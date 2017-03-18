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Стадион: Зрители: 28104
Вольфсбург
1:0
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
45' Гол
Гомес Марио
58' Желтая карточка
Гондорф Жером
62' Желтая карточка
Кнохе Робин
62' Желтая карточка
Гомес Марио
68' Желтая карточка
Сулу Айтач
74' Желтая карточка
Бангор Патрик
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
95'
Колак Антонио-Мирко наказан за толчок Густаво Луис
95'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Вратарь парирует удар, который нанес Майораль Борха, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
94'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт. Это Кнохе Робин заработал фол.

93'
Фернандеш Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
93'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
93'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт бьет головой мимо ворот
92'
Штайнхефер Маркус из команды СК Дармштадт делает навес
92'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает навес
92'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
91'
Сэм Сидней имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
91'
Холланд Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает навес
89'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
Угловой
87'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Нтеп Пауль-Жорж получил травму и заменен. Майораль Борха выходит на поле.
85'
СК Дармштадт производит замену. Хеллер Марсель уходит, и Камавуака Уилсон заменяет его
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
85'
Нтеп Пауль-Жорж получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
84'
Нтеп Пауль-Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
84'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
83'
Трэш Кристиан из команды Вольфсбург делает подножку. Сэм Сидней заработал фол.
Фол, нарушение
82'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт делает подножку. Блащиковский Якуб заработал фол.
82'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Нтеп Пауль-Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
81'
Виейринья из команды Вольфсбург подал угловой слева.
81'
Малли Юнус нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
80'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников.
80'
Тактическая замена. Базур Рихедли уходит с поля и его заменяет Трэш Кристиан
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает навес
79'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
78'
Гилавоги Жошуа выбил мяч на угловой.
78'
Сэм Сидней на финте ушёл от оппонента.
77'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает навес
76'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает навес
76'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сэм Сидней навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Хеллер Марсель заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
74'
Бангор Патрик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Бангор Патрик из команды СК Дармштадт делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
73'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает подножку. Виейринья заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Вольфсбург делает подножку. Сулу Айтач заработал фол.
72'
Блащиковский Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает навес
71'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Штайнхефер Маркус из команды СК Дармштадт делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Нтеп Пауль-Жорж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
70'
Густаво Луис выбил мяч на угловой.
70'
Сэм Сидней навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Сэм Сидней заработал фол.
69'
Тактическая замена. Шипплок Свен уходит с поля и его заменяет Колак Антонио-Мирко
Желтая карточка
68'
Сулу Айтач из команды СК Дармштадт был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
68'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт. Это Густаво Луис заработал фол.
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Нтеп Пауль-Жорж, и мяч снова в игре
68'
Виейринья из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 28104 болельщиков
66'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Нтеп Пауль-Жорж на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
65'
Гомес Марио из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Бангор Патрик.
65'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
64'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Алтынтоп Хамит исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
62'
Гомес Марио получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
62'
Кнохе Робин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает подножку. Хеллер Марсель заработал фол.
Фол, нарушение
61'
Гомес Марио из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Бангор Патрик.
Фол, нарушение
61'
Шипплок Свен наказан за толчок Кнохе Робин
61'
Сэм Сидней навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Гилавоги Жошуа наказан за толчок Алтынтоп Хамит
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
58'
Гондорф Жером получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Густаво Луис.
58'
Алтынтоп Хамит нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Алтынтоп Хамит заработал фол.
57'
Тактическая замена. Сиригу Сандро уходит с поля и его заменяет Платте Феликс
Фол, нарушение
56'
Гомес Марио наказан за толчок Штайнхефер Маркус
56'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
55'
Гомес Марио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Гомес Марио на финте ушёл от оппонента.
55'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Вольфсбург делает навес
54'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
54'
Малли Юнус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
53'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает навес
51'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
50'
Виейринья на финте ушёл от оппонента.
50'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Вольфсбург делает навес
50'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
49'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Штайнхефер Маркус попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес
47'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
47'
Нтеп Пауль-Жорж имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
47'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
46'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Арнольд Максимилиан уходит с поля и его заменяет Нтеп Пауль-Жорж
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Хорн Яннес сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомес Марио из клуба "Вольфсбург" отправил мяч головой в ворота.
Фол, нарушение
45'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает подножку. Густаво Луис заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
43'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Сэм Сидней наказан за толчок Хорн Яннес
42'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
42'
Арнольд Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Виейринья из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
41'
Базур Рихедли нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Гилавоги Жошуа делает скидку назад вдоль ворот
Угловой
41'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Алтынтоп Хамит выбил мяч на угловой.
39'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
39'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Фернандеш Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
37'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
37'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Фернандеш Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
34'
Штайнхефер Маркус из команды СК Дармштадт делает подножку. Хорн Яннес заработал фол.
33'
Удар-перашют, который нанес Виейринья из команды Вольфсбург был отбит вратарем.
32'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
32'
Густаво Луис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
32'
Малли Юнус из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
31'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
31'
Гомес Марио из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
Угловой
31'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Хеллер Марсель выбил мяч на угловой.
30'
Виейринья из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Штайнхефер Маркус из команды СК Дармштадт делает навес
29'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сэм Сидней навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Кнохе Робин наказан за толчок Шипплок Свен
28'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
28'
Гомес Марио из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
Угловой
27'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
27'
Бангор Патрик выбил мяч на угловой.
27'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
27'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Виейринья из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
24'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
23'
Сэм Сидней навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Холланд Фабиан.
23'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
22'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
22'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
21'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
Базур Рихедли нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
Офсайд
19'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт в офсайде
19'
Холланд Фабиан выбил мяч подальше от ворот.
18'
Фернандеш Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Холланд Фабиан коснулся мяча рукой.
17'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
13'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
12'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
Угловой
12'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
11'
Сулу Айтач выбил мяч на угловой.
11'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Гомес Марио из команды Вольфсбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
8'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
8'
Малли Юнус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Малли Юнус на финте ушёл от оппонента.
7'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
4'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает подножку. Хеллер Марсель заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Дармштадт
Вольфсбург
97% (192)
Ничья:
2% (4)
Дармштадт
1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Вольфсбург:
36.4% (72)
Вольфсбург:
24.7% (49)
Вольфсбург:
24.2% (48)
Вольфсбург:
6.6% (13)
Вольфсбург:
3.5% (7)
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