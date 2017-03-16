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Стадион:
Крылья Советов
 
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Ростов
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До начала матча осталось 1 день 20 часов 38 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Ростов, который состоится 19.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов
8.8% (11)
Ничья:
19.2% (24)
Ростов
72% (90)

Вы не участвовали в прогнозе

Ростов:
30.4% (38)
Ростов:
26.4% (33)
Ничья:
14.4% (18)
Ростов:
9.6% (12)
Крылья Советов:
4.8% (6)
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