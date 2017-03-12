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Стадион:
Аякс
0:0
Первый тайм: 5'
Твенте
0' 5'
Первый тайм
2'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Amsterdam ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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