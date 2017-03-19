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Стадион: Зрители: 6027
Тун
2:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
19' Желтая карточка
Айети Альбиан
20' Желтая карточка
Хедигер Деннис
1:0
23' Гол
Скиринци Энрико
27' Желтая карточка
Бюрки Марко
1:1
28' Гол
Айети Альбиан
1:2
51' Гол
Араторе Марко
2:2
86' Гол
Хедигер Деннис
90' Желтая карточка
Салихович Сеяд
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Салихович Сеяд получает желтую карточку.
87'
Санкт-Галлен производит замену. Тафер Яннис уходит, и Салихович Сеяд заменяет его
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хедигер Деннис.
79'
Тун производит замену. Рапп Симоне уходит, и Marvin Spielmann заменяет его
74'
Санкт-Галлен производит замену. Айети Альбиан уходит, и Куэто Лукас заменяет его

72'
Санкт-Галлен производит замену. Барнетта Транквилло уходит, и Гуайда Мохамед заменяет его
69'
Тун производит замену. Скиринци Энрико уходит, и Феррейру Нельсон заменяет его
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Араторе Марко.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айети Альбиан.
Желтая карточка
27'
Бюрки Марко получает желтую карточку.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Скиринци Энрико.
Желтая карточка
20'
Хедигер Деннис получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Айети Альбиан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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