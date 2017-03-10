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Луч-Энергия
 
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Динамо Москва
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 38 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Луч-Энергия - Динамо Москва, который состоится 12.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Луч-Энергия - Динамо Москва
Луч-Энергия
4.3% (4)
Ничья:
26.9% (25)
Динамо Москва
68.8% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Москва:
31.2% (29)
Ничья:
21.5% (20)
Динамо Москва:
17.2% (16)
Динамо Москва:
10.8% (10)
Ничья:
4.3% (4)
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