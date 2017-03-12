Стадион: Де Кёйп Зрители: 47500
5:2
Конец матча
1:0
11' ГолЙоргенсен Николай
13' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
2:0
21' ГолТоорнстра Йенс
58' Желтая карточкаСвенссон Юнас
3:0
59' ГолКёйт Дирк
3:1
62' ГолЛюккассен Деррик
4:1
80' ПенальтиЙоргенсен Николай
5:1
82' ГолЙоргенсен Николай
5:2
90' ГолВегхорст Ваут
Второй тайм
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
92'
Судья свистит, и матч окончен
91'
Соуза Дабни сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вегхорст Ваут записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Вегхорст Ваут оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
91'
Соуза Дабни выбил мяч подальше от ворот.
91'
[1] - столько добавил арбитр времени.
91'
Люккассен Деррик наказан за толчок Крамер Михил
90'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд делает подножку. Фрайдей Фред заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Боттегин Эрик наказан за толчок Ван Оверем Йорис
89'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар. Это Ниукоп Барт заработал фол.
88'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
88'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд. Это Вюйтенс Стейн заработал фол.
87'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд подал угловой справа.
87'
Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
86'
86'
Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд подал угловой слева.
86'
Свенссон Юнас выбил мяч на угловой.
86'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
83'
Тактическая замена. Бергёйс Стивен уходит с поля и его заменяет Ханссон Эмиль
83'
Тактическая замена. Йоргенсен Николай уходит с поля и его заменяет Крамер Михил
82'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йоргенсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Крул Тим ошибается в защите.
82'
Игрок команды Фейеноорд делает подачу своему товарищу по команде.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Г О О О О О Л - Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд забивает пенальти
80'
ПЕНАЛТИ! - Люккассен Деррик тянет соперника за майку в штрафной площади. Йоргенсен Николай заработал пенальти для своей команды
80'
79'
79'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
79'
79'
Соуза Дабни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Нелом Микел из команды Фейеноорд. Это Джаханбакш Алиреза заработал фол.
78'
78'
Ниукоп Барт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
77'
Тактическая замена. Влаар Рон уходит с поля и его заменяет Фрайдей Фред
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Ван Оверем Йорис наказан за толчок Эль-Ахмади Карим
73'
Бергёйс Стивен коснулся мяча рукой.
73'
73'
73'
72'
71'
71'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
71'
71'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой справа.
71'
Хапс Ридгесиано выбил мяч на угловой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
70'
Вегхорст Ваут отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный навес.
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
69'
69'
Бергёйс Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
69'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
68'
67'
Ниукоп Барт наказан за толчок Свенссон Юнас
66'
66'
Де Вильена Тонни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Тактическая замена. Кёйт Дирк уходит с поля и его заменяет Ниукоп Барт
65'
Хапс Ридгесиано коснулся мяча рукой.
62'
Соуза Дабни сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Люккассен Деррик из клуба "АЗ Алкмаар" отправил мяч головой в ворота.
62'
Соуза Дабни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Бергёйс Стивен наказан за толчок Хапс Ридгесиано
61'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
61'
Тактическая замена. Гарсия Леви уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Йоргенсен Николай сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кёйт Дирк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас
58'
Свенссон Юнас получает желтую карточку.
58'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Тоорнстра Йенс заработал фол.
58'
57'
57'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес
56'
Свенссон Юнас наказан за толчок Тоорнстра Йенс
55'
55'
Вюйтенс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
53'
53'
52'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
51'
51'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
51'
51'
50'
Боттегин Эрик выбил мяч на угловой.
50'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает навес
50'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Вюйтенс Стейн
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
49'
49'
Кёйт Дирк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
48'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
47'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Вюйтенс Стейн наказан за толчок Тоорнстра Йенс
46'
46'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Нелом Микел
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
44'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
43'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
42'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Эль-Ахмади Карим наказан за толчок Вюйтенс Стейн
40'
40'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
39'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
39'
38'
Боттегин Эрик выбил мяч на угловой.
36'
36'
Гарсия Леви бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
35'
Вюйтенс Стейн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Свенссон Юнас
33'
33'
33'
Йоргенсен Николай имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Бергёйс Стивен, и мяч снова в игре
32'
32'
31'
Нелом Микел нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
28'
27'
Хапс Ридгесиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
27'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
23'
23'
23'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес
22'
22'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает навес
21'
Йоргенсен Николай сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тоорнстра Йенс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
21'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
19'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
17'
Эль-Ахмади Карим наказан за толчок Сёнтьенс Матс
17'
Эль-Ахмади Карим наказан за толчок Вюйтенс Стейн
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Вюйтенс Стейн наказан за толчок Де Вильена Тонни
13'
Сёнтьенс Матс получает желтую карточку.
13'
Сёнтьенс Матс совершает грубый фол. Де Вильена Тонни был жертвой
11'
Кардсдорп Рик сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йоргенсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает отличный пас
11'
11'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
11'
Эль-Ахмади Карим исполняет штрафной удар, но его блокируют
10'
Хапс Ридгесиано коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
8'
8'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
4'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
2'
2'
2'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает подножку. Люккассен Деррик заработал фол.
1'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Влаар Рон заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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