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Стадион: Зрители: 4121
Лугано
0:2
Конец матча
Янг Бойз
0'
3' Желтая карточка
Vladimir Golemic
18' Желтая карточка
Мбабу Кевин
25' Желтая карточка
Алиоски Эгзиян
38' Желтая карточка
Падалино Марко
59' Желтая карточка
Шик Торстен
69' Желтая карточка
Рей Антуан
0:1
72' Гол
Сулеймани Миралем
0:2
74' Гол
Оаро Гийом
79' Желтая карточка
Адамс Касим
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Янг Бойз производит замену. Йосс Свен уходит, и Лекьякс Ян заменяет его
79'
Лугано производит замену. Рей Антуан уходит, и Pepin заменяет его
Желтая карточка
79'
Адамс Касим получает желтую карточку.
75'
Лугано производит замену. Davide Mariani уходит, и Саббатини Джонатан заменяет его
75'
Лугано производит замену. Carlinhos уходит, и Мизрахи Офир заменяет его

Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оаро Гийом.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сулеймани Миралем.
Желтая карточка
69'
Рей Антуан получает желтую карточку.
67'
Янг Бойз производит замену. Шик Торстен уходит, и Раве Йорик заменяет его
67'
Янг Бойз производит замену. Roger Assale уходит, и Фрай Микаэль заменяет его
Желтая карточка
59'
Шик Торстен получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Падалино Марко получает желтую карточку.
Желтая карточка
25'
Алиоски Эгзиян получает желтую карточку.
Желтая карточка
18'
Мбабу Кевин получает желтую карточку.
Желтая карточка
3'
Vladimir Golemic получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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