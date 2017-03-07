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Стадион:
Монако
 
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Бордо
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - Бордо, который состоится 11.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Монако - Бордо
Монако
89.9% (80)
Ничья:
6.7% (6)
Бордо
3.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
33.7% (30)
Монако:
22.5% (20)
Монако:
18% (16)
Ничья:
5.6% (5)
Монако:
4.5% (4)
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