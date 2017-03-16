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До начала матча осталось 1 день 23 часа 9 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - Уфа, который состоится 19.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Краснодар - Уфа
Краснодар
85.6% (101)
Ничья:
11.9% (14)
Уфа
2.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
31.4% (37)
Краснодар:
25.4% (30)
Краснодар:
21.2% (25)
Ничья:
9.3% (11)
Краснодар:
4.2% (5)
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