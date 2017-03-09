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Стадион: Стад де Мустуар
Предыдущие игры
Лорьян (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 05.03.2017 Лорьян 1:4 Марсель Л1
- 25.02.2017 Ренн 1:0 Лорьян Л1
- 18.02.2017 Лорьян 0:1 Ницца Л1
- 12.02.2017 Сент-Этьен 4:0 Лорьян Л1
- 08.02.2017 Лорьян 1:1 Тулуза Л1
- 04.02.2017 Лилль 0:1 Лорьян Л1
- 28.01.2017 Лорьян 2:3 Дижон Л1
- 22.01.2017 Монако 4:0 Лорьян Л1
- 14.01.2017 Лорьян 3:1 Генгам Л1
- 21.12.2016 ПСЖ 5:0 Лорьян Л1
- 17.12.2016 Лорьян 2:1 Сент-Этьен Л1
- 10.12.2016 Тулуза 3:2 Лорьян Л1
- 03.12.2016 Анже 2:2 Лорьян Л1
- 29.11.2016 Лорьян 2:1 Ренн Л1
- 26.11.2016 Мец 3:3 Лорьян Л1
- 18.11.2016 Лорьян 0:3 Монако Л1
- 05.11.2016 Бордо 2:1 Лорьян Л1
- 29.10.2016 Лорьян 2:2 Монпелье Л1
- 22.10.2016 Дижон 1:0 Лорьян Л1
- 15.10.2016 Лорьян 1:2 Нант Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 04.03.2017 ПСЖ 1:0 Нанси Л1
- 26.02.2017 Марсель 1:5 ПСЖ Л1
- 19.02.2017 ПСЖ 0:0 Тулуза Л1
- 10.02.2017 Бордо 0:3 ПСЖ Л1
- 07.02.2017 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 04.02.2017 Дижон 1:3 ПСЖ Л1
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 21.01.2017 Нант 0:2 ПСЖ Л1
- 14.01.2017 Ренн 0:1 ПСЖ Л1
- 21.12.2016 ПСЖ 5:0 Лорьян Л1
- 17.12.2016 Генгам 2:1 ПСЖ Л1
- 11.12.2016 ПСЖ 2:2 Ницца Л1
- 03.12.2016 Монпелье 3:0 ПСЖ Л1
- 30.11.2016 ПСЖ 2:0 Анже Л1
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Л1
- 19.11.2016 ПСЖ 2:0 Нант Л1
- 06.11.2016 ПСЖ 4:0 Ренн Л1
- 28.10.2016 Лилль 0:1 ПСЖ Л1
- 23.10.2016 ПСЖ 0:0 Марсель Л1
- 15.10.2016 Нанси 1:2 ПСЖ Л1
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 3
- 21.12.2016 ПСЖ 5:0 Лорьян Лига 1
- 19.04.2016 Лорьян 0:1 ПСЖ Кубок Франции
- 03.02.2016 ПСЖ 3:1 Лорьян Лига 1
- 21.11.2015 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1
- 20.03.2015 ПСЖ 3:1 Лорьян Лига 1
- 01.11.2014 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1
- 21.03.2014 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1
- 01.11.2013 ПСЖ 4:0 Лорьян Лига 1
- 26.05.2013 Лорьян 1:3 ПСЖ Лига 1
- 11.08.2012 ПСЖ 2:2 Лорьян Лига 1
- 20.05.2012 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1
- 06.08.2011 ПСЖ 0:1 Лорьян Лига 1
- 02.04.2011 ПСЖ 0:0 Лорьян Лига 1
- 14.11.2010 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1
- 06.02.2010 ПСЖ 0:3 Лорьян Лига 1
- 26.09.2009 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1
- 07.03.2009 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1
- 18.10.2008 ПСЖ 3:2 Лорьян Лига 1
- 19.01.2008 Лорьян 1:0 ПСЖ Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|82 - 25
|65
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|56 - 19
|62
|3.
|Ницца
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|45 - 21
|62
|4.
|Лион
|Заявка
|27
|15
|2
|10
|55 - 33
|47
|5.
|Бордо
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|36 - 34
|43
|6.
|Марсель
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|40 - 37
|42
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|31 - 22
|40
|8.
|Ренн
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|27 - 32
|37
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|28 - 35
|36
|10.
|Тулуза
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|32 - 29
|36
|11.
|Генгам
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|32 - 36
|35
|12.
|Нант
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|24 - 41
|34
|13.
|Монпелье
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|40 - 46
|33
|14.
|Мец
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|27 - 51
|31
|15.
|Кан
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|29 - 46
|31
|16.
|Лилль
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|27 - 36
|30
|17.
|Нанси
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|18 - 35
|28
|18.
|Дижон
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|37 - 45
|27
|19.
|Бастия
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|24 - 38
|25
|20.
|Лорьян
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|28 - 57
|22
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 39 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лорьян - ПСЖ, который состоится 12.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лорьян - ПСЖ, который состоится 12.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Лорьян - ПСЖ
Лорьян
4.1% (4)
Ничья:
5.2% (5)
ПСЖ
90.7% (88)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 ПСЖ:
25.8% (25)
1:2 ПСЖ:
23.7% (23)
0:1 ПСЖ:
12.4% (12)
1:3 ПСЖ:
11.3% (11)
0:3 ПСЖ:
8.2% (8)
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