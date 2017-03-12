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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 11505
Копенгаген
2:0
Конец матча
Эсбьерг
0'
6' Желтая карточка
Jacob Lungi Soerensen
1:0
54' Гол
Сантандер Федерико
58' Желтая карточка
Konstantinos Tsimikas
2:0
59' Гол
Корнелиус Андреас
62' Желтая карточка
Туту Юссеф
84' Желтая карточка
Матич Урош
90'+4
Второй тайм
94'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
94'
Матич Урош бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
93'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает подножку. Туту Юссеф заработал фол.
93'
Туту Юссеф на финте ушёл от оппонента.
93'
Хогли Том из команды Копенгаген делает пас партнеру.

93'
Матич Урош из команды Копенгаген делает навес
93'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Удар от ворот произведет Копенгаген
91'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
89'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Матич Урош из команды Копенгаген делает навес
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 11505 болельщиков
Офсайд
87'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг в офсайде
86'
Тактическая замена. Робин Седер уходит с поля и его заменяет Макгрэт Брент
Офсайд
86'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
86'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
85'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает пас партнеру.
85'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
85'
Хогли Том из команды Копенгаген делает пас партнеру.
84'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
84'
Матич Урош получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Матич Урош из команды Копенгаген делает подножку. Бринк Марк заработал фол.
83'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
82'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Лауридсен Йеспер заработал фол.
82'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Нордвик Андреас из команды Эсбьерг отвел угрозу отличным подкатом
81'
Корнелиус Андреас на финте ушёл от оппонента.
81'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
79'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
78'
Тактическая замена. Jacob Lungi Soerensen уходит с поля и его заменяет Бринк Марк
Офсайд
78'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген в офсайде
77'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
76'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
76'
Корнелиус Андреас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Хогли Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Палссон Виктор выбил мяч подальше от ворот.
74'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Матич Урош
Фол, нарушение
74'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает подножку. Мабиль Авер заработал фол.
74'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает пас партнеру.
74'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает пас партнеру.
73'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
72'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
71'
Кацикас Георгиос выбил мяч на угловой.
Угловой
71'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
70'
Хогли Том нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
Хогли Том на финте ушёл от оппонента.
70'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает пас партнеру.
70'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
69'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
69'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
68'
Квист Вильям выбил мяч на угловой.
68'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
67'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
67'
Тактическая замена. Konstantinos Tsimikas уходит с поля и его заменяет Зивзивадзе Буду
67'
Туту Юссеф из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
67'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Хогли Том из команды Копенгаген делает навес
66'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает пас партнеру.
65'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
63'
Окоре Жорес из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
Угловой
62'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
Желтая карточка
62'
Корнелиус Андреас получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
62'
Корнелиус Андреас получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
62'
Туту Юссеф получает желтую карточку за споры
62'
Нордвик Андреас выбил мяч на угловой.
62'
Грегуш Ян из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
61'
После дальнего удара, который нанес Мабиль Авер мяч отбит вратарем
59'
Аугустинссон Людвиг сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Корнелиус Андреас из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
59'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
59'
Jeppe Hoejbjerg выбил мяч на угловой.
59'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
59'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
58'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
Желтая карточка
58'
Konstantinos Tsimikas получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг опасно играет. Чуть не пострадал Хогли Том.
57'
Тактическая замена. Вербич Беньямин уходит с поля и его заменяет Туту Юссеф
57'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сантандер Федерико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
54'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
53'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
52'
После дальнего удара, который нанес Куск Каспер мяч отбит вратарем
52'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает пас партнеру.
51'
Окоре Жорес из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
51'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг устремляется вперед с мячом.
51'
Робин Седер из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
49'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
49'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
48'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Хогли Том из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
46'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг в офсайде
46'
Павлович Андрия получил травму и заменен. Корнелиус Андреас выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Вратарь парирует удар, который нанес Мабиль Авер, и мяч снова в игре
45'
Робин Седер из команды Эсбьерг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
45'
Павлович Андрия пробил головой, вратарь справился с ударом.
44'
Хогли Том из команды Копенгаген делает навес
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
43'
Куск Каспер наказан за толчок Кацикас Георгиос
43'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
43'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает подножку. Грегуш Ян заработал фол.
42'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Грегуш Ян выбил мяч подальше от ворот.
42'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
41'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
40'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Какабадзе Отар заработал фол.
Фол, нарушение
39'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
39'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Николай Хагелскьер нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
38'
Павлович Андрия из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
37'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
37'
Удар от ворот произведет Копенгаген
37'
Мабиль Авер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
37'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
37'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Хогли Том из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
35'
Окоре Жорес из команды Копенгаген. Это Jacob Lungi Soerensen заработал фол.
35'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Квист Вильям из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
34'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает навес
33'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
31'
Jacob Lungi Soerensen коснулся мяча рукой.
30'
Мабиль Авер нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
29'
Грегуш Ян из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
29'
Грегуш Ян из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Куск Каспер это был.
28'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Хогли Том из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Вербич Беньямин на финте ушёл от оппонента.
27'
Куск Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
26'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
26'
Хогли Том нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
26'
Аугустинссон Людвиг на финте ушёл от оппонента.
25'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
25'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
24'
Хогли Том нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает навес
24'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает пас партнеру.
24'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает пас партнеру.
23'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
23'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг устремляется вперед с мячом.
23'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
22'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
22'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
После дальнего удара, который нанес Куск Каспер мяч отбит вратарем
21'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
21'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
20'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
20'
После удара головой, который сделал Сантандер Федерико мяч выносится вратарем на угловой
20'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
19'
Лауридсен Йеспер выбил мяч на угловой.
19'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Грегуш Ян из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Удар от ворот произведет Копенгаген
18'
Jacob Lungi Soerensen бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
17'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
16'
Удар от ворот произведет Копенгаген
16'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
16'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг делает навес
16'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Jeppe Hoejbjerg выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
15'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген. Это Какабадзе Отар заработал фол.
14'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
13'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг устремляется вперед с мячом.
13'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
12'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
12'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
12'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Хогли Том выбил мяч подальше от ворот.
11'
Удар от ворот произведет Копенгаген
10'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
10'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
10'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
10'
Куск Каспер из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде.
10'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
9'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Окоре Жорес из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
8'
Окоре Жорес наказан за толчок Jacob Lungi Soerensen
Угловой
8'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
8'
Лауридсен Йеспер выбил мяч на угловой.
8'
Куск Каспер на финте ушёл от оппонента.
7'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
7'
Вербич Беньямин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
6'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
6'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает навес
6'
Хогли Том из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Желтая карточка
6'
Jacob Lungi Soerensen получает желтую карточку.
Фол, нарушение
5'
Jacob Lungi Soerensen атакует сзади соперника. Квист Вильям пострадал.
4'
Удар от ворот произведет Копенгаген
4'
Робин Седер из команды Эсбьерг бьет головой мимо ворот
4'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
4'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
Угловой
3'
Робин Седер из команды Эсбьерг разыграл угловой с левого угла.
3'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
3'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает навес
3'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
2'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает пас партнеру.
2'
Квист Вильям из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
1'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Квист Вильям из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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