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Стадион: Санкт-Якоб Парк
1:0
Второй тайм: 77'
1:0
6' ГолДзуффи Лука
27' Желтая карточкаДаббур Мунас
57' Желтая карточкаЛаванши Нума
|
6'
1:0
27'
57'
Состав команд
17
Сухи
Марек
18
Малл
Джоэл
14
Лаванши
Нума
21
Кайо
VII
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 10 Дельгадо Матиас Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 9 Шпорар Андраж Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 39 Калла Давиде Полузащитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 6 Ди Сере Полузащитник
- 25 Риверос Блас Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- 13 Djordje Nikolic
- Главный тренер: Фишер Урс
Грасcхоппер 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Малл Джоэл Вратарь
- 29 Arijan Qollaku Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Антонов Неманья Защитник
- 6 Пниши Альбан Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 14 Лаванши Нума Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 21 Кайо VII Полузащитник
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Васич Васо Вратарь
- 24 Бамер Жан Защитник
- 26 Ольсен Патрик Полузащитник
- 20 Мунси Ридж Полузащитник
- 11 Брахими Ясин Полузащитник
- 17 Хунцикер Николас Нападающий
- 32 Valon Fazliu
- Главный тренер: Carlos Bernegger
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 12.03.2017 Сьон 0:1 Базель С
- 05.03.2017 Вадуц 1:1 Базель С
- 26.02.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 19.02.2017 Базель 4:3 Лозанна С
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 11.03.2017 Грасcхоппер 1:2 Вадуц С
- 05.03.2017 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 25.02.2017 Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз С
- 19.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Сьон С
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер С
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лозанна 1:2 Грасcхоппер С
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен С
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер С
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз С
- 21.08.2016 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
Последние игры между собой
Базель: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Грасcхоппер: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель Суперлига
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 25.05.2016 Базель 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 14.02.2016 Грасcхоппер 0:4 Базель Суперлига
- 08.11.2015 Базель 2:3 Грасcхоппер Суперлига
- 25.07.2015 Грасcхоппер 2:3 Базель Суперлига
- 02.05.2015 Базель 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.02.2015 Грасcхоппер 2:4 Базель Суперлига
- 01.11.2014 Базель 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 13.09.2014 Грасcхоппер 3:1 Базель Суперлига
- 27.04.2014 Базель 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 23.02.2014 Грасcхоппер 1:1 Базель Суперлига
- 07.12.2013 Базель 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 21.07.2013 Грасcхоппер 1:1 Базель Суперлига
- 26.05.2013 Грасcхоппер 1:0 Базель Суперлига
- 20.05.2013 Базель 1:1 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
- 24.02.2013 Базель 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 18.11.2012 Базель 4:0 Грасcхоппер Суперлига
- 28.07.2012 Грасcхоппер 2:2 Базель Суперлига
- 12.05.2012 Базель 6:3 Грасcхоппер Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|25
|21
|3
|1
|65 - 20
|66
|2.
|Янг Бойз
|24
|13
|7
|4
|54 - 35
|46
|3.
|Сьон
|25
|12
|3
|10
|46 - 39
|39
|4.
|Люцерн
|25
|10
|7
|8
|48 - 44
|37
|5.
|Санкт-Галлен
|24
|8
|6
|10
|28 - 34
|30
|6.
|Лугано
|24
|7
|7
|10
|32 - 46
|28
|7.
|Тун
|24
|6
|8
|10
|36 - 45
|26
|8.
|Грасcхоппер
|0:1
|25
|6
|5
|14
|30 - 44
|23
|9.
|Вадуц
|24
|5
|7
|12
|31 - 55
|22
|10.
|Лозанна
|24
|5
|5
|14
|39 - 47
|20
Второй тайм
73'
Базель производит замену. Дельгадо Матиас уходит, и Франссон Александер заменяет его
68'
Базель производит замену. Шпорар Андраж уходит, и Янко Марк заменяет его
64'
Грасcхоппер производит замену. Arijan Qollaku уходит, и Мунси Ридж заменяет его
60'
Грасcхоппер производит замену. Андерсен Лукас уходит, и Ольсен Патрик заменяет его
57'
Лаванши Нума получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
27'
Даббур Мунас получает желтую карточку.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дзуффи Лука.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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