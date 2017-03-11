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Стадион:
Люнгбю
0:0
Первый тайм: 44'
Виборг
0' 44'
Первый тайм
44'
Soeren Reese из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Кампер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Матиас Таубер из команды Люнгбю делает подножку. Вацадзе Матэ заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Виборг
42'
Миккель Йенсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
42'
Bror Blume из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
41'
Кампер Йонас коснулся мяча рукой.
41'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
40'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
После дальнего удара, который нанес Bror Blume мяч отбит вратарем
40'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Удар от ворот произведет Виборг
38'
Миккель Йенсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
37'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бойсен Давид из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
37'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
36'
Эрнсков Мартин коснулся мяча рукой.
34'
Удар от ворот произведет Виборг
34'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
34'
Матиас Таубер выбил мяч подальше от ворот.
33'
Эрнсков Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Бойсен Давид из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Кампер Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает навес
32'
Soeren Reese из команды Виборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Удар от ворот произведет Виборг
31'
Bror Blume из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
31'
Бойсен Давид из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
Джеппе Брандруп выбил мяч подальше от ворот.
30'
Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
30'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
30'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Вацадзе Матэ из команды Виборг делает навес
29'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Люнгбю
28'
Soeren Reese из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
28'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Томас Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
27'
Томас Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Курт Йеппе из команды Виборг делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
27'
Матиас Таубер атакует сзади соперника. Вацадзе Матэ пострадал.
27'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
26'
Вацадзе Матэ из команды Виборг делает подножку. Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
25'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю подал угловой справа.
25'
Alexander Jakobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
25'
Сёрен Фредериксен атакует сзади соперника. Bror Blume пострадал.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
24'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
24'
Йонас Торсен из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
24'
Курт Йеппе из команды Виборг делает навес
23'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Хансен Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
22'
Alexander Jakobsen выбил мяч подальше от ворот.
22'
Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
22'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Йеппе Кьер нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Bror Blume из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Kristoffer Pallesen на финте ушёл от оппонента.
19'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Миккель Йенсен наказан за толчок Вацадзе Матэ
19'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Soeren Reese из команды Виборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
17'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
17'
Эрнсков Мартин выбил мяч на угловой.
Угловой
17'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
16'
Сёрен Фредериксен нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
15'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Alexander Jakobsen атакует сзади соперника. Миккель Йенсен пострадал.
14'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Курт Йеппе из команды Виборг делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
12'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Удар от ворот произведет Виборг
11'
Йеспер Чристджансен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает пас партнеру.
10'
Удар от ворот произведет Виборг
10'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
Угловой
9'
Bror Blume из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
9'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Курт Йеппе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг делает навес
8'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
7'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Моберг Эрик заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Курт Йеппе наказан за толчок Эрнсков Мартин
6'
Удар от ворот произведет Виборг
6'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
5'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
Кампер Йонас из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Виборг
4'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Томас Сёренсен выбил мяч подальше от ворот.
3'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Кампер Йонас из команды Виборг делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
1'
Томас Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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