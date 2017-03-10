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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 1585
Нордшелланн
5:1
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
21' Гол
Godsway Donyoh
2:0
38' Гол
Хансен Эмилиано
3:0
61' Гол в свои ворота
Деннис Флинта
4:0
64' Гол
Godsway Donyoh
5:0
67' Гол
Marcus Ingvartsen
5:1
83' Гол
Рубин Рубио
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
92'
Андреас Альберс из команды Силькеборг делает подножку. Christian Koehler заработал фол.
91'
Удар от ворот произведет Силькеборг
91'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
91'
Viktor Tranberg из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
89'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает подножку. Асанте Эрнест заработал фол.
89'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
89'
Томас Нёргаард из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
89'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
88'
Gustav Dahl из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
88'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает навес
87'
Андреас Альберс нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает навес
86'
Удар от ворот произведет Силькеборг
86'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан делает навес
Фол, нарушение
86'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает подножку. Мтилига Патрик заработал фол.
83'
Sammy Skytte сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Mathias Jensen отправил мяч в свои ворота.
83'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
Угловой
83'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.
83'
Бартолец Карло выбил мяч на угловой.
83'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Viktor Tranberg из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 1585 болельщиков
82'
Удар от ворот произведет Силькеборг
81'
Christian Koehler бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес
Фол, нарушение
81'
Меккел Венделбо блокирует соперника. Christian Koehler заработал своей команде штрафной.
79'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
78'
Тактическая замена. Mads Pedersen уходит с поля и его заменяет Andreas Skovgaard
Фол, нарушение
78'
Рубин Рубио атакует сзади соперника. Бартолец Карло пострадал.
78'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
77'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
76'
Sammy Skytte из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
76'
Godsway Donyoh попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
Асанте Эрнест из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Асанте Эрнест из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
74'
Мтилига Патрик атакует сзади соперника. Андреас Альберс пострадал.
74'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
73'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Силькеборг
72'
Тактическая замена. Хансен Эмилиано уходит с поля и его заменяет Асанте Эрнест
72'
Mads Pedersen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
71'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с левого угла.
71'
Тактическая замена. Лоботка Станислав уходит с поля и его заменяет Christian Koehler
71'
Лоботка Станислав нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Jens Martin Gammelby сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
69'
Деннис Флинта из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
69'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Mads Pedersen сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан добил мяч в ворота.
67'
Mads Pedersen из команды Норселлан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
67'
Godsway Donyoh из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
65'
Бартолец Карло из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Godsway Donyoh оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
64'
Вратарь парирует удар, который нанес Лоботка Станислав, и мяч снова в игре
64'
Sammy Skytte ошибается в защите.
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
64'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает навес
62'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Godsway Donyoh на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
62'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
61'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Рубин Рубио
Описание гола
61'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Деннис Флинта отправил мяч в свои ворота.
61'
Вратарь парирует удар, который нанес Лоботка Станислав, и мяч снова в игре
61'
Лоботка Станислав нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Бартолец Карло нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
61'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес
61'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
60'
Бартолец Карло выбил мяч подальше от ворот.
60'
Томас Нёргаард из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
59'
Лоботка Станислав выбил мяч подальше от ворот.
59'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Удар от ворот произведет Силькеборг
59'
Godsway Donyoh имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
58'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
58'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
58'
Махсо Андреас выбил мяч подальше от ворот.
57'
Godsway Donyoh попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Marcus Ingvartsen на финте ушёл от оппонента.
57'
Godsway Donyoh из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
56'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
56'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Godsway Donyoh из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
55'
Махсо Андреас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
55'
Бартолец Карло ошибается в защите.
54'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает навес
54'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает навес
Фол, нарушение
54'
Андреас Альберс из команды Силькеборг делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
54'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает навес
Фол, нарушение
53'
Махсо Андреас из команды Норселлан. Это Андреас Альберс заработал фол.
Травма, повреждение
53'
Mads Pedersen возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
53'
Лоботка Станислав из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
53'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Mads Pedersen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
51'
Схиртладзе Давит попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
50'
Удар от ворот произведет Силькеборг
50'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес
49'
Runar Alex Runarsson из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
49'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
49'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
48'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
47'
Лоботка Станислав атакует сзади соперника. Схиртладзе Давит пострадал.
47'
Runar Alex Runarsson из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Хелениус Никлас уходит с поля и его заменяет Андреас Альберс
46'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Меккел Венделбо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Сков Роберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
46'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
45'
Махсо Андреас из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
45'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес
44'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Mathias Jensen и мяч снова в игре
Офсайд
44'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан в офсайде
44'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу одноклубнику.
44'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес
Угловой
43'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с левого угла.
43'
Gustav Dahl сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Бартолец Карло нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Бартолец Карло на финте ушёл от оппонента.
42'
Mads Pedersen из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
41'
Runar Alex Runarsson из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
41'
Godsway Donyoh наказан за толчок Схиртладзе Давит
41'
Лоботка Станислав нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
41'
Лоботка Станислав на финте ушёл от оппонента.
40'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Mads Pedersen сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хансен Эмилиано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Mads Pedersen из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
38'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Силькеборг
37'
Mathias Jensen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Mads Pedersen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Лоботка Станислав из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
36'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
36'
Лоботка Станислав из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
35'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с левого угла.
35'
Сков Роберт выбил мяч на угловой.
35'
Mads Pedersen из команды Норселлан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
35'
Удар от ворот произведет Норселлан
Фол, нарушение
34'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан нарушает. Sammy Skytte пострадал, однако рефери не останавливает игру.
34'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Силькеборг
33'
Лоботка Станислав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Бартолец Карло из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Удар от ворот произведет Силькеборг
32'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
32'
Tobias Salquist из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
31'
Удар от ворот произведет Силькеборг
31'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес
31'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
31'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
30'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Томас Нёргаард из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Сков Роберт из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
28'
Mathias Jensen из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Бартолец Карло из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
28'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
26'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
26'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес
24'
Удар от ворот произведет Норселлан
24'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
23'
Мтилига Патрик из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
23'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
22'
Runar Alex Runarsson из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Mads Pedersen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Marcus Ingvartsen сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Godsway Donyoh эффектным ударом переправил мяч в ворота.
21'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
Деннис Флинта сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
20'
Махсо Андреас из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
20'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
20'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
18'
Удар от ворот произведет Норселлан
18'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг. Это Хансен Эмилиано заработал фол.
16'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан наносит очень неточный удар.
16'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Бартолец Карло из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Лоботка Станислав выбил мяч подальше от ворот.
14'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
14'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
14'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
13'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Бартолец Карло выбил мяч подальше от ворот.
13'
Удар от ворот произведет Силькеборг
12'
Хансен Эмилиано имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес
12'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
12'
Схиртладзе Давит на финте ушёл от оппонента.
12'
Махсо Андреас из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Godsway Donyoh попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает навес
11'
Viktor Tranberg выбил мяч подальше от ворот.
10'
Удар от ворот произведет Силькеборг
10'
Сков Роберт из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
10'
Mads Pedersen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
9'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
8'
Удар от ворот произведет Силькеборг
8'
Mads Pedersen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
7'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
7'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
6'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Лоботка Станислав из команды Норселлан подал угловой справа.
6'
Хелениус Никлас выбил мяч на угловой.
6'
Лоботка Станислав из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Угловой
5'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
5'
Бартолец Карло нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Лоботка Станислав из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
4'
Мтилига Патрик из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
4'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
3'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес
3'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лоботка Станислав выбил мяч подальше от ворот.
2'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Viktor Tranberg из команды Норселлан делает навес
Фол, нарушение
2'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Mads Pedersen заработал фол.
2'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
1'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Лоботка Станислав попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Tobias Salquist из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
1'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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