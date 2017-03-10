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Тосно
 
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Тюмень
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тосно - Тюмень, который состоится 12.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Тосно - Тюмень
Тосно
78.4% (76)
Ничья:
15.5% (15)
Тюмень
6.2% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Тосно:
27.8% (27)
Тосно:
23.7% (23)
Тосно:
21.6% (21)
Ничья:
9.3% (9)
Ничья:
3.1% (3)
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