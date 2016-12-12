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Вердер
 
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РБ Лейпциг
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 11 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вердер - РБ Лейпциг, который состоится 18.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Вердер - РБ Лейпциг
Вердер
25% (22)
Ничья:
23.9% (21)
РБ Лейпциг
51.1% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
29.5% (26)
Ничья:
19.3% (17)
Вердер:
18.2% (16)
РБ Лейпциг:
11.4% (10)
РБ Лейпциг:
5.7% (5)
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