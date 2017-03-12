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Стадион: Зрители: 12870
Рода
3:1
Конец матча
Гронинген
0'
1:0
31' Гол
Аджагун Абдул
2:0
54' Гол
Кум Кристиан
3:0
66' Гол
Шахин Дани
3:1
73' Гол
Линссен Брайн
83' Желтая карточка
Папацоглу Афанассиос
86' Желтая карточка
Райнен Этьенн
86' Желтая карточка
Ван Пеппен Ард
88' Желтая карточка
Ван Хифте Том
90' Красная карточка
Линссен Брайн
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Удар от ворот произведет Рода
92'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
Фол, нарушение
92'
Ван Хифте Том нарушает правила. Хиаряй Том пострадал

91'
УДАЛЕНИЕ! Линссен Брайн получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
91'
Линссен Брайн совершает грубый фол. Frederic Ananou был жертвой
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Йенсен Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Ван Хифте Том получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Ван Хифте Том из команды Рода делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
88'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Йенсен Рубен из команды Гронинген подал угловой слева.
88'
Тибблинг Симон из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Удар от ворот произведет Гронинген
87'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Росхёвел Микхал уходит с поля и его заменяет Gyliano van Velzen
Желтая карточка
86'
Ван Пеппен Ард получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
86'
Райнен Этьенн получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает навес
85'
Удар от ворот произведет Рода
Желтая карточка
83'
Папацоглу Афанассиос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Папацоглу Афанассиос из команды Рода. Это Райнен Этьенн заработал фол.
81'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Папацоглу Афанассиос
Офсайд
81'
Шахин Дани из команды Рода в офсайде
Фол, нарушение
80'
Оассар Адиль наказан за толчок Хиаряй Том
80'
Удар от ворот произведет Рода
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
Фол, нарушение
79'
Ognjen Gnjatic нарушает правила. Хиаряй Том пострадал
78'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Аджагун Абдул получил травму и заменен. Ван Хифте Том выходит на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
76'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
Фол, нарушение
76'
Линссен Брайн наказан за толчок Frederic Ananou
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
75'
Махи Мимаун нарушает правила. Ван Пеппен Ард пострадал
74'
Тибблинг Симон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
73'
Тибблинг Симон сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Линссен Брайн записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
73'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает пас партнеру.
71'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
71'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 12870 болельщиков
68'
Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
68'
Линссен Брайн пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
66'
Паулиссен Митчелл сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шахин Дани из клуба "Рода" отправил мяч головой в ворота.
66'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает пас партнеру.
66'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу за спину защитников.
66'
Удар от ворот произведет Рода
66'
Линссен Брайн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Милец Мартин из команды Рода делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
65'
Хиаряй Том нарушает правила. Шахин Дани пострадал
Фол, нарушение
65'
Махи Мимаун наказан за толчок Кум Кристиан
65'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
64'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
64'
Бакуна Жуниньо возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Бакуна Жуниньо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
63'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
63'
Шахин Дани атакует сзади соперника. Бакуна Жуниньо пострадал.
Фол, нарушение
62'
Линссен Брайн наказан за толчок Милец Мартин
Фол, нарушение
62'
Линссен Брайн наказан за толчок Frederic Ananou
61'
Удар от ворот произведет Гронинген
Фол, нарушение
60'
Ognjen Gnjatic нарушает правила. Тибблинг Симон пострадал
60'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Тактическая замена. Ларсен Каспер уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
58'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
57'
Удар от ворот произведет Гронинген
57'
Росхёвел Микхал отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Оассар Адиль сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кум Кристиан из клуба "Рода" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
54'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
53'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
53'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает навес
Фол, нарушение
52'
Дэвидсон Джейсон атакует сзади соперника. Росхёвел Микхал пострадал.
51'
Удар от ворот произведет Рода
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
48'
Махи Мимаун попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает навес
47'
Удар от ворот произведет Гронинген
47'
Аджагун Абдул отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Шахин Дани имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
46'
Тактическая замена. Пейн Десевио уходит с поля и его заменяет Бакуна Жуниньо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Удар от ворот произведет Рода
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Тибблинг Симон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Рода
43'
Пейн Десевио из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
42'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
Угловой
42'
Тибблинг Симон из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
42'
Ван Пеппен Ард выбил мяч на угловой.
42'
Дэвидсон Джейсон из команды Гронинген делает навес
41'
Пейн Десевио из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Удар от ворот произведет Рода
39'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
39'
Оассар Адиль из команды Рода делает подножку. Хиаряй Том заработал фол.
37'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
37'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает подножку. Оассар Адиль заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает подножку. Йенсен Рубен заработал фол.
35'
После дальнего удара, который нанес Росхёвел Микхал мяч отбит вратарем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Тибблинг Симон из команды Гронинген подал угловой слева.
34'
Ларсен Каспер выбил мяч на угловой.
34'
Йенсен Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Шахин Дани наказан за толчок Йенсен Рубен
33'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает навес
31'
Росхёвел Микхал сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Аджагун Абдул из клуба "Рода" отправил мяч головой в ворота.
31'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
Удар от ворот произведет Рода
29'
Махи Мимаун имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Удар от ворот произведет Рода
Фол, нарушение
28'
Аджагун Абдул наказан за толчок Хиаряй Том
27'
Удар от ворот произведет Рода
27'
Махи Мимаун отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Удар от ворот произведет Гронинген
24'
Аджагун Абдул из команды Рода делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
23'
Удар от ворот произведет Гронинген
22'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает навес
22'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
21'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Милец Мартин из команды Рода делает навес
21'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Линссен Брайн из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Frederic Ananou.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
19'
Паулиссен Митчелл имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
19'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
18'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Гронинген
17'
Росхёвел Микхал отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Удар от ворот произведет Рода
16'
Ларсен Каспер из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
Угловой
16'
Линссен Брайн из команды Гронинген подал угловой справа.
16'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает навес
Фол, нарушение
15'
Паулиссен Митчелл нарушает правила. Пейн Десевио пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
15'
Аджагун Абдул из команды Рода в офсайде
15'
Удар от ворот произведет Рода
14'
Идрисси Уссама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Удар от ворот произведет Рода
12'
Удар от ворот произведет Гронинген
12'
Ognjen Gnjatic бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Аджагун Абдул из команды Рода делает пас партнеру.
12'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Шахин Дани из команды Рода делает навес
11'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Линссен Брайн наказан за толчок Кум Кристиан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
8'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает навес
8'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
7'
Удар от ворот произведет Гронинген
7'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
6'
Ognjen Gnjatic наказан за толчок Идрисси Уссама
Офсайд
5'
Паулиссен Митчелл из команды Рода в офсайде
5'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Дэвидсон Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Паулиссен Митчелл из команды Рода подал угловой слева.
3'
Удар от ворот произведет Гронинген
Фол, нарушение
2'
Оассар Адиль нарушает правила. Идрисси Уссама пострадал
1'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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