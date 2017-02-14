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Стадион:
Томь
 
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Амкар
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 4 часа 11 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Томь - Амкар, который состоится 18.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Томь - Амкар
Томь
25.5% (25)
Ничья:
10.2% (10)
Амкар
64.3% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Амкар:
22.4% (22)
Амкар:
17.3% (17)
Амкар:
15.3% (15)
Томь:
12.2% (12)
Томь:
10.2% (10)
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