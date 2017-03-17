Стадион: Паркстад Лимбург Зрители: 13221
0:1
30' ГолFredrik Jensen III
0:2
43' ГолFredrik Jensen III
0:3
77' ГолУнал Энес
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
93'
93'
Шахин Дани из команды Рода делает навес
92'
Dylan George из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
92'
92'
92'
Dylan George из команды Твенте делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Твенте
90'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
90'
Dylan George из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
90'
89'
89'
88'
88'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Dylan George из команды Твенте. Это Эль-Макрини Мохамед заработал фол.
87'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Dylan George заработал фол.
86'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
85'
Унал Энес из команды Твенте бьет головой мимо ворот
85'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Dylan George нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
85'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
83'
После дальнего удара, который нанес Оассар Адиль мяч отбит вратарем
81'
Удар от ворот произведет Твенте
81'
Кум Кристиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
Марсман Ник сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
81'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает подножку. Росхёвел Микхал заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Dylan George из команды Твенте делает подножку. Кум Кристиан заработал фол.
77'
Йебоа Яв сделал результативную передачу.
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Унал Энес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
77'
Йебоа Яв из команды Твенте сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
77'
Dylan George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 13221 болельщиков
77'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает неудачный навес.
75'
Тактическая замена. Fredrik Jensen уходит с поля и его заменяет Йебоа Яв
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Удар от ворот произведет Твенте
75'
Росхёвел Микхал имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
75'
74'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает неудачный навес.
73'
Fredrik Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
73'
Росхёвел Микхал из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Тактическая замена. Паулиссен Митчелл уходит с поля и его заменяет Gyliano van Velzen
70'
Тактическая замена. Ognjen Gnjatic уходит с поля и его заменяет Папацоглу Афанассиос
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Унал Энес из команды Твенте в офсайде
69'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Твенте
68'
Шахин Дани из команды Рода бьет головой мимо ворот
68'
Аджагун Абдул из команды Рода подал угловой слева.
67'
67'
Fredrik Jensen имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
67'
Мокоджо Камохело из команды Твенте сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
66'
66'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Ван дер Лели Йерун выбил мяч на угловой.
65'
Оассар Адиль из команды Рода делает передачу за спину защитников.
64'
Тактическая замена. Вербоом Бриан уходит с поля и его заменяет Эль-Макрини Мохамед
64'
64'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает неудачный навес.
64'
Dylan George из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
63'
62'
62'
62'
Dylan George из команды Твенте делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Dylan George из команды Твенте делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
60'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
60'
Шахин Дани из команды Рода делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
59'
Fredrik Jensen блокирует соперника. Милец Мартин заработал своей команде штрафной.
59'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает навес
59'
Вербоом Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
58'
57'
Fredrik Jensen из команды Твенте в офсайде
57'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
57'
Ognjen Gnjatic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Клих Матеуш из команды Твенте делает навес
57'
Клих Матеуш из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
57'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
56'
Трайковски Кирил из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
53'
Удар от ворот произведет Твенте
53'
Аджагун Абдул бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Тактическая замена. Эде Кинеду уходит с поля и его заменяет Dylan George
51'
Оассар Адиль из команды Рода делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
51'
Fredrik Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Марсман Ник неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
51'
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Милец Мартин из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Оассар Адиль из команды Рода. Это Трайковски Кирил заработал фол.
48'
48'
48'
48'
48'
Трайковски Кирил выбил мяч на угловой.
48'
47'
Трайковски Кирил коснулся мяча рукой.
46'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Унал Энес из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Мокоджо Камохело
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
43'
Эде Кинеду сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Fredrik Jensen записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Эде Кинеду из команды Твенте сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
41'
41'
Унал Энес из команды Твенте бьет головой мимо ворот
41'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой справа.
40'
Тер Авест Хидде выбил мяч на угловой.
40'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
40'
Андерсен Йоаким ошибается в защите.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Удар от ворот произведет Твенте
39'
Паулиссен Митчелл бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
38'
Тескер Штефан коснулся мяча рукой.
37'
Удар от ворот произведет Твенте
37'
Росхёвел Микхал из команды Рода наносит очень неточный удар.
37'
Оассар Адиль из команды Рода делает отличный навес.
36'
Паулиссен Митчелл попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Шахин Дани из команды Рода делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
Удар от ворот произведет Твенте
34'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает неудачный навес.
34'
34'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
32'
Удар от ворот произведет Твенте
32'
Шахин Дани имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
32'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный навес.
32'
Мокоджо Камохело нарушает правила. Вербоом Бриан пострадал
31'
31'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Клих Матеуш сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Fredrik Jensen записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Клих Матеуш из команды Твенте сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
30'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает подножку. Росхёвел Микхал заработал фол.
29'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Ван дер Лели Йерун
28'
Шахин Дани наказан за толчок Мокоджо Камохело
27'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает подножку. Ван дер Лели Йерун заработал фол.
26'
Шахин Дани не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
Шахин Дани из команды Рода устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Вербоом Бриан из команды Рода делает навес
22'
22'
22'
Вербоом Бриан из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Удар от ворот произведет Твенте
21'
Аджагун Абдул из команды Рода сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Шахин Дани не смог удачно сыграть.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
19'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Frederic Ananou из команды Рода. Это Унал Энес заработал фол.
18'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Вербоом Бриан из команды Рода делает навес
16'
16'
Эде Кинеду из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Шахин Дани из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Андерсен Йоаким.
14'
14'
Унал Энес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает пас партнеру.
13'
Кум Кристиан из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Унал Энес.
11'
11'
Тескер Штефан из команды Твенте бьет головой мимо ворот
11'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте подал угловой слева.
10'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Росхёвел Микхал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
9'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
7'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
7'
Аджагун Абдул из команды Рода делает передачу за спину защитников.
7'
7'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Паулиссен Митчелл из команды Рода подал угловой слева.
6'
Паулиссен Митчелл имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
6'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает неудачный навес.
3'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Ognjen Gnjatic из команды Рода сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
2'
2'
2'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Шахин Дани из команды Рода делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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