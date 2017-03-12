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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 5910
Оденсе
0:1
Конец матча
Сённерйюск
0'
0:1
9' Гол
Педерсен Марк
37' Желтая карточка
Тингагер Фредерик
45' Желтая карточка
Поульсен Симон
64' Желтая карточка
Рамон Родригес
68' Желтая карточка
Ромер Марсель
84' Желтая карточка
Риттер Николай
90' Желтая карточка
Уре Микаэль
90'+6
Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
96'
Уре Микаэль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
96'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает подножку. Нильсен Каспер заработал фол.
Фол, нарушение
95'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает подножку. Риттер Николай заработал фол.
95'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
95'
Тверсков Йеппе выбил мяч подальше от ворот.

95'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Хедегор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
94'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает пас партнеру.
94'
Лаурсен Якоб-Баррет выбил мяч подальше от ворот.
93'
Тактическая замена. Мадсен Николай уходит с поля и его заменяет Хедегор Миккель
93'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе остановил атаку, перехватив мяч.
93'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
92'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
92'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
92'
Тране Матиас из команды Оденсе делает подножку. Мадсен Николай заработал фол.
92'
Греве Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Расмус Юнссон из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Маттила Сакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
91'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Оденсе
90'
Риттер Николай пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
90'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
89'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
89'
Уре Микаэль наказан за толчок Лаурсен Якоб-Баррет
88'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
88'
Эдмундссон Йохан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
88'
Расмус Юнссон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Лаурсен Якоб-Баррет заработал фол.
87'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
87'
Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
87'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает пас партнеру.
87'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
86'
Удар от ворот произведет Оденсе
Фол, нарушение
85'
Эдмундссон Йохан наказан за толчок Риттер Николай
85'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Эдмундссон Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
84'
Риттер Николай получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Риттер Николай из команды Сённерйюск делает подножку. Нильсен Каспер заработал фол.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 5910 болельщиков
83'
После дальнего удара, который нанес Нильсен Каспер мяч отбит вратарем
82'
Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает навес
81'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Рамон Родригес на финте ушёл от оппонента.
81'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
80'
Деслер Миккел из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
80'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает подножку. Деслер Миккел заработал фол.
79'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
79'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
79'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Маттила Сакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает пас партнеру.
79'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает пас партнеру.
78'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
78'
Лаурсен Якоб-Баррет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе играет в стеночку с партнером по команде.
77'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
77'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
77'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
76'
Тактическая замена. Расмус Фестерсен уходит с поля и его заменяет Yao Dieudonne
76'
Тактическая замена. Томасен Йенс уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
76'
Маттила Сакари выбил мяч на угловой.
76'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
76'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает пас партнеру.
75'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
74'
Эдмундссон Йохан атакует сзади соперника. Канструп Пьер пострадал.
Офсайд
74'
Риттер Николай из команды Сённерйюск в офсайде
73'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
73'
Расмус Фестерсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
72'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
72'
Поульсен Симон выбил мяч на угловой.
72'
Нильсен Каспер из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
72'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает пас партнеру.
71'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
71'
Удар от ворот произведет Оденсе
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Уре Микаэль, и мяч снова в игре
71'
Уре Микаэль на финте ушёл от оппонента.
71'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
70'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Эдмундссон Йохан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
70'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
Травма, повреждение
69'
Клеве Троэльс возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
69'
Клеве Троэльс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
69'
Клеве Троэльс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
68'
Игрок команды Сённерйюск совершает фол
Желтая карточка
68'
Ромер Марсель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск. Это Томасен Йенс заработал фол.
66'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Травма, повреждение
66'
Лаурсен Якоб-Баррет возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
65'
Лаурсен Якоб-Баррет получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
65'
Лаурсен Якоб-Баррет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
64'
Рамон Родригес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Эдмундссон Йохан заработал фол.
64'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
61'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
61'
Тактическая замена. Узочакву Арнест уходит с поля и его заменяет Тране Матиас
61'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
60'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает подножку. Тингагер Фредерик заработал фол.
60'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Nicholas Marfelt получил травму и заменен. Риттер Николай выходит на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Нильсен Каспер исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
56'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск делает подножку. Эдмундссон Йохан заработал фол.
56'
Узочакву Арнест нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
55'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
55'
Уре Микаэль наказан за толчок Тверсков Йеппе
54'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Ромер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
52'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой слева.
52'
Деслер Миккел выбил мяч на угловой.
52'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
52'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
52'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
51'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
49'
Nicholas Marfelt коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
49'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Это Поульсен Симон заработал фол.
49'
Поульсен Симон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
49'
Эдмундссон Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
48'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
47'
Клеве Троэльс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
47'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает навес
47'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
46'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Это Уре Микаэль заработал фол.
46'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
47'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе. Это Канструп Пьер заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Оденсе
47'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
46'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает пас партнеру.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
46'
Поульсен Симон получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
45'
Уре Микаэль наказан за толчок Деслер Миккел
45'
Деслер Миккел из команды Оденсе остановил атаку, перехватив мяч.
45'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой слева.
44'
Канструп Пьер выбил мяч на угловой.
44'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
44'
Узочакву Арнест из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
44'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Фернандес Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
42'
Узочакву Арнест бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
42'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает пас партнеру.
41'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
40'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
39'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
39'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
39'
Нильсен Каспер на финте ушёл от оппонента.
39'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает пас партнеру.
39'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Мадсен Николай наказан за толчок Грютебуст Стен
38'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
37'
Тингагер Фредерик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Тингагер Фредерик атакует сзади соперника. Уре Микаэль пострадал.
37'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
36'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
36'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает пас партнеру.
36'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
35'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
34'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
Фол, нарушение
34'
Уре Микаэль наказан за толчок Тверсков Йеппе
33'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Угловой
33'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
32'
Поульсен Симон выбил мяч на угловой.
32'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
32'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
32'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает пас партнеру.
32'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Тверсков Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
31'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
31'
Расмус Юнссон из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
31'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
После дальнего удара, который нанес Поульсен Симон мяч отбит вратарем
31'
Поульсен Симон на финте ушёл от оппонента.
30'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
30'
Деслер Миккел отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Деслер Миккел на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
29'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Нильсен Каспер.
Фол, нарушение
29'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает подножку. Педерсен Марк заработал фол.
29'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
29'
Эдмундссон Йохан на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
28'
Рамон Родригес наказан за толчок Узочакву Арнест
27'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
27'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Нильсен Каспер не смог удачно сыграть.
27'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
27'
Нильсен Каспер из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
27'
Удар от ворот произведет Оденсе
27'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
26'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
26'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
26'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
26'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Расмус Юнссон из команды Оденсе играет в стеночку с партнером по команде.
25'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает пас партнеру.
25'
Томасен Йенс из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Нильсен Каспер из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
24'
Деслер Миккел из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
22'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
22'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
22'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
Удар от ворот произведет Оденсе
20'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Угловой
20'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
20'
Поульсен Симон выбил мяч на угловой.
19'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Маттила Сакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает пас партнеру.
19'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает пас партнеру.
18'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
17'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
17'
Расмус Фестерсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
17'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
16'
Уре Микаэль наказан за толчок Тверсков Йеппе
16'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
15'
Nicholas Marfelt наказан за толчок Деслер Миккел
15'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
14'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе бьет головой мимо ворот
14'
Рамон Родригес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
14'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
14'
Nicholas Marfelt сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
14'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
14'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Удар от ворот произведет Оденсе
13'
Клеве Троэльс наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
13'
Эдмундссон Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
Угловой
12'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой слева.
12'
Эдмундссон Йохан выбил мяч на угловой.
Угловой
12'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой слева.
12'
Тверсков Йеппе выбил мяч на угловой.
12'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает навес
12'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
11'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Мадсен Николай заработал фол.
11'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Тверсков Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
10'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает навес
10'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
9'
Nicholas Marfelt сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Педерсен Марк из клуба "Сённерйюск" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
9'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
8'
Клеве Троэльс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
8'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
7'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Маттила Сакари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает подножку. Маттила Сакари заработал фол.
7'
Абсалонсен Йохан получил травму и заменен. Nicholas Marfelt выходит на поле.
Офсайд
6'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе в офсайде
6'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
6'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
6'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
5'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Тверсков Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
2'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
1'
Удар от ворот произведет Оденсе
1'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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