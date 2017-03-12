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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 34463
Лион
4:0
Конец матча
Тулуза
0'
4' Желтая карточка
Дардер Серхи
32' Желтая карточка
Яго Стив
1:0
36' Гол
Жалле Кристоф
2:0
47' Гол
Корне Максвелл
3:0
53' Гол
Депай Мемфис
4:0
82' Гол
Депай Мемфис
88' Желтая карточка
Трехо Оскар
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Думбия Тонго из команды Тулуза делает навес
91'
Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес

90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
90'
Корне Максвелл из команды Лион в офсайде
90'
Дардер Серхи из команды Лион делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
После дальнего удара, который нанес Дурмаз Джимми мяч отбит вратарем
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 34463 болельщиков
Желтая карточка
88'
Трехо Оскар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Морель Жереми заработал фол.
88'
Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает навес
Фол, нарушение
87'
Корне Максвелл коснулся мяча рукой.
86'
Тактическая замена. Депай Мемфис уходит с поля и его заменяет Геззаль Рашид
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Угловой
85'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
84'
Силла Иссиага бьет и мяч от рикошета проходит мимо
83'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Силла Иссиага, и мяч снова в игре
Описание гола
82'
ГОООООЛ - Депай Мемфис из команды Лион забивает из-за штрафной площади
81'
Удар от ворот произведет Тулуза
81'
Удар от ворот произведет Лион
81'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес
81'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
79'
Вальбуэна Матьё коснулся мяча рукой.
78'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает навес
Офсайд
78'
Ферри Жордан из команды Лион в офсайде
Фол, нарушение
76'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза. Это Депай Мемфис заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
75'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
74'
Удар от ворот произведет Лион
74'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Корне Максвелл из команды Лион делает подножку. Силла Иссиага заработал фол.
Фол, нарушение
73'
Думбия Тонго наказан за толчок Гоналон Максим
72'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
71'
Тактическая замена. Фекир Набиль уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
70'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
69'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
Фол, нарушение
69'
Жан Корентин наказан за толчок Янга-Мбива Мапу
68'
Удар от ворот произведет Лион
68'
Жан Корентин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Гоналон Максим и мяч снова в игре
66'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
66'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Удар от ворот произведет Тулуза
65'
Депай Мемфис имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
65'
Жалле Кристоф из команды Лион делает отличный навес.
Офсайд
64'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
64'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
64'
Удар от ворот произведет Тулуза
64'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
62'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес
Угловой
62'
Трехо Оскар из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
Офсайд
61'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Травма, повреждение
60'
Гоналон Максим возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
59'
Дардер Серхи наказан за толчок Делор Анди
Травма, повреждение
59'
Жан Корентин возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Гоналон Максим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
59'
Жан Корентин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
57'
Жан Корентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
57'
Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Силла Иссиага коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Жалле Кристоф сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Депай Мемфис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Жалле Кристоф из команды Лион делает отличный пас
52'
Тактическая замена. Яго Стив уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
52'
Удар от ворот произведет Лион
52'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
Угловой
52'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
51'
Силла Иссиага из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Тактическая замена. Блен Алексис уходит с поля и его заменяет Думбия Тонго
47'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Корне Максвелл записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Корне Максвелл на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
46'
Депай Мемфис наказан за толчок Яго Стив
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
48'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза. Это Янга-Мбива Мапу заработал фол.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Гоналон Максим из команды Лион делает подножку. Жан Корентин заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Тулуза
46'
Гоналон Максим из команды Лион бьет головой мимо ворот
Угловой
45'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
Депай Мемфис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
Удар от ворот произведет Лион
43'
Somalia выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
42'
Somalia выбил мяч на угловой.
Угловой
42'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
42'
Яго Стив выбил мяч на угловой.
41'
Удар от ворот произведет Тулуза
41'
Фекир Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Офсайд
39'
Дардер Серхи из команды Лион в офсайде
39'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Трехо Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Жалле Кристоф!
36'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ферри Жордан из команды Лион делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
33'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
32'
Яго Стив получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Яго Стив из команды Тулуза делает подножку. Депай Мемфис заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Фекир Набиль блокирует соперника. Жюльен Кристофер заработал своей команде штрафной.
31'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза отвел угрозу отличным подкатом
30'
Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
30'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Офсайд
30'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
28'
После дальнего удара, который нанес Трехо Оскар мяч отбит вратарем
28'
Удар от ворот произведет Тулуза
27'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
26'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
Травма, повреждение
26'
Силла Иссиага возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Силла Иссиага получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
24'
Силла Иссиага на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Жалле Кристоф из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Жан Корентин попадает в перекладину. Какой шанс!
22'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный пас
21'
Вратарь парирует удар, который нанес Депай Мемфис, и мяч снова в игре
21'
Фекир Набиль из команды Лион делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
19'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Диоп Исса из команды Тулуза делает навес
18'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Тулуза
17'
Морель Жереми из команды Лион делает навес
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Фекир Набиль, и мяч снова в игре
16'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
Офсайд
16'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
15'
Удар от ворот произведет Тулуза
15'
Фекир Набиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Удар от ворот произведет Тулуза
14'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Лион
13'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
13'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Маммана Эмануэль блокирует соперника. Жан Корентин заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
12'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
10'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
9'
Корне Максвелл из команды Лион в офсайде
8'
Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
8'
ШТАНГА! Делор Анди попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
Угловой
7'
Корне Максвелл из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
7'
Трехо Оскар выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
6'
Somalia блокирует соперника. Морель Жереми заработал своей команде штрафной.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Удар от ворот произведет Лион
5'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
4'
Дардер Серхи получает желтую карточку.
Фол, нарушение
4'
Дардер Серхи из команды Лион делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
4'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Корне Максвелл из команды Лион бьет головой мимо ворот
3'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
Фол, нарушение
3'
Делор Анди наказан за толчок Дардер Серхи
2'
Удар от ворот произведет Тулуза
2'
Удар от ворот произведет Тулуза
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 4:0 Тулуза
Лион
94.5% (206)
Ничья:
4.1% (9)
Тулуза
1.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
33.9% (74)
Лион:
30.3% (66)
Лион:
17% (37)
Лион:
8.3% (18)
Лион:
3.7% (8)
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