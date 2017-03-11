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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Воудестейн Зрители: 4225
3:0
Второй тайм: 55'
3' Желтая карточкаБрюинс Луиджи
1:0
15' ГолЭлберс Стэнли
32' Желтая карточкаMilan Massop
33' Желтая карточкаМарцо Стефано
37' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
2:0
42' ГолМатей Юрген
3:0
48' ГолMilan Massop
|
15'
1:0
32'
33'
37'
42'
2:0
48'
3:0
Состав команд
25
Хан
Уорнер
15
Матей
Юрген
23
Milan
Massop
24
Файк
Хишам
17
Fredy
II
16
Юсте
Йерри
21
Кобаяси
Юки
13
Зенели
Арбер
11
Ларссон
Сэм
Эксельсиор 4-3-3
- Основной состав
- 25 Хан Уорнер Вратарь
- 2 Карами Халид Защитник
- 15 Матей Юрген Защитник
- 30 Де Вейс Йорди Защитник
- 23 Milan Massop Защитник
- 24 Файк Хишам Полузащитник
- 17 Fredy II Полузащитник
- 8 Колвейк Райан Полузащитник
- 11 Элберс Стэнли Нападающий
- 29 Ван Дёйнен Майк Нападающий
- 10 Брюинс Луиджи Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Дамен Алессандро Вратарь
- 16 Хавекотте Мике Вратарь
- 5 Кюйперс Бас Защитник
- 20 Брито Элсо Защитник
- 18 Вермёлен Кевин Полузащитник
- 12 Фортеш Джеффри Полузащитник
- 7 Хасселбайнк Найжел Нападающий
- 9 Ондан Терелл Нападающий
- 6 Аноур Хадоуир
- Главный тренер: Ван дер Гааг Митчелл
- Травмы и дисквалификации
- Курто Филип Травмирован
- Дрост Энрико Травмирован
- Аргус Бординьон Травмирован
- Пантич Данило Дисквалифицирован
Херенвен 4-3-3
- Основной состав
- 1 Малдер Эрвин Вратарь
- 2 Марцо Стефано Защитник
- 4 Ван Акен Йост Защитник
- 16 Юсте Йерри Защитник
- 5 Бейкер Лукас Защитник
- 19 Ван Амерсфоорт Пелле Полузащитник
- 21 Кобаяси Юки Полузащитник
- 17 Эдегор Мартин Полузащитник
- 13 Зенели Арбер Нападающий
- 9 Гучаннеджад Реза Нападающий
- 11 Ларссон Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Намли Юнес Защитник
- 25 Хёйзинг Виллем Защитник
- 12 Шмидт Доке Защитник
- 22 Фас Ваут Защитник
- 8 Торсби Мортен Полузащитник
- 7 Слагвеер Лусиано Нападающий
- 20 Верман Хенк Нападающий
- 31 Jan Bekkema
- 33 Wouter Van der Steen
- Главный тренер: Стреппел Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Схарс Стейн Травмирован
Предыдущие игры
Эксельсиор (последние 20 матчей: +1 =8 -11)
- 05.03.2017 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор Э
- 25.02.2017 Эксельсиор 0:2 Виллем II Э
- 18.02.2017 Хераклес 4:0 Эксельсиор Э
- 12.02.2017 Эксельсиор 1:1 Твенте Э
- 04.02.2017 Гронинген 1:1 Эксельсиор Э
- 28.01.2017 Рода 4:0 Эксельсиор Э
- 22.01.2017 Эксельсиор 1:1 Гоу Эхед Иглс Э
- 14.01.2017 ПСВ 2:0 Эксельсиор Э
- 18.12.2016 Эксельсиор 2:2 НЕК Неймеген Э
- 10.12.2016 Херенвен 2:1 Эксельсиор Э
- 03.12.2016 Эксельсиор 3:3 АЗ Алкмаар Э
- 26.11.2016 Витесс 2:2 Эксельсиор Э
- 19.11.2016 Эксельсиор 3:2 Спарта Роттердам Э
- 06.11.2016 Утрехт 2:1 Эксельсиор Э
- 29.10.2016 Аякс 1:0 Эксельсиор Э
- 21.10.2016 Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Э
- 16.10.2016 Эксельсиор 0:1 Рода Э
- 01.10.2016 Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор Э
- 24.09.2016 Эксельсиор 1:3 ПСВ Э
- 17.09.2016 Виллем II 1:1 Эксельсиор Э
Херенвен (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 03.03.2017 Херенвен 2:2 Гоу Эхед Иглс Э
- 25.02.2017 Херенвен 3:0 Рода Э
- 18.02.2017 Твенте 1:0 Херенвен Э
- 12.02.2017 Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 05.02.2017 Утрехт 1:0 Херенвен Э
- 29.01.2017 Херенвен 0:0 Гронинген Э
- 22.01.2017 ПСВ 4:3 Херенвен Э
- 14.01.2017 Херенвен 2:0 АДО Ден Хааг Э
- 16.12.2016 Виллем II 2:1 Херенвен Э
- 10.12.2016 Херенвен 2:1 Эксельсиор Э
- 03.12.2016 Гоу Эхед Иглс 1:3 Херенвен Э
- 27.11.2016 Херенвен 0:1 Аякс Э
- 19.11.2016 Херенвен 1:1 Витесс Э
- 04.11.2016 Спарта Роттердам 3:1 Херенвен Э
- 30.10.2016 Фейеноорд 2:2 Херенвен Э
- 23.10.2016 Херенвен 3:1 Хераклес Э
- 15.10.2016 Гронинген 0:3 Херенвен Э
- 01.10.2016 Херенвен 1:1 ПСВ Э
- 24.09.2016 АДО Ден Хааг 0:3 Херенвен Э
- 17.09.2016 Рода 0:3 Херенвен Э
Последние игры между собой
Эксельсиор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Херенвен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
- 10.12.2016 Херенвен 2:1 Эксельсиор Эредивизие
- 17.04.2016 Эксельсиор 1:1 Херенвен Эредивизие
- 11.12.2015 Херенвен 2:1 Эксельсиор Эредивизие
- 01.03.2015 Эксельсиор 3:0 Херенвен Эредивизие
- 23.08.2014 Херенвен 2:0 Эксельсиор Эредивизие
- 10.03.2012 Херенвен 4:2 Эксельсиор Эредивизие
- 10.12.2011 Эксельсиор 0:5 Херенвен Эредивизие
- 02.04.2011 Херенвен 2:3 Эксельсиор Эредивизие
- 16.01.2011 Херенвен 1:2 Эксельсиор Товарищеские матчи. Сборные
- 30.10.2010 Эксельсиор 0:2 Херенвен Эредивизие
- 20.04.2008 Херенвен 5:0 Эксельсиор Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Аякс
|25
|18
|5
|2
|52 - 16
|59
|3.
|ПСВ
|26
|17
|7
|2
|51 - 18
|58
|4.
|Утрехт
|26
|11
|8
|7
|38 - 33
|41
|5.
|Витесс
|26
|11
|6
|9
|41 - 32
|39
|6.
|Твенте
|25
|10
|8
|7
|35 - 32
|38
|7.
|АЗ Алкмаар
|25
|9
|11
|5
|41 - 35
|38
|8.
|Херенвен
|0:3
|26
|10
|7
|9
|43 - 33
|37
|9.
|Хераклес
|26
|8
|7
|11
|36 - 43
|31
|10.
|Виллем II
|25
|7
|8
|10
|22 - 29
|29
|11.
|Гронинген
|25
|6
|10
|9
|34 - 36
|28
|12.
|НЕК Неймеген
|26
|7
|7
|12
|26 - 42
|28
|13.
|ПЕК Зволле
|25
|7
|6
|12
|27 - 47
|27
|14.
|Спарта Роттердам
|26
|6
|7
|13
|32 - 47
|25
|15.
|Эксельсиор
|3:0
|26
|5
|8
|13
|30 - 48
|23
|16.
|АДО Ден Хааг
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|17.
|Рода
|25
|3
|11
|11
|15 - 36
|20
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|26
|5
|5
|16
|25 - 45
|20
Второй тайм
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 4225 болельщиков
54'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
53'
53'
Матей Юрген из команды Эксельсиор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
53'
52'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
52'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
51'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
51'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает навес
51'
Удар от ворот произведет Херенвен
51'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
49'
49'
Матей Юрген из команды Эксельсиор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
48'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Milan Massop записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
48'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
48'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
48'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
47'
47'
Карами Халид наказан за толчок Ларссон Сэм
46'
Колвейк Райан атакует сзади соперника. Ван Амерсфоорт Пелле пострадал.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Матей Юрген наказан за толчок Юсте Йерри
46'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
46'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
45'
Зенели Арбер коснулся мяча рукой.
45'
44'
Ларссон Сэм наказан за толчок Альфредо Кулембе Рибейро Фреди
44'
Milan Massop наказан за толчок Ван Амерсфоорт Пелле
43'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает навес
43'
43'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает неудачный навес.
42'
Файк Хишам сделал результативную передачу.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Матей Юрген из клуба "Эксельсиор" отправил мяч головой в ворота.
42'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
41'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Ван Амерсфоорт Пелле наказан за толчок Элберс Стэнли
40'
Удар от ворот произведет Херенвен
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
40'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
39'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
39'
Ван Дёйнен Майк выбил мяч подальше от ворот.
39'
39'
Марцо Стефано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Колвейк Райан наказан за толчок Гучаннеджад Реза
37'
Ван Дёйнен Майк получает желтую карточку за неспортивное поведение
37'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает подножку. Бейкер Лукас заработал фол.
37'
36'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
34'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Кобаяси Юки
34'
33'
Марцо Стефано получает желтую карточку.
33'
Марцо Стефано совершает грубый фол. Брюинс Луиджи был жертвой
32'
Milan Massop получает желтую карточку.
32'
Milan Massop совершает грубый фол. Ван Амерсфоорт Пелле был жертвой
31'
31'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает неудачный навес.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
29'
Матей Юрген выбил мяч подальше от ворот.
28'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес
27'
27'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Карами Халид наказан за толчок Гучаннеджад Реза
26'
Марцо Стефано из команды Херенвен. Это Файк Хишам заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
25'
24'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает неудачный навес.
24'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
23'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
23'
21'
21'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает отличный навес.
21'
20'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
18'
18'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает неудачный навес.
17'
16'
Матей Юрген наказан за толчок Гучаннеджад Реза
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Элберс Стэнли!
15'
Юсте Йерри сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
15'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает навес
15'
Бейкер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Milan Massop нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Ван Акен Йост выбил мяч на угловой.
13'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
9'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Зенели Арбер нарушает правила. Брюинс Луиджи пострадал
9'
8'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
8'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
8'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
7'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
6'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Марцо Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Брюинс Луиджи сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
3'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Марцо Стефано заработал фол.
2'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Кобаяси Юки наказан за толчок Альфредо Кулембе Рибейро Фреди
1'
1'
Milan Massop наказан за толчок Гучаннеджад Реза
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Woudestein. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
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