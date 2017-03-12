Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 27000
1:2
Второй тайм: 90+'
0:1
2' ГолСарр Исмаила
1:1
53' ГолБерич Роберт
1:2
68' ГолФалетт Симон
70' Желтая карточкаДюкур Шейк
Второй тайм
94'
Нгетт Опа на финте ушёл от оппонента.
93'
93'
Амума Ромен бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
92'
92'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Теофил-Катерин Кевин выбил мяч подальше от ворот.
90'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьен делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Эрдинг Мевлут из команды Мец в офсайде
89'
Тактическая замена. Жуффре Ян уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
88'
88'
Амума Ромен на финте ушёл от оппонента.
88'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
88'
Бишевац Милан выбил мяч на угловой.
87'
86'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
86'
85'
Малку Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Нгетт Опа на финте ушёл от оппонента.
83'
83'
Амума Ромен бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
83'
Ассу-Экотто Бенуа наказан за толчок Берич Роберт
81'
Содерлунд Александер наказан за толчок Дюкур Шейк
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
80'
79'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
78'
Тактическая замена. Диабате Шейк уходит с поля и его заменяет Эрдинг Мевлут
78'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
78'
Дюкур Шейк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
78'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Пьер-Габриэль Ронаэль получил травму и заменен. Дабо Брайан выходит на поле.
77'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Нгетт Опа заработал фол.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
76'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
76'
Диабате Шейк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Пьер-Габриэль Ронаэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
Сельнес Оле атакует сзади соперника. Жуффре Ян пострадал.
74'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
74'
Диабате Шейк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
73'
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 27000 болельщиков
72'
72'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
72'
Перрен Лоик бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
71'
71'
Нгетт Опа из команды Мец делает подножку. Берич Роберт заработал фол.
70'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Дюкур Шейк получает желтую карточку.
69'
Дюкур Шейк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Верету Жордан.
68'
Балью Иван сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Фалетт Симон эффектным ударом переправил мяч в ворота.
68'
Фалетт Симон пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
67'
67'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
67'
Тактическая замена. Севе Анри уходит с поля и его заменяет Содерлунд Александер
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
65'
Диабате Шейк из команды Мец бьет головой мимо ворот
65'
64'
Балью Иван нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
62'
62'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Диабате Шейк.
62'
61'
Коад Рено из команды Мец делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
61'
Диабате Шейк наказан за толчок Малку Кевин
60'
Сарр Исмаила получил травму и заменен. Нгетт Опа выходит на поле.
59'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает подножку. Диабате Шейк заработал фол.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Сарр Исмаила получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
58'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Монне-Паке Кевин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Диабате Шейк из команды Мец. Это Перрен Лоик заработал фол.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Коад Рено нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
55'
Жуффре Ян на финте ушёл от оппонента.
55'
53'
Перрен Лоик сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Берич Роберт записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
53'
Севе Анри из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
52'
Фалетт Симон выбил мяч на угловой.
52'
51'
Манджек Жорж из команды Мец. Это Севе Анри заработал фол.
50'
Диабате Шейк из команды Мец. Это Перрен Лоик заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
49'
48'
Балью Иван атакует сзади соперника. Монне-Паке Кевин пострадал.
48'
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Севе Анри из команды Сент-Этьен. Это Бишевац Милан заработал фол.
46'
Диабате Шейк наказан за толчок Теофил-Катерин Кевин
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
45'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
45'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
44'
Диабате Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
44'
43'
Дидийон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
42'
Монне-Паке Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Амума Ромен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен устремляется вперед с мячом.
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Коад Рено из команды Мец делает подножку. Малку Кевин заработал фол.
40'
Жуффре Ян из команды Мец. Это Теофил-Катерин Кевин заработал фол.
39'
Теофил-Катерин Кевин совершает грубый фол. Диабате Шейк был жертвой
37'
Севе Анри наказан за толчок Дидийон Томас
37'
36'
Севе Анри атакует сзади соперника. Манджек Жорж пострадал.
36'
36'
Севе Анри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
35'
Фалетт Симон выбил мяч подальше от ворот.
34'
34'
34'
34'
34'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
33'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
33'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает навес
33'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
32'
32'
Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сарр Исмаила делает скидку к воротам
32'
Пьер-Габриэль Ронаэль выбил мяч на угловой.
31'
Сарр Исмаила из команды Мец делает передачу за спину защитников.
30'
Диабате Шейк коснулся мяча рукой.
30'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Манджек Жорж.
28'
28'
28'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
27'
Диабате Шейк бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
26'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
26'
Сарр Исмаила из команды Мец делает неудачный навес.
26'
Сарр Исмаила на финте ушёл от оппонента.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
23'
23'
Малку Кевин выбил мяч подальше от ворот.
23'
23'
22'
Манджек Жорж из команды Мец. Это Верету Жордан заработал фол.
22'
Манджек Жорж возвращается на поле, всё в порядке.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Манджек Жорж получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
21'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
19'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
18'
Малку Кевин выбил мяч подальше от ворот.
16'
16'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
13'
Манджек Жорж из команды Мец. Это Верету Жордан заработал фол.
13'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен. Это Балью Иван заработал фол.
12'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
12'
11'
11'
Севе Анри из команды Сент-Этьен. Это Дюкур Шейк заработал фол.
10'
Севе Анри из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
10'
Диабате Шейк из команды Мец бьет головой мимо ворот
10'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Малку Кевин совершает грубый фол. Диабате Шейк был жертвой
8'
8'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
8'
8'
Диабате Шейк из команды Мец делает навес
8'
Дюкур Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
5'
Коад Рено из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Верету Жордан.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
4'
Берич Роберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
4'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает навес
3'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Сарр Исмаила из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Севе Анри.
2'
ГОООООЛ - Сарр Исмаила из команды Мец забивает из-за штрафной площади
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:2 Мец
Сент-Этьен
92.1% (199)
Ничья:
6% (13)
Мец
1.9% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сент-Этьен:
39.8% (86)
2:0 Сент-Этьен:
26.4% (57)
2:1 Сент-Этьен:
20.4% (44)
1:1 Ничья:
4.2% (9)
3:1 Сент-Этьен:
2.8% (6)
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