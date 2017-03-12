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Стадион: Амстердам Арена
Состав команд
24
Онана
Андре
26
Фиргевер
Ник
10
Классен
Дэви
20
Шоне
Лассе
22
Зиеш
Хаким
11
Юнес
Амин
43
Клих
Матеуш
17
Унал
Энес
Аякс 4-3-3
- Основной состав
- 24 Онана Андре Вратарь
- 3 Вельтман Йоел Защитник
- 5 Санчес Давинсон Защитник
- 26 Фиргевер Ник Защитник
- 8 Синкгравен Дэйли Защитник
- 10 Классен Дэви Полузащитник
- 20 Шоне Лассе Полузащитник
- 22 Зиеш Хаким Полузащитник
- 9 Траоре Бертран Нападающий
- 25 Дольберг Каспер Нападающий
- 11 Юнес Амин Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Бур Дьедерик Вратарь
- 36 Де Лихт Маттайс Защитник
- 16 Вестерманн Хайко Защитник
- 4 Ридевальд Жайро Защитник
- 2 Тете Кенни Защитник
- 30 Ван де Бек Донни Полузащитник
- 21 Де Йонг Френки Полузащитник
- 34 Нури Абдельхак Полузащитник
- 45 Justin Kluivert Нападающий
- 7 Нерес Давид Нападающий
- 19 Кассьерра Матео Нападающий
- Главный тренер: Босз Петер
Твенте 4-3-3
- Основной состав
- 1 Марсман Ник Вратарь
- 2 Тер Авест Хидде Защитник
- 3 Андерсен Йоаким Защитник
- 5 Тескер Штефан Защитник
- 28 Ван дер Лели Йерун Защитник
- 22 Мокоджо Камохело Полузащитник
- 19 Fredrik Jensen III Полузащитник
- 43 Клих Матеуш Полузащитник
- 7 Эде Кинеду Нападающий
- 17 Унал Энес Нападающий
- 10 Целина Берсант Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Дроммел Йоэл Вратарь
- 6 Трайковски Кирил Защитник
- 25 Бийен Пит Защитник
- 4 Хойвельд Йос Защитник
- 11 Сейс Дилан Полузащитник
- 23 Ван дер Хейден Йелле Полузащитник
- 14 Йебоа Яв Нападающий
- 13 Pelle Boevink
- 30 Dylan George
- Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Стивенс Сонни Травмирован
- Ассаиди Уссама Травмирован
Предыдущие игры
Аякс (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 05.03.2017 Гронинген 1:1 Аякс Э
- 26.02.2017 Аякс 4:1 Хераклес Э
- 19.02.2017 Витесс 0:1 Аякс Э
- 12.02.2017 Аякс 2:0 Спарта Роттердам Э
- 05.02.2017 Рода 0:2 Аякс Э
- 29.01.2017 Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 22.01.2017 Утрехт 0:1 Аякс Э
- 15.01.2017 ПЕК Зволле 1:3 Аякс Э
- 18.12.2016 Аякс 1:1 ПСВ Э
- 11.12.2016 Твенте 1:0 Аякс Э
- 04.12.2016 Аякс 2:0 Гронинген Э
- 27.11.2016 Херенвен 0:1 Аякс Э
- 20.11.2016 Аякс 5:0 НЕК Неймеген Э
- 06.11.2016 АЗ Алкмаар 2:2 Аякс Э
- 29.10.2016 Аякс 1:0 Эксельсиор Э
- 23.10.2016 Фейеноорд 1:1 Аякс Э
- 16.10.2016 АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Э
- 02.10.2016 Аякс 3:2 Утрехт Э
- 24.09.2016 Аякс 5:1 ПЕК Зволле Э
- 18.09.2016 Хераклес 0:2 Аякс Э
Твенте (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 04.03.2017 Твенте 2:1 Виллем II Э
- 24.02.2017 АДО Ден Хааг 1:1 Твенте Э
- 18.02.2017 Твенте 1:0 Херенвен Э
- 12.02.2017 Эксельсиор 1:1 Твенте Э
- 05.02.2017 Твенте 0:2 Фейеноорд Э
- 29.01.2017 ПЕК Зволле 1:2 Твенте Э
- 20.01.2017 Твенте 1:0 Хераклес Э
- 15.01.2017 Витесс 3:1 Твенте Э
- 17.12.2016 Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 11.12.2016 Твенте 1:0 Аякс Э
- 04.12.2016 Виллем II 0:0 Твенте Э
- 26.11.2016 НЕК Неймеген 3:2 Твенте Э
- 20.11.2016 Твенте 1:1 Утрехт Э
- 05.11.2016 ПСВ 1:1 Твенте Э
- 28.10.2016 Твенте 0:0 Рода Э
- 22.10.2016 Гоу Эхед Иглс 0:2 Твенте Э
- 16.10.2016 Твенте 2:2 ПЕК Зволле Э
- 02.10.2016 Хераклес 1:1 Твенте Э
- 25.09.2016 Твенте 2:1 Витесс Э
- 17.09.2016 Твенте 4:1 АДО Ден Хааг Э
Последние игры между собой
Аякс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Твенте: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 11.12.2016 Твенте 1:0 Аякс Эредивизие
- 01.05.2016 Аякс 4:0 Твенте Эредивизие
- 12.09.2015 Твенте 2:2 Аякс Эредивизие
- 15.02.2015 Аякс 4:2 Твенте Эредивизие
- 18.10.2014 Твенте 1:1 Аякс Эредивизие
- 30.03.2014 Аякс 3:0 Твенте Эредивизие
- 19.10.2013 Твенте 1:1 Аякс Эредивизие
- 02.03.2013 Твенте 0:2 Аякс Эредивизие
- 29.09.2012 Аякс 1:0 Твенте Эредивизие
- 29.04.2012 Твенте 1:2 Аякс Эредивизие
- 24.09.2011 Аякс 1:1 Твенте Эредивизие
- 30.07.2011 Аякс 1:2 Твенте Суперкубок
- 15.05.2011 Аякс 3:1 Твенте Эредивизие
- 08.05.2011 Твенте 3:2 Аякс Кубок
- 25.09.2010 Твенте 2:2 Аякс Эредивизие
- 31.07.2010 Аякс 0:1 Твенте Суперкубок
- 07.02.2010 Аякс 3:0 Твенте Эредивизие
- 08.11.2009 Твенте 1:0 Аякс Эредивизие
- 10.05.2009 Аякс 1:0 Твенте Премьер-лига
- 01.11.2008 Твенте 0:2 Аякс Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|26
|21
|3
|2
|66 - 16
|66
|2.
|Аякс
|0:0
|26
|18
|6
|2
|52 - 16
|60
|3.
|ПСВ
|26
|17
|7
|2
|51 - 18
|58
|4.
|Утрехт
|26
|11
|8
|7
|38 - 33
|41
|5.
|Витесс
|26
|11
|6
|9
|41 - 32
|39
|6.
|Твенте
|0:0
|26
|10
|9
|7
|35 - 32
|39
|7.
|АЗ Алкмаар
|26
|9
|11
|6
|43 - 40
|38
|8.
|Херенвен
|26
|10
|7
|9
|44 - 34
|37
|9.
|Виллем II
|26
|8
|8
|10
|24 - 29
|32
|10.
|Хераклес
|26
|8
|7
|11
|36 - 43
|31
|11.
|НЕК Неймеген
|26
|7
|7
|12
|26 - 42
|28
|12.
|Гронинген
|26
|6
|10
|10
|35 - 39
|28
|13.
|ПЕК Зволле
|26
|7
|6
|13
|27 - 49
|27
|14.
|Спарта Роттердам
|26
|6
|7
|13
|32 - 47
|25
|15.
|Эксельсиор
|26
|5
|8
|13
|31 - 49
|23
|16.
|Рода
|26
|4
|11
|11
|18 - 37
|23
|17.
|АДО Ден Хааг
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|26
|5
|5
|16
|25 - 45
|20
Первый тайм
2'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Amsterdam ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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