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Стадион:
Ливерпуль
 
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Бёрнли
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Бёрнли, который состоится 12.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Ливерпуль - Бёрнли
Ливерпуль
91.8% (90)
Ничья:
2% (2)
Бёрнли
6.1% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
33.7% (33)
Ливерпуль:
20.4% (20)
Ливерпуль:
13.3% (13)
Ливерпуль:
11.2% (11)
Ливерпуль:
6.1% (6)
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