Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 51500
0:0
Конец матча
68' Желтая карточкаЮнг Гидеон
83' Желтая карточкаМаскарель Омар
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
92'
Гектор Майкл выбил мяч на угловой.
92'
92'
92'
Костич Филип из команды Гамбург подал угловой слева.
91'
Блум Данни наказан за толчок Сакаи Готоку
91'
Тактическая замена. Вуд Бобби уходит с поля и его заменяет Ласогга Пьер-Мишель
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Грегорич Михаэль наказан за толчок Гачинович Мийат
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Блум Данни
89'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Остшолек Маттиас заработал фол.
88'
Адлер Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
87'
Вуд Бобби наказан за толчок Абрахам Давид
86'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает подножку. Ощипка Бастиан заработал фол.
86'
Гектор Майкл из команды Айнтрахт Фр остановил атаку, перехватив мяч.
86'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает навес
85'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Сакаи Готоку.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 51500 болельщиков
84'
84'
Тактическая замена. Хргота Бранимир уходит с поля и его заменяет Майер Александр
84'
Грегорич Михаэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
83'
Маскарель Омар получает желтую карточку.
82'
Маскарель Омар наказан за толчок Юнг Гидеон
81'
Тактическая замена. Русс Марко уходит с поля и его заменяет Тавата Талеб
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Остшолек Маттиас заработал фол.
80'
78'
Мюллер Николай атакует сзади соперника. Гачинович Мийат пострадал.
78'
78'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
77'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
76'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Остшолек Маттиас заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
74'
72'
72'
Русс Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Гектор Майкл, и мяч снова в игре
72'
Хргота Бранимир нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Чендлер Тимоти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Хант Аарон уходит с поля и его заменяет Мюллер Николай
71'
Экдаль Олбин наказан за толчок Хргота Бранимир
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
68'
Юнг Гидеон получает желтую карточку.
67'
67'
67'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес
67'
67'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
67'
67'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес
66'
Гектор Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Юнг Гидеон наказан за толчок Русс Марко
65'
65'
Русс Марко выбил мяч на угловой.
65'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
65'
Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Грегорич Михаэль заработал фол.
64'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
64'
Вуд Бобби из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Маскарель Омар.
63'
63'
Фабиан Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
62'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает навес
61'
Экдаль Олбин наказан за толчок Хргота Бранимир
61'
60'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр отвел угрозу отличным подкатом
60'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Тактическая замена. Холтби Льюис уходит с поля и его заменяет Грегорич Михаэль
58'
Костич Филип наказан за толчок Фабиан Марко
58'
58'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
58'
Абрахам Давид возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Хант Аарон из команды Гамбург нарушает. Маскарель Омар пострадал, однако рефери не останавливает игру.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Абрахам Давид получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
56'
Абрахам Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Дикмайер Деннис блокирует соперника. Ребич Анте заработал своей команде штрафной.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
54'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
53'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Остшолек Маттиас заработал фол.
51'
51'
Ребич Анте имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
51'
50'
Остшолек Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
Вуд Бобби из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Гачинович Мийат.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Остшолек Маттиас заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
45'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Холтби Льюис.
44'
44'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
43'
43'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Экдаль Олбин из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Фабиан Марко.
41'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр. Это Холтби Льюис заработал фол.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург. Это Ребич Анте заработал фол.
39'
Ребич Анте наказан за толчок Хант Аарон
37'
37'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
37'
37'
36'
36'
36'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Сакаи Готоку наказан за толчок Гачинович Мийат
35'
34'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
34'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Юнг Гидеон заработал фол.
33'
Хргота Бранимир нарушает правила. Остшолек Маттиас пострадал
33'
33'
Русс Марко из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
33'
Фабиан Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Юнг Гидеон из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Хргота Бранимир.
31'
30'
Костич Филип из команды Гамбург подал угловой слева.
30'
Костич Филип из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
29'
Хргота Бранимир имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
29'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
29'
28'
Адлер Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
28'
28'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
28'
27'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает подножку. Фабиан Марко заработал фол.
26'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр в офсайде
26'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Дикмайер Деннис.
24'
23'
Хргота Бранимир наказан за толчок Холтби Льюис
22'
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Пападопулос Кирьякос наказан за толчок Фабиан Марко
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
19'
Хант Аарон блокирует соперника. Ощипка Бастиан заработал своей команде штрафной.
18'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Хант Аарон.
17'
17'
17'
17'
16'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр. Это Экдаль Олбин заработал фол.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
15'
14'
Костич Филип нарушает правила. Русс Марко пострадал
13'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
13'
13'
12'
12'
Холтби Льюис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Холтби Льюис на финте ушёл от оппонента.
11'
11'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает подножку. Фабиан Марко заработал фол.
8'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
8'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург. Это Хргота Бранимир заработал фол.
7'
6'
Ребич Анте нарушает правила. Пападопулос Кирьякос пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
4'
Пападопулос Кирьякос выбил мяч на угловой.
3'
3'
3'
3'
Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Сакаи Готоку из команды Гамбург подал угловой справа.
2'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр остановил атаку, перехватив мяч.
2'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает навес
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Гамбург
Айнтрахт Фр
69.3% (140)
Ничья:
18.3% (37)
Гамбург
12.4% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Айнтрахт Фр:
29.2% (59)
2:1 Айнтрахт Фр:
28.2% (57)
1:1 Ничья:
13.9% (28)
2:0 Айнтрахт Фр:
8.9% (18)
1:2 Гамбург:
8.4% (17)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация