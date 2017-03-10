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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: BioNutria Park Randers
34' Желтая карточкаСпельманн Мартин
40' Желтая карточкаЛюндберг Виктор
|
34'
40'
Состав команд
24
Багер
Йонас
11
Марксен
Эрик
10
Поури
Марвин
Раннерс 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Хальдерссон Ханнес Вратарь
- 21 Фишер Александр Защитник
- 24 Багер Йонас Защитник
- 5 Мадс Агесен Защитник
- 11 Марксен Эрик Защитник
- 2 Kasper Enghardt Полузащитник
- 16 Kasper Fisker Полузащитник
- 6 Кауко Йони Полузащитник
- 38 Поульсен Николай II Полузащитник
- 23 Люндберг Виктор Полузащитник
- 10 Поури Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 20 Алланссон Йоэль Полузащитник
- 7 Брун Андреас Полузащитник
- 9 Mayron George Нападающий
- 18 Lucas Ravn-Haren
- 22 Frederik Due
- 70 Marcus Moelvadgaard
- Главный тренер: Olafur Kristjansson
- Травмы и дисквалификации
- Ольсен Брандур Травмирован
- Каллесеэ Миккель Травмирован
- Джурджич Никола Травмирован
- Фенгер Мадс Дисквалифицирован
Орхус 4-1-4-1
- Основной состав
- 26 Йованович Александар II Вратарь
- 2 Миканович Дино Защитник
- 4 Daniel A. Pedersen Защитник
- 5 Alexander Juel Andersen Защитник
- 18 Йулсгор Йеспер Защитник
- 6 Bjoern Daniel Sverrisson Полузащитник
- 16 Икономидис Кристофер Полузащитник
- 8 Амини Мустафа Полузащитник
- 10 Спельманн Мартин Полузащитник
- 9 Kasper Junker Полузащитник
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Стеффен Расмуссен Вратарь
- 11 Дэнни Ольсен Полузащитник
- 20 Бьярнасон Эльмар Полузащитник
- 7 Петерсен Стефан Полузащитник
- 19 Mustapha Bundu
- 34 Nimo Gribenco
- Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Бакман Никлас Травмирован
- Mikkel Rask Травмирован
Предыдущие игры
Раннерс (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 05.03.2017 Силькеборг 2:0 Раннерс СД
- 24.02.2017 Раннерс 0:2 Митьюлланд СД
- 20.02.2017 Оденсе 3:0 Раннерс СД
- 11.12.2016 Раннерс 0:2 Эсбьерг СД
- 03.12.2016 Копенгаген 1:0 Раннерс СД
- 30.11.2016 Раннерс 0:1 Брондбю СД
- 25.11.2016 Ольборг 2:1 Раннерс СД
- 20.11.2016 Раннерс 2:1 Виборг СД
- 05.11.2016 Раннерс 2:1 Нордшелланн СД
- 29.10.2016 Люнгбю 0:2 Раннерс СД
- 23.10.2016 Хорсенс 1:0 Раннерс СД
- 16.10.2016 Раннерс 3:0 Оденсе СД
- 02.10.2016 Брондбю 2:2 Раннерс СД
- 25.09.2016 Раннерс 0:4 Сённерйюск СД
- 21.09.2016 Раннерс 2:2 Копенгаген СД
- 16.09.2016 Эсбьерг 1:1 Раннерс СД
- 09.09.2016 Раннерс 2:0 Люнгбю СД
- 26.08.2016 Раннерс 1:0 Силькеборг СД
- 19.08.2016 Нордшелланн 1:1 Раннерс СД
- 12.08.2016 Виборг 0:1 Раннерс СД
Орхус (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 04.03.2017 Орхус 1:2 Сённерйюск СД
- 27.02.2017 Виборг 1:1 Орхус СД
- 19.02.2017 Орхус 1:2 Ольборг СД
- 11.12.2016 Орхус 0:1 Копенгаген СД
- 04.12.2016 Митьюлланд 0:1 Орхус СД
- 29.11.2016 Орхус 0:1 Люнгбю СД
- 25.11.2016 Хорсенс 1:5 Орхус СД
- 19.11.2016 Нордшелланн 3:2 Орхус СД
- 04.11.2016 Орхус 0:0 Силькеборг СД
- 31.10.2016 Орхус 6:2 Эсбьерг СД
- 23.10.2016 Брондбю 1:0 Орхус СД
- 14.10.2016 Орхус 1:1 Хорсенс СД
- 30.09.2016 Оденсе 2:1 Орхус СД
- 24.09.2016 Копенгаген 2:0 Орхус СД
- 21.09.2016 Орхус 1:1 Митьюлланд СД
- 17.09.2016 Силькеборг 1:0 Орхус СД
- 12.09.2016 Орхус 3:1 Нордшелланн СД
- 28.08.2016 Ольборг 2:1 Орхус СД
- 21.08.2016 Орхус 0:7 Брондбю СД
- 12.08.2016 Люнгбю 0:0 Орхус СД
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 3
Орхус: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 10
- 31.07.2016 Орхус 1:2 Раннерс Суперлига Дании
- 16.04.2016 Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании
- 06.11.2015 Раннерс 4:1 Орхус Суперлига Дании
- 02.08.2015 Орхус 3:2 Раннерс Суперлига Дании
- 04.04.2014 Орхус 0:1 Раннерс Суперлига Дании
- 17.03.2014 Раннерс 1:3 Орхус Суперлига Дании
- 05.10.2013 Раннерс 2:2 Орхус Суперлига Дании
- 05.05.2013 Раннерс 1:0 Орхус Суперлига Дании
- 22.10.2012 Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании
- 29.07.2012 Раннерс 2:1 Орхус Суперлига Дании
- 10.07.2011 Орхус 1:1 Раннерс Товарищеские матчи. Сборные
- 04.04.2010 Орхус 0:0 Раннерс САС Лигаен
- 25.03.2010 Раннерс 2:1 Орхус САС Лигаен
- 27.07.2009 Раннерс 2:3 Орхус САС Лигаен
- 17.05.2009 Раннерс 1:1 Орхус САС Лигаен
- 01.03.2009 Орхус 1:2 Раннерс САС Лигаен
- 19.07.2008 Раннерс 3:1 Орхус САС Лигаен
- 27.04.2008 Раннерс 4:1 Орхус САС Лигаен
- 20.03.2008 Орхус 0:0 Раннерс САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|24
|17
|7
|0
|52 - 9
|58
|2.
|Брондбю
|24
|13
|7
|4
|47 - 21
|46
|3.
|Митьюлланд
|24
|10
|7
|7
|42 - 26
|37
|4.
|Люнгбю
|24
|10
|6
|8
|22 - 20
|36
|5.
|Сённерйюск
|24
|8
|9
|7
|28 - 32
|33
|6.
|Раннерс
|0:0
|25
|9
|6
|10
|25 - 30
|33
|7.
|Ольборг
|24
|9
|5
|10
|26 - 35
|32
|8.
|Силькеборг
|24
|7
|9
|8
|29 - 38
|30
|9.
|Нордшелланн
|24
|7
|8
|9
|34 - 39
|29
|10.
|Хорсенс
|24
|7
|7
|10
|28 - 42
|28
|11.
|Оденсе
|24
|6
|7
|11
|24 - 30
|25
|12.
|Орхус
|0:0
|25
|6
|7
|12
|31 - 37
|25
|13.
|Эсбьерг
|24
|5
|8
|11
|27 - 45
|23
|14.
|Виборг
|24
|5
|7
|12
|27 - 38
|22
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
44'
44'
Kasper Junker из команды Орхус делает навес
43'
Поури Марвин из команды Раннерс. Это Александр Юль Андерсен заработал фол.
43'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Кауко Йони отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Поури Марвин из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
42'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Спельманн Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает подножку. Йулсгор Йеспер заработал фол.
40'
Люндберг Виктор получает желтую карточку.
40'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
40'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
39'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
39'
Миканович Дино из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
38'
Поури Марвин на финте ушёл от оппонента.
38'
Каспер Фискер Йенсен выбил мяч подальше от ворот.
38'
Люндберг Виктор атакует сзади соперника. Миканович Дино пострадал.
38'
Люндберг Виктор на финте ушёл от оппонента.
37'
Йулсгор Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
36'
35'
Расмуссен Мортен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Kasper Junker из команды Орхус сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
35'
Поульсен Николай II атакует сзади соперника. Kasper Junker пострадал.
34'
Спельманн Мартин получает желтую карточку.
34'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Фишер Александр заработал фол.
33'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
33'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Багер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Kasper Junker из команды Орхус делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
32'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
32'
31'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
31'
30'
30'
30'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Каспер Фискер Йенсен, и мяч снова в игре
30'
Люндберг Виктор из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
30'
29'
Каспер Фискер Йенсен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
29'
Поури Марвин из команды Раннерс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
29'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
28'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
28'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
28'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
27'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
27'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
26'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
26'
Марксен Эрик имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
26'
ШТАНГА! – Люндберг Виктор ударом головой попадает в штангу
26'
25'
Йулсгор Йеспер атакует сзади соперника. Каспер Фискер Йенсен пострадал.
25'
25'
Люндберг Виктор бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Фишер Александр выбил мяч подальше от ворот.
24'
Kasper Junker атакует сзади соперника. Кауко Йони пострадал.
23'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
23'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
23'
Йованович Александар II из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
21'
21'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Kasper Junker из команды Орхус делает навес
21'
Александр Юль Андерсен из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
20'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
20'
20'
Мадс Агесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Спельманн Мартин из команды Орхус. Это Поульсен Николай II заработал фол.
19'
19'
Kasper Junker отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Kasper Junker на финте ушёл от оппонента.
18'
18'
Икономидис Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Икономидис Кристофер из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
18'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
18'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
18'
17'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
17'
16'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
16'
16'
Фишер Александр из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
16'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
15'
Расмуссен Мортен из команды Орхус. Это Багер Йонас заработал фол.
15'
Спельманн Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Фишер Александр атакует сзади соперника. Амини Мустафа пострадал.
14'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
14'
Kasper Junker из команды Орхус сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
14'
Мадс Агесен из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
13'
13'
Daniel A. Pedersen выбил мяч подальше от ворот.
12'
12'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
11'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
11'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой слева.
10'
Александр Юль Андерсен выбил мяч на угловой.
10'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
10'
Kasper Junker блокирует соперника. Багер Йонас заработал своей команде штрафной.
9'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
9'
Спельманн Мартин из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
9'
Kasper Junker наказан за толчок Фишер Александр
8'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Икономидис Кристофер коснулся мяча рукой.
7'
Кауко Йони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
7'
6'
Багер Йонас из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
6'
Икономидис Кристофер из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Люндберг Виктор наказан за толчок Йованович Александар II
6'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
5'
5'
5'
Амини Мустафа атакует сзади соперника. Каспер Фискер Йенсен пострадал.
5'
4'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Фишер Александр заработал фол.
4'
Поури Марвин блокирует соперника. Daniel A. Pedersen заработал своей команде штрафной.
3'
3'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
3'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает подножку. Поульсен Николай II заработал фол.
2'
Игрок команды Орхус совершает фол
2'
2'
Александр Юль Андерсен выбил мяч подальше от ворот.
1'
1'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
1'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
1'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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