Стадион: Люмьер Зрители: 34463
4' Желтая карточкаДардер Серхи
32' Желтая карточкаЯго Стив
1:0
36' ГолЖалле Кристоф
2:0
47' ГолКорне Максвелл
3:0
53' ГолДепай Мемфис
4:0
82' ГолДепай Мемфис
88' Желтая карточкаТрехо Оскар
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
92'
92'
Думбия Тонго из команды Тулуза делает навес
91'
91'
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Корне Максвелл из команды Лион в офсайде
90'
Дардер Серхи из команды Лион делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
После дальнего удара, который нанес Дурмаз Джимми мяч отбит вратарем
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 34463 болельщиков
88'
Трехо Оскар получает желтую карточку.
88'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Морель Жереми заработал фол.
88'
88'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает навес
87'
Корне Максвелл коснулся мяча рукой.
86'
Тактическая замена. Депай Мемфис уходит с поля и его заменяет Геззаль Рашид
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Маммана Эмануэль
85'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
84'
Силла Иссиага бьет и мяч от рикошета проходит мимо
83'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Силла Иссиага, и мяч снова в игре
82'
ГОООООЛ - Депай Мемфис из команды Лион забивает из-за штрафной площади
81'
81'
81'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес
81'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Вальбуэна Матьё коснулся мяча рукой.
78'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает навес
78'
Ферри Жордан из команды Лион в офсайде
76'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза. Это Депай Мемфис заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
75'
74'
74'
73'
Корне Максвелл из команды Лион делает подножку. Силла Иссиага заработал фол.
73'
Думбия Тонго наказан за толчок Гоналон Максим
72'
72'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
71'
Тактическая замена. Фекир Набиль уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
69'
Жан Корентин наказан за толчок Янга-Мбива Мапу
68'
68'
Жан Корентин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Гоналон Максим и мяч снова в игре
66'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
66'
66'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
65'
Депай Мемфис имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
65'
Жалле Кристоф из команды Лион делает отличный навес.
64'
64'
64'
64'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
62'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес
62'
Трехо Оскар из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
61'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
Гоналон Максим возвращается на поле, всё в порядке.
59'
59'
Дардер Серхи наказан за толчок Делор Анди
59'
Жан Корентин возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Гоналон Максим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
59'
Жан Корентин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
57'
Жан Корентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Силла Иссиага коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
54'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Жалле Кристоф сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Депай Мемфис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Жалле Кристоф из команды Лион делает отличный пас
52'
Тактическая замена. Яго Стив уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
52'
52'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
52'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
51'
Силла Иссиага из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Тактическая замена. Блен Алексис уходит с поля и его заменяет Думбия Тонго
47'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Корне Максвелл записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Корне Максвелл на финте ушёл от оппонента.
46'
Депай Мемфис наказан за толчок Яго Стив
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
48'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза. Это Янга-Мбива Мапу заработал фол.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Гоналон Максим из команды Лион делает подножку. Жан Корентин заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Гоналон Максим из команды Лион бьет головой мимо ворот
45'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
Депай Мемфис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
43'
Somalia выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
42'
Somalia выбил мяч на угловой.
42'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
42'
Яго Стив выбил мяч на угловой.
41'
41'
Фекир Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
39'
Дардер Серхи из команды Лион в офсайде
39'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Трехо Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Жалле Кристоф!
36'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ферри Жордан из команды Лион делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
33'
32'
Яго Стив получает желтую карточку.
32'
Яго Стив из команды Тулуза делает подножку. Депай Мемфис заработал фол.
32'
Фекир Набиль блокирует соперника. Жюльен Кристофер заработал своей команде штрафной.
31'
31'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза отвел угрозу отличным подкатом
30'
30'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
30'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
Мубандже Жак-Франсуа наказан за толчок Ферри Жордан
28'
После дальнего удара, который нанес Трехо Оскар мяч отбит вратарем
28'
27'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
26'
Силла Иссиага возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Силла Иссиага получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
24'
Силла Иссиага на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Жалле Кристоф из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Жан Корентин попадает в перекладину. Какой шанс!
22'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный пас
21'
Вратарь парирует удар, который нанес Депай Мемфис, и мяч снова в игре
21'
Фекир Набиль из команды Лион делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
19'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
17'
Морель Жереми из команды Лион делает навес
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Фекир Набиль, и мяч снова в игре
16'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
16'
15'
15'
Фекир Набиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
14'
13'
13'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
13'
13'
Маммана Эмануэль блокирует соперника. Жан Корентин заработал своей команде штрафной.
12'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
9'
Корне Максвелл из команды Лион в офсайде
8'
8'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
8'
ШТАНГА! Делор Анди попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
7'
Корне Максвелл из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
7'
Трехо Оскар выбил мяч на угловой.
6'
Somalia блокирует соперника. Морель Жереми заработал своей команде штрафной.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
5'
4'
Дардер Серхи получает желтую карточку.
4'
Дардер Серхи из команды Лион делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
4'
3'
Корне Максвелл из команды Лион бьет головой мимо ворот
3'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
3'
Делор Анди наказан за толчок Дардер Серхи
2'
2'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 4:0 Тулуза
Лион
94.5% (206)
Ничья:
4.1% (9)
Тулуза
1.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
33.9% (74)
2:1 Лион:
30.3% (66)
1:0 Лион:
17% (37)
3:1 Лион:
8.3% (18)
3:0 Лион:
3.7% (8)
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