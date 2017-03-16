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Стадион: Боруссия Парк
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Боруссия М (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 12.03.2017 Гамбург 2:1 Боруссия М Б
- 04.03.2017 Боруссия М 4:2 Шальке 04 Б
- 26.02.2017 Ингольштадт 0:2 Боруссия М Б
- 19.02.2017 Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Б
- 11.02.2017 Вердер 0:1 Боруссия М Б
- 04.02.2017 Боруссия М 3:0 Фрайбург Б
- 28.01.2017 Байер Л 2:3 Боруссия М Б
- 21.01.2017 Дармштадт 0:0 Боруссия М Б
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Аугсбург 1:0 Боруссия М Б
- 11.12.2016 Боруссия М 1:0 Майнц Б
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Б
- 19.11.2016 Боруссия М 1:2 Кёльн Б
- 04.11.2016 Герта 3:0 Боруссия М Б
- 28.10.2016 Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Б
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Б
- 15.10.2016 Боруссия М 0:0 Гамбург Б
- 02.10.2016 Шальке 04 4:0 Боруссия М Б
- 24.09.2016 Боруссия М 2:0 Ингольштадт Б
Бавария (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 11.03.2017 Бавария 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 04.03.2017 Кёльн 0:3 Бавария Б
- 25.02.2017 Бавария 8:0 Гамбург Б
- 18.02.2017 Герта 1:1 Бавария Б
- 11.02.2017 Ингольштадт 0:2 Бавария Б
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 28.01.2017 Вердер 1:2 Бавария Б
- 20.01.2017 Фрайбург 1:2 Бавария Б
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Б
- 18.12.2016 Дармштадт 0:1 Бавария Б
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Б
- 02.12.2016 Майнц 1:3 Бавария Б
- 26.11.2016 Бавария 2:1 Байер Л Б
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Бавария 1:1 Хоффенхайм Б
- 29.10.2016 Аугсбург 1:3 Бавария Б
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Б
- 15.10.2016 Айнтрахт Фр 2:2 Бавария Б
- 01.10.2016 Бавария 1:1 Кёльн Б
- 24.09.2016 Гамбург 0:1 Бавария Б
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Бавария: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Бундеслига
- 30.04.2016 Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига
- 05.12.2015 Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига
- 12.07.2015 Боруссия М 0:0 Бавария Товарищеские матчи. Клубы
- 22.03.2015 Бавария 0:2 Боруссия М Бундеслига
- 26.10.2014 Боруссия М 0:0 Бавария Бундеслига
- 26.07.2014 Бавария 2:2 Боруссия М Телеком Кап
- 24.01.2014 Боруссия М 0:2 Бавария Бундеслига
- 09.08.2013 Бавария 3:1 Боруссия М Бундеслига
- 21.07.2013 Боруссия М 1:5 Бавария Телеком Кап
- 18.05.2013 Боруссия М 3:4 Бавария Бундеслига
- 14.12.2012 Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига
- 21.03.2012 Боруссия М 0:1 Бавария Кубок Германии
- 20.01.2012 Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига
- 07.08.2011 Бавария 0:1 Боруссия М Бундеслига
- 02.04.2011 Бавария 1:0 Боруссия М Бундеслига
- 06.11.2010 Боруссия М 3:3 Бавария Бундеслига
- 24.04.2010 Боруссия М 1:1 Бавария Бундеслига
- 04.12.2009 Бавария 2:1 Боруссия М Бундеслига
- 02.05.2009 Бавария 2:1 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|60 - 13
|59
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|43 - 25
|49
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|53 - 27
|43
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|10
|12
|2
|45 - 25
|42
|5.
|Герта
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|32 - 26
|40
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|26 - 27
|35
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 41
|34
|8.
|Кёльн
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|33 - 27
|34
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|30 - 33
|32
|10.
|Байер Л
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|37 - 39
|31
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|31 - 27
|30
|12.
|Майнц
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|33 - 40
|29
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 33
|28
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|22 - 34
|26
|15.
|Вердер
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|31 - 44
|26
|16.
|Гамбург
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|24 - 46
|26
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|23 - 41
|19
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|17 - 46
|15
-
До начала матча осталось 2 дня 2 часа 8 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия М - Бавария, который состоится 19.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия М - Бавария, который состоится 19.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Боруссия М - Бавария
Боруссия М
8.3% (9)
Ничья:
8.3% (9)
Бавария
83.5% (91)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бавария:
45% (49)
0:2 Бавария:
12.8% (14)
1:3 Бавария:
9.2% (10)
0:1 Бавария:
6.4% (7)
1:1 Ничья:
4.6% (5)
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