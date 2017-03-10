Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 23640
0:1
36' ГолСантини Иван
41' Желтая карточкаСуке Арно
0:2
50' ГолКарамо Янн
56' Желтая карточкаБен-Юссеф Сиам
1:2
71' ГолБалотелли Марио
2:2
77' ГолДонис Анастасиос
89' Желтая карточкаДонис Анастасиос
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
93'
93'
Лё Бьян Микаэль из команды Ницца делает навес
92'
Леборн Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Суке Арно коснулся мяча рукой.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
89'
Донис Анастасиос получает желтую карточку.
89'
Донис Анастасиос из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Леборн Жордан.
88'
После дальнего удара, который нанес Сери Жан-Мишель мяч отбит вратарем
88'
88'
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
86'
Гильберт Фредерик выбил мяч на угловой.
86'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает навес
86'
85'
Бен-Юссеф Сиам из команды Кан делает подножку. Донис Анастасиос заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
85'
85'
85'
Лё Бьян Микаэль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
84'
Бессат Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
84'
Далберт Эстеван из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
84'
Сантини Иван наказан за толчок Данте Бонфим
83'
83'
Донис Анастасиос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Суке Арно из команды Ницца играет в стеночку с партнером по команде. Лё Бьян Микаэль это был.
82'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Леборн Жордан.
81'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
79'
Сантини Иван из команды Кан делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
79'
Адеоти Жордан из команды Кан делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
79'
78'
78'
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Донис Анастасиос!
77'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
76'
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 23640 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
75'
75'
74'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
74'
Далберт Эстеван из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Эйссерик Валентин наказан за толчок Яхья Аледдин
72'
Тактическая замена. Карамо Янн уходит с поля и его заменяет Леборн Жордан
71'
Данте Бонфим сделал результативную передачу.
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Балотелли Марио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
71'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает навес
71'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
71'
Сери Жан-Мишель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
70'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
69'
69'
69'
69'
Лё Бьян Микаэль из команды Ницца делает навес
69'
69'
67'
67'
Матч возобновится спорным мячом
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
66'
66'
Донис Анастасиос из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
65'
64'
64'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
63'
Тактическая замена. Марсель Венсан уходит с поля и его заменяет Донис Анастасиос
62'
Лё Бьян Микаэль наказан за толчок Роделен Ронни
62'
61'
61'
61'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Марсель Венсан наказан за толчок Бессат Венсан
60'
Эйссерик Валентин выбил мяч подальше от ворот.
60'
Марсель Венсан наказан за толчок Бессат Венсан
58'
57'
57'
57'
Сиприен Вилан получил травму и заменен. Лё Бьян Микаэль выходит на поле.
56'
Бен-Юссеф Сиам получает желтую карточку.
56'
Бен-Юссеф Сиам из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Суке Арно.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
55'
54'
54'
Бессат Венсан из команды Кан делает подножку. Вальтер Реми заработал фол.
54'
Сиприен Вилан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
53'
Сиприен Вилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Бен-Юссеф Сиам из команды Кан делает подножку. Марсель Венсан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Сантини Иван сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Карамо Янн записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Кардинал Йоан ошибается в защите.
49'
49'
49'
49'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает навес
48'
47'
47'
Карамо Янн из команды Кан бьет головой мимо ворот
47'
46'
46'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
45'
43'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
42'
Марсель Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Суке Арно получает желтую карточку.
41'
Суке Арно из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Бессат Венсан.
41'
41'
Эйссерик Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Сери Жан-Мишель делает скидку назад вдоль ворот
41'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес
40'
40'
Бен-Юссеф Сиам выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
39'
Марсель Венсан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
38'
36'
Бессат Венсан сделал результативную передачу.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сантини Иван из клуба "Кан" отправил мяч головой в ворота.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
35'
35'
35'
Адеоти Жордан из команды Кан делает неудачный навес.
35'
Данте Бонфим ошибается в защите.
34'
34'
Бен-Юссеф Сиам пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
Адеоти Жордан из команды Кан делает навес
34'
33'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Данте Бонфим из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Карамо Янн.
32'
32'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает навес
32'
31'
31'
31'
Данте Бонфим из команды Ницца делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
29'
29'
Вальтер Реми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает подножку. Адеоти Жордан заработал фол.
27'
26'
Адеоти Жордан из команды Кан делает подножку. Сиприен Вилан заработал фол.
25'
Сантини Иван из команды Кан делает подножку. Данте Бонфим заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
25'
25'
25'
24'
Балотелли Марио исполняет штрафной удар, но его блокируют
24'
Да Сильва Дамьен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Балотелли Марио.
23'
23'
22'
22'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
22'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
20'
20'
Гильберт Фредерик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
19'
18'
Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
17'
17'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
17'
17'
16'
После дальнего удара, который нанес Балотелли Марио мяч отбит вратарем
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
14'
Балотелли Марио наказан за толчок Гильберт Фредерик
12'
12'
Да Сильва Дамьен из команды Кан бьет головой мимо ворот
12'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Вальтер Реми из команды Ницца делает подножку. Сантини Иван заработал фол.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
10'
10'
Суке Арно бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
8'
8'
8'
8'
Фере Жюльен из команды Кан делает подножку. Суке Арно заработал фол.
6'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
4'
Балотелли Марио наказан за толчок Гильберт Фредерик
2'
2'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 2:2 Кан
Ницца
93.8% (213)
Ничья:
4.4% (10)
Кан
1.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ницца:
36.1% (82)
1:0 Ницца:
26.4% (60)
2:1 Ницца:
21.6% (49)
3:1 Ницца:
4% (9)
1:1 Ничья:
3.5% (8)
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