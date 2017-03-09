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Стадион:
Лорьян
 
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ПСЖ
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лорьян - ПСЖ, который состоится 12.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Лорьян - ПСЖ
Лорьян
4.1% (4)
Ничья:
5.2% (5)
ПСЖ
90.7% (88)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
25.8% (25)
ПСЖ:
23.7% (23)
ПСЖ:
12.4% (12)
ПСЖ:
11.3% (11)
ПСЖ:
8.2% (8)
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