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Стадион:
Терек
 
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ЦСКА Москва
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До начала матча осталось 1 день 23 часа 9 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Терек - ЦСКА Москва, который состоится 19.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Терек - ЦСКА Москва
Терек
14.3% (18)
Ничья:
29.4% (37)
ЦСКА Москва
56.3% (71)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
27.8% (35)
Ничья:
19.8% (25)
ЦСКА Москва:
15.1% (19)
Ничья:
6.3% (8)
ЦСКА Москва:
5.6% (7)
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