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
65'
Рони Лопеш получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Рони Лопеш из команды Лилль делает подножку. Маршетти Венсан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Удар от ворот произведет Нанси
65'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Описание гола
63'
Г О О О О О Л - Де Превиль Николя из команды Лилль забивает пенальти
Фол, нарушение
63'
ПЕНАЛЬТИ! – Диарра Алу фолит в штрафной площади. Бензия Яссин пострадал
63'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает пас партнеру.
62'
Удар от ворот произведет Лилль
61'
Тактическая замена. Мавуба Рио уходит с поля и его заменяет Кишна Рикардо
61'
Куффо Жоффрей отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Диарра Алу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Бериа Френк наказан за толчок Мауасса Фет
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Офсайд
59'
Де Превиль Николя из команды Лилль в офсайде
Фол, нарушение
59'
Муратори Венсан из команды Нанси делает подножку. Рони Лопеш заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Эдер Лопеш нарушает правила. Кабако Эрик пострадал
58'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Диа Иссиар из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Алонсо Хуниор.
57'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Диа Иссиар и мяч снова в игре
57'
Удар от ворот произведет Нанси
Фол, нарушение
56'
Удар от ворот произведет Лилль
55'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
Удар от ворот произведет Лилль
53'
Куффо Жоффрей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Баша Марко получил травму и заменен. Алонсо Хуниор выходит на поле.
52'
Удар от ворот произведет Нанси
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Баша Марко получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
51'
Баша Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Баша Марко из команды Лилль бьет головой мимо ворот
50'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Желтая карточка
50'
Мауасса Фет получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Мауасса Фет из команды Нанси делает подножку. Коршья Себастьен заработал фол.
49'
Удар от ворот произведет Лилль
49'
Мауасса Фет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Мавуба Рио наказан за толчок Маршетти Венсан
47'
Удар от ворот произведет Нанси
Фол, нарушение
47'
Мауасса Фет атакует сзади соперника. Коршья Себастьен пострадал.
46'
Удар от ворот произведет Нанси
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
45'
Манданн Кристоф из команды Нанси в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
43'
Рони Лопеш из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Черник Сергей.
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Рони Лопеш, и мяч снова в игре
43'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
42'
Удар от ворот произведет Лилль
42'
Маршетти Венсан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Удар от ворот произведет Лилль
41'
Кабако Эрик из команды Нанси наносит неточный удар с лета
Угловой
41'
Диарра Алу из команды Нанси подал угловой справа.
41'
Дьянь Моду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
40'
Диарра Алу из команды Нанси делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
38'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Нанси
36'
Рони Лопеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Кабако Эрик из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Эдер Лопеш.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
После дальнего удара, который нанес Мавуба Рио мяч отбит вратарем
33'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Сету Жюльен сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Диа Иссиар из клуба "Нанси" отправил мяч головой в ворота.
31'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
31'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Травма, повреждение
29'
Бензия Яссин возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Бензия Яссин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
29'
Бензия Яссин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Диарра Алу из команды Нанси подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
Диа Иссиар из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
24'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает пас партнеру.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
23'
Мавуба Рио блокирует соперника. Мауасса Фет заработал своей команде штрафной.
23'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мавуба Рио из команды Лилль делает навес
21'
Удар от ворот произведет Нанси
21'
Сумаоро Адама из команды Лилль бьет головой мимо ворот
Угловой
21'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
20'
Удар от ворот произведет Лилль
20'
Маршетти Венсан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Манданн Кристоф нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Диа Иссиар из команды Нанси делает пас партнеру.
19'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Дьянь Моду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Амаду Ибрагим из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Сету Жюльен.
19'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Нанси
17'
Коршья Себастьен бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
17'
Диарра Алу из команды Нанси делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Диа Иссиар атакует сзади соперника. Бериа Френк пострадал.
15'
Диа Иссиар нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
13'
Эдер Лопеш из команды Лилль в офсайде
13'
Бериа Френк из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
11'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
8'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
8'
Дьянь Моду выбил мяч на угловой.
8'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Баша Марко из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
7'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Манданн Кристоф попал в створ, но вратарь справился с ударом.
6'
Диа Иссиар из команды Нанси делает пас партнеру.
5'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
4'
Удар от ворот произведет Лилль
4'
Куффо Жоффрей выбил мяч подальше от ворот.
4'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
4'
Удар от ворот произведет Нанси
3'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
Офсайд
2'
Манданн Кристоф из команды Нанси в офсайде
2'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает передачу за спину защитников.
1'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Маршетти Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Диа Иссиар заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нанси". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Marcel Picot. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нанси 1:2 Лилль
Нанси
22.6% (48)
Ничья:
50.9% (108)
Лилль
26.4% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.5% (88)
Нанси:
12.3% (26)
Лилль:
11.8% (25)
Лилль:
10.8% (23)
Нанси:
9.4% (20)
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