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Стадион: Локомотив (Москва)
Предыдущие игры
Локомотив Москва (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 13.03.2017 Локомотив Москва 1:2 Краснодар ПЛ
- 05.03.2017 Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 04.12.2016 Локомотив Москва 2:0 Терек ПЛ
- 01.12.2016 Томь 1:6 Локомотив Москва ПЛ
- 19.11.2016 Оренбург 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.11.2016 Локомотив Москва 4:0 Анжи ПЛ
- 31.10.2016 Рубин 2:0 Локомотив Москва ПЛ
- 23.10.2016 Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 15.10.2016 Амкар 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 01.10.2016 Локомотив Москва 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 24.09.2016 Ростов 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 17.09.2016 Локомотив Москва 0:1 Уфа ПЛ
- 11.09.2016 Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 28.08.2016 Краснодар 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 21.08.2016 Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов ПЛ
- 14.08.2016 Терек 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 07.08.2016 Локомотив Москва 2:2 Томь ПЛ
- 19.07.2016 Виктория Пльзень 0:0 Локомотив Москва ТМК
- 07.07.2016 Локомотив Москва 2:0 Уфа ТМК
- 03.07.2016 Локомотив Москва 7:1 Долгопрудный ТМК
Спартак Москва (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 12.03.2017 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 05.03.2017 Краснодар 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 05.12.2016 Спартак Москва 2:1 Рубин ПЛ
- 01.12.2016 Крылья Советов 4:0 Спартак Москва ПЛ
- 26.11.2016 Терек 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 20.11.2016 Спартак Москва 1:0 Амкар ПЛ
- 05.11.2016 Томь 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 29.10.2016 Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.10.2016 Урал 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 15.10.2016 Спартак Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 02.10.2016 Зенит 4:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.09.2016 Спартак Москва 0:1 Уфа ПЛ
- 16.09.2016 Оренбург 1:3 Спартак Москва ПЛ
- 11.09.2016 Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 28.08.2016 Анжи 0:2 Спартак Москва ПЛ
- 21.08.2016 Спартак Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 13.08.2016 Рубин 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 08.08.2016 Спартак Москва 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 31.07.2016 Спартак Москва 4:0 Арсенал Тула ПЛ
- 09.07.2016 Спартак Москва 2:0 Сараево ТМК
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
- 11.09.2016 Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 30.04.2016 Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 18.10.2015 Спартак Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига
- 30.11.2014 Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 26.10.2014 Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 30.03.2014 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 03.11.2013 Спартак Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига
- 16.03.2013 Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 02.09.2012 Локомотив Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 13.05.2012 Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 20.11.2011 Спартак Москва 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 29.10.2011 Спартак Москва 3:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 18.06.2011 Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 15.08.2010 Локомотив Москва 2:3 Спартак Москва Премьер-лига
- 28.03.2010 Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 18.10.2009 Спартак Москва 3:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 30.05.2009 Локомотив Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 09.11.2008 Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 19.07.2008 Локомотив Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|29 - 15
|44
|2.
|Зенит
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 14
|36
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|25 - 11
|36
|4.
|Краснодар
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|28 - 17
|32
|5.
|Уфа
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|14 - 13
|31
|6.
|Амкар
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|17 - 13
|30
|7.
|Ростов
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 12
|29
|8.
|Терек
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 22
|29
|9.
|Рубин
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|27
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 15
|26
|11.
|Анжи
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|13 - 20
|20
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|12 - 27
|17
|13.
|Оренбург
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|14 - 21
|16
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 24
|15
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|8 - 26
|15
|16.
|Томь
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|8 - 41
|9
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 11 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Локомотив Москва - Спартак Москва, который состоится 18.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Локомотив Москва - Спартак Москва, который состоится 18.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Спартак Москва
Локомотив Москва
16.3% (15)
Ничья:
37% (34)
Спартак Москва
46.7% (43)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.4% (28)
1:2 Спартак Москва:
27.2% (25)
2:1 Локомотив Москва:
9.8% (9)
0:1 Спартак Москва:
8.7% (8)
0:2 Спартак Москва:
6.5% (6)
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