Стадион: Велодром Зрители: 33954
1:0
9' ГолТовен Флорьян
2:0
20' ГолКабелла Реми
3:0
77' ГолТовен Флорьян
88' Желтая карточкаБедимо Анри
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель в офсайде
92'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
92'
Пайе Димитри из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
91'
Сарр Буна бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
89'
Беригод Кевин из команды Анже делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
88'
Венкёр Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бедимо Анри атакует сзади соперника. Беригод Кевин пострадал.
88'
Бедимо Анри получает желтую карточку.
88'
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Сарр Буна
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Пайе Димитри наказан за толчок Мангани Томас
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
84'
83'
Венкёр Вильям из команды Марсель делает подножку. Беригод Кевин заработал фол.
83'
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 33954 болельщиков
81'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Сансон Морган выбил мяч подальше от ворот.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Капелле Пьеррик
80'
Н'Дойе Шейк из команды Анже. Это Венкёр Вильям заработал фол.
79'
77'
Сансон Морган сделал результативную передачу.
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Товен Флорьян записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Пепе Николя, и мяч снова в игре
76'
Мангани Томас из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
76'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
76'
Пепе Николя из команды Анже делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Траоре Исмаэль коснулся мяча рукой.
75'
Беригод Кевин из команды Анже делает передачу одноклубнику.
75'
74'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
74'
Фанни Род из команды Марсель делает подножку. Беригод Кевин заработал фол.
73'
Пепе Николя из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
72'
Тактическая замена. Дьедью Фамара уходит с поля и его заменяет Беригод Кевин
72'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сиссоко Исса выбил мяч подальше от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
69'
Дьедью Фамара отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
69'
68'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Бедимо Анри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Фанни Род выбил мяч на угловой.
67'
67'
Тактическая замена. Кабелла Реми уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Кабелла Реми из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
64'
64'
Мангани Томас из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
64'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
63'
Товен Флорьян из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Бедимо Анри из команды Марсель в офсайде
62'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
61'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
61'
60'
Кабелла Реми наказан за толчок Сантамария Батист
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Сакаи Хироки наказан за толчок Экамби Карл Токо
59'
58'
58'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Пепе Николя
58'
Экамби Карл Токо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
57'
Бамба Джонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
56'
Бедимо Анри ошибается в защите.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
54'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
54'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
53'
53'
Томас Ромен выбил мяч подальше от ворот.
53'
53'
Дьедью Фамара из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Роланду Жорже.
52'
52'
После дальнего удара, который нанес Дьедью Фамара мяч отбит вратарем
52'
Дьедью Фамара на финте ушёл от оппонента.
51'
Бедимо Анри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Фанни Род выбил мяч на угловой.
50'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
50'
Венкёр Вильям коснулся мяча рукой.
49'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Товен Флорьян, и мяч снова в игре
48'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
48'
Товен Флорьян из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
47'
Дьедью Фамара из команды Анже в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
42'
Н'Дойе Шейк наказан за толчок Венкёр Вильям
42'
Экамби Карл Токо пробил головой, вратарь справился с ударом.
42'
42'
Пайе Димитри из команды Марсель делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
После дальнего удара, который нанес Бамба Джонатан мяч отбит вратарем
39'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Экамби Карл Токо заработал фол.
37'
37'
Лопес Максим имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
37'
Кабелла Реми из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Экамби Карл Токо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
После удара через себя Дьедью Фамара, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
36'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Венкёр Вильям выбил мяч на угловой.
35'
Бамба Джонатан из команды Анже устремляется вперед с мячом.
35'
35'
Сансон Морган бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Сансон Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
31'
30'
Кабелла Реми из команды Марсель в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Бамба Джонатан из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
29'
Сиссоко Исса бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
28'
28'
Кабелла Реми из команды Марсель бьет головой мимо ворот
28'
Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный навес.
28'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
27'
Сиссоко Исса наказан за толчок Бедимо Анри
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
Сакаи Хироки из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
23'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
23'
Вратарь парирует удар, который нанес Экамби Карл Токо, и мяч снова в игре
22'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кабелла Реми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Кабелла Реми на финте ушёл от оппонента.
20'
Кабелла Реми оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
20'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
19'
Мишель Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бедимо Анри из команды Марсель делает навес
18'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
17'
16'
Кабелла Реми из команды Марсель в офсайде
16'
15'
Бамба Джонатан из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Венкёр Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
Бамба Джонатан из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
14'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес
14'
13'
13'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
13'
13'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
12'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
11'
Бедимо Анри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
11'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
11'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
9'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Товен Флорьян отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
8'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
8'
8'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
8'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
7'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
7'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Лопес Максим заработал фол.
7'
6'
Кабелла Реми из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Кабелла Реми на финте ушёл от оппонента.
6'
Кабелла Реми из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
5'
5'
Пайе Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Пайе Димитри на финте ушёл от оппонента.
5'
5'
Бедимо Анри из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
4'
4'
Венкёр Вильям бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
3'
2'
Дьедью Фамара на финте ушёл от оппонента.
2'
2'
Дьедью Фамара из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 3:0 Анже
Марсель
96.5% (222)
Ничья:
2.2% (5)
Анже
1.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Марсель:
33% (76)
1:0 Марсель:
27.4% (63)
2:0 Марсель:
23.5% (54)
3:1 Марсель:
5.2% (12)
3:0 Марсель:
2.6% (6)
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