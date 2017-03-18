Стадион: Райн-Неккар-Арена Зрители: 28117
1:0
Конец матча
23' Желтая карточкаФолланд Кевин
26' Желтая карточкаСцалай Адам
1:0
62' ГолВагнер Сандро
Второй тайм
94'
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
93'
Эрнандес Хавьер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
93'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес
93'
92'
Топрак Омер из команды Байер Л делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Мехмеди Адмир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Мехмеди Адмир заработал фол.
89'
Драгович Александр выбил мяч подальше от ворот.
89'
87'
Мехмеди Адмир наказан за толчок Вагнер Сандро
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Тактическая замена. Демирбай Керем уходит с поля и его заменяет Полански Ойген
85'
Бейли Леон коснулся мяча рукой.
84'
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
84'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Топрак Омер из команды Байер Л делает подножку. Амири Надим заработал фол.
82'
82'
Беллараби Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Баумгартлингер Юлиан уходит с поля и его заменяет Кисслинг Штефан
82'
Швеглер Пирмин из команды Хоффенхайм делает подножку. Эрнандес Хавьер заработал фол.
81'
Бисакшич Эрмин ошибается в защите.
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
80'
78'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Бисакшич Эрмин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
77'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Беллараби Карим коснулся мяча рукой.
75'
Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Демирбай Керем на финте ушёл от оппонента.
74'
После дальнего удара, который нанес Бейли Леон мяч отбит вратарем
74'
Бейли Леон из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
74'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Бейли Леон
71'
Тактическая замена. Фолланд Кевин уходит с поля и его заменяет Эрнандес Хавьер
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
69'
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69'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
69'
69'
Топрак Омер из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Мехмеди Адмир заработал фол.
68'
68'
67'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает подножку. Мехмеди Адмир заработал фол.
67'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает подножку. Цубер Стивен заработал фол.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
64'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
62'
Цубер Стивен сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вагнер Сандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
62'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
62'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес
62'
62'
Цубер Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
61'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Амири Надим заработал фол.
61'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Беллараби Карим из команды Байер Л в офсайде
58'
Тактическая замена. Сцалай Адам уходит с поля и его заменяет Амири Надим
58'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Баумгартлингер Юлиан возвращается на поле, всё в порядке.
56'
56'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Баумгартлингер Юлиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Баумгартлингер Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
54'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
53'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает подножку. Хюбнер Бенжамин заработал фол.
53'
Демирбай Керем исполняет штрафной удар, но его блокируют
52'
Топрак Омер из команды Байер Л делает подножку. Крамарич Андрей заработал фол.
52'
50'
50'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
50'
Баумгартлингер Юлиан выбил мяч подальше от ворот.
49'
Фолланд Кевин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
48'
Швеглер Пирмин из команды Хоффенхайм делает подножку. Баумгартлингер Юлиан заработал фол.
48'
47'
Вагнер Сандро коснулся мяча рукой.
47'
46'
Тактическая замена. Тольян Йереми уходит с поля и его заменяет Швеглер Пирмин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Сцалай Адам не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
45'
Сцалай Адам оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
45'
45'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
44'
Кампль Кевин из команды Байер Л в офсайде
43'
43'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
42'
42'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Хенрихс Бенджамин нарушает правила. Сцалай Адам пострадал
40'
40'
Кампль Кевин из команды Байер Л подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Кампль Кевин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
39'
Беллараби Карим нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
39'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
39'
Мехмеди Адмир из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Цубер Стивен коснулся мяча рукой.
38'
38'
37'
Вагнер Сандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
37'
36'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
35'
34'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
34'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
34'
Бисакшич Эрмин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
34'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Беллараби Карим из команды Байер Л. Это Цубер Стивен заработал фол.
32'
32'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
31'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
31'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает навес
31'
Хильберт Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Руди Себастьян заработал фол.
29'
29'
Кампль Кевин выбил мяч подальше от ворот.
29'
28'
Демирбай Керем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
26'
Сцалай Адам получает желтую карточку.
26'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает подножку. Хильберт Роберто заработал фол.
26'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
24'
Руди Себастьян нарушает правила. Фолланд Кевин пострадал
23'
Фолланд Кевин получает желтую карточку.
23'
Фолланд Кевин из команды Байер Л. Это Цубер Стивен заработал фол.
23'
23'
23'
Кампль Кевин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
23'
Кампль Кевин на финте ушёл от оппонента.
23'
23'
Беллараби Карим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
22'
Беллараби Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
21'
Цубер Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
21'
21'
21'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
20'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Мехмеди Адмир пробил головой, вратарь справился с ударом.
20'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает навес
20'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
17'
16'
Бисакшич Эрмин выбил мяч на угловой.
16'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм. Это Фолланд Кевин заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
15'
14'
13'
13'
Мехмеди Адмир из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
13'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает навес
12'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает подножку. Хенрихс Бенджамин заработал фол.
12'
12'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает навес
11'
Беллараби Карим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
10'
Брандт Юлиан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
8'
Крамарич Андрей выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
8'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
7'
6'
Демирбай Керем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
5'
Беллараби Карим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Мехмеди Адмир нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
4'
3'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
3'
Вагнер Сандро мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
2'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
2'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:0 Байер Л
Хоффенхайм
58.6% (116)
Ничья:
24.7% (49)
Байер Л
16.7% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
40.4% (80)
1:1 Ничья:
19.7% (39)
1:2 Байер Л:
11.1% (22)
1:0 Хоффенхайм:
9.6% (19)
2:0 Хоффенхайм:
4% (8)
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