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Стадион: Зрители: 4225
Эксельсиор
3:0
Второй тайм: 55'
Херенвен
0'
3' Желтая карточка
Брюинс Луиджи
1:0
15' Гол
Элберс Стэнли
32' Желтая карточка
Milan Massop
33' Желтая карточка
Марцо Стефано
37' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
2:0
42' Гол
Матей Юрген
3:0
48' Гол
Milan Massop
55'
Второй тайм
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 4225 болельщиков
54'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
53'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
53'
Матей Юрген из команды Эксельсиор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
53'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
52'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
Угловой
52'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
51'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
51'
Удар от ворот произведет Херенвен
51'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Офсайд
49'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
49'
Матей Юрген из команды Эксельсиор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
48'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Milan Massop записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
48'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
48'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
48'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
47'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Фол, нарушение
47'
Карами Халид наказан за толчок Ларссон Сэм
Фол, нарушение
46'
Колвейк Райан атакует сзади соперника. Ван Амерсфоорт Пелле пострадал.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Матей Юрген наказан за толчок Юсте Йерри
Угловой
46'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
46'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
45'
Зенели Арбер коснулся мяча рукой.
45'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Milan Massop наказан за толчок Ван Амерсфоорт Пелле
43'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает навес
43'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает неудачный навес.
42'
Файк Хишам сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Матей Юрген из клуба "Эксельсиор" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
42'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
41'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Удар от ворот произведет Херенвен
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
40'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
39'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
39'
Ван Дёйнен Майк выбил мяч подальше от ворот.
39'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
39'
Марцо Стефано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
38'
Колвейк Райан наказан за толчок Гучаннеджад Реза
Желтая карточка
37'
Ван Дёйнен Майк получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
37'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает подножку. Бейкер Лукас заработал фол.
37'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
34'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Кобаяси Юки
34'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
33'
Марцо Стефано получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Марцо Стефано совершает грубый фол. Брюинс Луиджи был жертвой
Желтая карточка
32'
Milan Massop получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Milan Massop совершает грубый фол. Ван Амерсфоорт Пелле был жертвой
31'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
31'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает неудачный навес.
30'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Офсайд
29'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
29'
Матей Юрген выбил мяч подальше от ворот.
28'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес
27'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
27'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Карами Халид наказан за толчок Гучаннеджад Реза
Фол, нарушение
26'
Марцо Стефано из команды Херенвен. Это Файк Хишам заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
25'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
24'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает неудачный навес.
24'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
23'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
23'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает отличный навес.
21'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
18'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
18'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает неудачный навес.
17'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Матей Юрген наказан за толчок Гучаннеджад Реза
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Элберс Стэнли!
15'
Юсте Йерри сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
15'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бейкер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Карами Халид из команды Эксельсиор подал угловой справа.
14'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Milan Massop нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
14'
Карами Халид из команды Эксельсиор подал угловой справа.
14'
Ван Акен Йост выбил мяч на угловой.
Угловой
14'
Карами Халид из команды Эксельсиор подал угловой справа.
13'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Зенели Арбер нарушает правила. Брюинс Луиджи пострадал
9'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
8'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
8'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
7'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
6'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
6'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
4'
Марцо Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
3'
Брюинс Луиджи сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
3'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Марцо Стефано заработал фол.
2'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Milan Massop наказан за толчок Гучаннеджад Реза
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Woudestein. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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