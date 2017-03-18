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Стадион:
Люцерн
0:0
Конец матча
Сьон
0'
35' Желтая карточка
Шнойвли Марко
53' Желтая карточка
Юрич Томи
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Сьон производит замену. Ндойе Бирама уходит, и Адао Жоаким заменяет его
69'
Сьон производит замену. Констант Кевин уходит, и Bruno Ferreira Morgado заменяет его
69'
Сьон производит замену. Frederico Da Costa уходит, и Фоллонье Даниэль заменяет его
64'
Люцерн производит замену. Lucas Alves уходит, и Шюрпф Паскаль заменяет его
64'
Люцерн производит замену. Шнойвли Марко уходит, и Francisco Rodriguez заменяет его

Желтая карточка
53'
Юрич Томи получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Шнойвли Марко получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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