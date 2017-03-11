Стадион: Стад дю Рудуру Зрители: 15000
14' Желтая карточкаНанжис Ленни
35' Желтая карточкаОнианге Принс
39' Желтая карточкаДаник Гаэль
1:0
47' ГолСалибур Янис
2:0
56' ГолДо Лука
61' Вторая желтая карточкаДаник Гаэль
3:0
70' ГолБриан Джимми
4:0
78' ГолБлас Людовик
5:0
86' ГолМенди Александр
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
92'
92'
Диалло Мустафа из команды Генгам в офсайде
91'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
91'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Бенгтссон Пьер выбил мяч на угловой.
91'
Де Паув Нилл из команды Генгам подал угловой справа.
91'
Де Паув Нилл из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Де Паув Нилл из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
88'
88'
Нгандо Аксель из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
86'
Де Паув Нилл сделал результативную передачу.
86'
ГОЛ! - Менди Александр из команды Генгам наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Сорбон Жереми наказан за толчок Распентино Флориан
83'
Тактическая замена. До Лука уходит с поля и его заменяет Диалло Мустафа
83'
82'
Сиони Жиль возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Сиони Жиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
82'
Сиони Жиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
81'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
81'
80'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Дидо Этьен из команды Генгам. Это Онианге Принс заработал фол.
78'
Марсал Фернандо сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Блас Людовик из клуба "Генгам" отправил мяч головой в ворота.
78'
78'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Менди Александр
78'
Тактическая замена. Салибур Янис уходит с поля и его заменяет Де Паув Нилл
77'
Распентино Флориан из команды Бастия делает подножку. Дидо Этьен заработал фол.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Марсал Фернандо наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
74'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
72'
Бастия совершает вбрасывание на своей половине поля
72'
Икоко Джордан из команды Генгам делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Кербра Кристоф сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бриан Джимми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Кербра Кристоф из команды Генгам делает пас партнеру.
70'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой слева.
70'
Салибур Янис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Мостефа Мехди из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Блас Людовик.
68'
Дидо Этьен из команды Генгам в офсайде
68'
До Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Салибур Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Сиони Жиль наказан за толчок Салибур Янис
66'
Салибур Янис из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
66'
Эль-Каутари Абдулхамед выбил мяч на угловой.
66'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес
66'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Марсал Фернандо из команды Генгам играет в стеночку. Салибур Янис был стеночкой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
После дальнего удара, который нанес До Лука мяч отбит вратарем
65'
63'
63'
Марсал Фернандо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
61'
Даник Гаэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
61'
Даник Гаэль из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Икоко Джордан.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Икоко Джордан из команды Генгам делает подножку. Даник Гаэль заработал фол.
60'
60'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес
58'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает До Лука!
56'
Бенгтссон Пьер ошибается в защите.
56'
56'
56'
Тактическая замена. Нанжис Ленни уходит с поля и его заменяет Распентино Флориан
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Матч возобновится спорным мячом
54'
54'
53'
51'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
51'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Онианге Принс заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
50'
Бриан Джимми из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
47'
До Лука сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Салибур Янис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
48'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
48'
Бенгтссон Пьер выбил мяч на угловой.
47'
47'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Онианге Принс из команды Бастия подал угловой слева.
46'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Коко Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кербра Кристоф выбил мяч на угловой.
46'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
45'
45'
45'
45'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
44'
Блас Людовик имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
44'
44'
43'
Салибур Янис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
43'
43'
Сорбон Жереми выбил мяч на угловой.
43'
41'
Коко Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
40'
Салибур Янис из команды Генгам бьет головой мимо ворот
40'
Блас Людовик из команды Генгам делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Мостефа Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
Даник Гаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
39'
Онианге Принс наказан за толчок Дидо Этьен
39'
39'
Блас Людовик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
38'
Даник Гаэль из команды Бастия делает подножку. Юнссон Карл-Юхан заработал фол.
38'
38'
Онианге Принс выбил мяч подальше от ворот.
37'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
37'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Салибур Янис исполняет штрафной удар, но его блокируют
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Онианге Принс получает желтую карточку.
35'
Онианге Принс атакует сзади соперника. Салибур Янис пострадал.
35'
Тебо Алексис вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Коко Маркус и мяч снова в игре
34'
33'
Эль-Каутари Абдулхамед выбил мяч подальше от ворот.
33'
32'
32'
Салибур Янис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Коко Маркус возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Коко Маркус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Блас Людовик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает пас партнеру.
29'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
29'
Нгандо Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
29'
Даник Гаэль из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
28'
Бриан Джимми из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
27'
Роуз Линдси выбил мяч на угловой.
27'
27'
Онианге Принс из команды Бастия делает подножку. Салибур Янис заработал фол.
26'
Онианге Принс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает навес
25'
Салибур Янис из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Салибур Янис из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Икоко Джордан из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Салибур Янис из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Онианге Принс заработал фол.
22'
22'
Салибур Янис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Сиони Жиль коснулся мяча рукой.
21'
Марсал Фернандо из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Нанжис Ленни из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Марсал Фернандо.
20'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Онианге Принс наказан за толчок Бриан Джимми
19'
18'
Бриан Джимми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
17'
ШТАНГА! Бриан Джимми попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
17'
Коко Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
16'
16'
16'
Коко Маркус из команды Генгам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бриан Джимми мяча так и не получил
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Бриан Джимми наказан за толчок Эль-Каутари Абдулхамед
14'
Нанжис Ленни получает желтую карточку.
14'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает подножку. Марсал Фернандо заработал фол.
13'
Мостефа Мехди из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Блас Людовик.
13'
Удар от ворот произведет Генгам
13'
Онианге Принс из команды Бастия делает навес
13'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает пас партнеру.
12'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Булая Фарид получил травму и заменен. Нгандо Аксель выходит на поле.
11'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
11'
11'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Булая Фарид получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
9'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
7'
Сиони Жиль из команды Бастия делает подножку. Дидо Этьен заработал фол.
7'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Дидо Этьен из команды Генгам. Это Мостефа Мехди заработал фол.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Бриан Джимми из команды Генгам делает подножку. Эль-Каутари Абдулхамед заработал фол.
3'
3'
2'
2'
2'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 5:0 Бастия
Генгам
81.7% (174)
Ничья:
12.7% (27)
Бастия
5.6% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Генгам:
40.4% (86)
2:1 Генгам:
27.2% (58)
2:0 Генгам:
10.8% (23)
1:1 Ничья:
8.9% (19)
1:2 Бастия:
2.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация