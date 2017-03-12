Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 13500
2:0
Конец матча
1:0
24' ГолФалкенбург Эрик
41' Желтая карточкаБрок-Мадсен Николай
70' Желтая карточкаDjango Warmerdam
78' Желтая карточкаКопперс Дико
2:0
90' ГолХайе Том
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
95'
Мохтар Юнес бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
95'
95'
95'
Ахабар Анасс нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Виллем II остается без одного игрока, потому что Копперс Дико уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
94'
94'
91'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
91'
Кали Анур сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хайе Том записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Хайе Том оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
91'
Кали Анур выбил мяч подальше от ворот.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
После дальнего удара, который нанес Томас Райян мяч отбит вратарем
90'
Ойо Фунсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ахабар Анасс точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
89'
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Копперс Дико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
88'
Копперс Дико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Копперс Дико выбил мяч на угловой.
88'
Бауй Уасим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Ойо Фунсо наказан за толчок Томас Райян
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 13500 болельщиков
87'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Бауй Уасим пробил головой, вратарь справился с ударом.
85'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
85'
84'
84'
Ойо Фунсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
84'
82'
82'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Копперс Дико заработал фол.
81'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Лифтинк Эльмо
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Катуку Тшиманга наказан за толчок Холла Данни
79'
После дальнего удара, который нанес Django Warmerdam мяч отбит вратарем
79'
Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Копперс Дико тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
78'
Копперс Дико из команды Виллем II. Это Мохтар Юнес заработал фол.
78'
77'
77'
Ван де Паверт Тед из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
77'
76'
Кали Анур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
76'
76'
76'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
75'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
73'
Тактическая замена. Уларе Обби уходит с поля и его заменяет Фран Соль
72'
72'
Томас Райян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
71'
После дальнего удара, который нанес Фалкенбург Эрик мяч отбит вратарем
71'
71'
Ойо Фунсо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Django Warmerdam - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
70'
Django Warmerdam совершает грубый фол. Уларе Обби был жертвой
69'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
69'
69'
Хайе Том выбил мяч на угловой.
69'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
68'
Тактическая замена. Йоппен Гус уходит с поля и его заменяет Хайе Том
67'
Тактическая замена. Мениг Квинси уходит с поля и его заменяет Ахабар Анасс
66'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает подножку. Уларе Обби заработал фол.
66'
66'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
64'
Бауй Уасим наказан за толчок Фалкенбург Эрик
63'
63'
63'
63'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
62'
Холла Данни имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
62'
62'
62'
62'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
62'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
61'
61'
61'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
61'
Катуку Тшиманга выбил мяч на угловой.
61'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
60'
Брок-Мадсен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
60'
59'
59'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ойо Фунсо заработал фол.
57'
После дальнего удара, который нанес Кали Анур мяч отбит вратарем
57'
57'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
57'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
54'
54'
Брок-Мадсен Николай возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Брок-Мадсен Николай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
52'
Брок-Мадсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
50'
50'
Ван де Паверт Тед из команды ПЕК Зволле делает подножку. Уларе Обби заработал фол.
49'
48'
48'
47'
Кали Анур из команды Виллем II делает подножку. Мохтар Юнес заработал фол.
47'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Ван Полен Брам нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Фалкенбург Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
44'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Уларе Обби выбил мяч на угловой.
43'
Бауй Уасим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Лахман Даррил из команды Виллем II делает подножку. Томас Райян заработал фол.
42'
Кру Йорди исполняет штрафной удар, но его блокируют
41'
Брок-Мадсен Николай получает желтую карточку за толчок соперника.
41'
Брок-Мадсен Николай наказан за толчок Уларе Обби
41'
Брок-Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Ван де Паверт Тед
40'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Мохтар Юнес
40'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает подножку. Фалкенбург Эрик заработал фол.
39'
39'
38'
Холла Данни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
37'
37'
Бауй Уасим выбил мяч подальше от ворот.
36'
36'
Фалкенбург Эрик точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
36'
36'
Уларе Обби из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле делает подножку. Кали Анур заработал фол.
32'
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
30'
29'
29'
Фалкенбург Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
29'
Кали Анур из команды Виллем II сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Уларе Обби не смог удачно сыграть.
27'
27'
27'
Ойо Фунсо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Марселлис Дирк наказан за толчок Кру Йорди
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фалкенбург Эрик!
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Копперс Дико, и мяч снова в игре
25'
Бауй Уасим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
24'
Django Warmerdam выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Уларе Обби наказан за толчок Брок-Мадсен Николай
23'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ойо Фунсо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле. Это Копперс Дико заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
19'
После дальнего удара, который нанес Кру Йорди мяч отбит вратарем
19'
19'
18'
Холла Данни коснулся мяча рукой.
18'
18'
Ойо Фунсо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
17'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле. Это Копперс Дико заработал фол.
16'
16'
Django Warmerdam выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
15'
Кали Анур выбил мяч подальше от ворот.
15'
15'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает подножку. Томас Райян заработал фол.
13'
Саймак Мустафа коснулся мяча рукой.
13'
13'
13'
12'
Лахман Даррил выбил мяч на угловой.
12'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает навес
12'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
11'
Мениг Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
9'
Уларе Обби из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
9'
8'
7'
7'
6'
6'
Мениг Квинси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
5'
5'
4'
4'
4'
Катуку Тшиманга выбил мяч подальше от ворот.
4'
4'
Питерс Йорденс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
3'
Уларе Обби имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
3'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
2'
2'
1'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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