Стадион: ВВК Арена Зрители: 28843
29' Желтая карточкаХитц Mapвин
0:1
30' ПенальтиНидерлехнер Флориан
33' Желтая карточкаГюнтер Кристиан
1:1
38' ГолСтафилидис Костас
41' Желтая карточкаКу Джа-Чхоль
90' Желтая карточкаИгнёвски Александр
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
Шустер Юлиан наказан за толчок Чжи Дон-Вонь
92'
Кор Доминик из команды Аугсбург. Это Франц Майк заработал фол.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игнёвски Александр получает желтую карточку.
90'
Игнёвски Александр из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Чжи Дон-Вонь.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
89'
Тейгль Георг из команды Аугсбург делает неудачный навес.
89'
Нидерлехнер Флориан наказан за толчок Ридер Тим
88'
Мориц Ляйтнер из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
87'
Тактическая замена. Филипп Максимилиан уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
86'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
85'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
85'
Ридер Тим совершает грубый фол. Филипп Максимилиан был жертвой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
84'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
84'
Мориц Ляйтнер из команды Аугсбург делает навес
83'
Нидерлехнер Флориан коснулся мяча рукой.
82'
81'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает подножку. Бобадилья Рауль заработал фол.
81'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
80'
Мориц Ляйтнер имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
80'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает отличный навес.
79'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает подножку. Кемпф Марк-Оливер заработал фол.
78'
Бобадилья Рауль наказан за толчок Франц Майк
77'
77'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
76'
Франц Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Абраши Амир из команды Фрайбург делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
75'
74'
Мориц Ляйтнер из команды Аугсбург делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
74'
74'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает навес
73'
73'
Тактическая замена. Kevin Danso уходит с поля и его заменяет Ридер Тим
73'
Филипп Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
70'
70'
Хаберер Яник наказан за толчок Ку Джа-Чхоль
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 28843 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Франц Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает подножку. Бобадилья Рауль заработал фол.
69'
Абраши Амир из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
67'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
65'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает неудачный навес.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает подножку. Кемпф Марк-Оливер заработал фол.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Моравек Ян получил травму и заменен. Бобадилья Рауль выходит на поле.
63'
Моравек Ян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Абраши Амир из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
После дальнего удара, который нанес Филипп Максимилиан мяч отбит вратарем
61'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
59'
Тейгль Георг из команды Аугсбург делает навес
57'
57'
Стафилидис Костас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Тейгль Георг из команды Аугсбург делает навес
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Хаберер Яник.
54'
53'
Мориц Ляйтнер совершает грубый фол. Гюнтер Кристиан был жертвой
52'
52'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Мориц Ляйтнер заработал фол.
49'
49'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает неудачный навес.
47'
Хаберер Яник бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Нидерлехнер Флориан наказан за толчок Kevin Danso
46'
46'
Кюблер Лукас получил травму и заменен. Игнёвски Александр выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Хаберер Яник из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
48'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Хаберер Яник из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
45'
45'
Хинтереггер Мартин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
45'
Хинтереггер Мартин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
45'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург устремляется вперед с мячом.
45'
Kevin Danso пробил головой, вратарь справился с ударом.
44'
44'
Филипп Максимилиан наказан за толчок Чжи Дон-Вонь
44'
43'
Кемпф Марк-Оливер совершает грубый фол. Чжи Дон-Вонь был жертвой
42'
41'
Ку Джа-Чхоль получает желтую карточку.
41'
Ку Джа-Чхоль совершает грубый фол. Кемпф Марк-Оливер был жертвой
40'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает подножку. Качар Гойко заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
38'
Тейгль Георг сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Стафилидис Костас из клуба "Аугсбург" отправил мяч головой в ворота.
38'
Тейгль Георг из команды Аугсбург делает отличный навес.
38'
37'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает подножку. Гюнтер Кристиан заработал фол.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Хёфлер Николас получил травму и заменен. Абраши Амир выходит на поле.
36'
Хёфлер Николас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Хёфлер Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
34'
33'
Гюнтер Кристиан получает желтую карточку.
33'
Гюнтер Кристиан совершает грубый фол. Тейгль Георг был жертвой
32'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Мориц Ляйтнер.
32'
31'
Хинтереггер Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
31'
Гульде Мануэль выбил мяч на угловой.
31'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Г О О О О О Л - Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург забивает пенальти
29'
Хитц Mapвин получает желтую карточку.
29'
ПЕНАЛЬТИ! – Хитц Mapвин серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Франц Майк заработал пенальти для своей команды
28'
28'
Гоувелеув Джеффри получил травму и заменен. Качар Гойко выходит на поле.
28'
Чжи Дон-Вонь бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
26'
Kevin Danso из команды Аугсбург бьет головой мимо ворот
26'
26'
Чжи Дон-Вонь нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Гоувелеув Джеффри попадает в перекладину
25'
Мориц Ляйтнер из команды Аугсбург делает неудачный навес.
25'
25'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
23'
23'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
22'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
22'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает навес
22'
Кюблер Лукас совершает грубый фол. Стафилидис Костас был жертвой
21'
20'
20'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
19'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Гульде Мануэль.
18'
17'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
17'
17'
Франц Майк из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Моравек Ян.
16'
16'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
14'
Франц Майк из команды Фрайбург. Это Моравек Ян заработал фол.
13'
13'
Гоувелеув Джеффри возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Гоувелеув Джеффри получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
11'
Гоувелеув Джеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
10'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес
9'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает подножку. Филипп Максимилиан заработал фол.
9'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Филипп Максимилиан.
8'
7'
6'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает подножку. Мориц Ляйтнер заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Чжи Дон-Вонь нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Шустер Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Стафилидис Костас заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Фрайбург
Аугсбург
44.8% (90)
Ничья:
40.3% (81)
Фрайбург
14.9% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.8% (64)
2:1 Аугсбург:
22.4% (45)
1:0 Аугсбург:
17.9% (36)
1:2 Фрайбург:
9.5% (19)
2:2 Ничья:
6% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация