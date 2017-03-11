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Стадион: Зрители: 15000
Генгам
5:0
Конец матча
Бастия
0'
14' Желтая карточка
Нанжис Ленни
35' Желтая карточка
Онианге Принс
39' Желтая карточка
Даник Гаэль
1:0
47' Гол
Салибур Янис
2:0
56' Гол
До Лука
61' Вторая желтая карточка
Даник Гаэль
3:0
70' Гол
Бриан Джимми
4:0
78' Гол
Блас Людовик
5:0
86' Гол
Менди Александр
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
92'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
92'
Диалло Мустафа из команды Генгам в офсайде
91'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
91'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91'
Бенгтссон Пьер выбил мяч на угловой.
Угловой
91'
Де Паув Нилл из команды Генгам подал угловой справа.
91'
Де Паув Нилл из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Де Паув Нилл из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
88'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой справа.
88'
Нгандо Аксель из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Де Паув Нилл сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГОЛ! - Менди Александр из команды Генгам наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
85'
Сорбон Жереми наказан за толчок Распентино Флориан
83'
Тактическая замена. До Лука уходит с поля и его заменяет Диалло Мустафа
83'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
82'
Сиони Жиль возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
82'
Сиони Жиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
82'
Сиони Жиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой справа.
81'
Марсал Фернандо выбил мяч на угловой.
81'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия делает навес
80'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
80'
Дидо Этьен из команды Генгам. Это Онианге Принс заработал фол.
78'
Марсал Фернандо сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Блас Людовик из клуба "Генгам" отправил мяч головой в ворота.
78'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
78'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Менди Александр
78'
Тактическая замена. Салибур Янис уходит с поля и его заменяет Де Паув Нилл
Фол, нарушение
77'
Распентино Флориан из команды Бастия делает подножку. Дидо Этьен заработал фол.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
75'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
72'
Бастия совершает вбрасывание на своей половине поля
72'
Икоко Джордан из команды Генгам делает пас партнеру.
72'
До Лука из команды Генгам делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Кербра Кристоф сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бриан Джимми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Кербра Кристоф из команды Генгам делает пас партнеру.
Угловой
70'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой слева.
70'
Салибур Янис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
До Лука из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
69'
Мостефа Мехди из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Блас Людовик.
Офсайд
68'
Дидо Этьен из команды Генгам в офсайде
68'
До Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Салибур Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Сиони Жиль наказан за толчок Салибур Янис
Угловой
66'
Салибур Янис из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
66'
Эль-Каутари Абдулхамед выбил мяч на угловой.
66'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес
66'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Марсал Фернандо из команды Генгам играет в стеночку. Салибур Янис был стеночкой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
После дальнего удара, который нанес До Лука мяч отбит вратарем
65'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
63'
Удар от ворот произведет Бастия
63'
Марсал Фернандо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
61'
Даник Гаэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
61'
Даник Гаэль из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Икоко Джордан.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
60'
Икоко Джордан из команды Генгам делает подножку. Даник Гаэль заработал фол.
60'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес
58'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает До Лука!
56'
Бенгтссон Пьер ошибается в защите.
56'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
56'
Тактическая замена. Нанжис Ленни уходит с поля и его заменяет Распентино Флориан
55'
Удар от ворот произведет Бастия
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Матч возобновится спорным мячом
54'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
51'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
51'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Онианге Принс заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бриан Джимми из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
47'
До Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Салибур Янис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
48'
Бенгтссон Пьер выбил мяч на угловой.
47'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
47'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Онианге Принс из команды Бастия подал угловой слева.
46'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой справа.
46'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Коко Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кербра Кристоф выбил мяч на угловой.
46'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
Угловой
45'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой справа.
45'
Марсал Фернандо выбил мяч на угловой.
45'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия делает навес
Фол, нарушение
45'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
45'
Удар от ворот произведет Бастия
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
44'
Блас Людовик имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
44'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
44'
Удар от ворот произведет Бастия
43'
Салибур Янис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
43'
Даник Гаэль из команды Бастия подал угловой справа.
43'
Сорбон Жереми выбил мяч на угловой.
43'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
41'
Коко Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
Удар от ворот произведет Бастия
40'
Салибур Янис из команды Генгам бьет головой мимо ворот
40'
Блас Людовик из команды Генгам делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Мостефа Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
Желтая карточка
39'
Даник Гаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
39'
Онианге Принс наказан за толчок Дидо Этьен
39'
Удар от ворот произведет Бастия
39'
Блас Людовик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
38'
Даник Гаэль из команды Бастия делает подножку. Юнссон Карл-Юхан заработал фол.
38'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Онианге Принс выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
37'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
37'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Салибур Янис исполняет штрафной удар, но его блокируют
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
35'
Онианге Принс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Онианге Принс атакует сзади соперника. Салибур Янис пострадал.
35'
Тебо Алексис вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Коко Маркус и мяч снова в игре
34'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Эль-Каутари Абдулхамед выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Бастия
32'
Салибур Янис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Травма, повреждение
31'
Коко Маркус возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Коко Маркус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
30'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Блас Людовик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает пас партнеру.
29'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
29'
Нгандо Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Даник Гаэль из команды Бастия подал угловой справа.
29'
Марсал Фернандо выбил мяч на угловой.
29'
Даник Гаэль из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
28'
Бриан Джимми из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
27'
Роуз Линдси выбил мяч на угловой.
27'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
27'
Онианге Принс из команды Бастия делает подножку. Салибур Янис заработал фол.
26'
Онианге Принс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает навес
25'
Салибур Янис из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Салибур Янис из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Икоко Джордан из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Салибур Янис из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
23'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Онианге Принс заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Бастия
22'
Салибур Янис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Сиони Жиль коснулся мяча рукой.
21'
Марсал Фернандо из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
20'
Нанжис Ленни из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Марсал Фернандо.
20'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
19'
Онианге Принс наказан за толчок Бриан Джимми
19'
Удар от ворот произведет Бастия
18'
Бриан Джимми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Удар от ворот произведет Бастия
17'
ШТАНГА! Бриан Джимми попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
17'
Коко Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
16'
Удар от ворот произведет Бастия
16'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
16'
Коко Маркус из команды Генгам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бриан Джимми мяча так и не получил
16'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
14'
Нанжис Ленни получает желтую карточку.
Фол, нарушение
14'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает подножку. Марсал Фернандо заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Мостефа Мехди из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Блас Людовик.
13'
Удар от ворот произведет Генгам
13'
Онианге Принс из команды Бастия делает навес
13'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает пас партнеру.
12'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Даник Гаэль из команды Бастия подал угловой справа.
12'
Булая Фарид получил травму и заменен. Нгандо Аксель выходит на поле.
11'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
11'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
11'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
11'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Травма, повреждение
10'
Булая Фарид получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
9'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Сиони Жиль из команды Бастия делает подножку. Дидо Этьен заработал фол.
7'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия делает навес
Фол, нарушение
6'
Дидо Этьен из команды Генгам. Это Мостефа Мехди заработал фол.
6'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
4'
Бриан Джимми из команды Генгам делает подножку. Эль-Каутари Абдулхамед заработал фол.
3'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Бастия
2'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
1'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 5:0 Бастия
Генгам
81.7% (174)
Ничья:
12.7% (27)
Бастия
5.6% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Генгам:
40.4% (86)
Генгам:
27.2% (58)
Генгам:
10.8% (23)
Ничья:
8.9% (19)
Бастия:
2.8% (6)
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