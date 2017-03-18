Стадион: Рейн Энерги Зрители: 49500
1:0
6' ГолЮя Осако
32' Желтая карточкаХарагуси Генки
2:0
35' ГолМодест Антони
3:0
37' ГолМодест Антони
41' Желтая карточкаЛангкамп Себастьян
48' Желтая карточкаМаро Доминик
3:1
50' ПенальтиИбишевич Ведад
52' Желтая карточкаЛеманн Маттиас
4:1
63' ГолМодест Антони
4:2
69' ГолБрукс Джон
76' Желтая карточкаАллаги Сами
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Хёгер Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Клеменс Кристиан из команды Кельн разыграл угловой с правого угла.
93'
92'
Лангкамп Себастьян выбил мяч на угловой.
92'
Модест Антони из команды Кельн делает навес
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 49500 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает подножку. Модест Антони заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
90'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает подножку. Суботич Невен заработал фол.
89'
89'
Брукс Джон пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
89'
88'
88'
Аллаги Сами из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
88'
Аллаги Сами из команды Герта делает навес
87'
Лангкамп Себастьян из команды Герта. Это Модест Антони заработал фол.
86'
86'
Модест Антони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
Модест Антони на финте ушёл от оппонента.
85'
85'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
84'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
82'
82'
82'
82'
Ибишевич Ведад нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
82'
81'
Модест Антони из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
79'
Соренсен Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
77'
Удар от ворот произведет Кельн
77'
Дарида Владимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Тактическая замена. Йойич Милош уходит с поля и его заменяет Соренсен Фредерик
76'
Аллаги Сами получает желтую карточку.
76'
Аллаги Сами из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Хектор Йонас.
75'
Йойич Милош из команды Кельн. Это Платтенхардт Марвин заработал фол.
74'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
73'
Тактическая замена. Харагуси Генки уходит с поля и его заменяет Миттельштедт Максимилиан
73'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает подножку. Суботич Невен заработал фол.
72'
Харагуси Генки из команды Герта делает навес
72'
Аллаги Сами из команды Герта. Это Хектор Йонас заработал фол.
71'
После дальнего удара, который нанес Штарк Никлас мяч отбит вратарем
71'
70'
Йойич Милош атакует сзади соперника. Штарк Никлас пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
69'
Дарида Владимир сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Брукс Джон из клуба "Герта" отправил мяч головой в ворота.
69'
Брукс Джон делает скидку к воротам
69'
69'
69'
Дарида Владимир из команды Герта делает навес
67'
Ольковски Павел из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
66'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
63'
Хёгер Марко сделал результативную передачу.
63'
63'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Харагуси Генки из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Тактическая замена. Цоллер Симон уходит с поля и его заменяет Хёгер Марко
61'
Йойич Милош наказан за толчок Платтенхардт Марвин
61'
61'
61'
Дарида Владимир из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
60'
60'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
59'
Модест Антони возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Удар от ворот произведет Кельн
59'
Аллаги Сами из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
58'
58'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Модест Антони получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
58'
Модест Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Брукс Джон наказан за толчок Модест Антони
57'
Аллаги Сами из команды Герта в офсайде
56'
Юя Осако атакует сзади соперника. Ибишевич Ведад пострадал.
56'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
55'
55'
Дарида Владимир из команды Герта делает навес
55'
55'
54'
Аллаги Сами из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
53'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
53'
52'
Леманн Маттиас получает желтую карточку.
52'
Леманн Маттиас совершает грубый фол. Вайзер Митчелл был жертвой
52'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
52'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
50'
Г О О О О О Л - Ибишевич Ведад из команды Герта забивает пенальти
50'
ПЕНАЛЬТИ! – Хорн Тимо серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Штарк Никлас заработал пенальти для своей команды
49'
Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Маро Доминик получает желтую карточку.
48'
Маро Доминик совершает грубый фол. Аллаги Сами был жертвой
48'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Хорн Тимо выбил мяч на угловой.
47'
47'
47'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Харагуси Генки из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Шелбред Пер-Сильян уходит с поля и его заменяет Аллаги Сами
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Ибишевич Ведад из команды Герта наносит очень неточный удар.
46'
46'
Вайзер Митчелл из команды Герта играет в стеночку с партнером по команде. Харагуси Генки это был.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
43'
Хектор Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Вайзер Митчелл атакует сзади соперника. Хектор Йонас пострадал.
41'
Лангкамп Себастьян получает желтую карточку.
41'
Лангкамп Себастьян из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Юя Осако.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
40'
Удар от ворот произведет Кельн
37'
Леманн Маттиас сделал результативную передачу.
37'
35'
Юя Осако сделал результативную передачу.
35'
35'
Модест Антони нанёс удар по воротам.
35'
Юя Осако из команды Кельн делает пас партнеру.
35'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
34'
34'
34'
34'
Вайзер Митчелл из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Йойич Милош из команды Кельн. Это Штарк Никлас заработал фол.
32'
Харагуси Генки получает желтую карточку.
32'
Харагуси Генки наказан за толчок Ольковски Павел
32'
Ибишевич Ведад пробил головой, вратарь справился с ударом.
32'
31'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Калу Саломон получил травму и заменен. Вайзер Митчелл выходит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
29'
29'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес
28'
27'
Шелбред Пер-Сильян наказан за толчок Юя Осако
26'
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
25'
Калу Саломон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Ольковски Павел атакует сзади соперника. Калу Саломон пострадал.
24'
24'
22'
22'
22'
22'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
19'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
19'
19'
Ибишевич Ведад бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
18'
18'
17'
Ибишевич Ведад из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Модест Антони из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
16'
Юя Осако из команды Кельн делает передачу за спину защитников.
16'
Дарида Владимир из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Харагуси Генки наказан за толчок Йойич Милош
12'
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
9'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес
9'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Клеменс Кристиан из команды Кельн подал угловой справа.
8'
Брукс Джон выбил мяч на угловой.
8'
8'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Леманн Маттиас сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Юя Осако отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
5'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Юя Осако попал в створ, но вратарь справился с ударом.
4'
3'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
3'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 4:2 Герта
Кёльн
40.8% (82)
Ничья:
43.8% (88)
Герта
15.4% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.8% (76)
1:0 Кёльн:
21.4% (43)
2:1 Кёльн:
16.4% (33)
1:2 Герта:
9.5% (19)
0:0 Ничья:
3.5% (7)
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