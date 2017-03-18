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Стадион: Зрители: 28117
Хоффенхайм
1:0
Конец матча
Байер Л
0'
23' Желтая карточка
Фолланд Кевин
26' Желтая карточка
Сцалай Адам
1:0
62' Гол
Вагнер Сандро
90'+4
Второй тайм
94'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
93'
Эрнандес Хавьер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
93'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес
93'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Фол, нарушение
92'
Топрак Омер из команды Байер Л делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Мехмеди Адмир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Мехмеди Адмир заработал фол.
89'
Драгович Александр выбил мяч подальше от ворот.
89'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Мехмеди Адмир наказан за толчок Вагнер Сандро
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Тактическая замена. Демирбай Керем уходит с поля и его заменяет Полански Ойген
Фол, нарушение
85'
Бейли Леон коснулся мяча рукой.
84'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
84'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
83'
Топрак Омер из команды Байер Л делает подножку. Амири Надим заработал фол.
82'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Беллараби Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Баумгартлингер Юлиан уходит с поля и его заменяет Кисслинг Штефан
Фол, нарушение
82'
Швеглер Пирмин из команды Хоффенхайм делает подножку. Эрнандес Хавьер заработал фол.
81'
Бисакшич Эрмин ошибается в защите.
80'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
80'
Беллараби Карим из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
78'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
77'
Бисакшич Эрмин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
77'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
75'
Беллараби Карим коснулся мяча рукой.
75'
Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Демирбай Керем на финте ушёл от оппонента.
74'
После дальнего удара, который нанес Бейли Леон мяч отбит вратарем
74'
Бейли Леон из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
74'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Бейли Леон
71'
Тактическая замена. Фолланд Кевин уходит с поля и его заменяет Эрнандес Хавьер
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 28117 болельщиков
69'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Угловой
69'
Брандт Юлиан из команды Байер Л разыграл угловой с левого угла.
69'
Топрак Омер из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Мехмеди Адмир заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
68'
Беллараби Карим из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
67'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает подножку. Мехмеди Адмир заработал фол.
67'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает подножку. Цубер Стивен заработал фол.
66'
Удар от ворот произведет Байер Л
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
64'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
62'
Цубер Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вагнер Сандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
62'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
62'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес
62'
Удар от ворот произведет Байер Л
62'
Цубер Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает навес
Фол, нарушение
61'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Амири Надим заработал фол.
61'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
60'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
60'
Беллараби Карим из команды Байер Л в офсайде
58'
Тактическая замена. Сцалай Адам уходит с поля и его заменяет Амири Надим
58'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
56'
Баумгартлингер Юлиан возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Баумгартлингер Юлиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
54'
Баумгартлингер Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Удар от ворот произведет Байер Л
54'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
53'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает подножку. Хюбнер Бенжамин заработал фол.
53'
Демирбай Керем исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
52'
Топрак Омер из команды Байер Л делает подножку. Крамарич Андрей заработал фол.
52'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
50'
Удар от ворот произведет Байер Л
50'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
50'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Баумгартлингер Юлиан выбил мяч подальше от ворот.
49'
Фолланд Кевин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
48'
Швеглер Пирмин из команды Хоффенхайм делает подножку. Баумгартлингер Юлиан заработал фол.
48'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
Фол, нарушение
47'
Вагнер Сандро коснулся мяча рукой.
47'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
46'
Тактическая замена. Тольян Йереми уходит с поля и его заменяет Швеглер Пирмин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Сцалай Адам не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
45'
Сцалай Адам оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
45'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
45'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Мехмеди Адмир из команды Байер Л делает навес
Офсайд
44'
Кампль Кевин из команды Байер Л в офсайде
Угловой
43'
Брандт Юлиан из команды Байер Л разыграл угловой с правого угла.
43'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
42'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
41'
Хенрихс Бенджамин нарушает правила. Сцалай Адам пострадал
40'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Кампль Кевин из команды Байер Л подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Кампль Кевин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
39'
Брандт Юлиан из команды Байер Л разыграл угловой с правого угла.
39'
Беллараби Карим нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
39'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
39'
Мехмеди Адмир из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
38'
Цубер Стивен коснулся мяча рукой.
38'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
37'
Вагнер Сандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
37'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
36'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
35'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
35'
Удар от ворот произведет Байер Л
34'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
34'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
34'
Мехмеди Адмир из команды Байер Л делает навес
34'
Бисакшич Эрмин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
34'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Беллараби Карим из команды Байер Л. Это Цубер Стивен заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Байер Л
32'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
Угловой
31'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
31'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает навес
31'
Хильберт Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
30'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Руди Себастьян заработал фол.
29'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Кампль Кевин выбил мяч подальше от ворот.
29'
Удар от ворот произведет Байер Л
28'
Демирбай Керем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает навес
Желтая карточка
26'
Сцалай Адам получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает подножку. Хильберт Роберто заработал фол.
26'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Фол, нарушение
24'
Руди Себастьян нарушает правила. Фолланд Кевин пострадал
Желтая карточка
23'
Фолланд Кевин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Фолланд Кевин из команды Байер Л. Это Цубер Стивен заработал фол.
23'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
Угловой
23'
Брандт Юлиан из команды Байер Л разыграл угловой с левого угла.
23'
Кампль Кевин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
23'
Кампль Кевин на финте ушёл от оппонента.
Угловой
23'
Брандт Юлиан из команды Байер Л разыграл угловой с правого угла.
23'
Беллараби Карим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
22'
Беллараби Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
21'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
21'
Цубер Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
21'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает навес
21'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
20'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Мехмеди Адмир пробил головой, вратарь справился с ударом.
20'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает навес
20'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Мехмеди Адмир из команды Байер Л делает навес
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
Угловой
17'
Брандт Юлиан из команды Байер Л разыграл угловой с левого угла.
16'
Бисакшич Эрмин выбил мяч на угловой.
16'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм. Это Фолланд Кевин заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает навес
14'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает навес
13'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
13'
Мехмеди Адмир из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
13'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает навес
Фол, нарушение
12'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает подножку. Хенрихс Бенджамин заработал фол.
12'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает навес
11'
Беллараби Карим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
10'
Брандт Юлиан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
Мехмеди Адмир из команды Байер Л делает навес
8'
Крамарич Андрей выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Беллараби Карим из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
7'
Удар от ворот произведет Байер Л
6'
Демирбай Керем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
5'
Беллараби Карим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Мехмеди Адмир нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
4'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
3'
Вагнер Сандро мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
2'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
2'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:0 Байер Л
Хоффенхайм
58.6% (116)
Ничья:
24.7% (49)
Байер Л
16.7% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
40.4% (80)
Ничья:
19.7% (39)
Байер Л:
11.1% (22)
Хоффенхайм:
9.6% (19)
Хоффенхайм:
4% (8)
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