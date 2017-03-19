Стадион: Опель-Арена Зрители: 30847
25' Желтая карточкаХайро Самперио
28' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
0:1
50' ГолКолашинац Сеад
63' Желтая карточкаБунгерт Нико
69' Желтая карточкаБадштубер Хольгер
82' Желтая карточкаШёпф Алессандро
90' Желтая карточкаЧупо-Мотинг Эрик
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
94'
Лоссль Йонас из команды Майнц бьет головой мимо ворот
94'
Донати Джулио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Чупо-Мотинг Эрик получает желтую карточку.
94'
Чупо-Мотинг Эрик атакует сзади соперника. Рамальо Андре пострадал.
93'
Озтунали Левин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
93'
Бадштубер Хольгер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
92'
Де Бласис Пабло из команды Майнц сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Озтунали Левин мяча так и не получил
92'
92'
Колашинац Сеад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Рамальо Андре выбил мяч подальше от ворот.
92'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц остановил атаку, перехватив мяч.
92'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Бенталеб Набиль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
90'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 устремляется вперед с мячом.
90'
90'
Донати Джулио нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Ди Санто Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
89'
Рамальо Андре выбил мяч подальше от ворот.
89'
88'
Брозински Даниэль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
88'
Хёведес Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
88'
87'
Хёведес Бенедикт выбил мяч на угловой.
87'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Кайсон Робин из команды Майнц делает подножку. Чупо-Мотинг Эрик заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
83'
Муто Йосинори наказан за толчок Бадштубер Хольгер
83'
83'
Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Ди Санто Франко
82'
Тактическая замена. Латца Данни уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
82'
Шёпф Алессандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
82'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04. Это Гбамин Жан-Филипп заработал фол.
81'
81'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 подал угловой справа.
81'
Кордоба Джон выбил мяч на угловой.
81'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 подал угловой справа.
80'
Донати Джулио выбил мяч на угловой.
80'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников.
80'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Кордоба Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Кордоба Джон на финте ушёл от оппонента.
78'
Бунгерт Нико из команды Майнц нарушает. Бургшталлер Гвидо пострадал, однако рефери не останавливает игру.
77'
76'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
76'
Керер Тило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает навес
75'
Брозински Даниэль наказан за толчок Керер Тило
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Хёведес Бенедикт из команды Шальке 04 отвел угрозу отличным подкатом
74'
Кайсон Робин из команды Майнц делает навес прямо в штрафную.
74'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает пас партнеру.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановлена из-за технических проблем.
72'
Калиджиури Даниэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
71'
71'
Шёпф Алессандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
71'
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 30847 болельщиков
71'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
70'
70'
Брозински Даниэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Бадштубер Хольгер получает желтую карточку.
69'
Бадштубер Хольгер совершает грубый фол. Кордоба Джон был жертвой
68'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
68'
68'
68'
66'
66'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Шёпф Алессандро заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
64'
Кайсон Робин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Озтунали Левин из команды Майнц делает пас партнеру.
64'
Озтунали Левин из команды Майнц устремляется вперед с мячом.
64'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
64'
Озтунали Левин из команды Майнц делает передачу за спину защитников.
63'
Кордоба Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Шёпф Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Бунгерт Нико получает желтую карточку.
63'
Бунгерт Нико совершает грубый фол. Шёпф Алессандро был жертвой
62'
Тактическая замена. Мейер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Калиджиури Даниэль
61'
Тактическая замена. Кркич Боян уходит с поля и его заменяет Кайсон Робин
61'
Тактическая замена. Хайро Самперио уходит с поля и его заменяет Де Бласис Пабло
60'
Кркич Боян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Кркич Боян из команды Майнц устремляется вперед с мячом.
60'
Кркич Боян пробил головой, вратарь справился с ударом.
60'
Латца Данни из команды Майнц делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Бургшталлер Гвидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
59'
Кордоба Джон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Кордоба Джон из команды Майнц устремляется вперед с мячом.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
58'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Латца Данни из команды Майнц. Это Шёпф Алессандро заработал фол.
56'
Бургшталлер Гвидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Колашинац Сеад выбил мяч на угловой.
56'
Донати Джулио из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает неудачный навес.
55'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц играет в стеночку. Озтунали Левин был стеночкой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
54'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04. Это Гбамин Жан-Филипп заработал фол.
52'
Шёпф Алессандро бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
52'
Кордоба Джон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
52'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 подал угловой справа.
52'
Бунгерт Нико выбил мяч на угловой.
52'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников.
50'
Бургшталлер Гвидо сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Колашинац Сеад записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 играет в стеночку. Бургшталлер Гвидо был стеночкой.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Бунгерт Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает навес
47'
47'
47'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает подножку. Брозински Даниэль заработал фол.
46'
Тактическая замена. Горетцка Леон уходит с поля и его заменяет Бенталеб Набиль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
42'
42'
42'
Шёпф Алессандро выбил мяч на угловой.
42'
41'
Керер Тило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает подножку. Хайро Самперио заработал фол.
40'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает подножку. Кркич Боян заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
39'
Озтунали Левин выбил мяч подальше от ворот.
39'
39'
38'
Латца Данни бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
38'
37'
После удара головой, который сделал Кркич Боян мяч выносится вратарем на угловой
37'
37'
Латца Данни бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
37'
37'
36'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
36'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает подножку. Кркич Боян заработал фол.
36'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
35'
Мейер Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Кркич Боян из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Стамбули Бенжамин.
33'
33'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Чупо-Мотинг Эрик на финте ушёл от оппонента.
32'
Шёпф Алессандро наказан за толчок Брозински Даниэль
31'
Бунгерт Нико из команды Майнц остановил атаку, перехватив мяч.
31'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
28'
Бургшталлер Гвидо получает желтую карточку за споры
28'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает подножку. Рамальо Андре заработал фол.
25'
Шёпф Алессандро блокирует соперника. Брозински Даниэль заработал своей команде штрафной.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
Хайро Самперио получает желтую карточку.
25'
Хайро Самперио совершает грубый фол. Мейер Максимилиан был жертвой
25'
Хёведес Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кркич Боян из команды Майнц делает навес
24'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бунгерт Нико из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
24'
24'
Кордоба Джон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
24'
23'
Донати Джулио из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
23'
Латца Данни из команды Майнц делает навес
23'
22'
Латца Данни нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
22'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает пас партнеру.
22'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 устремляется вперед с мячом.
21'
21'
Керер Тило бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
19'
19'
Кордоба Джон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Колашинац Сеад сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
18'
Гбамин Жан-Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Керер Тило атакует сзади соперника. Хайро Самперио пострадал.
16'
16'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает навес
15'
Бургшталлер Гвидо мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
13'
12'
Керер Тило из команды Шальке 04 бьет головой мимо ворот
12'
Мейер Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Рамальо Андре из команды Майнц делает подножку. Мейер Максимилиан заработал фол.
10'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04. Это Озтунали Левин заработал фол.
10'
Бунгерт Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
8'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Шёпф Алессандро заработал фол.
7'
Хайро Самперио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает навес
7'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
6'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 15% времени, а гости – 85%.
5'
4'
Латца Данни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Кордоба Джон из команды Майнц в офсайде
3'
Лоссль Йонас выбил мяч подальше от ворот.
3'
Хёведес Бенедикт наказан за толчок Бунгерт Нико
3'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 подал угловой справа.
2'
Хайро Самперио выбил мяч на угловой.
2'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
2'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шальке 04". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 0:1 Шальке 04
Майнц
25.4% (52)
Ничья:
46.3% (95)
Шальке 04
28.3% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.5% (85)
1:2 Шальке 04:
16.1% (33)
2:1 Майнц:
14.6% (30)
1:0 Майнц:
8.3% (17)
0:1 Шальке 04:
5.4% (11)
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