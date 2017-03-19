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Стадион: Корнаредо Зрители: 4121
3' Желтая карточкаVladimir Golemic
18' Желтая карточкаМбабу Кевин
25' Желтая карточкаАлиоски Эгзиян
38' Желтая карточкаПадалино Марко
59' Желтая карточкаШик Торстен
69' Желтая карточкаРей Антуан
0:1
72' ГолСулеймани Миралем
0:2
74' ГолОаро Гийом
79' Желтая карточкаАдамс Касим
|
18'
25'
38'
59'
69'
72'
0:1
74'
0:2
79'
79'
82'
Состав команд
23
Сальви
Мирко
13
Джюмарт
Эрай
19
Рей
Антуан
11
Carlinhos
VI
18
Мвого
Ивон
43
Мбабу
Кевин
24
Адамс
Касим
21
Роша
Ален
39
Йосс
Свен
19
Шик
Торстен
35
Саного
Секу
17
Roger
Assale
99
Оаро
Гийом
Лугано 3-5-2
- Основной состав
- 23 Сальви Мирко Вратарь
- 13 Джюмарт Эрай Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Vladimir Golemic Защитник
- 4 Падалино Марко Полузащитник
- 20 Davide Mariani Полузащитник
- 19 Рей Антуан Полузащитник
- 11 Carlinhos VI Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 7 Алиоски Эгзиян Нападающий
- 10 Садику Армандо Нападающий
- Запасные игроки
- 92 Мартиньони Бруно Защитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 99 Понсе Андрес Нападающий
- 8 Мизрахи Офир Нападающий
- 15 Pepin I
- 1 Aleandro Prati
- 18 Пиччинокки Марио
- Главный тренер: Paolo Tramezzani
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 18 Мвого Ивон Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Адамс Касим Защитник
- 21 Роша Ален Защитник
- 39 Йосс Свен Защитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Roger Assale Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 80 Бенито Лорис Защитник
- 8 Лекьякс Ян Защитник
- 51 Эбишер Мишель Полузащитник
- 10 Раве Йорик Полузащитник
- 9 Герндт Александр Нападающий
- 11 Фрай Микаэль Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 12.03.2017 Тун 5:2 Лугано С
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна С
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано С
- 19.02.2017 Вадуц 1:1 Лугано С
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
Янг Бойз (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 12.03.2017 Лозанна 0:0 Янг Бойз С
- 04.03.2017 Янг Бойз 3:2 Тун С
- 25.02.2017 Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз С
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 12.02.2017 Люцерн 4:1 Янг Бойз С
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон С
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз С
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна С
Последние игры между собой
Лугано: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Янг Бойз: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|25
|21
|3
|1
|65 - 20
|66
|2.
|Янг Бойз
|25
|14
|7
|4
|56 - 35
|49
|3.
|Сьон
|25
|12
|3
|10
|46 - 39
|39
|4.
|Люцерн
|25
|10
|7
|8
|48 - 44
|37
|5.
|Санкт-Галлен
|25
|8
|7
|10
|30 - 36
|31
|6.
|Лугано
|25
|7
|7
|11
|32 - 48
|28
|7.
|Тун
|25
|6
|9
|10
|38 - 47
|27
|8.
|Лозанна
|25
|6
|5
|14
|40 - 47
|23
|9.
|Грасcхоппер
|25
|6
|5
|14
|30 - 44
|23
|10.
|Вадуц
|25
|5
|7
|13
|31 - 56
|22
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Янг Бойз производит замену. Йосс Свен уходит, и Лекьякс Ян заменяет его
79'
Лугано производит замену. Рей Антуан уходит, и Pepin заменяет его
79'
Адамс Касим получает желтую карточку.
75'
Лугано производит замену. Davide Mariani уходит, и Саббатини Джонатан заменяет его
75'
Лугано производит замену. Carlinhos уходит, и Мизрахи Офир заменяет его
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оаро Гийом.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сулеймани Миралем.
69'
Рей Антуан получает желтую карточку.
67'
Янг Бойз производит замену. Шик Торстен уходит, и Раве Йорик заменяет его
67'
Янг Бойз производит замену. Roger Assale уходит, и Фрай Микаэль заменяет его
59'
Шик Торстен получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Падалино Марко получает желтую карточку.
25'
Алиоски Эгзиян получает желтую карточку.
18'
Мбабу Кевин получает желтую карточку.
3'
Vladimir Golemic получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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