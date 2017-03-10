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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 23640
Ницца
2:2
Конец матча
Кан
0'
0:1
36' Гол
Сантини Иван
41' Желтая карточка
Суке Арно
0:2
50' Гол
Карамо Янн
56' Желтая карточка
Бен-Юссеф Сиам
1:2
71' Гол
Балотелли Марио
2:2
77' Гол
Донис Анастасиос
89' Желтая карточка
Донис Анастасиос
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
93'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Лё Бьян Микаэль из команды Ницца делает навес
92'
Леборн Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
91'
Суке Арно коснулся мяча рукой.

90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Желтая карточка
89'
Донис Анастасиос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
89'
Донис Анастасиос из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Леборн Жордан.
88'
После дальнего удара, который нанес Сери Жан-Мишель мяч отбит вратарем
88'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Угловой
86'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
86'
Гильберт Фредерик выбил мяч на угловой.
86'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает навес
86'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
85'
Бен-Юссеф Сиам из команды Кан делает подножку. Донис Анастасиос заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
85'
Удар от ворот произведет Кан
85'
Вальтер Реми из команды Ницца делает навес
85'
Лё Бьян Микаэль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
84'
Бессат Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
84'
Далберт Эстеван из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
Фол, нарушение
84'
Сантини Иван наказан за толчок Данте Бонфим
83'
Удар от ворот произведет Кан
83'
Донис Анастасиос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Суке Арно из команды Ницца играет в стеночку с партнером по команде. Лё Бьян Микаэль это был.
Фол, нарушение
82'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Леборн Жордан.
81'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
79'
Сантини Иван из команды Кан делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Адеоти Жордан из команды Кан делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
79'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
78'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Донис Анастасиос!
77'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
77'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
76'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 23640 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
75'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
Угловой
74'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
74'
Далберт Эстеван из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
73'
Эйссерик Валентин наказан за толчок Яхья Аледдин
72'
Тактическая замена. Карамо Янн уходит с поля и его заменяет Леборн Жордан
71'
Данте Бонфим сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Балотелли Марио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
71'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает навес
Угловой
71'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
71'
Сери Жан-Мишель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
71'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
70'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
69'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает навес
69'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Лё Бьян Микаэль из команды Ницца делает навес
69'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает навес
67'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Матч возобновится спорным мячом
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
66'
Донис Анастасиос из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
65'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Кан
64'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
63'
Тактическая замена. Марсель Венсан уходит с поля и его заменяет Донис Анастасиос
Фол, нарушение
62'
Лё Бьян Микаэль наказан за толчок Роделен Ронни
62'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
60'
Марсель Венсан наказан за толчок Бессат Венсан
60'
Эйссерик Валентин выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
60'
Марсель Венсан наказан за толчок Бессат Венсан
58'
Удар от ворот произведет Кан
57'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Сиприен Вилан получил травму и заменен. Лё Бьян Микаэль выходит на поле.
Желтая карточка
56'
Бен-Юссеф Сиам получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Бен-Юссеф Сиам из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Суке Арно.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
55'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Бессат Венсан из команды Кан делает подножку. Вальтер Реми заработал фол.
Травма, повреждение
54'
Сиприен Вилан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
53'
Сиприен Вилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
52'
Бен-Юссеф Сиам из команды Кан делает подножку. Марсель Венсан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Сантини Иван сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Карамо Янн записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Кардинал Йоан ошибается в защите.
49'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Вальтер Реми из команды Ницца делает навес
49'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает навес
49'
Суке Арно из команды Ницца сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
48'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Ницца
47'
Карамо Янн из команды Кан бьет головой мимо ворот
47'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
46'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
45'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
42'
Марсель Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Суке Арно получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Суке Арно из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Бессат Венсан.
41'
Удар от ворот произведет Кан
41'
Эйссерик Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Сери Жан-Мишель делает скидку назад вдоль ворот
41'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес
40'
Удар от ворот произведет Ницца
40'
Бен-Юссеф Сиам выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
39'
Марсель Венсан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
38'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Бессат Венсан сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сантини Иван из клуба "Кан" отправил мяч головой в ворота.
36'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
35'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
35'
Адеоти Жордан из команды Кан делает неудачный навес.
35'
Данте Бонфим ошибается в защите.
34'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Бен-Юссеф Сиам пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
Адеоти Жордан из команды Кан делает навес
34'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Данте Бонфим из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Карамо Янн.
32'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает навес
32'
Удар от ворот произведет Ницца
31'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Данте Бонфим из команды Ницца делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
29'
Удар от ворот произведет Кан
29'
Вальтер Реми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
28'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает подножку. Адеоти Жордан заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Ницца
Фол, нарушение
26'
Адеоти Жордан из команды Кан делает подножку. Сиприен Вилан заработал фол.
Фол, нарушение
25'
Сантини Иван из команды Кан делает подножку. Данте Бонфим заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
25'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает навес
25'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
24'
Балотелли Марио исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
24'
Да Сильва Дамьен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Балотелли Марио.
23'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Кан
22'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
22'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
20'
Удар от ворот произведет Ницца
20'
Гильберт Фредерик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
17'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
17'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
После дальнего удара, который нанес Балотелли Марио мяч отбит вратарем
16'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
12'
Удар от ворот произведет Ницца
12'
Да Сильва Дамьен из команды Кан бьет головой мимо ворот
12'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Вальтер Реми из команды Ницца делает подножку. Сантини Иван заработал фол.
10'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
10'
Удар от ворот произведет Кан
10'
Суке Арно бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Вальтер Реми из команды Ницца делает навес
8'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Фере Жюльен из команды Кан делает подножку. Суке Арно заработал фол.
6'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
2'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 2:2 Кан
Ницца
93.8% (213)
Ничья:
4.4% (10)
Кан
1.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
36.1% (82)
Ницца:
26.4% (60)
Ницца:
21.6% (49)
Ницца:
4% (9)
Ничья:
3.5% (8)
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