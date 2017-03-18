  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 51500
Айнтрахт Фр
0:0
Конец матча
Гамбург
0'
68' Желтая карточка
Юнг Гидеон
83' Желтая карточка
Маскарель Омар
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
92'
Гектор Майкл выбил мяч на угловой.
92'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
92'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

Угловой
92'
Костич Филип из команды Гамбург подал угловой слева.
Фол, нарушение
91'
Блум Данни наказан за толчок Сакаи Готоку
91'
Тактическая замена. Вуд Бобби уходит с поля и его заменяет Ласогга Пьер-Мишель
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Грегорич Михаэль наказан за толчок Гачинович Мийат
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Блум Данни
Фол, нарушение
89'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Остшолек Маттиас заработал фол.
88'
Адлер Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
87'
Вуд Бобби наказан за толчок Абрахам Давид
Фол, нарушение
86'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает подножку. Ощипка Бастиан заработал фол.
86'
Гектор Майкл из команды Айнтрахт Фр остановил атаку, перехватив мяч.
86'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает навес
Фол, нарушение
85'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Сакаи Готоку.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 51500 болельщиков
84'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
84'
Тактическая замена. Хргота Бранимир уходит с поля и его заменяет Майер Александр
84'
Грегорич Михаэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
83'
Маскарель Омар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Маскарель Омар наказан за толчок Юнг Гидеон
81'
Тактическая замена. Русс Марко уходит с поля и его заменяет Тавата Талеб
80'
Удар от ворот произведет Гамбург
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
80'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Остшолек Маттиас заработал фол.
80'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Мюллер Николай атакует сзади соперника. Гачинович Мийат пострадал.
78'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
77'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
76'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Остшолек Маттиас заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
72'
Удар от ворот произведет Гамбург
72'
Русс Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Гектор Майкл, и мяч снова в игре
72'
Хргота Бранимир нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Чендлер Тимоти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Хант Аарон уходит с поля и его заменяет Мюллер Николай
Фол, нарушение
71'
Экдаль Олбин наказан за толчок Хргота Бранимир
Офсайд
70'
Вуд Бобби из команды Гамбург в офсайде
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
68'
Юнг Гидеон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Юнг Гидеон наказан за толчок Хргота Бранимир
67'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес
67'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
67'
Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес
66'
Гектор Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
65'
Юнг Гидеон наказан за толчок Русс Марко
Угловой
65'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
65'
Русс Марко выбил мяч на угловой.
65'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
65'
Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
64'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Грегорич Михаэль заработал фол.
64'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
64'
Вуд Бобби из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Маскарель Омар.
63'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
63'
Фабиан Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
62'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
61'
Экдаль Олбин наказан за толчок Хргота Бранимир
61'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
60'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр отвел угрозу отличным подкатом
60'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает передачу за спину защитников.
60'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Тактическая замена. Холтби Льюис уходит с поля и его заменяет Грегорич Михаэль
Фол, нарушение
58'
Костич Филип наказан за толчок Фабиан Марко
58'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
Травма, повреждение
58'
Абрахам Давид возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
57'
Хант Аарон из команды Гамбург нарушает. Маскарель Омар пострадал, однако рефери не останавливает игру.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Абрахам Давид получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
56'
Абрахам Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Дикмайер Деннис блокирует соперника. Ребич Анте заработал своей команде штрафной.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
Угловой
54'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
53'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
52'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Остшолек Маттиас заработал фол.
51'
Удар от ворот произведет Гамбург
51'
Ребич Анте имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
51'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
50'
Остшолек Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
47'
Вуд Бобби из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Гачинович Мийат.
47'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Остшолек Маттиас заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Фол, нарушение
45'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Холтби Льюис.
Фол, нарушение
44'
Юнг Гидеон наказан за толчок Хргота Бранимир
44'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
44'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Гамбург
43'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
42'
Экдаль Олбин из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Фабиан Марко.
Фол, нарушение
41'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр. Это Холтби Льюис заработал фол.
40'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
40'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург. Это Ребич Анте заработал фол.
Фол, нарушение
39'
Ребич Анте наказан за толчок Хант Аарон
37'
Удар от ворот произведет Гамбург
37'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
37'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
36'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
35'
Сакаи Готоку наказан за толчок Гачинович Мийат
35'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
Фол, нарушение
34'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Юнг Гидеон заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Хргота Бранимир нарушает правила. Остшолек Маттиас пострадал
33'
Удар от ворот произведет Гамбург
33'
Русс Марко из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
33'
Фабиан Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Юнг Гидеон из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Хргота Бранимир.
31'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Вуд Бобби из команды Гамбург бьет головой мимо ворот
Угловой
30'
Костич Филип из команды Гамбург подал угловой слева.
30'
Костич Филип из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Удар от ворот произведет Гамбург
29'
Хргота Бранимир имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
29'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
29'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Адлер Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
28'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
28'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает подножку. Фабиан Марко заработал фол.
Офсайд
26'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр в офсайде
26'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
25'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Дикмайер Деннис.
24'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Фол, нарушение
23'
Хргота Бранимир наказан за толчок Холтби Льюис
22'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Удар от ворот произведет Гамбург
Фол, нарушение
19'
Хант Аарон блокирует соперника. Ощипка Бастиан заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
18'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Хант Аарон.
Фол, нарушение
17'
Юнг Гидеон наказан за толчок Хргота Бранимир
17'
Вуд Бобби из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
16'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
15'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр. Это Экдаль Олбин заработал фол.
15'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
14'
Костич Филип нарушает правила. Русс Марко пострадал
13'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
13'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
12'
Холтби Льюис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Холтби Льюис на финте ушёл от оппонента.
11'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
9'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает подножку. Фабиан Марко заработал фол.
Офсайд
8'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
Фол, нарушение
8'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург. Это Хргота Бранимир заработал фол.
7'
Удар от ворот произведет Гамбург
Фол, нарушение
6'
Ребич Анте нарушает правила. Пападопулос Кирьякос пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
4'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
4'
Пападопулос Кирьякос выбил мяч на угловой.
3'
Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
3'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Сакаи Готоку из команды Гамбург подал угловой справа.
2'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр остановил атаку, перехватив мяч.
2'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает навес
1'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Гамбург
Айнтрахт Фр
69.3% (140)
Ничья:
18.3% (37)
Гамбург
12.4% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Айнтрахт Фр:
29.2% (59)
Айнтрахт Фр:
28.2% (57)
Ничья:
13.9% (28)
Айнтрахт Фр:
8.9% (18)
Гамбург:
8.4% (17)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация