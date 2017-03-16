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Стадион:
Боруссия М
 
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Бавария
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До начала матча осталось 2 дня 2 часа 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия М - Бавария, который состоится 19.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия М - Бавария
Боруссия М
8.3% (9)
Ничья:
8.3% (9)
Бавария
83.5% (91)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
45% (49)
Бавария:
12.8% (14)
Бавария:
9.2% (10)
Бавария:
6.4% (7)
Ничья:
4.6% (5)
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