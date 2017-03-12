Стадион: Casa Arena Horsens
13' Желтая карточкаМукхтар Хани
0:1
16' ГолОстин Родольф
0:2
19' ГолНергор Кристиан
34' Желтая карточкаВильчек Камиль
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Bubacarr Sanneh пробил головой, вратарь справился с ударом.
48'
Рёкер Бенедикт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
47'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс разыграл угловой с правого угла.
47'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч на угловой.
47'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает навес
47'
47'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
После дальнего удара, который нанес Нергор Кристиан мяч отбит вратарем
46'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
46'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает пас партнеру.
46'
45'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Zsolt Kalmar нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
45'
Альбрехтсен Мартин пробил головой, вратарь справился с ударом.
45'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс подал угловой справа.
44'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает подножку. Кьяртан Финнгобесон заработал фол.
44'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
44'
44'
44'
Вильчек Камиль наказан за толчок Матиас Нильсен
43'
43'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс делает навес
43'
43'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс делает навес
43'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает пас партнеру.
43'
43'
Мукхтар Хани попал в створ, но вратарь справился с ударом.
43'
Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
42'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает пас партнеру.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
42'
После дальнего удара, который нанес Вильчек Камиль мяч отбит вратарем
42'
Вильчек Камиль из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
41'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
41'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс делает навес
41'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
41'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
41'
40'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
40'
Андре Бьеррегаард наказан за толчок Кроне Свенн
40'
40'
39'
39'
Альбрехтсен Мартин выбил мяч подальше от ворот.
38'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает навес
38'
Вильчек Камиль из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
38'
38'
37'
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Кьяртан Финнгобесон, и мяч снова в игре
37'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
37'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Меллер Фредерик получил травму и заменен. Альбрехтсен Мартин выходит на поле.
34'
Меллер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Вильчек Камиль получает желтую карточку.
34'
Вильчек Камиль совершает грубый фол. Меллер Фредерик был жертвой
33'
Удар от ворот произведет Брондбю
33'
Кьяртан Финнгобесон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает пас партнеру.
33'
Петер Нюманн из команды Хорсенс остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
32'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
32'
32'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает пас партнеру.
31'
Кьяртан Финнгобесон наказан за толчок Zsolt Kalmar
31'
31'
30'
Zsolt Kalmar из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
30'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
29'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
29'
Mikkel Jespersen выбил мяч подальше от ворот.
29'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Удар от ворот произведет Брондбю
28'
Ханссон Халлюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
27'
27'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
25'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс делает пас партнеру.
25'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
24'
24'
Вильчек Камиль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
23'
Матиас Нильсен выбил мяч подальше от ворот.
23'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
23'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает неудачный навес.
23'
23'
Нергор Кристиан из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Пукки Теэму из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
21'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Zsolt Kalmar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает навес
21'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Ларссон Юхан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
Bubacarr Sanneh наказан за толчок Нергор Кристиан
20'
20'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс делает навес
20'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Нергор Кристиан!
19'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
18'
18'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает подножку. Кьяртан Финнгобесон заработал фол.
17'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс в офсайде
17'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Брондбю" забила мяч!
16'
Zsolt Kalmar сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Остин Родольф из клуба "Брондбю" отправил мяч головой в ворота.
16'
Zsolt Kalmar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Mikkel Jespersen коснулся мяча рукой.
15'
15'
Остин Родольф из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
15'
14'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
14'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает пас партнеру.
14'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
13'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Мукхтар Хани получает желтую карточку.
13'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Меллер Фредерик заработал фол.
13'
12'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Удар от ворот произведет Брондбю
11'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс наносит неточный удар с лета
11'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Zsolt Kalmar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
10'
10'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
9'
Нергор Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
9'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
8'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой справа.
8'
Mikkel Jespersen выбил мяч на угловой.
8'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
8'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лассе Крюгер нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
6'
Ларссон Юхан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
6'
5'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Остин Родольф из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
5'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс подал угловой справа.
5'
Кьяртан Финнгобесон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает пас партнеру.
4'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
4'
Мукхтар Хани из команды Брондбю в офсайде
3'
3'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
3'
3'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
3'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает пас партнеру.
3'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Кьяртан Финнгобесон наказан за толчок Рёкер Бенедикт
2'
2'
Остин Родольф из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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