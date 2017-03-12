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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 11.03.2017 Герта 2:1 Боруссия Д Б
- 04.03.2017 Боруссия Д 6:2 Байер Л Б
- 25.02.2017 Фрайбург 0:3 Боруссия Д Б
- 18.02.2017 Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Б
- 11.02.2017 Дармштадт 2:1 Боруссия Д Б
- 04.02.2017 Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Б
- 29.01.2017 Майнц 1:1 Боруссия Д Б
- 21.01.2017 Вердер 1:2 Боруссия Д Б
- 20.12.2016 Боруссия Д 1:1 Аугсбург Б
- 16.12.2016 Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Б
- 10.12.2016 Кёльн 1:1 Боруссия Д Б
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Б
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Б
- 29.10.2016 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Б
- 22.10.2016 Ингольштадт 3:3 Боруссия Д Б
- 14.10.2016 Боруссия Д 1:1 Герта Б
- 01.10.2016 Байер Л 2:0 Боруссия Д Б
- 23.09.2016 Боруссия Д 3:1 Фрайбург Б
Ингольштадт (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 11.03.2017 Ингольштадт 2:2 Кёльн Б
- 04.03.2017 Хоффенхайм 5:2 Ингольштадт Б
- 26.02.2017 Ингольштадт 0:2 Боруссия М Б
- 18.02.2017 Айнтрахт Фр 0:2 Ингольштадт Б
- 11.02.2017 Ингольштадт 0:2 Бавария Б
- 04.02.2017 Герта 1:0 Ингольштадт Б
- 28.01.2017 Ингольштадт 3:1 Гамбург Б
- 21.01.2017 Шальке 04 1:0 Ингольштадт Б
- 21.12.2016 Ингольштадт 1:2 Фрайбург Б
- 18.12.2016 Байер Л 1:2 Ингольштадт Б
- 10.12.2016 Ингольштадт 1:0 РБ Лейпциг Б
- 03.12.2016 Вердер 2:1 Ингольштадт Б
- 26.11.2016 Ингольштадт 1:1 Вольфсбург Б
- 19.11.2016 Дармштадт 0:1 Ингольштадт Б
- 05.11.2016 Ингольштадт 0:2 Аугсбург Б
- 29.10.2016 Майнц 2:0 Ингольштадт Б
- 22.10.2016 Ингольштадт 3:3 Боруссия Д Б
- 15.10.2016 Кёльн 2:1 Ингольштадт Б
- 01.10.2016 Ингольштадт 1:2 Хоффенхайм Б
- 24.09.2016 Боруссия М 2:0 Ингольштадт Б
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|60 - 13
|59
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|43 - 25
|49
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|53 - 27
|43
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|10
|12
|2
|45 - 25
|42
|5.
|Герта
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|32 - 26
|40
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|26 - 27
|35
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 41
|34
|8.
|Кёльн
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|33 - 27
|34
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|30 - 33
|32
|10.
|Байер Л
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|37 - 39
|31
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|31 - 27
|30
|12.
|Майнц
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|33 - 40
|29
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 33
|28
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|22 - 34
|26
|15.
|Вердер
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|31 - 44
|26
|16.
|Гамбург
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|24 - 46
|26
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|23 - 41
|19
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|17 - 46
|15
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Ингольштадт, который состоится 17.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Ингольштадт, который состоится 17.03.2017.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Ингольштадт
Боруссия Д
95.1% (97)
Ничья:
2.9% (3)
Ингольштадт
2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Боруссия Д:
34.3% (35)
3:0 Боруссия Д:
17.6% (18)
3:1 Боруссия Д:
17.6% (18)
2:1 Боруссия Д:
13.7% (14)
1:0 Боруссия Д:
3.9% (4)
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