Стадион: Телья Паркен Зрители: 11505
2:0
Конец матча
6' Желтая карточкаJacob Lungi Soerensen
1:0
54' ГолСантандер Федерико
58' Желтая карточкаKonstantinos Tsimikas
2:0
59' ГолКорнелиус Андреас
62' Желтая карточкаТуту Юссеф
84' Желтая карточкаМатич Урош
Второй тайм
94'
94'
Матич Урош бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает подножку. Туту Юссеф заработал фол.
93'
Туту Юссеф на финте ушёл от оппонента.
93'
93'
Матич Урош из команды Копенгаген делает навес
93'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
89'
89'
Матич Урош из команды Копенгаген делает навес
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 11505 болельщиков
87'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг в офсайде
86'
Тактическая замена. Робин Седер уходит с поля и его заменяет Макгрэт Брент
86'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
86'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
85'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает пас партнеру.
85'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
85'
84'
84'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
84'
Матич Урош получает желтую карточку.
84'
Матич Урош из команды Копенгаген делает подножку. Бринк Марк заработал фол.
83'
83'
82'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Лауридсен Йеспер заработал фол.
82'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Нордвик Андреас из команды Эсбьерг отвел угрозу отличным подкатом
81'
Корнелиус Андреас на финте ушёл от оппонента.
81'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
80'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
79'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
78'
Тактическая замена. Jacob Lungi Soerensen уходит с поля и его заменяет Бринк Марк
78'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген в офсайде
77'
77'
77'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
76'
76'
76'
Корнелиус Андреас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Хогли Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Палссон Виктор выбил мяч подальше от ворот.
74'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Матич Урош
74'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает подножку. Мабиль Авер заработал фол.
74'
74'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает пас партнеру.
73'
72'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
72'
71'
71'
Кацикас Георгиос выбил мяч на угловой.
71'
70'
Хогли Том нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
Хогли Том на финте ушёл от оппонента.
70'
70'
70'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
69'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
68'
Квист Вильям выбил мяч на угловой.
68'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
67'
67'
Тактическая замена. Konstantinos Tsimikas уходит с поля и его заменяет Зивзивадзе Буду
67'
Туту Юссеф из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
67'
66'
Хогли Том из команды Копенгаген делает навес
66'
66'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
65'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Нордвик Андреас
63'
63'
Окоре Жорес из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
62'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
62'
Корнелиус Андреас получает желтую карточку за споры
62'
Корнелиус Андреас получает желтую карточку за споры
62'
Туту Юссеф получает желтую карточку за споры
62'
Нордвик Андреас выбил мяч на угловой.
62'
Грегуш Ян из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
61'
После дальнего удара, который нанес Мабиль Авер мяч отбит вратарем
59'
Аугустинссон Людвиг сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Корнелиус Андреас из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
59'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
59'
Jeppe Hoejbjerg выбил мяч на угловой.
59'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
59'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
58'
58'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
58'
Konstantinos Tsimikas получает желтую карточку.
58'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг опасно играет. Чуть не пострадал Хогли Том.
57'
Тактическая замена. Вербич Беньямин уходит с поля и его заменяет Туту Юссеф
57'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сантандер Федерико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
54'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
53'
53'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
После дальнего удара, который нанес Куск Каспер мяч отбит вратарем
52'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает пас партнеру.
51'
Окоре Жорес из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
51'
51'
Робин Седер из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
49'
49'
49'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
48'
48'
Хогли Том из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг в офсайде
46'
Павлович Андрия получил травму и заменен. Корнелиус Андреас выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
45'
Вратарь парирует удар, который нанес Мабиль Авер, и мяч снова в игре
45'
Робин Седер из команды Эсбьерг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
45'
Павлович Андрия пробил головой, вратарь справился с ударом.
44'
Хогли Том из команды Копенгаген делает навес
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
43'
Куск Каспер наказан за толчок Кацикас Георгиос
43'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает пас партнеру.
43'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает подножку. Грегуш Ян заработал фол.
42'
42'
Грегуш Ян выбил мяч подальше от ворот.
42'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
41'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Какабадзе Отар заработал фол.
39'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
39'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Николай Хагелскьер нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
38'
Павлович Андрия из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
37'
37'
37'
Мабиль Авер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
37'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
37'
36'
Хогли Том из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
35'
Окоре Жорес из команды Копенгаген. Это Jacob Lungi Soerensen заработал фол.
35'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Кацикас Георгиос наказан за толчок Сантандер Федерико
34'
Квист Вильям из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
34'
33'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает навес
33'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
31'
31'
Jacob Lungi Soerensen коснулся мяча рукой.
30'
Мабиль Авер нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Грегуш Ян из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
29'
Грегуш Ян из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Куск Каспер это был.
28'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
28'
Хогли Том из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Вербич Беньямин на финте ушёл от оппонента.
27'
Куск Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
26'
26'
Хогли Том нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Аугустинссон Людвиг на финте ушёл от оппонента.
25'
25'
25'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
24'
Хогли Том нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает навес
24'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает пас партнеру.
24'
23'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
23'
23'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
22'
Сантандер Федерико наказан за толчок Кацикас Георгиос
22'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
22'
21'
После дальнего удара, который нанес Куск Каспер мяч отбит вратарем
21'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
21'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
20'
20'
20'
После удара головой, который сделал Сантандер Федерико мяч выносится вратарем на угловой
20'
19'
19'
Лауридсен Йеспер выбил мяч на угловой.
19'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Грегуш Ян из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
18'
Jacob Lungi Soerensen бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
17'
17'
17'
17'
16'
16'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
16'
16'
16'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг делает навес
16'
16'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Jeppe Hoejbjerg выбил мяч подальше от ворот.
15'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген. Это Какабадзе Отар заработал фол.
14'
14'
14'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
13'
13'
13'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
12'
12'
12'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
12'
12'
Хогли Том выбил мяч подальше от ворот.
11'
10'
10'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
10'
10'
Куск Каспер из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде.
10'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
9'
9'
Окоре Жорес из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Окоре Жорес наказан за толчок Jacob Lungi Soerensen
8'
8'
Лауридсен Йеспер выбил мяч на угловой.
8'
Куск Каспер на финте ушёл от оппонента.
7'
7'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Вербич Беньямин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
6'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
6'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает навес
6'
6'
Jacob Lungi Soerensen получает желтую карточку.
5'
Jacob Lungi Soerensen атакует сзади соперника. Квист Вильям пострадал.
4'
4'
Робин Седер из команды Эсбьерг бьет головой мимо ворот
4'
4'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
3'
Робин Седер из команды Эсбьерг разыграл угловой с левого угла.
3'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
3'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает навес
3'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
2'
2'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает пас партнеру.
2'
Квист Вильям из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
1'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Квист Вильям из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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