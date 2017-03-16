- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Ахмат-Арена
Позже
Предыдущие игры
Терек (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 12.03.2017 Ростов 0:0 Терек ПЛ
- 05.03.2017 Терек 0:1 Уфа ПЛ
- 04.12.2016 Локомотив Москва 2:0 Терек ПЛ
- 01.12.2016 Терек 2:1 Краснодар ПЛ
- 26.11.2016 Терек 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 22.10.2016 Терек 3:1 Рубин ПЛ
- 17.10.2016 Анжи 0:0 Терек ПЛ
- 01.10.2016 Терек 2:1 Оренбург ПЛ
- 25.09.2016 Арсенал Тула 0:0 Терек ПЛ
- 17.09.2016 Терек 1:3 Амкар ПЛ
- 10.09.2016 ЦСКА Москва 3:0 Терек ПЛ
- 28.08.2016 Терек 2:1 Ростов ПЛ
- 20.08.2016 Уфа 1:3 Терек ПЛ
- 14.08.2016 Терек 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 08.08.2016 Краснодар 4:0 Терек ПЛ
- 31.07.2016 Терек 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 23.07.2016 Болонья 0:1 Терек ТМК
- 20.07.2016 Кальяри 1:0 Терек ТМК
- 17.07.2016 Рома 3:2 Терек ТМК
- 06.07.2016 Терек 2:1 Жальгирис ТМК
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 11.03.2017 ЦСКА Москва 4:0 Томь ПЛ
- 04.03.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 03.12.2016 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 26.11.2016 ЦСКА Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 18.11.2016 Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.11.2016 ЦСКА Москва 2:2 Амкар ПЛ
- 29.10.2016 Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.10.2016 Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 14.10.2016 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ПЛ
- 02.10.2016 Ростов 2:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 24.09.2016 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар ПЛ
- 18.09.2016 Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 10.09.2016 ЦСКА Москва 3:0 Терек ПЛ
- 27.08.2016 Томь 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 20.08.2016 Зенит 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 13.08.2016 Урал 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 07.08.2016 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 30.07.2016 Анжи 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.07.2016 ЦСКА Москва 0:1 Зенит С
- 17.07.2016 ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула ТМК
Последние игры между собой
Терек: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
ЦСКА Москва: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
- 10.09.2016 ЦСКА Москва 3:0 Терек Премьер-лига
- 07.05.2016 ЦСКА Москва 1:0 Терек Премьер-лига
- 25.10.2015 Терек 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 07.03.2015 Терек 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 13.08.2014 ЦСКА Москва 1:0 Терек Премьер-лига
- 27.03.2014 ЦСКА Москва 1:0 Терек Кубок
- 10.11.2013 ЦСКА Москва 4:1 Терек Премьер-лига
- 28.09.2013 Терек 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 04.05.2013 ЦСКА Москва 1:0 Терек Премьер-лига
- 28.10.2012 Терек 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 15.10.2011 ЦСКА Москва 2:2 Терек Премьер-лига
- 10.06.2011 Терек 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 17.10.2010 Терек 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 10.05.2010 ЦСКА Москва 4:1 Терек Премьер-лига
- 30.10.2009 ЦСКА Москва 1:0 Терек Премьер-лига
- 11.07.2009 Терек 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 17.08.2008 ЦСКА Москва 2:0 Терек Премьер-лига
- 05.04.2008 Терек 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|29 - 15
|44
|2.
|Зенит
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 14
|36
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|25 - 11
|36
|4.
|Краснодар
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|28 - 17
|32
|5.
|Уфа
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|14 - 13
|31
|6.
|Амкар
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|17 - 13
|30
|7.
|Ростов
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 12
|29
|8.
|Терек
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 22
|29
|9.
|Рубин
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|27
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 15
|26
|11.
|Анжи
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|13 - 20
|20
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|12 - 27
|17
|13.
|Оренбург
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|14 - 21
|16
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 24
|15
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|8 - 26
|15
|16.
|Томь
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|8 - 41
|9
-
До начала матча осталось 1 день 23 часа 9 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Терек - ЦСКА Москва, который состоится 19.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Терек - ЦСКА Москва, который состоится 19.03.2017.
Новости матча
-
-
-
Гинер лишился пальца на руке — 20:26
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Терек - ЦСКА Москва
Терек
14.3% (18)
Ничья:
29.4% (37)
ЦСКА Москва
56.3% (71)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ЦСКА Москва:
27.8% (35)
1:1 Ничья:
19.8% (25)
0:1 ЦСКА Москва:
15.1% (19)
0:0 Ничья:
6.3% (8)
0:2 ЦСКА Москва:
5.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация