Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 12000
11' Желтая карточкаЖийе Гийом
1:0
12' ГолМунье Стив
1:1
24' ГолНакулма Преджус
44' Желтая карточкаНакулма Преджус
1:2
68' ГолНакулма Преджус
73' Желтая карточкаСала Эмилиано
2:2
84' ГолБудебуз Ряд
2:3
89' ГолСала Эмилиано
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
93'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Качаниклич Алекс нарушает правила. Конгре Даниэль пострадал
92'
92'
Сессеньон Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
91'
Мунье Стив пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Качаниклич Алекс сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сала Эмилиано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Сала Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
89'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает пас партнеру.
88'
Марво Жорис атакует сзади соперника. Лима Лукас пострадал.
87'
Мунье Стив попал в створ, но вратарь справился с ударом.
87'
87'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
86'
Джиджи Коффи выбил мяч на угловой.
86'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Сала Эмилиано наказан за толчок Конгре Даниэль
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Мунье Стив из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Будебуз Ряд отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
83'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Мунье Стив.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 12000 болельщиков
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Жийе Гийом нарушил правила.
80'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Мюкиэле Норди уходит с поля и его заменяет Марво Жорис
79'
79'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
79'
Камара Сулейман из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
78'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
76'
Иконе Джонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
76'
76'
74'
Тактическая замена. Накулма Преджус уходит с поля и его заменяет Туре Абдулайе
73'
Сала Эмилиано получает желтую карточку.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Сала Эмилиано нарушает правила. Скири Эйе пострадал
73'
72'
Иконе Джонатан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Иконе Джонатан на финте ушёл от оппонента.
72'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает пас партнеру.
71'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Накулма Преджус!
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Томассон Адриен, и мяч снова в игре
68'
Илоки Жюль из команды Нант делает пас партнеру.
68'
68'
68'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
67'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Будебуз Ряд, и мяч снова в игре
67'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает пас партнеру.
67'
67'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
66'
66'
64'
63'
Сала Эмилиано наказан за толчок Конгре Даниэль
62'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
61'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Мунье Стив пробил головой, вратарь справился с ударом.
60'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
59'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
59'
Тактическая замена. Бамму Ясин уходит с поля и его заменяет Сала Эмилиано
58'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Мунье Стив заработал фол.
56'
56'
56'
Долли Киган из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Ронжье Валентин нарушил правила.
55'
55'
54'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает подножку. Будебуз Ряд заработал фол.
53'
Накулма Преджус нарушил правила.
53'
Жийе Гийом нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
52'
52'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
50'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
50'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
49'
Жийе Гийом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Накулма Преджус из команды Нант делает пас партнеру.
47'
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Конгре Даниэль из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
46'
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Лима Лукас наказан за толчок Мбенза Исаак
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Накулма Преджус получает желтую карточку.
44'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
44'
Накулма Преджус из команды Нант. Это Руссийон Жером заработал фол.
43'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
41'
41'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
40'
40'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
39'
Мунье Стив имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
39'
38'
37'
37'
Будебуз Ряд отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает пас партнеру.
36'
Джиджи Коффи из команды Нант делает подножку. Мбенза Исаак заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
35'
Томассон Адриен из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Томассон Адриен из команды Нант устремляется вперед с мячом.
32'
Жийе Гийом из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
32'
Будебуз Ряд не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
31'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает пас партнеру.
30'
30'
Долли Киган из команды Монпелье делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
29'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Будебуз Ряд заработал фол.
28'
Джиджи Коффи из команды Нант в офсайде
28'
Бамму Ясин из команды Нант делает передачу одноклубнику.
28'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье. Это Томассон Адриен заработал фол.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
Накулма Преджус из команды Нант добил мяч в ворота.
24'
23'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
21'
21'
Жийе Гийом из команды Нант подал угловой слева.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Илтон Виторино выбил мяч на угловой.
20'
19'
19'
19'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
16'
Накулма Преджус из команды Нант. Это Руссийон Жером заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
15'
Накулма Преджус из команды Нант подал угловой справа.
14'
После удара головой, который сделал Бамму Ясин мяч выносится вратарем на угловой
14'
12'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мунье Стив из клуба "Монпелье" отправил мяч головой в ворота.
12'
11'
Жийе Гийом получает желтую карточку.
11'
Жийе Гийом атакует сзади соперника. Мбенза Исаак пострадал.
10'
Руссийон Жером из команды Монпелье в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
9'
8'
Илоки Жюль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
8'
8'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
7'
Томассон Адриен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Илоки Жюль из команды Нант делает пас партнеру.
6'
Бамму Ясин из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
4'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
3'
3'
Сегодня отличная погода для футбола.
3'
Накулма Преджус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Жийе Гийом из команды Нант делает передачу за спину защитников.
3'
Илтон Виторино ошибается в защите.
2'
1'
Долли Киган бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 2:3 Нант
Монпелье
73.7% (157)
Ничья:
21.6% (46)
Нант
4.7% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Монпелье:
32.9% (70)
1:0 Монпелье:
32.4% (69)
1:1 Ничья:
15.5% (33)
2:0 Монпелье:
5.2% (11)
0:0 Ничья:
3.3% (7)
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