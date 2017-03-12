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Стадион: Зрители: 47500
Фейеноорд
5:2
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
11' Гол
Йоргенсен Николай
13' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
2:0
21' Гол
Тоорнстра Йенс
58' Желтая карточка
Свенссон Юнас
3:0
59' Гол
Кёйт Дирк
3:1
62' Гол
Люккассен Деррик
4:1
80' Пенальти
Йоргенсен Николай
5:1
82' Гол
Йоргенсен Николай
5:2
90' Гол
Вегхорст Ваут
90'+2
Второй тайм
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Свисток
92'
Судья свистит, и матч окончен
91'
Соуза Дабни сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вегхорст Ваут записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Вегхорст Ваут оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
91'
Соуза Дабни выбил мяч подальше от ворот.

91'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Люккассен Деррик наказан за толчок Крамер Михил
Фол, нарушение
90'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд делает подножку. Фрайдей Фред заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
90'
Боттегин Эрик наказан за толчок Ван Оверем Йорис
Фол, нарушение
89'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар. Это Ниукоп Барт заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
88'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
87'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд. Это Вюйтенс Стейн заработал фол.
87'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд подал угловой справа.
87'
Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
86'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд подал угловой слева.
86'
Свенссон Юнас выбил мяч на угловой.
86'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
83'
Тактическая замена. Бергёйс Стивен уходит с поля и его заменяет Ханссон Эмиль
83'
Тактическая замена. Йоргенсен Николай уходит с поля и его заменяет Крамер Михил
82'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йоргенсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Крул Тим ошибается в защите.
82'
Игрок команды Фейеноорд делает подачу своему товарищу по команде.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Описание гола
80'
Г О О О О О Л - Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд забивает пенальти
Фол, нарушение
80'
ПЕНАЛТИ! - Люккассен Деррик тянет соперника за майку в штрафной площади. Йоргенсен Николай заработал пенальти для своей команды
80'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
79'
Фермеер Кеннет вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
79'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Соуза Дабни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Нелом Микел из команды Фейеноорд. Это Джаханбакш Алиреза заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
78'
Ниукоп Барт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
77'
Тактическая замена. Влаар Рон уходит с поля и его заменяет Фрайдей Фред
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
75'
Ван Оверем Йорис наказан за толчок Эль-Ахмади Карим
Фол, нарушение
73'
Бергёйс Стивен коснулся мяча рукой.
73'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
73'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
71'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
71'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой справа.
71'
Хапс Ридгесиано выбил мяч на угловой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
70'
Вегхорст Ваут отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный навес.
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
69'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
69'
Бергёйс Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
68'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Ниукоп Барт наказан за толчок Свенссон Юнас
66'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
66'
Де Вильена Тонни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Тактическая замена. Кёйт Дирк уходит с поля и его заменяет Ниукоп Барт
Фол, нарушение
65'
Хапс Ридгесиано коснулся мяча рукой.
62'
Соуза Дабни сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Люккассен Деррик из клуба "АЗ Алкмаар" отправил мяч головой в ворота.
62'
Соуза Дабни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Бергёйс Стивен наказан за толчок Хапс Ридгесиано
Фол, нарушение
61'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
61'
Тактическая замена. Гарсия Леви уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Йоргенсен Николай сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кёйт Дирк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас
Желтая карточка
58'
Свенссон Юнас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Тоорнстра Йенс заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
57'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
57'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
56'
Свенссон Юнас наказан за толчок Тоорнстра Йенс
55'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Вюйтенс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
55'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
53'
Фермеер Кеннет вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
51'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
51'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
Угловой
51'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
50'
Боттегин Эрик выбил мяч на угловой.
50'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
50'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Вюйтенс Стейн
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
49'
Кёйт Дирк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
47'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Вюйтенс Стейн наказан за толчок Тоорнстра Йенс
46'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Нелом Микел
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Фермеер Кеннет вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
43'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
42'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
41'
Эль-Ахмади Карим наказан за толчок Вюйтенс Стейн
40'
Фермеер Кеннет вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
39'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
Угловой
39'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
38'
Боттегин Эрик выбил мяч на угловой.
36'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
36'
Гарсия Леви бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
35'
Вюйтенс Стейн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
34'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Свенссон Юнас
33'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
33'
Йоргенсен Николай имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Бергёйс Стивен, и мяч снова в игре
32'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
31'
Нелом Микел нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
27'
Хапс Ридгесиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
25'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
23'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
23'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес
22'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает навес
21'
Йоргенсен Николай сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тоорнстра Йенс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
21'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес
20'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
17'
Эль-Ахмади Карим наказан за толчок Сёнтьенс Матс
Фол, нарушение
17'
Эль-Ахмади Карим наказан за толчок Вюйтенс Стейн
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
15'
Вюйтенс Стейн наказан за толчок Де Вильена Тонни
Желтая карточка
13'
Сёнтьенс Матс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
13'
Сёнтьенс Матс совершает грубый фол. Де Вильена Тонни был жертвой
11'
Кардсдорп Рик сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йоргенсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает отличный пас
11'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
11'
Эль-Ахмади Карим исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
10'
Хапс Ридгесиано коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
8'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
8'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает навес
7'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
2'
Фермеер Кеннет вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
2'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
2'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
1'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает подножку. Люккассен Деррик заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Влаар Рон заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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