- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Рейнпарк
13' Желтая карточкаElton Monteiro
16' Желтая карточкаПаше Александр
19' Красная карточкаБруннер Морис
31' Желтая карточкаSamuele Campo
54' Желтая карточкаКостанцо Морено
57' Желтая карточкаJordan Lotomba
0:1
75' ГолТоррес Габриэль
|
13'
16'
19'
31'
54'
57'
75'
0:1
Состав команд
29
Бюлер
Марио
12
Диниз
Маркос
33
Тайво
Тайе
Вадуц 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 22 Сигрист Бенджамин Вратарь
- 24 Бруннер Морис Защитник
- 29 Бюлер Марио Защитник
- 3 Гриппо Симоне Защитник
- 21 Боргманн Аксель Защитник
- 27 Мунтвилер Филипп Полузащитник
- 20 Хаслер Николас Полузащитник
- 8 Чикконе Диего Полузащитник
- 25 Кукурузович Степан Полузащитник
- 7 Авдияй Альбион Нападающий
- 16 Костанцо Морено Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йеле Петер Вратарь
- 33 Гоппель Макс Защитник
- 11 Бургмайер Франц Защитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 23 Станко Калеб Полузащитник
- 37 Янятович Деян Нападающий
- 17 Матис Марко Нападающий
- Главный тренер: Daniel Hasler
Лозанна 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Thomas Castella Вратарь
- 12 Диниз Маркос Защитник
- 4 Jeremy Maniere Защитник
- 6 Elton Monteiro Защитник
- 33 Тайво Тайе Защитник
- 18 Andrea Maccoppi Полузащитник
- 23 Jordan Lotomba Полузащитник
- 11 Samuele Campo Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 9 Пак Кван Рён Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Xavier Tomas Защитник
- 5 Маргайрас Хавьер Полузащитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- 37 Торрес Габриэль Нападающий
- 22 Kevin Martin II
- 10 Kevin Mendez
- Главный тренер: Fabio Celestini
Предыдущие игры
Вадуц (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 11.03.2017 Грасcхоппер 1:2 Вадуц С
- 05.03.2017 Вадуц 1:1 Базель С
- 25.02.2017 Тун 4:3 Вадуц С
- 19.02.2017 Вадуц 1:1 Лугано С
- 12.02.2017 Сьон 4:2 Вадуц С
- 05.02.2017 Вадуц 1:1 Санкт-Галлен С
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 22.10.2016 Вадуц 2:3 Тун С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
- 27.08.2016 Сьон 3:1 Вадуц С
- 21.08.2016 Вадуц 2:0 Санкт-Галлен С
Лозанна (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 12.03.2017 Лозанна 0:0 Янг Бойз С
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна С
- 26.02.2017 Лозанна 0:1 Сьон С
- 19.02.2017 Базель 4:3 Лозанна С
- 12.02.2017 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна С
- 05.02.2017 Лозанна 4:4 Люцерн С
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 04.12.2016 Лозанна 1:2 Грасcхоппер С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 30.10.2016 Лозанна 2:3 Люцерн С
- 23.10.2016 Лозанна 0:2 Сьон С
- 15.10.2016 Тун 1:0 Лозанна С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна С
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Лозанна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна Суперлига
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц Суперлига
- 21.05.2011 Лозанна 2:0 Вадуц Челлендж Лига
- 14.11.2010 Вадуц 1:0 Лозанна Челлендж Лига
- 20.03.2010 Лозанна 2:2 Вадуц Челлендж Лига
- 31.08.2009 Вадуц 0:1 Лозанна Челлендж Лига
- 24.02.2008 Вадуц 2:1 Лозанна Челлендж Лига
- 10.02.2008 Лозанна 1:1 Вадуц Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|25
|21
|3
|1
|65 - 20
|66
|2.
|Янг Бойз
|25
|14
|7
|4
|56 - 35
|49
|3.
|Сьон
|25
|12
|3
|10
|46 - 39
|39
|4.
|Люцерн
|25
|10
|7
|8
|48 - 44
|37
|5.
|Санкт-Галлен
|25
|8
|7
|10
|30 - 36
|31
|6.
|Лугано
|25
|7
|7
|11
|32 - 48
|28
|7.
|Тун
|25
|6
|9
|10
|38 - 47
|27
|8.
|Лозанна
|25
|6
|5
|14
|40 - 47
|23
|9.
|Грасcхоппер
|25
|6
|5
|14
|30 - 44
|23
|10.
|Вадуц
|25
|5
|7
|13
|31 - 56
|22
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Вадуц производит замену. Кукурузович Степан уходит, и Сарате Гонсало заменяет его
78'
Вадуц производит замену. Чикконе Диего уходит, и Янятович Деян заменяет его
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Торрес Габриэль.
69'
Вадуц производит замену. Костанцо Морено уходит, и Станко Калеб заменяет его
62'
Лозанна производит замену. Jordan Lotomba уходит, и Kevin Mendez заменяет его
62'
Лозанна производит замену. Elton Monteiro уходит, и Торрес Габриэль заменяет его
57'
Jordan Lotomba получает желтую карточку.
54'
Костанцо Морено получает желтую карточку.
51'
Лозанна производит замену. Андреа Маккоппи уходит, и Бен Халифа Нассим заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Samuele Campo получает желтую карточку.
19'
УДАЛЕНИЕ! Бруннер Морис получил жёлтую карточку и покинул поле.
16'
Паше Александр получает желтую карточку.
13'
Elton Monteiro получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация