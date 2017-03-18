Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 28104
1:0
Конец матча
1:0
45' ГолГомес Марио
58' Желтая карточкаГондорф Жером
62' Желтая карточкаКнохе Робин
62' Желтая карточкаГомес Марио
68' Желтая карточкаСулу Айтач
74' Желтая карточкаБангор Патрик
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
Колак Антонио-Мирко наказан за толчок Густаво Луис
95'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Вратарь парирует удар, который нанес Майораль Борха, и мяч снова в игре
94'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт. Это Кнохе Робин заработал фол.
93'
93'
93'
93'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт бьет головой мимо ворот
92'
92'
92'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает навес
92'
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
91'
Сэм Сидней имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
91'
Холланд Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
90'
89'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
87'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Нтеп Пауль-Жорж получил травму и заменен. Майораль Борха выходит на поле.
85'
СК Дармштадт производит замену. Хеллер Марсель уходит, и Камавуака Уилсон заменяет его
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Нтеп Пауль-Жорж получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
84'
Нтеп Пауль-Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
84'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Трэш Кристиан из команды Вольфсбург делает подножку. Сэм Сидней заработал фол.
82'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт делает подножку. Блащиковский Якуб заработал фол.
82'
81'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Нтеп Пауль-Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Виейринья из команды Вольфсбург подал угловой слева.
81'
Малли Юнус нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
80'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников.
80'
Тактическая замена. Базур Рихедли уходит с поля и его заменяет Трэш Кристиан
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Колак Антонио-Мирко наказан за толчок Кастельс Коэн
79'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает навес
79'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
78'
Гилавоги Жошуа выбил мяч на угловой.
78'
Сэм Сидней на финте ушёл от оппонента.
77'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает навес
76'
76'
76'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Хеллер Марсель заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
74'
Бангор Патрик получает желтую карточку.
74'
Бангор Патрик из команды СК Дармштадт делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
73'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает подножку. Виейринья заработал фол.
72'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Вольфсбург делает подножку. Сулу Айтач заработал фол.
72'
Блащиковский Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Нтеп Пауль-Жорж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
70'
Густаво Луис выбил мяч на угловой.
70'
69'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Сэм Сидней заработал фол.
69'
Тактическая замена. Шипплок Свен уходит с поля и его заменяет Колак Антонио-Мирко
68'
Сулу Айтач из команды СК Дармштадт был наказан за старое нарушение.
68'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт. Это Густаво Луис заработал фол.
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Нтеп Пауль-Жорж, и мяч снова в игре
68'
Виейринья из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 28104 болельщиков
66'
66'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Нтеп Пауль-Жорж на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Гомес Марио из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Бангор Патрик.
65'
64'
64'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
64'
Платте Феликс из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
63'
Алтынтоп Хамит исполняет штрафной удар, но его блокируют
62'
Гомес Марио получает желтую карточку за споры
62'
Кнохе Робин получает желтую карточку.
62'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает подножку. Хеллер Марсель заработал фол.
61'
Гомес Марио из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Бангор Патрик.
61'
Шипплок Свен наказан за толчок Кнохе Робин
61'
61'
Гилавоги Жошуа наказан за толчок Алтынтоп Хамит
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
58'
Гондорф Жером получает желтую карточку.
58'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Густаво Луис.
58'
Алтынтоп Хамит нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
57'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Алтынтоп Хамит заработал фол.
57'
Тактическая замена. Сиригу Сандро уходит с поля и его заменяет Платте Феликс
56'
Гомес Марио наказан за толчок Штайнхефер Маркус
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
55'
Гомес Марио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Гомес Марио на финте ушёл от оппонента.
55'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Вольфсбург делает навес
54'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
54'
Малли Юнус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
53'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
53'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает навес
51'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
50'
Виейринья на финте ушёл от оппонента.
50'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Вольфсбург делает навес
50'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
49'
48'
Штайнхефер Маркус попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес
47'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
47'
Нтеп Пауль-Жорж имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
47'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
46'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Арнольд Максимилиан уходит с поля и его заменяет Нтеп Пауль-Жорж
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Хорн Яннес сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомес Марио из клуба "Вольфсбург" отправил мяч головой в ворота.
45'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает подножку. Густаво Луис заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
44'
44'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
43'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Сэм Сидней наказан за толчок Хорн Яннес
42'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
42'
Арнольд Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Виейринья из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
41'
Базур Рихедли нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Гилавоги Жошуа делает скидку назад вдоль ворот
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Алтынтоп Хамит выбил мяч на угловой.
39'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
39'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
38'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
37'
37'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
37'
37'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
36'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
34'
Штайнхефер Маркус из команды СК Дармштадт делает подножку. Хорн Яннес заработал фол.
33'
Удар-перашют, который нанес Виейринья из команды Вольфсбург был отбит вратарем.
32'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
32'
Густаво Луис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Малли Юнус из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
31'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
31'
Гомес Марио из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Хеллер Марсель выбил мяч на угловой.
30'
Виейринья из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
29'
29'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Кнохе Робин наказан за толчок Шипплок Свен
28'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
28'
Гомес Марио из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
27'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
27'
Бангор Патрик выбил мяч на угловой.
27'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
25'
Виейринья из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
24'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
23'
23'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Холланд Фабиан.
23'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
22'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
22'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
Базур Рихедли нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт в офсайде
19'
Холланд Фабиан выбил мяч подальше от ворот.
18'
18'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Холланд Фабиан коснулся мяча рукой.
17'
16'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
14'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
13'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Арнольд Максимилиан наказан за толчок Холланд Фабиан
12'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
12'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
12'
11'
Сулу Айтач выбил мяч на угловой.
11'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
11'
11'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Гомес Марио из команды Вольфсбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
8'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
8'
Малли Юнус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Малли Юнус на финте ушёл от оппонента.
7'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает подножку. Хеллер Марсель заработал фол.
3'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Дармштадт
Вольфсбург
97% (192)
Ничья:
2% (4)
Дармштадт
1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Вольфсбург:
36.4% (72)
1:0 Вольфсбург:
24.7% (49)
2:1 Вольфсбург:
24.2% (48)
3:1 Вольфсбург:
6.6% (13)
3:0 Вольфсбург:
3.5% (7)
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