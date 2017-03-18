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Стадион:
Базель
1:0
Второй тайм: 77'
Грасcхоппер
0'
1:0
6' Гол
Дзуффи Лука
27' Желтая карточка
Даббур Мунас
57' Желтая карточка
Лаванши Нума
77'
Второй тайм
73'
Базель производит замену. Дельгадо Матиас уходит, и Франссон Александер заменяет его
68'
Базель производит замену. Шпорар Андраж уходит, и Янко Марк заменяет его
64'
Грасcхоппер производит замену. Arijan Qollaku уходит, и Мунси Ридж заменяет его
60'
Грасcхоппер производит замену. Андерсен Лукас уходит, и Ольсен Патрик заменяет его
Желтая карточка
57'
Лаванши Нума получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
27'
Даббур Мунас получает желтую карточку.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дзуффи Лука.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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