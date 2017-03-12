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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13500
Виллем II
2:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
1:0
24' Гол
Фалкенбург Эрик
41' Желтая карточка
Брок-Мадсен Николай
70' Желтая карточка
Django Warmerdam
78' Желтая карточка
Копперс Дико
2:0
90' Гол
Хайе Том
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Удар от ворот произведет Виллем II
95'
Мохтар Юнес бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
95'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.

95'
Ахабар Анасс нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
94'
Виллем II остается без одного игрока, потому что Копперс Дико уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
94'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
91'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
91'
Кали Анур сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хайе Том записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Хайе Том оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
91'
Хайе Том из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
91'
Кали Анур выбил мяч подальше от ворот.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
После дальнего удара, который нанес Томас Райян мяч отбит вратарем
90'
Ойо Фунсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ахабар Анасс точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
89'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
89'
Копперс Дико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
88'
Копперс Дико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Копперс Дико выбил мяч на угловой.
88'
Бауй Уасим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Ойо Фунсо наказан за толчок Томас Райян
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 13500 болельщиков
87'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Ойо Фунсо из команды Виллем II остановил атаку, перехватив мяч.
86'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
86'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Бауй Уасим пробил головой, вратарь справился с ударом.
85'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
85'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
84'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Ойо Фунсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
84'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
82'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
82'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Копперс Дико заработал фол.
81'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Лифтинк Эльмо
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
80'
Катуку Тшиманга наказан за толчок Холла Данни
79'
После дальнего удара, который нанес Django Warmerdam мяч отбит вратарем
79'
Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Копперс Дико тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
78'
Копперс Дико из команды Виллем II. Это Мохтар Юнес заработал фол.
78'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Виллем II
77'
Ван де Паверт Тед из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
Угловой
77'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
Травма, повреждение
76'
Кали Анур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
76'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
73'
Тактическая замена. Уларе Обби уходит с поля и его заменяет Фран Соль
72'
Удар от ворот произведет Виллем II
72'
Томас Райян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
71'
После дальнего удара, который нанес Фалкенбург Эрик мяч отбит вратарем
71'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
71'
Ойо Фунсо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
70'
Django Warmerdam - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
70'
Django Warmerdam совершает грубый фол. Уларе Обби был жертвой
69'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
69'
Хайе Том выбил мяч на угловой.
69'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
68'
Тактическая замена. Йоппен Гус уходит с поля и его заменяет Хайе Том
67'
Тактическая замена. Мениг Квинси уходит с поля и его заменяет Ахабар Анасс
66'
Кру Йорди из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
66'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает подножку. Уларе Обби заработал фол.
66'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
64'
Бауй Уасим наказан за толчок Фалкенбург Эрик
63'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
63'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
63'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
62'
Холла Данни имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
62'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
62'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Виллем II
62'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
62'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
61'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
Угловой
61'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
61'
Катуку Тшиманга выбил мяч на угловой.
61'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Удар от ворот произведет Виллем II
60'
Брок-Мадсен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
60'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
59'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Кру Йорди из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
58'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ойо Фунсо заработал фол.
57'
После дальнего удара, который нанес Кали Анур мяч отбит вратарем
57'
Кали Анур из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
57'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
57'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
54'
Брок-Мадсен Николай возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Брок-Мадсен Николай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
52'
Брок-Мадсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Ойо Фунсо из команды Виллем II подал угловой слева.
51'
Копперс Дико из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Ван де Паверт Тед из команды ПЕК Зволле делает подножку. Уларе Обби заработал фол.
49'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Виллем II
48'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
Фол, нарушение
47'
Кали Анур из команды Виллем II делает подножку. Мохтар Юнес заработал фол.
47'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Ван Полен Брам нанес удар, но тот был заблокирован.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Фалкенбург Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
46'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
43'
Уларе Обби выбил мяч на угловой.
43'
Бауй Уасим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Лахман Даррил из команды Виллем II делает подножку. Томас Райян заработал фол.
42'
Кру Йорди исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
41'
Брок-Мадсен Николай получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
41'
Брок-Мадсен Николай наказан за толчок Уларе Обби
41'
Брок-Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Ван де Паверт Тед
40'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Мохтар Юнес
Фол, нарушение
40'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает подножку. Фалкенбург Эрик заработал фол.
39'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Виллем II
38'
Холла Данни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бауй Уасим выбил мяч подальше от ворот.
36'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Фалкенбург Эрик точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
36'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
36'
Уларе Обби из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Кру Йорди из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле делает подножку. Кали Анур заработал фол.
32'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
30'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
29'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
29'
Фалкенбург Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
29'
Кали Анур из команды Виллем II сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Уларе Обби не смог удачно сыграть.
27'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Ойо Фунсо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Марселлис Дирк наказан за толчок Кру Йорди
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фалкенбург Эрик!
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Копперс Дико, и мяч снова в игре
25'
Бауй Уасим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Django Warmerdam выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
Фол, нарушение
23'
Уларе Обби наказан за толчок Брок-Мадсен Николай
23'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ойо Фунсо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле. Это Копперс Дико заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
После дальнего удара, который нанес Кру Йорди мяч отбит вратарем
19'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
Фол, нарушение
18'
Холла Данни коснулся мяча рукой.
18'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
18'
Ойо Фунсо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
17'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле. Это Копперс Дико заработал фол.
16'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Django Warmerdam выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Кали Анур выбил мяч подальше от ворот.
15'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает подножку. Томас Райян заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Саймак Мустафа коснулся мяча рукой.
13'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
12'
Лахман Даррил выбил мяч на угловой.
12'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает навес
Угловой
12'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
11'
Мениг Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
9'
Уларе Обби из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
9'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает навес
7'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Ойо Фунсо из команды Виллем II подал угловой слева.
7'
Копперс Дико из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Удар от ворот произведет Виллем II
6'
Мениг Квинси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
5'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
4'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Катуку Тшиманга выбил мяч подальше от ворот.
4'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Ойо Фунсо из команды Виллем II подал угловой слева.
4'
Питерс Йорденс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Угловой
3'
Ойо Фунсо из команды Виллем II подал угловой справа.
3'
Уларе Обби имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
3'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
2'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Кру Йорди из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
1'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Ойо Фунсо из команды Виллем II подал угловой слева.
1'
Копперс Дико из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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