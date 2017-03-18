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Стадион: Зрители: 49500
Кёльн
4:2
Конец матча
Герта
0'
1:0
6' Гол
Юя Осако
32' Желтая карточка
Харагуси Генки
2:0
35' Гол
Модест Антони
3:0
37' Гол
Модест Антони
41' Желтая карточка
Лангкамп Себастьян
48' Желтая карточка
Маро Доминик
3:1
50' Пенальти
Ибишевич Ведад
52' Желтая карточка
Леманн Маттиас
4:1
63' Гол
Модест Антони
4:2
69' Гол
Брукс Джон
76' Желтая карточка
Аллаги Сами
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Хёгер Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
93'
Клеменс Кристиан из команды Кельн разыграл угловой с правого угла.
93'
Удар от ворот произведет Герта
92'
Лангкамп Себастьян выбил мяч на угловой.

92'
Модест Антони из команды Кельн делает навес
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 49500 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает подножку. Модест Антони заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
90'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает подножку. Суботич Невен заработал фол.
89'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Брукс Джон пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
89'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой справа.
89'
Маро Доминик выбил мяч на угловой.
Угловой
88'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой справа.
88'
Аллаги Сами из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Аллаги Сами из команды Герта делает навес
Фол, нарушение
87'
Лангкамп Себастьян из команды Герта. Это Модест Антони заработал фол.
86'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Модест Антони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
Модест Антони на финте ушёл от оппонента.
85'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
84'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Хорн Тимо вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает навес
82'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой слева.
82'
Ибишевич Ведад нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
82'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает навес
81'
Модест Антони из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
79'
Соренсен Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
79'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Кельн
77'
Дарида Владимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Тактическая замена. Йойич Милош уходит с поля и его заменяет Соренсен Фредерик
Желтая карточка
76'
Аллаги Сами получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Аллаги Сами из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Хектор Йонас.
Фол, нарушение
75'
Йойич Милош из команды Кельн. Это Платтенхардт Марвин заработал фол.
74'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
73'
Тактическая замена. Харагуси Генки уходит с поля и его заменяет Миттельштедт Максимилиан
Фол, нарушение
73'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает подножку. Суботич Невен заработал фол.
72'
Харагуси Генки из команды Герта делает навес
Фол, нарушение
72'
Аллаги Сами из команды Герта. Это Хектор Йонас заработал фол.
71'
После дальнего удара, который нанес Штарк Никлас мяч отбит вратарем
71'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
70'
Йойич Милош атакует сзади соперника. Штарк Никлас пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
69'
Дарида Владимир сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Брукс Джон из клуба "Герта" отправил мяч головой в ворота.
69'
Брукс Джон делает скидку к воротам
Угловой
69'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой справа.
69'
Маро Доминик выбил мяч на угловой.
69'
Дарида Владимир из команды Герта делает навес
67'
Ольковски Павел из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес
65'
Хорн Тимо вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
63'
Хёгер Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Модест Антони записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
63'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Харагуси Генки из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Тактическая замена. Цоллер Симон уходит с поля и его заменяет Хёгер Марко
Фол, нарушение
61'
Йойич Милош наказан за толчок Платтенхардт Марвин
61'
Хорн Тимо вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
61'
Дарида Владимир из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
60'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Травма, повреждение
59'
Модест Антони возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Удар от ворот произведет Кельн
59'
Аллаги Сами из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
58'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
58'
Модест Антони получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
58'
Модест Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Брукс Джон наказан за толчок Модест Антони
Офсайд
57'
Аллаги Сами из команды Герта в офсайде
Фол, нарушение
56'
Юя Осако атакует сзади соперника. Ибишевич Ведад пострадал.
56'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
55'
Хорн Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Дарида Владимир из команды Герта делает навес
55'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой справа.
54'
Аллаги Сами из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
53'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
53'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает навес
Желтая карточка
52'
Леманн Маттиас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
52'
Леманн Маттиас совершает грубый фол. Вайзер Митчелл был жертвой
52'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Описание гола
50'
Г О О О О О Л - Ибишевич Ведад из команды Герта забивает пенальти
Фол, нарушение
50'
ПЕНАЛЬТИ! – Хорн Тимо серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Штарк Никлас заработал пенальти для своей команды
49'
Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
48'
Маро Доминик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
48'
Маро Доминик совершает грубый фол. Аллаги Сами был жертвой
48'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой справа.
47'
Хорн Тимо выбил мяч на угловой.
47'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
47'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Харагуси Генки из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Шелбред Пер-Сильян уходит с поля и его заменяет Аллаги Сами
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Ибишевич Ведад из команды Герта наносит очень неточный удар.
46'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает навес
46'
Вайзер Митчелл из команды Герта играет в стеночку с партнером по команде. Харагуси Генки это был.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хектор Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Вайзер Митчелл атакует сзади соперника. Хектор Йонас пострадал.
Желтая карточка
41'
Лангкамп Себастьян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Лангкамп Себастьян из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Юя Осако.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
40'
Удар от ворот произведет Кельн
37'
Леманн Маттиас сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Модест Антони записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
35'
Юя Осако сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Модест Антони записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
35'
Модест Антони нанёс удар по воротам.
35'
Юя Осако из команды Кельн делает пас партнеру.
35'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
34'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
34'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Вайзер Митчелл из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
33'
Йойич Милош из команды Кельн. Это Штарк Никлас заработал фол.
Желтая карточка
32'
Харагуси Генки получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Харагуси Генки наказан за толчок Ольковски Павел
32'
Ибишевич Ведад пробил головой, вратарь справился с ударом.
32'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
31'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Калу Саломон получил травму и заменен. Вайзер Митчелл выходит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
29'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес
28'
Удар от ворот произведет Герта
Фол, нарушение
27'
Шелбред Пер-Сильян наказан за толчок Юя Осако
26'
Удар от ворот произведет Герта
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Травма, повреждение
25'
Калу Саломон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Ольковски Павел атакует сзади соперника. Калу Саломон пострадал.
24'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
22'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
22'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Хорн Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
21'
Маро Доминик выбил мяч на угловой.
21'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Хорн Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой слева.
19'
Ибишевич Ведад бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой слева.
18'
Маро Доминик выбил мяч на угловой.
17'
Ибишевич Ведад из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Модест Антони из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
16'
Юя Осако из команды Кельн делает передачу за спину защитников.
16'
Дарида Владимир из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
14'
Харагуси Генки наказан за толчок Йойич Милош
12'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес
9'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Клеменс Кристиан из команды Кельн подал угловой справа.
8'
Брукс Джон выбил мяч на угловой.
8'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Леманн Маттиас сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Юя Осако отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
5'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Юя Осако попал в створ, но вратарь справился с ударом.
4'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
3'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 4:2 Герта
Кёльн
40.8% (82)
Ничья:
43.8% (88)
Герта
15.4% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.8% (76)
Кёльн:
21.4% (43)
Кёльн:
16.4% (33)
Герта:
9.5% (19)
Ничья:
3.5% (7)
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