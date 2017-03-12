Стадион: Паркстад Лимбург Зрители: 12870
1:0
31' ГолАджагун Абдул
2:0
54' ГолКум Кристиан
3:0
66' ГолШахин Дани
3:1
73' ГолЛинссен Брайн
83' Желтая карточкаПапацоглу Афанассиос
86' Желтая карточкаРайнен Этьенн
86' Желтая карточкаВан Пеппен Ард
88' Желтая карточкаВан Хифте Том
90' Красная карточкаЛинссен Брайн
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
92'
92'
92'
Ван Хифте Том нарушает правила. Хиаряй Том пострадал
91'
УДАЛЕНИЕ! Линссен Брайн получил жёлтую карточку и покинул поле.
91'
Линссен Брайн совершает грубый фол. Frederic Ananou был жертвой
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
89'
Йенсен Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Ван Хифте Том получает желтую карточку.
88'
Ван Хифте Том из команды Рода делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
88'
88'
Йенсен Рубен из команды Гронинген подал угловой слева.
88'
Тибблинг Симон из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
87'
87'
Тактическая замена. Росхёвел Микхал уходит с поля и его заменяет Gyliano van Velzen
86'
Ван Пеппен Ард получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Райнен Этьенн получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
85'
85'
Папацоглу Афанассиос наказан за толчок Дрост Йеспер
85'
83'
Папацоглу Афанассиос получает желтую карточку.
83'
Папацоглу Афанассиос из команды Рода. Это Райнен Этьенн заработал фол.
81'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Папацоглу Афанассиос
81'
Шахин Дани из команды Рода в офсайде
80'
Оассар Адиль наказан за толчок Хиаряй Том
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
79'
79'
Ognjen Gnjatic нарушает правила. Хиаряй Том пострадал
78'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Аджагун Абдул получил травму и заменен. Ван Хифте Том выходит на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
76'
Линссен Брайн наказан за толчок Frederic Ananou
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Махи Мимаун нарушает правила. Ван Пеппен Ард пострадал
74'
Тибблинг Симон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
73'
Тибблинг Симон сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Линссен Брайн записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
73'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает пас партнеру.
71'
71'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 12870 болельщиков
68'
Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
68'
Линссен Брайн пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
66'
Паулиссен Митчелл сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шахин Дани из клуба "Рода" отправил мяч головой в ворота.
66'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает пас партнеру.
66'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу за спину защитников.
66'
66'
Линссен Брайн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
65'
Милец Мартин из команды Рода делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Хиаряй Том нарушает правила. Шахин Дани пострадал
65'
Махи Мимаун наказан за толчок Кум Кристиан
65'
64'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Бакуна Жуниньо возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Бакуна Жуниньо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Шахин Дани атакует сзади соперника. Бакуна Жуниньо пострадал.
62'
Линссен Брайн наказан за толчок Милец Мартин
62'
Линссен Брайн наказан за толчок Frederic Ananou
61'
60'
Ognjen Gnjatic нарушает правила. Тибблинг Симон пострадал
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Тактическая замена. Ларсен Каспер уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
58'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
58'
57'
57'
Росхёвел Микхал отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Оассар Адиль сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кум Кристиан из клуба "Рода" отправил мяч головой в ворота.
54'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
53'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
53'
52'
Дэвидсон Джейсон атакует сзади соперника. Росхёвел Микхал пострадал.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
49'
48'
Махи Мимаун попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
47'
47'
Аджагун Абдул отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Шахин Дани имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
46'
Тактическая замена. Пейн Десевио уходит с поля и его заменяет Бакуна Жуниньо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Тибблинг Симон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
43'
43'
Пейн Десевио из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
42'
42'
Тибблинг Симон из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
42'
Ван Пеппен Ард выбил мяч на угловой.
42'
41'
Пейн Десевио из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
39'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
39'
Оассар Адиль из команды Рода делает подножку. Хиаряй Том заработал фол.
37'
37'
37'
37'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает подножку. Оассар Адиль заработал фол.
36'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает подножку. Йенсен Рубен заработал фол.
35'
После дальнего удара, который нанес Росхёвел Микхал мяч отбит вратарем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
35'
Тибблинг Симон из команды Гронинген подал угловой слева.
34'
Ларсен Каспер выбил мяч на угловой.
34'
Йенсен Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Шахин Дани наказан за толчок Йенсен Рубен
33'
33'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает навес
31'
Росхёвел Микхал сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Аджагун Абдул из клуба "Рода" отправил мяч головой в ворота.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
29'
Махи Мимаун имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
28'
Аджагун Абдул наказан за толчок Хиаряй Том
27'
27'
Махи Мимаун отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
24'
Аджагун Абдул из команды Рода делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
23'
22'
22'
22'
21'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Милец Мартин из команды Рода делает навес
21'
20'
Линссен Брайн из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Frederic Ananou.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
19'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
19'
Паулиссен Митчелл имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
19'
18'
17'
17'
Росхёвел Микхал отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
16'
Ларсен Каспер из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
16'
Линссен Брайн из команды Гронинген подал угловой справа.
16'
16'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает навес
15'
Паулиссен Митчелл нарушает правила. Пейн Десевио пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Аджагун Абдул из команды Рода в офсайде
15'
14'
Идрисси Уссама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
12'
12'
Ognjen Gnjatic бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Аджагун Абдул из команды Рода делает пас партнеру.
12'
12'
Шахин Дани из команды Рода делает навес
11'
10'
Линссен Брайн наказан за толчок Кум Кристиан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
8'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
8'
8'
7'
7'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
6'
Ognjen Gnjatic наказан за толчок Идрисси Уссама
5'
Паулиссен Митчелл из команды Рода в офсайде
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Дэвидсон Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Паулиссен Митчелл из команды Рода подал угловой слева.
3'
2'
Оассар Адиль нарушает правила. Идрисси Уссама пострадал
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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