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Стадион: Зрители: 28843
Аугсбург
1:1
Конец матча
Фрайбург
0'
29' Желтая карточка
Хитц Mapвин
0:1
30' Пенальти
Нидерлехнер Флориан
33' Желтая карточка
Гюнтер Кристиан
1:1
38' Гол
Стафилидис Костас
41' Желтая карточка
Ку Джа-Чхоль
90' Желтая карточка
Игнёвски Александр
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
93'
Шустер Юлиан наказан за толчок Чжи Дон-Вонь
Фол, нарушение
92'
Кор Доминик из команды Аугсбург. Это Франц Майк заработал фол.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
90'
Игнёвски Александр получает желтую карточку.

Фол, нарушение
90'
Игнёвски Александр из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Чжи Дон-Вонь.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Удар от ворот произведет Фрайбург
89'
Тейгль Георг из команды Аугсбург делает неудачный навес.
Фол, нарушение
89'
Нидерлехнер Флориан наказан за толчок Ридер Тим
88'
Мориц Ляйтнер из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
87'
Тактическая замена. Филипп Максимилиан уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
Офсайд
86'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
85'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
85'
Ридер Тим совершает грубый фол. Филипп Максимилиан был жертвой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
84'
Мориц Ляйтнер из команды Аугсбург делает навес
Фол, нарушение
83'
Нидерлехнер Флориан коснулся мяча рукой.
82'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает подножку. Бобадилья Рауль заработал фол.
81'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Удар от ворот произведет Фрайбург
80'
Мориц Ляйтнер имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
80'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает отличный навес.
Фол, нарушение
79'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает подножку. Кемпф Марк-Оливер заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Бобадилья Рауль наказан за толчок Франц Майк
77'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ридер Тим из команды Аугсбург делает навес
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
76'
Франц Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Абраши Амир из команды Фрайбург делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
75'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
74'
Мориц Ляйтнер из команды Аугсбург делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
74'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает навес
73'
Удар от ворот произведет Аугсбург
73'
Тактическая замена. Kevin Danso уходит с поля и его заменяет Ридер Тим
73'
Филипп Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Хаберер Яник наказан за толчок Ку Джа-Чхоль
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 28843 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Франц Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает подножку. Бобадилья Рауль заработал фол.
69'
Абраши Амир из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
67'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
65'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает неудачный навес.
65'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
65'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает подножку. Кемпф Марк-Оливер заработал фол.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Моравек Ян получил травму и заменен. Бобадилья Рауль выходит на поле.
Травма, повреждение
63'
Моравек Ян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Абраши Амир из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
После дальнего удара, который нанес Филипп Максимилиан мяч отбит вратарем
61'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Тейгль Георг из команды Аугсбург делает навес
57'
Удар от ворот произведет Фрайбург
57'
Стафилидис Костас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Тейгль Георг из команды Аугсбург делает навес
55'
Удар от ворот произведет Аугсбург
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
55'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Хаберер Яник.
54'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Мориц Ляйтнер совершает грубый фол. Гюнтер Кристиан был жертвой
52'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
50'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Мориц Ляйтнер заработал фол.
49'
Удар от ворот произведет Фрайбург
49'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает неудачный навес.
47'
Хаберер Яник бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
47'
Нидерлехнер Флориан наказан за толчок Kevin Danso
46'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Кюблер Лукас получил травму и заменен. Игнёвски Александр выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Хаберер Яник из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
Угловой
48'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Хаберер Яник из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой слева.
45'
Хинтереггер Мартин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
45'
Хинтереггер Мартин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
45'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург устремляется вперед с мячом.
45'
Kevin Danso пробил головой, вратарь справился с ударом.
44'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Филипп Максимилиан наказан за толчок Чжи Дон-Вонь
44'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Кемпф Марк-Оливер совершает грубый фол. Чжи Дон-Вонь был жертвой
42'
Удар от ворот произведет Аугсбург
Желтая карточка
41'
Ку Джа-Чхоль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Ку Джа-Чхоль совершает грубый фол. Кемпф Марк-Оливер был жертвой
Фол, нарушение
40'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает подножку. Качар Гойко заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
38'
Тейгль Георг сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Стафилидис Костас из клуба "Аугсбург" отправил мяч головой в ворота.
38'
Тейгль Георг из команды Аугсбург делает отличный навес.
38'
Удар от ворот произведет Аугсбург
Фол, нарушение
37'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает подножку. Гюнтер Кристиан заработал фол.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Хёфлер Николас получил травму и заменен. Абраши Амир выходит на поле.
Травма, повреждение
36'
Хёфлер Николас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Хёфлер Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
Удар от ворот произведет Фрайбург
34'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Гюнтер Кристиан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Гюнтер Кристиан совершает грубый фол. Тейгль Георг был жертвой
Фол, нарушение
32'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Мориц Ляйтнер.
32'
Удар от ворот произведет Фрайбург
31'
Хинтереггер Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
31'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой слева.
31'
Гульде Мануэль выбил мяч на угловой.
31'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Описание гола
30'
Г О О О О О Л - Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург забивает пенальти
Желтая карточка
29'
Хитц Mapвин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
ПЕНАЛЬТИ! – Хитц Mapвин серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Франц Майк заработал пенальти для своей команды
28'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Гоувелеув Джеффри получил травму и заменен. Качар Гойко выходит на поле.
28'
Чжи Дон-Вонь бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Удар от ворот произведет Фрайбург
26'
Kevin Danso из команды Аугсбург бьет головой мимо ворот
Угловой
26'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой слева.
26'
Чжи Дон-Вонь нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Гоувелеув Джеффри попадает в перекладину
25'
Мориц Ляйтнер из команды Аугсбург делает неудачный навес.
25'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
23'
Удар от ворот произведет Аугсбург
23'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
22'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает навес
Фол, нарушение
22'
Кюблер Лукас совершает грубый фол. Стафилидис Костас был жертвой
21'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Аугсбург
20'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
19'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Гульде Мануэль.
18'
Удар от ворот произведет Фрайбург
17'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
17'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Франц Майк из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Моравек Ян.
16'
Удар от ворот произведет Фрайбург
16'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Удар от ворот произведет Фрайбург
Фол, нарушение
14'
Франц Майк из команды Фрайбург. Это Моравек Ян заработал фол.
13'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
13'
Гоувелеув Джеффри возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Гоувелеув Джеффри получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
11'
Гоувелеув Джеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
10'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
9'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает подножку. Филипп Максимилиан заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Филипп Максимилиан.
8'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает подножку. Мориц Ляйтнер заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Чжи Дон-Вонь нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
2'
Шустер Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
1'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Стафилидис Костас заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Фрайбург
Аугсбург
44.8% (90)
Ничья:
40.3% (81)
Фрайбург
14.9% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.8% (64)
Аугсбург:
22.4% (45)
Аугсбург:
17.9% (36)
Фрайбург:
9.5% (19)
Ничья:
6% (12)
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