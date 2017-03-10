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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Раннерс
0:0
Перерыв
Орхус
0'
34' Желтая карточка
Спельманн Мартин
40' Желтая карточка
Люндберг Виктор
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Удар от ворот произведет Раннерс
44'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Kasper Junker из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
43'
Поури Марвин из команды Раннерс. Это Александр Юль Андерсен заработал фол.
43'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Удар от ворот произведет Орхус
42'
Кауко Йони отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Поури Марвин из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
42'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Спельманн Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает подножку. Йулсгор Йеспер заработал фол.
Желтая карточка
40'
Люндберг Виктор получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
40'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
39'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
39'
Миканович Дино из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
38'
Поури Марвин на финте ушёл от оппонента.
38'
Каспер Фискер Йенсен выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
38'
Люндберг Виктор атакует сзади соперника. Миканович Дино пострадал.
38'
Люндберг Виктор на финте ушёл от оппонента.
37'
Йулсгор Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Раннерс
35'
Расмуссен Мортен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Kasper Junker из команды Орхус сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
35'
Поульсен Николай II атакует сзади соперника. Kasper Junker пострадал.
Желтая карточка
34'
Спельманн Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Фишер Александр заработал фол.
33'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
33'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Багер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Kasper Junker из команды Орхус делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
32'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
32'
Удар от ворот произведет Орхус
31'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
31'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
30'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Каспер Фискер Йенсен, и мяч снова в игре
30'
Люндберг Виктор из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
30'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Каспер Фискер Йенсен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
29'
Поури Марвин из команды Раннерс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
29'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
28'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
28'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
28'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
28'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
27'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
27'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
26'
Марксен Эрик имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
26'
ШТАНГА! – Люндберг Виктор ударом головой попадает в штангу
26'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Йулсгор Йеспер атакует сзади соперника. Каспер Фискер Йенсен пострадал.
25'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Люндберг Виктор бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Фишер Александр выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
24'
Kasper Junker атакует сзади соперника. Кауко Йони пострадал.
23'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
23'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
23'
Йованович Александар II из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
Офсайд
22'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
21'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Kasper Junker из команды Орхус делает навес
21'
Александр Юль Андерсен из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
20'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
20'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Мадс Агесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
20'
Спельманн Мартин из команды Орхус. Это Поульсен Николай II заработал фол.
19'
Удар от ворот произведет Раннерс
19'
Kasper Junker отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Kasper Junker на финте ушёл от оппонента.
18'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Икономидис Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Икономидис Кристофер из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
18'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
18'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
17'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
16'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Фишер Александр из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
16'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
15'
Расмуссен Мортен из команды Орхус. Это Багер Йонас заработал фол.
15'
Спельманн Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Фишер Александр атакует сзади соперника. Амини Мустафа пострадал.
14'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
14'
Kasper Junker из команды Орхус сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
14'
Мадс Агесен из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Удар от ворот произведет Раннерс
13'
Daniel A. Pedersen выбил мяч подальше от ворот.
12'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Орхус
11'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
11'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой слева.
10'
Александр Юль Андерсен выбил мяч на угловой.
10'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
10'
Kasper Junker блокирует соперника. Багер Йонас заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
9'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
9'
Спельманн Мартин из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
9'
Kasper Junker наказан за толчок Фишер Александр
8'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Икономидис Кристофер коснулся мяча рукой.
7'
Кауко Йони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
7'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Багер Йонас из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
6'
Икономидис Кристофер из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
5'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Амини Мустафа атакует сзади соперника. Каспер Фискер Йенсен пострадал.
5'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Фишер Александр заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Поури Марвин блокирует соперника. Daniel A. Pedersen заработал своей команде штрафной.
3'
Удар от ворот произведет Орхус
3'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
Фол, нарушение
3'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает подножку. Поульсен Николай II заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Игрок команды Орхус совершает фол
2'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Александр Юль Андерсен выбил мяч подальше от ворот.
1'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
1'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
Офсайд
1'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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