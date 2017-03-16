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Стадион: Металлург (Самара)
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Крылья Советов (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 11.03.2017 Уфа 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 05.03.2017 Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 05.12.2016 Краснодар 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 01.12.2016 Крылья Советов 4:0 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2016 Крылья Советов 3:0 Томь ПЛ
- 31.10.2016 Оренбург 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 21.10.2016 Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 15.10.2016 Рубин 3:0 Крылья Советов ПЛ
- 01.10.2016 Крылья Советов 2:1 Анжи ПЛ
- 26.09.2016 Амкар 0:0 Крылья Советов ПЛ
- 18.09.2016 Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.09.2016 Ростов 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 26.08.2016 Крылья Советов 0:1 Уфа ПЛ
- 21.08.2016 Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов ПЛ
- 13.08.2016 Крылья Советов 1:1 Краснодар ПЛ
- 08.08.2016 Спартак Москва 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 31.07.2016 Терек 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 10.07.2016 Крылья Советов 0:1 Стяуа ТМК
- 02.07.2016 Крылья Советов 1:0 Сокол ТМК
- 21.05.2016 Крылья Советов 0:0 Анжи ПЛ
Ростов (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 12.03.2017 Ростов 0:0 Терек ПЛ
- 03.03.2017 Томь 0:6 Ростов ПЛ
- 03.12.2016 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 27.11.2016 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 18.11.2016 Рубин 0:0 Ростов ПЛ
- 06.11.2016 Ростов 4:1 Арсенал Тула ПЛ
- 29.10.2016 Амкар 1:0 Ростов ПЛ
- 22.10.2016 Уфа 0:0 Ростов ПЛ
- 15.10.2016 Спартак Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 02.10.2016 Ростов 2:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 24.09.2016 Ростов 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 18.09.2016 Краснодар 2:1 Ростов ПЛ
- 09.09.2016 Ростов 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 28.08.2016 Терек 2:1 Ростов ПЛ
- 20.08.2016 Ростов 3:0 Томь ПЛ
- 12.08.2016 Зенит 3:2 Ростов ПЛ
- 07.08.2016 Ростов 0:0 Урал ПЛ
- 30.07.2016 Ростов 1:0 Оренбург ПЛ
- 06.07.2016 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 28.06.2016 Ростов 3:3 Славия Прага ТМК
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Ростов: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
- 09.09.2016 Ростов 2:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 05.03.2016 Крылья Советов 0:1 Ростов Премьер-лига
- 16.08.2015 Ростов 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 15.03.2014 Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига
- 20.10.2013 Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига
- 02.12.2012 Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига
- 12.08.2012 Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига
- 22.04.2012 Крылья Советов 2:1 Ростов Премьер-лига
- 11.03.2012 Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 01.10.2011 Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 29.05.2011 Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига
- 24.10.2010 Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига
- 14.05.2010 Крылья Советов 1:2 Ростов Премьер-лига
- 22.08.2009 Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига
- 18.04.2009 Ростов 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|29 - 15
|44
|2.
|Зенит
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 14
|36
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|25 - 11
|36
|4.
|Краснодар
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|28 - 17
|32
|5.
|Уфа
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|14 - 13
|31
|6.
|Амкар
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|17 - 13
|30
|7.
|Ростов
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 12
|29
|8.
|Терек
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 22
|29
|9.
|Рубин
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|27
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 15
|26
|11.
|Анжи
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|13 - 20
|20
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|12 - 27
|17
|13.
|Оренбург
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|14 - 21
|16
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 24
|15
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|8 - 26
|15
|16.
|Томь
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|8 - 41
|9
-
До начала матча осталось 1 день 20 часов 38 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Ростов, который состоится 19.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Ростов, который состоится 19.03.2017.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов
8.8% (11)
Ничья:
19.2% (24)
Ростов
72% (90)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ростов:
30.4% (38)
0:1 Ростов:
26.4% (33)
1:1 Ничья:
14.4% (18)
0:2 Ростов:
9.6% (12)
1:0 Крылья Советов:
4.8% (6)
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Пойду узнаю в БК принимают ли они ставку в виде недвижимости.