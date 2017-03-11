- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Люнгбю
Состав команд
22
Bror
Blume
21
Бойсен
Давид
15
Jeppe
Kjaer
Люнгбю 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хансен Йеспер Вратарь
- 20 Джеппе Брандруп Защитник
- 4 Матиас Таубер Защитник
- 24 Thomas Soerensen III Защитник
- 17 Casper Hoejer Nielsen Защитник
- 5 Эрнсков Мартин Полузащитник
- 7 Йеспер Чристджансен Полузащитник
- 22 Bror Blume Полузащитник
- 10 Mikkel Rygaard Jensen Полузащитник
- 21 Бойсен Давид Полузащитник
- 15 Jeppe Kjaer Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Jonasson Hallgrimur II Защитник
- 9 Lasse Fosgaard Полузащитник
- 27 Оджо Ким Нападающий
- 8 Lasse Rise Нападающий
- 2 Thomas G. Christensen
- 23 Jens Odgaard
- 16 Andreas Larsen II
- Главный тренер: David Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Мунксгор Александер Травмирован
- Ламб Микаэл Дисквалифицирован
Виборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Peter Friis Jensen Вратарь
- 6 Kristoffer Pallesen Защитник
- 5 Моберг Эрик Защитник
- 20 Soeren Reese Защитник
- 2 Jonas Thorsen Защитник
- 11 Кампер Йонас Полузащитник
- 70 Alexander Jakobsen Полузащитник
- 13 Jeppe Groenning Полузащитник
- 25 Soeren Frederiksen II Полузащитник
- 10 Курт Йеппе Нападающий
- 18 Вацадзе Матэ Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Вийтала Валтер Вратарь
- 19 Менса Баба Защитник
- 23 Christian Sivebaek Полузащитник
- 14 Юнг-Бин Парк Полузащитник
- 7 Вихманн Матиас Полузащитник
- 27 Nikolaj Leth
- 4 Jacob Dehn Andersen
- Главный тренер: Джонни Молби
- Травмы и дисквалификации
- Тюхосен Оливер Травмирован
- George Fochive Травмирован
- Mikkel Vestergaard I Травмирован
- Osama Akharraz Травмирован
Предыдущие игры
Люнгбю (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 03.03.2017 Митьюлланд 1:1 Люнгбю СД
- 27.02.2017 Люнгбю 0:0 Эсбьерг СД
- 17.02.2017 Нордшелланн 0:1 Люнгбю СД
- 10.12.2016 Люнгбю 1:1 Силькеборг СД
- 05.12.2016 Ольборг 1:0 Люнгбю СД
- 29.11.2016 Орхус 0:1 Люнгбю СД
- 26.11.2016 Люнгбю 0:1 Копенгаген СД
- 18.11.2016 Люнгбю 0:1 Хорсенс СД
- 06.11.2016 Оденсе 1:2 Люнгбю СД
- 29.10.2016 Люнгбю 0:2 Раннерс СД
- 22.10.2016 Люнгбю 2:0 Сённерйюск СД
- 17.10.2016 Эсбьерг 2:2 Люнгбю СД
- 02.10.2016 Люнгбю 1:0 Митьюлланд СД
- 25.09.2016 Виборг 0:1 Люнгбю СД
- 22.09.2016 Люнгбю 1:0 Брондбю СД
- 19.09.2016 Люнгбю 1:0 Ольборг СД
- 09.09.2016 Раннерс 2:0 Люнгбю СД
- 26.08.2016 Люнгбю 0:1 Нордшелланн СД
- 19.08.2016 Хорсенс 2:1 Люнгбю СД
- 12.08.2016 Люнгбю 0:0 Орхус СД
Виборг (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 03.03.2017 Эсбьерг 1:3 Виборг СД
- 27.02.2017 Виборг 1:1 Орхус СД
- 19.02.2017 Митьюлланд 0:0 Виборг СД
- 12.12.2016 Виборг 1:1 Оденсе СД
- 03.12.2016 Хорсенс 1:2 Виборг СД
- 29.11.2016 Копенгаген 4:0 Виборг СД
- 26.11.2016 Виборг 2:2 Сённерйюск СД
- 20.11.2016 Раннерс 2:1 Виборг СД
- 06.11.2016 Виборг 1:2 Брондбю СД
- 28.10.2016 Нордшелланн 4:3 Виборг СД
- 21.10.2016 Виборг 1:3 Силькеборг СД
- 14.10.2016 Сённерйюск 1:0 Виборг СД
- 02.10.2016 Виборг 0:0 Копенгаген СД
- 25.09.2016 Виборг 0:1 Люнгбю СД
- 22.09.2016 Ольборг 1:0 Виборг СД
- 18.09.2016 Брондбю 1:2 Виборг СД
- 10.09.2016 Виборг 2:4 Хорсенс СД
- 28.08.2016 Виборг 0:0 Митьюлланд СД
- 21.08.2016 Силькеборг 1:5 Виборг СД
- 12.08.2016 Виборг 0:1 Раннерс СД
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Виборг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
- 25.09.2016 Виборг 0:1 Люнгбю Суперлига Дании
- 06.06.2015 Виборг 1:1 Люнгбю Первый дивизион
- 12.03.2015 Люнгбю 0:1 Виборг Первый дивизион
- 12.03.2015 Люнгбю 0:1 Виборг 1-й дивизион
- 21.09.2014 Виборг 2:0 Люнгбю 1-й дивизион
- 02.10.2013 Люнгбю 1:0 Виборг Кубок Дании
- 24.04.2013 Виборг 2:0 Люнгбю 1-й дивизион
- 21.10.2012 Люнгбю 0:2 Виборг 1-й дивизион
- 26.08.2012 Люнгбю 2:1 Виборг 1-й дивизион
- 21.04.2010 Люнгбю 0:0 Виборг Первый дивизион
- 06.09.2009 Виборг 1:0 Люнгбю Первый дивизион
- 09.05.2009 Люнгбю 0:1 Виборг Первый дивизион
- 09.11.2008 Виборг 3:2 Люнгбю Первый дивизион
- 12.05.2008 Виборг 3:2 Люнгбю САС Лигаен
- 21.10.2007 Люнгбю 2:0 Виборг САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|24
|17
|7
|0
|52 - 9
|58
|2.
|Брондбю
|24
|13
|7
|4
|47 - 21
|46
|3.
|Митьюлланд
|24
|10
|7
|7
|42 - 26
|37
|4.
|Люнгбю
|0:0
|25
|10
|7
|8
|22 - 20
|37
|5.
|Сённерйюск
|24
|8
|9
|7
|28 - 32
|33
|6.
|Раннерс
|25
|9
|6
|10
|26 - 31
|33
|7.
|Ольборг
|24
|9
|5
|10
|26 - 35
|32
|8.
|Нордшелланн
|25
|8
|8
|9
|39 - 40
|32
|9.
|Силькеборг
|25
|7
|9
|9
|30 - 43
|30
|10.
|Хорсенс
|24
|7
|7
|10
|28 - 42
|28
|11.
|Оденсе
|24
|6
|7
|11
|24 - 30
|25
|12.
|Орхус
|25
|6
|7
|12
|32 - 38
|25
|13.
|Эсбьерг
|24
|5
|8
|11
|27 - 45
|23
|14.
|Виборг
|0:0
|25
|5
|8
|12
|27 - 38
|23
Первый тайм
44'
Soeren Reese из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Кампер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Матиас Таубер из команды Люнгбю делает подножку. Вацадзе Матэ заработал фол.
42'
42'
Миккель Йенсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
42'
Bror Blume из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Кампер Йонас коснулся мяча рукой.
41'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
41'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
40'
40'
После дальнего удара, который нанес Bror Blume мяч отбит вратарем
40'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
38'
Миккель Йенсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
37'
37'
37'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Эрнсков Мартин коснулся мяча рукой.
34'
34'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
34'
Матиас Таубер выбил мяч подальше от ворот.
33'
Эрнсков Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
Кампер Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает навес
32'
Soeren Reese из команды Виборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
31'
Bror Blume из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
31'
30'
Джеппе Брандруп выбил мяч подальше от ворот.
30'
30'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
30'
29'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Вацадзе Матэ из команды Виборг делает навес
29'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
28'
Удар от ворот произведет Люнгбю
28'
Soeren Reese из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
28'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
28'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
27'
27'
Курт Йеппе из команды Виборг делает передачу одноклубнику.
27'
Матиас Таубер атакует сзади соперника. Вацадзе Матэ пострадал.
27'
26'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
26'
Вацадзе Матэ из команды Виборг делает подножку. Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
25'
25'
25'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю подал угловой справа.
25'
Alexander Jakobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Сёрен Фредериксен атакует сзади соперника. Bror Blume пострадал.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
24'
24'
Йонас Торсен из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
24'
Курт Йеппе из команды Виборг делает навес
23'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
23'
Хансен Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
22'
Alexander Jakobsen выбил мяч подальше от ворот.
22'
22'
22'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
Йеппе Кьер нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Bror Blume из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
20'
20'
20'
Kristoffer Pallesen на финте ушёл от оппонента.
19'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Миккель Йенсен наказан за толчок Вацадзе Матэ
19'
19'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
Soeren Reese из команды Виборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
17'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
17'
Эрнсков Мартин выбил мяч на угловой.
17'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
16'
Сёрен Фредериксен нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
15'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
14'
Alexander Jakobsen атакует сзади соперника. Миккель Йенсен пострадал.
14'
14'
13'
Курт Йеппе из команды Виборг делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
12'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
11'
Йеспер Чристджансен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает пас партнеру.
10'
10'
10'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
9'
Bror Blume из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
9'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Курт Йеппе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг делает навес
8'
7'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Моберг Эрик заработал фол.
7'
Курт Йеппе наказан за толчок Эрнсков Мартин
6'
6'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
5'
5'
Кампер Йонас из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
5'
4'
4'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Томас Сёренсен выбил мяч подальше от ворот.
3'
2'
2'
Кампер Йонас из команды Виборг делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация