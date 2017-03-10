Стадион: Right To Dream Park Зрители: 1585
5:1
Конец матча
1:0
21' ГолGodsway Donyoh
2:0
38' ГолХансен Эмилиано
3:0
61' Гол в свои воротаДеннис Флинта
4:0
64' ГолGodsway Donyoh
5:0
67' ГолMarcus Ingvartsen
5:1
83' ГолРубин Рубио
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Андреас Альберс из команды Силькеборг делает подножку. Christian Koehler заработал фол.
91'
91'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
91'
Viktor Tranberg из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
89'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает подножку. Асанте Эрнест заработал фол.
89'
89'
89'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
89'
89'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
88'
Gustav Dahl из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
88'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает навес
87'
Андреас Альберс нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает навес
86'
86'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан делает навес
86'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает подножку. Мтилига Патрик заработал фол.
83'
Sammy Skytte сделал результативную передачу.
83'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Mathias Jensen отправил мяч в свои ворота.
83'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
83'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.
83'
Бартолец Карло выбил мяч на угловой.
83'
83'
Viktor Tranberg из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 1585 болельщиков
82'
81'
Christian Koehler бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
81'
Меккел Венделбо блокирует соперника. Christian Koehler заработал своей команде штрафной.
79'
78'
Тактическая замена. Mads Pedersen уходит с поля и его заменяет Andreas Skovgaard
78'
Рубин Рубио атакует сзади соперника. Бартолец Карло пострадал.
78'
78'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
77'
77'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
76'
Sammy Skytte из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
76'
75'
Асанте Эрнест из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Асанте Эрнест из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
74'
Мтилига Патрик атакует сзади соперника. Андреас Альберс пострадал.
74'
73'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
73'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
72'
Тактическая замена. Хансен Эмилиано уходит с поля и его заменяет Асанте Эрнест
72'
Mads Pedersen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
71'
71'
Тактическая замена. Лоботка Станислав уходит с поля и его заменяет Christian Koehler
71'
71'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Jens Martin Gammelby сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
69'
Деннис Флинта из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
69'
67'
Mads Pedersen сделал результативную передачу.
67'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан добил мяч в ворота.
67'
Mads Pedersen из команды Норселлан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
67'
65'
Бартолец Карло из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Godsway Donyoh оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
64'
Вратарь парирует удар, который нанес Лоботка Станислав, и мяч снова в игре
64'
Sammy Skytte ошибается в защите.
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
64'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
63'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает навес
62'
62'
Godsway Donyoh на финте ушёл от оппонента.
62'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
61'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Рубин Рубио
61'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Деннис Флинта отправил мяч в свои ворота.
61'
Вратарь парирует удар, который нанес Лоботка Станислав, и мяч снова в игре
61'
61'
Бартолец Карло нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
61'
61'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
60'
Бартолец Карло выбил мяч подальше от ворот.
60'
59'
59'
59'
59'
Godsway Donyoh имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
58'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
58'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
58'
Махсо Андреас выбил мяч подальше от ворот.
57'
57'
Marcus Ingvartsen на финте ушёл от оппонента.
57'
56'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
56'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
55'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
Махсо Андреас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
55'
Бартолец Карло ошибается в защите.
54'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает навес
54'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает навес
54'
Андреас Альберс из команды Силькеборг делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
54'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает навес
53'
Махсо Андреас из команды Норселлан. Это Андреас Альберс заработал фол.
53'
Mads Pedersen возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
53'
Лоботка Станислав из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
53'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Mads Pedersen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
51'
Схиртладзе Давит попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
50'
50'
49'
49'
49'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
48'
47'
Лоботка Станислав атакует сзади соперника. Схиртладзе Давит пострадал.
47'
46'
46'
Тактическая замена. Хелениус Никлас уходит с поля и его заменяет Андреас Альберс
46'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Меккел Венделбо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Сков Роберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
46'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
45'
45'
45'
44'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Mathias Jensen и мяч снова в игре
44'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан в офсайде
44'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу одноклубнику.
44'
43'
43'
Gustav Dahl сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Бартолец Карло нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Бартолец Карло на финте ушёл от оппонента.
42'
Mads Pedersen из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
41'
41'
Godsway Donyoh наказан за толчок Схиртладзе Давит
41'
41'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
41'
Лоботка Станислав на финте ушёл от оппонента.
40'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Mads Pedersen сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хансен Эмилиано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Mads Pedersen из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
38'
37'
37'
Mathias Jensen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
37'
Mads Pedersen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Лоботка Станислав из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
36'
Лоботка Станислав из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
35'
Сков Роберт выбил мяч на угловой.
35'
Mads Pedersen из команды Норселлан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
35'
Удар от ворот произведет Норселлан
34'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан нарушает. Sammy Skytte пострадал, однако рефери не останавливает игру.
34'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
33'
Лоботка Станислав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Бартолец Карло из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
32'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
32'
Tobias Salquist из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
31'
31'
31'
31'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
30'
30'
29'
Сков Роберт из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
28'
Mathias Jensen из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
28'
28'
Бартолец Карло из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
28'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
26'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
26'
25'
24'
Удар от ворот произведет Норселлан
24'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
23'
Мтилига Патрик из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
23'
22'
22'
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Mads Pedersen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Marcus Ingvartsen сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Godsway Donyoh эффектным ударом переправил мяч в ворота.
21'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
Деннис Флинта сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
20'
20'
20'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
18'
Удар от ворот произведет Норселлан
18'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
17'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг. Это Хансен Эмилиано заработал фол.
16'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан наносит очень неточный удар.
16'
16'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Бартолец Карло из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
14'
14'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
14'
14'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
13'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Бартолец Карло выбил мяч подальше от ворот.
13'
12'
Хансен Эмилиано имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
12'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
12'
Схиртладзе Давит на финте ушёл от оппонента.
12'
11'
11'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает навес
11'
Viktor Tranberg выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
Сков Роберт из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
10'
Mads Pedersen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
9'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
8'
8'
Mads Pedersen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
7'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
6'
Схиртладзе Давит наказан за толчок Лоботка Станислав
6'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лоботка Станислав из команды Норселлан подал угловой справа.
6'
Хелениус Никлас выбил мяч на угловой.
6'
Лоботка Станислав из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
5'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
5'
Бартолец Карло нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Лоботка Станислав из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
4'
Мтилига Патрик из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
4'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
3'
3'
3'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
3'
2'
2'
Viktor Tranberg из команды Норселлан делает навес
2'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Mads Pedersen заработал фол.
2'
1'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Лоботка Станислав попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Tobias Salquist из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
1'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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