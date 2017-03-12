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Стадион:
Боруссия Д
 
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Ингольштадт
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Ингольштадт, который состоится 17.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Ингольштадт
Боруссия Д
95.1% (97)
Ничья:
2.9% (3)
Ингольштадт
2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
34.3% (35)
Боруссия Д:
17.6% (18)
Боруссия Д:
17.6% (18)
Боруссия Д:
13.7% (14)
Боруссия Д:
3.9% (4)
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