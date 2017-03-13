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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 6641
Ольборг
1:1
Конец матча
Митьюлланд
0'
24' Желтая карточка
Риис Кристиан
39' Желтая карточка
Рёмер Андре
45' Желтая карточка
Слот Каспер
1:0
54' Гол
Frederik Boersting
57' Желтая карточка
Поульсен Якоб
1:1
90' Гол
Онуачу Пол
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
94'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
94'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

94'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
94'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Ларсен Николай выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
93'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд. Это Кристенсен Патрик заработал фол.
93'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Риис Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
92'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
91'
Ниссен Расмус сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГО-О-О-О-ОЛ! Онуачу Пол из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
91'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
90'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
89'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
89'
Oliver Abildgaard возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
89'
Oliver Abildgaard получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
88'
Oliver Abildgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Педерсен Каспер из команды Ольборг опасно играет. Чуть не пострадал Онуачу Пол.
86'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Тактическая замена. Frederik Boersting уходит с поля и его заменяет Флорес Эдисон
85'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Блобьерг Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Рёмер Андре наказан за толчок Сильвестр Якуб
84'
Тактическая замена. Rasmus Thellufsen уходит с поля и его заменяет Педерсен Каспер
82'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
81'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
81'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
81'
Борринг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Сильвестр Якуб не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
79'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
79'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
79'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
77'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 6641 болельщиков
76'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
76'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает навес
76'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
75'
Хансен Киан наказан за толчок Сильвестр Якуб
75'
Удар от ворот произведет Ольборг
75'
Тактическая замена. Хассан Рилван уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
75'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Кроон Симон
74'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
74'
Joakim Maehle на финте ушёл от оппонента.
73'
Тактическая замена. Слот Каспер уходит с поля и его заменяет Oliver Abildgaard
73'
Удар от ворот произведет Ольборг
73'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
72'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
71'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
71'
Joakim Maehle нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
70'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг в офсайде
69'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
68'
Ниссен Расмус коснулся мяча рукой.
68'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
67'
После дальнего удара, который нанес Bruninho мяч отбит вратарем
66'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
65'
Онуачу Пол наказан за толчок Блобьерг Якоб
63'
Онуачу Пол бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
Угловой
63'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
62'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
62'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
61'
Удар от ворот произведет Ольборг
61'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
60'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Сильвестр Якуб на финте ушёл от оппонента.
59'
Слот Каспер из команды Ольборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
58'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Bruninho
Желтая карточка
57'
Поульсен Якоб сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
57'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
57'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает навес
54'
Joakim Maehle сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Frederik Boersting записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
54'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
54'
Joakim Maehle на финте ушёл от оппонента.
54'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает навес
54'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Удар от ворот произведет Ольборг
53'
Рёмер Андре выбил мяч подальше от ворот.
52'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
52'
Слот Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
51'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает подножку. Сильвестр Якуб заработал фол.
49'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
49'
Удар от ворот произведет Ольборг
49'
Ниссен Расмус бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
49'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
47'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Слот Каспер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
45'
Слот Каспер из команды Ольборг делает подножку. Поульсен Якоб заработал фол.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Удар от ворот произведет Ольборг
44'
Риис Кристиан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
44'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
44'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
42'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд. Это Блобьерг Якоб заработал фол.
Фол, нарушение
41'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
Фол, нарушение
40'
Слот Каспер из команды Ольборг делает подножку. Рёмер Андре заработал фол.
40'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
Желтая карточка
39'
Рёмер Андре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
39'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд. Это Frederik Boersting заработал фол.
39'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
39'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
39'
Joakim Maehle из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Викхейм Густав бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
35'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
35'
Слот Каспер из команды Ольборг делает неудачный навес.
Угловой
35'
Слот Каспер из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
34'
Онуачу Пол попал в створ, но вратарь справился с ударом.
34'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
34'
Слот Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
33'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Joakim Maehle выбил мяч подальше от ворот.
31'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
31'
Frederik Boersting бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Дуэлунд Миккель исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
30'
Слот Каспер из команды Ольборг делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
29'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Дуэлунд Миккель наказан за толчок Альманн Якоб
28'
Удар от ворот произведет Ольборг
27'
Викхейм Густав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
25'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
25'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
24'
Риис Кристиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
24'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд делает подножку. Joakim Maehle заработал фол.
24'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Рёмер Андре выбил мяч подальше от ворот.
23'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает навес
21'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
19'
Сильвестр Якуб попал в створ, но вратарь справился с ударом.
19'
Слот Каспер из команды Ольборг играет в стеночку с партнером по команде. Сильвестр Якуб это был.
18'
Frederik Boersting из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Сильвестр Якуб выбил мяч подальше от ворот.
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
17'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд. Это Frederik Boersting заработал фол.
16'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
16'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
15'
Joakim Maehle выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
14'
Ниссен Расмус попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Угловой
14'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
14'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
14'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
13'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг в офсайде
Офсайд
13'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
12'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Хассан Рилван нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает навес
10'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
10'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
9'
Joakim Maehle попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
9'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд. Это Frederik Boersting заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Ольборг
8'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
6'
Frederik Boersting наказан за толчок Хансен Киан
6'
Новак Филип бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
6'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
5'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Удар от ворот произведет Ольборг
2'
Дуэлунд Миккель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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