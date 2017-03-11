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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 12000
Монпелье
2:3
Конец матча
Нант
0'
11' Желтая карточка
Жийе Гийом
1:0
12' Гол
Мунье Стив
1:1
24' Гол
Накулма Преджус
44' Желтая карточка
Накулма Преджус
1:2
68' Гол
Накулма Преджус
73' Желтая карточка
Сала Эмилиано
2:2
84' Гол
Будебуз Ряд
2:3
89' Гол
Сала Эмилиано
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Скири Эйе из команды Монпелье делает навес
93'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
92'
Качаниклич Алекс нарушает правила. Конгре Даниэль пострадал
92'
Удар от ворот произведет Нант

92'
Сессеньон Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
91'
Мунье Стив пробил головой, вратарь справился с ударом.
90'
Скири Эйе из команды Монпелье делает навес
89'
Качаниклич Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сала Эмилиано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Сала Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
89'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает пас партнеру.
Фол, нарушение
88'
Марво Жорис атакует сзади соперника. Лима Лукас пострадал.
87'
Мунье Стив попал в створ, но вратарь справился с ударом.
87'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
87'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
86'
Джиджи Коффи выбил мяч на угловой.
86'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
85'
Сала Эмилиано наказан за толчок Конгре Даниэль
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Мунье Стив из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Будебуз Ряд отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
83'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Мунье Стив.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 12000 болельщиков
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
80'
Жийе Гийом нарушил правила.
80'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Мюкиэле Норди уходит с поля и его заменяет Марво Жорис
79'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
79'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
79'
Камара Сулейман из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
78'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
76'
Иконе Джонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
76'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
74'
Тактическая замена. Накулма Преджус уходит с поля и его заменяет Туре Абдулайе
Желтая карточка
73'
Сала Эмилиано получает желтую карточку.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
73'
Сала Эмилиано нарушает правила. Скири Эйе пострадал
73'
Удар от ворот произведет Нант
72'
Иконе Джонатан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Иконе Джонатан на финте ушёл от оппонента.
72'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает пас партнеру.
71'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Накулма Преджус!
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Томассон Адриен, и мяч снова в игре
68'
Илоки Жюль из команды Нант делает пас партнеру.
68'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
68'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
67'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Будебуз Ряд, и мяч снова в игре
67'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает пас партнеру.
67'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
66'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
64'
Удар от ворот произведет Нант
Фол, нарушение
63'
Сала Эмилиано наказан за толчок Конгре Даниэль
62'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
61'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Мунье Стив пробил головой, вратарь справился с ударом.
60'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
Офсайд
59'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
59'
Тактическая замена. Бамму Ясин уходит с поля и его заменяет Сала Эмилиано
58'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Мунье Стив заработал фол.
56'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Долли Киган из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
55'
Ронжье Валентин нарушил правила.
55'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает подножку. Будебуз Ряд заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Накулма Преджус нарушил правила.
Угловой
53'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
53'
Жийе Гийом нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
52'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Удар от ворот произведет Монпелье
50'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
49'
Жийе Гийом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
48'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Накулма Преджус из команды Нант делает пас партнеру.
Фол, нарушение
47'
Мунье Стив нарушил правила.
47'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Конгре Даниэль из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
46'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
45'
Лима Лукас наказан за толчок Мбенза Исаак
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
44'
Накулма Преджус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
Фол, нарушение
44'
Накулма Преджус из команды Нант. Это Руссийон Жером заработал фол.
43'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
41'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
41'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
40'
Мунье Стив нарушил правила.
Угловой
40'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
39'
Мунье Стив имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
39'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
38'
Удар от ворот произведет Монпелье
37'
Удар от ворот произведет Нант
37'
Будебуз Ряд отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает пас партнеру.
Фол, нарушение
36'
Джиджи Коффи из команды Нант делает подножку. Мбенза Исаак заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Удар от ворот произведет Монпелье
35'
Томассон Адриен из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Томассон Адриен из команды Нант устремляется вперед с мячом.
32'
Жийе Гийом из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
32'
Будебуз Ряд не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
31'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает пас партнеру.
30'
Удар от ворот произведет Нант
30'
Долли Киган из команды Монпелье делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
29'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Будебуз Ряд заработал фол.
Офсайд
28'
Джиджи Коффи из команды Нант в офсайде
28'
Бамму Ясин из команды Нант делает передачу одноклубнику.
28'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье. Это Томассон Адриен заработал фол.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Описание гола
24'
Накулма Преджус из команды Нант добил мяч в ворота.
24'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
23'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
21'
Удар от ворот произведет Монпелье
Угловой
21'
Жийе Гийом из команды Нант подал угловой слева.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Илтон Виторино выбил мяч на угловой.
20'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
Офсайд
19'
Мунье Стив нарушил правила.
19'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
16'
Накулма Преджус из команды Нант. Это Руссийон Жером заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
15'
Накулма Преджус из команды Нант подал угловой справа.
14'
После удара головой, который сделал Бамму Ясин мяч выносится вратарем на угловой
14'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
12'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мунье Стив из клуба "Монпелье" отправил мяч головой в ворота.
12'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
11'
Жийе Гийом получает желтую карточку.
Фол, нарушение
11'
Жийе Гийом атакует сзади соперника. Мбенза Исаак пострадал.
Фол, нарушение
10'
Руссийон Жером из команды Монпелье в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Монпелье
8'
Илоки Жюль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
8'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
7'
Томассон Адриен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Илоки Жюль из команды Нант делает пас партнеру.
6'
Бамму Ясин из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Удар от ворот произведет Нант
4'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
3'
Удар от ворот произведет Нант
3'
Сегодня отличная погода для футбола.
3'
Накулма Преджус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Жийе Гийом из команды Нант делает передачу за спину защитников.
3'
Илтон Виторино ошибается в защите.
2'
Удар от ворот произведет Нант
1'
Долли Киган бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
1'
Мунье Стив нарушил правила.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 2:3 Нант
Монпелье
73.7% (157)
Ничья:
21.6% (46)
Нант
4.7% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
32.9% (70)
Монпелье:
32.4% (69)
Ничья:
15.5% (33)
Монпелье:
5.2% (11)
Ничья:
3.3% (7)
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