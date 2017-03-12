Стадион: EWII Park Зрители: 5910
0:1
Конец матча
0:1
9' ГолПедерсен Марк
37' Желтая карточкаТингагер Фредерик
45' Желтая карточкаПоульсен Симон
64' Желтая карточкаРамон Родригес
68' Желтая карточкаРомер Марсель
84' Желтая карточкаРиттер Николай
90' Желтая карточкаУре Микаэль
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Уре Микаэль получает желтую карточку.
96'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает подножку. Нильсен Каспер заработал фол.
95'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает подножку. Риттер Николай заработал фол.
95'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
95'
95'
94'
Хедегор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает пас партнеру.
94'
Лаурсен Якоб-Баррет выбил мяч подальше от ворот.
93'
Тактическая замена. Мадсен Николай уходит с поля и его заменяет Хедегор Миккель
93'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе остановил атаку, перехватив мяч.
93'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
92'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
92'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Тране Матиас из команды Оденсе делает подножку. Мадсен Николай заработал фол.
92'
Греве Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Расмус Юнссон из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
91'
91'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Риттер Николай пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
90'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
89'
89'
Уре Микаэль наказан за толчок Лаурсен Якоб-Баррет
88'
88'
Эдмундссон Йохан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
88'
Расмус Юнссон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Лаурсен Якоб-Баррет заработал фол.
87'
87'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
87'
87'
Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
87'
87'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
86'
85'
Эдмундссон Йохан наказан за толчок Риттер Николай
85'
84'
Эдмундссон Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Риттер Николай получает желтую карточку.
84'
Риттер Николай из команды Сённерйюск делает подножку. Нильсен Каспер заработал фол.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 5910 болельщиков
83'
После дальнего удара, который нанес Нильсен Каспер мяч отбит вратарем
82'
Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает навес
81'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Рамон Родригес на финте ушёл от оппонента.
81'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
80'
Деслер Миккел из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает подножку. Деслер Миккел заработал фол.
79'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
79'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
79'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
79'
79'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает пас партнеру.
79'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает пас партнеру.
78'
78'
Лаурсен Якоб-Баррет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе играет в стеночку с партнером по команде.
77'
77'
77'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
Тактическая замена. Расмус Фестерсен уходит с поля и его заменяет Yao Dieudonne
76'
Тактическая замена. Томасен Йенс уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
76'
Маттила Сакари выбил мяч на угловой.
76'
76'
75'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
74'
Эдмундссон Йохан атакует сзади соперника. Канструп Пьер пострадал.
74'
Риттер Николай из команды Сённерйюск в офсайде
73'
73'
Расмус Фестерсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
72'
72'
72'
Нильсен Каспер из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
72'
71'
71'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
71'
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Уре Микаэль, и мяч снова в игре
71'
Уре Микаэль на финте ушёл от оппонента.
71'
70'
70'
Эдмундссон Йохан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
70'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
69'
Клеве Троэльс возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Матч возобновится спорным мячом
69'
Клеве Троэльс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
69'
Клеве Троэльс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Игрок команды Сённерйюск совершает фол
68'
Ромер Марсель получает желтую карточку.
68'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск. Это Томасен Йенс заработал фол.
66'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
66'
Лаурсен Якоб-Баррет возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
65'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Лаурсен Якоб-Баррет получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
Лаурсен Якоб-Баррет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Рамон Родригес получает желтую карточку.
64'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Эдмундссон Йохан заработал фол.
64'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
63'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
61'
61'
Тактическая замена. Узочакву Арнест уходит с поля и его заменяет Тране Матиас
61'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
60'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает подножку. Тингагер Фредерик заработал фол.
60'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Nicholas Marfelt получил травму и заменен. Риттер Николай выходит на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Нильсен Каспер исполняет штрафной удар, но его блокируют
56'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск делает подножку. Эдмундссон Йохан заработал фол.
56'
Узочакву Арнест нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
55'
55'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
54'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Ромер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
Деслер Миккел выбил мяч на угловой.
52'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
52'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
52'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
51'
50'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
50'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Nicholas Marfelt коснулся мяча рукой.
49'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Это Поульсен Симон заработал фол.
49'
Поульсен Симон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
49'
Эдмундссон Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
48'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
47'
Клеве Троэльс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
47'
47'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
46'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Это Уре Микаэль заработал фол.
46'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе. Это Канструп Пьер заработал фол.
47'
47'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
46'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает пас партнеру.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Поульсен Симон получает желтую карточку за неспортивное поведение
45'
Уре Микаэль наказан за толчок Деслер Миккел
45'
Деслер Миккел из команды Оденсе остановил атаку, перехватив мяч.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой слева.
44'
Канструп Пьер выбил мяч на угловой.
44'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
44'
Узочакву Арнест из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
44'
44'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Фернандес Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
42'
Узочакву Арнест бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
42'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
41'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
39'
39'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
39'
Нильсен Каспер на финте ушёл от оппонента.
39'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает пас партнеру.
39'
38'
Мадсен Николай наказан за толчок Грютебуст Стен
38'
38'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Тингагер Фредерик получает желтую карточку.
37'
Тингагер Фредерик атакует сзади соперника. Уре Микаэль пострадал.
37'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
36'
36'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает пас партнеру.
36'
35'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
35'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
34'
34'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
34'
33'
33'
32'
32'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
32'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
32'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает пас партнеру.
32'
32'
31'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
31'
Расмус Юнссон из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
31'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
После дальнего удара, который нанес Поульсен Симон мяч отбит вратарем
31'
Поульсен Симон на финте ушёл от оппонента.
30'
30'
Деслер Миккел отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Деслер Миккел на финте ушёл от оппонента.
29'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Нильсен Каспер.
29'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает подножку. Педерсен Марк заработал фол.
29'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
29'
Эдмундссон Йохан на финте ушёл от оппонента.
28'
Рамон Родригес наказан за толчок Узочакву Арнест
27'
27'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Нильсен Каспер не смог удачно сыграть.
27'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
27'
Нильсен Каспер из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
27'
27'
26'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
26'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
26'
26'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Расмус Юнссон из команды Оденсе играет в стеночку с партнером по команде.
25'
25'
Томасен Йенс из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Нильсен Каспер из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
24'
Деслер Миккел из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
22'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
22'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
22'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
20'
20'
20'
19'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
19'
19'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
18'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
17'
17'
Расмус Фестерсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
17'
16'
16'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
Nicholas Marfelt наказан за толчок Деслер Миккел
15'
14'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе бьет головой мимо ворот
14'
Рамон Родригес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
14'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
14'
Nicholas Marfelt сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
14'
14'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
Клеве Троэльс наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
13'
Эдмундссон Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
12'
12'
Эдмундссон Йохан выбил мяч на угловой.
12'
12'
Тверсков Йеппе выбил мяч на угловой.
12'
12'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
11'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Мадсен Николай заработал фол.
11'
11'
10'
10'
10'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
9'
Nicholas Marfelt сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Педерсен Марк из клуба "Сённерйюск" отправил мяч головой в ворота.
9'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
8'
Клеве Троэльс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
8'
7'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
7'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Маттила Сакари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает подножку. Маттила Сакари заработал фол.
7'
Абсалонсен Йохан получил травму и заменен. Nicholas Marfelt выходит на поле.
6'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе в офсайде
6'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
6'
6'
6'
5'
5'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
3'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
3'
2'
2'
1'
1'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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