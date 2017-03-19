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Стадион:
Вадуц
0:1
Конец матча
Лозанна
0'
13' Желтая карточка
Elton Monteiro
16' Желтая карточка
Паше Александр
19' Красная карточка
Бруннер Морис
31' Желтая карточка
Samuele Campo
54' Желтая карточка
Костанцо Морено
57' Желтая карточка
Jordan Lotomba
0:1
75' Гол
Торрес Габриэль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Вадуц производит замену. Кукурузович Степан уходит, и Сарате Гонсало заменяет его
78'
Вадуц производит замену. Чикконе Диего уходит, и Янятович Деян заменяет его
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Торрес Габриэль.
69'
Вадуц производит замену. Костанцо Морено уходит, и Станко Калеб заменяет его
62'
Лозанна производит замену. Jordan Lotomba уходит, и Kevin Mendez заменяет его

62'
Лозанна производит замену. Elton Monteiro уходит, и Торрес Габриэль заменяет его
Желтая карточка
57'
Jordan Lotomba получает желтую карточку.
Желтая карточка
54'
Костанцо Морено получает желтую карточку.
51'
Лозанна производит замену. Андреа Маккоппи уходит, и Бен Халифа Нассим заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
31'
Samuele Campo получает желтую карточку.
19'
УДАЛЕНИЕ! Бруннер Морис получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
16'
Паше Александр получает желтую карточку.
Желтая карточка
13'
Elton Monteiro получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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