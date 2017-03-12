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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 27000
Сент-Этьен
1:2
Второй тайм: 90+'
Мец
0'
0:1
2' Гол
Сарр Исмаила
1:1
53' Гол
Берич Роберт
1:2
68' Гол
Фалетт Симон
70' Желтая карточка
Дюкур Шейк
90'+4
Второй тайм
94'
Нгетт Опа на финте ушёл от оппонента.
93'
Удар от ворот произведет Мец
93'
Амума Ромен бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
92'
Нгетт Опа из команды Мец делает навес
92'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Коад Рено из команды Мец делает навес
92'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Мец
91'
Теофил-Катерин Кевин выбил мяч подальше от ворот.
90'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьен делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
89'
Эрдинг Мевлут из команды Мец в офсайде
89'
Тактическая замена. Жуффре Ян уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
88'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Амума Ромен на финте ушёл от оппонента.
Угловой
88'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
88'
Бишевац Милан выбил мяч на угловой.
87'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
86'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
86'
Удар от ворот произведет Мец
85'
Малку Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Нгетт Опа на финте ушёл от оппонента.
83'
Удар от ворот произведет Мец
83'
Амума Ромен бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
83'
Ассу-Экотто Бенуа наказан за толчок Берич Роберт
Фол, нарушение
81'
Содерлунд Александер наказан за толчок Дюкур Шейк
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
79'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
78'
Тактическая замена. Диабате Шейк уходит с поля и его заменяет Эрдинг Мевлут
78'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
78'
Дюкур Шейк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
78'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Пьер-Габриэль Ронаэль получил травму и заменен. Дабо Брайан выходит на поле.
Фол, нарушение
77'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Нгетт Опа заработал фол.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
76'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
76'
Диабате Шейк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Коад Рено из команды Мец делает навес
Травма, повреждение
75'
Пьер-Габриэль Ронаэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
75'
Сельнес Оле атакует сзади соперника. Жуффре Ян пострадал.
74'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
74'
Диабате Шейк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Балью Иван из команды Мец делает навес
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 27000 болельщиков
72'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
72'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
72'
Перрен Лоик бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
71'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Нгетт Опа из команды Мец делает подножку. Берич Роберт заработал фол.
70'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
70'
Дюкур Шейк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Дюкур Шейк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Верету Жордан.
68'
Балью Иван сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Фалетт Симон эффектным ударом переправил мяч в ворота.
68'
Фалетт Симон пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
67'
Балью Иван из команды Мец делает навес
Фол, нарушение
67'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
67'
Тактическая замена. Севе Анри уходит с поля и его заменяет Содерлунд Александер
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
65'
Диабате Шейк из команды Мец бьет головой мимо ворот
65'
Балью Иван из команды Мец делает навес
Угловой
65'
Жуффре Ян из команды Мец подал угловой справа.
64'
Балью Иван нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
62'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Диабате Шейк.
62'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Коад Рено из команды Мец делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
Фол, нарушение
61'
Диабате Шейк наказан за толчок Малку Кевин
60'
Сарр Исмаила получил травму и заменен. Нгетт Опа выходит на поле.
Фол, нарушение
59'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает подножку. Диабате Шейк заработал фол.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
58'
Сарр Исмаила получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
58'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Монне-Паке Кевин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
56'
Диабате Шейк из команды Мец. Это Перрен Лоик заработал фол.
55'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Коад Рено из команды Мец подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Коад Рено нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
55'
Жуффре Ян на финте ушёл от оппонента.
55'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Перрен Лоик сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Берич Роберт записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Севе Анри из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
52'
Фалетт Симон выбил мяч на угловой.
52'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Манджек Жорж из команды Мец. Это Севе Анри заработал фол.
Фол, нарушение
50'
Диабате Шейк из команды Мец. Это Перрен Лоик заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
49'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Балью Иван атакует сзади соперника. Монне-Паке Кевин пострадал.
48'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Жуффре Ян из команды Мец делает навес
47'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Жуффре Ян из команды Мец делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Севе Анри из команды Сент-Этьен. Это Бишевац Милан заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Мец
46'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
45'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
44'
Диабате Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
43'
Дидийон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
42'
Удар от ворот произведет Мец
42'
Монне-Паке Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Амума Ромен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен устремляется вперед с мячом.
41'
Удар от ворот произведет Мец
40'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
40'
Коад Рено из команды Мец делает подножку. Малку Кевин заработал фол.
Фол, нарушение
40'
Жуффре Ян из команды Мец. Это Теофил-Катерин Кевин заработал фол.
Фол, нарушение
39'
Теофил-Катерин Кевин совершает грубый фол. Диабате Шейк был жертвой
Фол, нарушение
37'
Севе Анри наказан за толчок Дидийон Томас
37'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
36'
Севе Анри атакует сзади соперника. Манджек Жорж пострадал.
36'
Удар от ворот произведет Мец
36'
Севе Анри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Фалетт Симон выбил мяч подальше от ворот.
34'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает навес
34'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
33'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
33'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает навес
Офсайд
33'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
33'
Коад Рено из команды Мец делает навес
32'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сарр Исмаила делает скидку к воротам
Угловой
32'
Жуффре Ян из команды Мец подал угловой слева.
32'
Пьер-Габриэль Ронаэль выбил мяч на угловой.
31'
Сарр Исмаила из команды Мец делает передачу за спину защитников.
Офсайд
31'
Коад Рено из команды Мец в офсайде
Фол, нарушение
30'
Диабате Шейк коснулся мяча рукой.
30'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
29'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Манджек Жорж.
28'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает навес
28'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
27'
Диабате Шейк бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
26'
Коад Рено из команды Мец делает подножку. Севе Анри заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
26'
Сарр Исмаила из команды Мец делает неудачный навес.
26'
Сарр Исмаила на финте ушёл от оппонента.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
23'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Малку Кевин выбил мяч подальше от ворот.
23'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Манджек Жорж из команды Мец. Это Верету Жордан заработал фол.
Травма, повреждение
22'
Манджек Жорж возвращается на поле, всё в порядке.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
21'
Манджек Жорж получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
21'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
18'
Малку Кевин выбил мяч подальше от ворот.
16'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
15'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
Фол, нарушение
13'
Манджек Жорж из команды Мец. Это Верету Жордан заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен. Это Балью Иван заработал фол.
12'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Балью Иван из команды Мец делает навес
11'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Севе Анри из команды Сент-Этьен. Это Дюкур Шейк заработал фол.
10'
Севе Анри из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
10'
Диабате Шейк из команды Мец бьет головой мимо ворот
10'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Малку Кевин совершает грубый фол. Диабате Шейк был жертвой
8'
Удар от ворот произведет Мец
8'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
8'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Диабате Шейк из команды Мец делает навес
8'
Дюкур Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Удар от ворот произведет Мец
Фол, нарушение
5'
Коад Рено из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Верету Жордан.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Берич Роберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
4'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает навес
3'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Сарр Исмаила из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Севе Анри.
Описание гола
2'
ГОООООЛ - Сарр Исмаила из команды Мец забивает из-за штрафной площади
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:2 Мец
Сент-Этьен
92.1% (199)
Ничья:
6% (13)
Мец
1.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Сент-Этьен:
39.8% (86)
Сент-Этьен:
26.4% (57)
Сент-Этьен:
20.4% (44)
Ничья:
4.2% (9)
Сент-Этьен:
2.8% (6)
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