  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13221
Рода
0:3
Конец матча
Твенте
0'
0:1
30' Гол
Fredrik Jensen III
0:2
43' Гол
Fredrik Jensen III
0:3
77' Гол
Унал Энес
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
93'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Шахин Дани из команды Рода делает навес
92'
Dylan George из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
92'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Dylan George из команды Твенте делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Твенте
90'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
90'
Dylan George из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
89'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
88'
Удар от ворот произведет Рода
88'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
87'
Dylan George из команды Твенте. Это Эль-Макрини Мохамед заработал фол.
Фол, нарушение
87'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Dylan George заработал фол.
86'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Удар от ворот произведет Рода
85'
Унал Энес из команды Твенте бьет головой мимо ворот
Угловой
85'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Dylan George нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
85'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
83'
После дальнего удара, который нанес Оассар Адиль мяч отбит вратарем
81'
Удар от ворот произведет Твенте
81'
Кум Кристиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
Марсман Ник сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
81'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает подножку. Росхёвел Микхал заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
79'
Dylan George из команды Твенте делает подножку. Кум Кристиан заработал фол.
77'
Йебоа Яв сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Унал Энес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
77'
Йебоа Яв из команды Твенте сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
77'
Dylan George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 13221 болельщиков
77'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает неудачный навес.
75'
Тактическая замена. Fredrik Jensen уходит с поля и его заменяет Йебоа Яв
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Удар от ворот произведет Твенте
75'
Росхёвел Микхал имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
75'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
74'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает неудачный навес.
73'
Fredrik Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Оассар Адиль из команды Рода делает навес
73'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Росхёвел Микхал из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Тактическая замена. Паулиссен Митчелл уходит с поля и его заменяет Gyliano van Velzen
70'
Тактическая замена. Ognjen Gnjatic уходит с поля и его заменяет Папацоглу Афанассиос
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
69'
Унал Энес из команды Твенте в офсайде
69'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Твенте
68'
Шахин Дани из команды Рода бьет головой мимо ворот
Угловой
68'
Аджагун Абдул из команды Рода подал угловой слева.
67'
Удар от ворот произведет Рода
67'
Fredrik Jensen имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
67'
Мокоджо Камохело из команды Твенте сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
66'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Ван дер Лели Йерун выбил мяч на угловой.
65'
Оассар Адиль из команды Рода делает передачу за спину защитников.
64'
Тактическая замена. Вербоом Бриан уходит с поля и его заменяет Эль-Макрини Мохамед
64'
Удар от ворот произведет Рода
64'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает неудачный навес.
64'
Dylan George из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Оассар Адиль из команды Рода делает навес
62'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
62'
Dylan George из команды Твенте делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Dylan George из команды Твенте делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
60'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
60'
Шахин Дани из команды Рода делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
Фол, нарушение
59'
Fredrik Jensen блокирует соперника. Милец Мартин заработал своей команде штрафной.
59'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает навес
59'
Вербоом Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Fredrik Jensen из команды Твенте делает навес
58'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
Офсайд
57'
Fredrik Jensen из команды Твенте в офсайде
57'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
57'
Ognjen Gnjatic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Клих Матеуш из команды Твенте делает навес
Угловой
57'
Клих Матеуш из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
57'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
56'
Трайковски Кирил из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Удар от ворот произведет Рода
53'
Удар от ворот произведет Твенте
53'
Аджагун Абдул бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Тактическая замена. Эде Кинеду уходит с поля и его заменяет Dylan George
Фол, нарушение
51'
Оассар Адиль из команды Рода делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
51'
Fredrik Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Марсман Ник неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
51'
Оассар Адиль из команды Рода делает навес
50'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Милец Мартин из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
49'
Оассар Адиль из команды Рода. Это Трайковски Кирил заработал фол.
48'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
48'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
48'
Трайковски Кирил выбил мяч на угловой.
48'
Оассар Адиль из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
47'
Трайковски Кирил коснулся мяча рукой.
46'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Унал Энес из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
46'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Мокоджо Камохело
46'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
43'
Эде Кинеду сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Fredrik Jensen записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Эде Кинеду из команды Твенте сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
41'
Удар от ворот произведет Рода
41'
Унал Энес из команды Твенте бьет головой мимо ворот
Угловой
41'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой справа.
40'
Тер Авест Хидде выбил мяч на угловой.
40'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
40'
Андерсен Йоаким ошибается в защите.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Удар от ворот произведет Твенте
39'
Паулиссен Митчелл бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
38'
Тескер Штефан коснулся мяча рукой.
37'
Удар от ворот произведет Твенте
37'
Росхёвел Микхал из команды Рода наносит очень неточный удар.
37'
Оассар Адиль из команды Рода делает отличный навес.
36'
Паулиссен Митчелл попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Шахин Дани из команды Рода делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
Удар от ворот произведет Твенте
34'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает неудачный навес.
34'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
32'
Удар от ворот произведет Твенте
32'
Шахин Дани имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
32'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный навес.
Фол, нарушение
32'
Мокоджо Камохело нарушает правила. Вербоом Бриан пострадал
31'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Fredrik Jensen из команды Твенте делает навес
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Клих Матеуш сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Fredrik Jensen записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Клих Матеуш из команды Твенте сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
30'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает подножку. Росхёвел Микхал заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Шахин Дани наказан за толчок Мокоджо Камохело
Фол, нарушение
27'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает подножку. Ван дер Лели Йерун заработал фол.
26'
Шахин Дани не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
Шахин Дани из команды Рода устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Вербоом Бриан из команды Рода делает навес
22'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Вербоом Бриан из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Удар от ворот произведет Твенте
21'
Аджагун Абдул из команды Рода сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Шахин Дани не смог удачно сыграть.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
Удар от ворот произведет Рода
19'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Fredrik Jensen из команды Твенте делает навес
Фол, нарушение
18'
Frederic Ananou из команды Рода. Это Унал Энес заработал фол.
18'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Вербоом Бриан из команды Рода делает навес
16'
Удар от ворот произведет Рода
16'
Эде Кинеду из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
15'
Шахин Дани из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Андерсен Йоаким.
14'
Удар от ворот произведет Рода
14'
Унал Энес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает пас партнеру.
Фол, нарушение
13'
Кум Кристиан из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Унал Энес.
11'
Удар от ворот произведет Рода
11'
Тескер Штефан из команды Твенте бьет головой мимо ворот
Угловой
11'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте подал угловой слева.
10'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Росхёвел Микхал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
7'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
7'
Аджагун Абдул из команды Рода делает передачу за спину защитников.
7'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Паулиссен Митчелл из команды Рода подал угловой слева.
6'
Паулиссен Митчелл имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
6'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает неудачный навес.
3'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Ognjen Gnjatic из команды Рода сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
2'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Шахин Дани из команды Рода делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация