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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 33954
Марсель
3:0
Конец матча
Анже
0'
1:0
9' Гол
Товен Флорьян
2:0
20' Гол
Кабелла Реми
3:0
77' Гол
Товен Флорьян
88' Желтая карточка
Бедимо Анри
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
92'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель в офсайде
92'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Угловой
92'
Пайе Димитри из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.

91'
Сарр Буна бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
90'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
Фол, нарушение
89'
Беригод Кевин из команды Анже делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
88'
Венкёр Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
88'
Бедимо Анри атакует сзади соперника. Беригод Кевин пострадал.
Желтая карточка
88'
Бедимо Анри получает желтую карточку.
88'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Сарр Буна
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
85'
Пайе Димитри наказан за толчок Мангани Томас
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Венкёр Вильям из команды Марсель делает подножку. Беригод Кевин заработал фол.
83'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 33954 болельщиков
81'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Сансон Морган выбил мяч подальше от ворот.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Капелле Пьеррик
Фол, нарушение
80'
Н'Дойе Шейк из команды Анже. Это Венкёр Вильям заработал фол.
79'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Сансон Морган сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Товен Флорьян записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Пепе Николя, и мяч снова в игре
76'
Мангани Томас из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
76'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
76'
Пепе Николя из команды Анже делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
75'
Траоре Исмаэль коснулся мяча рукой.
75'
Беригод Кевин из команды Анже делает передачу одноклубнику.
75'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
Фол, нарушение
74'
Фанни Род из команды Марсель делает подножку. Беригод Кевин заработал фол.
73'
Пепе Николя из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Дьедью Фамара уходит с поля и его заменяет Беригод Кевин
72'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сиссоко Исса выбил мяч подальше от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Удар от ворот произведет Марсель
69'
Дьедью Фамара отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
69'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
68'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Бедимо Анри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
67'
Фанни Род выбил мяч на угловой.
67'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
67'
Тактическая замена. Кабелла Реми уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Кабелла Реми из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
64'
Удар от ворот произведет Марсель
64'
Мангани Томас из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
64'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
63'
Товен Флорьян из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
62'
Бедимо Анри из команды Марсель в офсайде
62'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
61'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
61'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Кабелла Реми наказан за толчок Сантамария Батист
60'
Удар от ворот произведет Марсель
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
59'
Сакаи Хироки наказан за толчок Экамби Карл Токо
59'
Удар от ворот произведет Анже
58'
Удар от ворот произведет Марсель
58'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Пепе Николя
58'
Экамби Карл Токо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
57'
Бамба Джонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Бедимо Анри ошибается в защите.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
54'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
53'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Томас Ромен выбил мяч подальше от ворот.
53'
Удар от ворот произведет Анже
Фол, нарушение
53'
Дьедью Фамара из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Роланду Жорже.
52'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
После дальнего удара, который нанес Дьедью Фамара мяч отбит вратарем
52'
Дьедью Фамара на финте ушёл от оппонента.
51'
Бедимо Анри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Фанни Род выбил мяч на угловой.
50'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
Фол, нарушение
50'
Венкёр Вильям коснулся мяча рукой.
49'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Товен Флорьян, и мяч снова в игре
48'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
48'
Товен Флорьян из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
47'
Дьедью Фамара из команды Анже в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Н'Дойе Шейк наказан за толчок Венкёр Вильям
42'
Экамби Карл Токо пробил головой, вратарь справился с ударом.
42'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Пайе Димитри из команды Марсель делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
После дальнего удара, который нанес Бамба Джонатан мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
39'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Экамби Карл Токо заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Анже
37'
Лопес Максим имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
37'
Кабелла Реми из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Экамби Карл Токо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
После удара через себя Дьедью Фамара, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
36'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Венкёр Вильям выбил мяч на угловой.
35'
Бамба Джонатан из команды Анже устремляется вперед с мячом.
35'
Удар от ворот произведет Анже
35'
Сансон Морган бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Сансон Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
31'
Удар от ворот произведет Марсель
Офсайд
30'
Кабелла Реми из команды Марсель в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Бамба Джонатан из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Удар от ворот произведет Марсель
29'
Сиссоко Исса бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
28'
Удар от ворот произведет Анже
28'
Кабелла Реми из команды Марсель бьет головой мимо ворот
28'
Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный навес.
Фол, нарушение
28'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Сиссоко Исса наказан за толчок Бедимо Анри
25'
Удар от ворот произведет Анже
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
Сакаи Хироки из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Удар от ворот произведет Марсель
23'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
23'
Вратарь парирует удар, который нанес Экамби Карл Токо, и мяч снова в игре
22'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Удар от ворот произведет Марсель
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кабелла Реми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Кабелла Реми на финте ушёл от оппонента.
20'
Кабелла Реми оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
20'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
19'
Мишель Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
Фол, нарушение
18'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
17'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
16'
Кабелла Реми из команды Марсель в офсайде
16'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Фанни Род из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Бамба Джонатан из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Венкёр Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
Бамба Джонатан из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес
14'
Удар от ворот произведет Марсель
13'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
13'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
12'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Удар от ворот произведет Анже
11'
Бедимо Анри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
11'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
11'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
9'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Товен Флорьян отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
Фол, нарушение
8'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
8'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
8'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
7'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
Фол, нарушение
7'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Лопес Максим заработал фол.
7'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Кабелла Реми из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Кабелла Реми на финте ушёл от оппонента.
6'
Кабелла Реми из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
5'
Удар от ворот произведет Анже
5'
Пайе Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Пайе Димитри на финте ушёл от оппонента.
5'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Бедимо Анри из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
4'
Удар от ворот произведет Анже
4'
Венкёр Вильям бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
3'
Удар от ворот произведет Марсель
2'
Дьедью Фамара на финте ушёл от оппонента.
2'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Дьедью Фамара из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 3:0 Анже
Марсель
96.5% (222)
Ничья:
2.2% (5)
Анже
1.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
33% (76)
Марсель:
27.4% (63)
Марсель:
23.5% (54)
Марсель:
5.2% (12)
Марсель:
2.6% (6)
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