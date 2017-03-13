Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 6641
1:1
Конец матча
24' Желтая карточкаРиис Кристиан
39' Желтая карточкаРёмер Андре
45' Желтая карточкаСлот Каспер
1:0
54' ГолFrederik Boersting
57' Желтая карточкаПоульсен Якоб
1:1
90' ГолОнуачу Пол
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
94'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
94'
94'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
94'
94'
94'
Ларсен Николай выбил мяч подальше от ворот.
93'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд. Это Кристенсен Патрик заработал фол.
93'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Риис Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
92'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
91'
Ниссен Расмус сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-ОЛ! Онуачу Пол из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
91'
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
89'
89'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Oliver Abildgaard возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Oliver Abildgaard получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
88'
Oliver Abildgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Педерсен Каспер из команды Ольборг опасно играет. Чуть не пострадал Онуачу Пол.
86'
85'
Тактическая замена. Frederik Boersting уходит с поля и его заменяет Флорес Эдисон
85'
85'
Блобьерг Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Рёмер Андре наказан за толчок Сильвестр Якуб
84'
Тактическая замена. Rasmus Thellufsen уходит с поля и его заменяет Педерсен Каспер
82'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
81'
81'
81'
Борринг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Сильвестр Якуб не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
79'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
79'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
79'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 6641 болельщиков
76'
76'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
76'
76'
75'
Хансен Киан наказан за толчок Сильвестр Якуб
75'
75'
Тактическая замена. Хассан Рилван уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
75'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Кроон Симон
74'
74'
Joakim Maehle на финте ушёл от оппонента.
73'
Тактическая замена. Слот Каспер уходит с поля и его заменяет Oliver Abildgaard
73'
73'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
72'
72'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
71'
71'
Joakim Maehle нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг в офсайде
69'
69'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
68'
Ниссен Расмус коснулся мяча рукой.
68'
68'
67'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
67'
После дальнего удара, который нанес Bruninho мяч отбит вратарем
66'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Онуачу Пол наказан за толчок Блобьерг Якоб
63'
Онуачу Пол бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
63'
62'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
62'
62'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
61'
61'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
60'
60'
60'
60'
Сильвестр Якуб на финте ушёл от оппонента.
59'
Слот Каспер из команды Ольборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
58'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Bruninho
57'
Поульсен Якоб сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
57'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
57'
56'
54'
Joakim Maehle сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Frederik Boersting записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
54'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
54'
Joakim Maehle на финте ушёл от оппонента.
54'
54'
54'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает навес
54'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
53'
Рёмер Андре выбил мяч подальше от ворот.
52'
52'
Слот Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
51'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает подножку. Сильвестр Якуб заработал фол.
49'
49'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
49'
49'
Ниссен Расмус бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
49'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
47'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Слот Каспер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
45'
Слот Каспер из команды Ольборг делает подножку. Поульсен Якоб заработал фол.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
44'
Риис Кристиан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
44'
44'
43'
43'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд. Это Блобьерг Якоб заработал фол.
41'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
40'
Слот Каспер из команды Ольборг делает подножку. Рёмер Андре заработал фол.
40'
40'
39'
Рёмер Андре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
39'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд. Это Frederik Boersting заработал фол.
39'
39'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
39'
39'
Joakim Maehle из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
36'
Викхейм Густав бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
35'
35'
Слот Каспер из команды Ольборг делает неудачный навес.
35'
Слот Каспер из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
34'
Онуачу Пол попал в створ, но вратарь справился с ударом.
34'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
34'
Слот Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
33'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Joakim Maehle выбил мяч подальше от ворот.
31'
31'
Frederik Boersting бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Дуэлунд Миккель исполняет штрафной удар, но его блокируют
30'
Слот Каспер из команды Ольборг делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
29'
28'
Дуэлунд Миккель наказан за толчок Альманн Якоб
28'
27'
Викхейм Густав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
25'
25'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
25'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Риис Кристиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
24'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд делает подножку. Joakim Maehle заработал фол.
24'
24'
Рёмер Андре выбил мяч подальше от ворот.
23'
21'
21'
21'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
19'
Сильвестр Якуб попал в створ, но вратарь справился с ударом.
19'
Слот Каспер из команды Ольборг играет в стеночку с партнером по команде. Сильвестр Якуб это был.
18'
Frederik Boersting из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
18'
18'
Сильвестр Якуб выбил мяч подальше от ворот.
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
17'
17'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд. Это Frederik Boersting заработал фол.
16'
16'
16'
16'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
15'
Joakim Maehle выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Ниссен Расмус попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
14'
14'
13'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг в офсайде
13'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
12'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Хассан Рилван нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает навес
10'
10'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
9'
Joakim Maehle попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд. Это Frederik Boersting заработал фол.
8'
8'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
6'
Frederik Boersting наказан за толчок Хансен Киан
6'
Новак Филип бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
6'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
3'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
Дуэлунд Миккель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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