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Стадион: Зрители: 56979
Вест Хэм
2:3
Конец матча
Лестер
0'
0:1
5' Гол
Марез Рияд
0:2
7' Гол
Хут Роберт
1:2
20' Гол
Лансини Мануэль
1:3
38' Гол
Варди Джейми
56' Желтая карточка
Дринкуотер Дэнни
2:3
63' Гол
Айю Андре
90'+6
Новости после матча

-
"Лестер" в непростом матче в гостях обыграл "Вест Хэм" и одержал уже третью победу подряд в английской Премьер-лиге. С вами был Михаил Горяйнов. До новых встреч!
Второй тайм
Свисток
-
Вот и всё! Прозвучал финальный свисток.
Опасный момент
90'
МОМЕНТ! Ислам Слимани вырвался на рандеву с Рэндолфом, которого в итоге не сумел один в один обыграть. Есть ещё шанс у "молотобойцев".
90'
Эдимилсон Фернандес из-за пределов штрафной низом пробил по воротам Шмейхеля – Роберт Хут в подкате блокировал удар.
90'
Ахмед Муса мог сейчас вырваться к чужим воротам, опередил бывшего игрока московского ЦСКА голкипер "Вест Хэма" Даррен Рэндолф.
Опасный момент
90'
ОПАСНО! Со штрафного в стенку пробил Снодграсс, после чего мяч отскочил на линию вратарской к Кэрроллу, Эндрю бил в упор по воротам, но Каспер Шмейхель среагировал на удар, отбив мяч рукой.

Фол, нарушение
90'
Недалеко от своей штрафной Дэнни Дринкуотер с фолом остановил Снодграсса.
Дополнительное время
90'
К основному времени матча добавлено шесть минут!
89'
Последовала подача от Байрама на дальний угол вратарской на Кэрролла, Эндрю принял мяч, но пробить сильно не удалось форварду "Вест Хэма" – Беналуань сыграл на вынос.
88'
Контролирует мяч "Вест Хэм" в концовке игры, обороняется "Лестер", не забывая о контратаках.
Замена
87'
Замена состоялась у гостей: вместо Рияда Мареза вышел на поле Бенджамин Чилвел.
86'
Вернулся всё-таки на поле Беналуань, немного остаётся до окончания встречи.
85'
Затянулась пауза в игре. Возможно, что замена потребуется центральному защитнику "лис".
83'
Эндрю Кэрролл наскочил на Беналуаня, Йоан получил небольшую травму в итоге, что-то с рукой у защитника "Лестера".
Угловой
82'
Снодграсс навесил точно на Кэрролла с углового, Эндрю перевёл мяч во вратарскую, где чудом не забил Куйяте, которому помешал один из игроков "Лестера".
81'
Майкл Антонио на фланге здорово на финте ушёл от Фухса, подал в штрафную, откуда Ндиди отправил мяч на угловой.
80'
Йоан Беналуань на фланг убежал за Кэрроллом, помешав пройти дальше Эндрю и выбив мяч в аут.
Опасный момент
78'
МОМЕНТ! Андре Айю вырвался на чужие ворота, мог сравнивать счёт ганец, но пробил выше ворот Шмейхеля.
Опасный момент
77'
ОПАСНО! Масуаку на дальний угол вратарской навесил, Эндрю Кэрролл пробил акцентировано головой по воротам Шмейхеля, Каспер из самого угла вытащил мяч.
Замена
76'
Двойная замена сразу от Крэйга Шекспира: ушли Джейми Варди и Синджи Окадзаки, вступили в игру Ислам Слимани и Ахмед Муса.
74'
Продолжает давить "Вест Хэм", а времени у хозяев остаётся не так много, чтобы отыграться.
Замена
73'
Славен Билич последнюю замену в игре произвёл: покинул поле Арон Крессуэлл, появился Артур Масуаку.
Фол, нарушение
71'
Уилфред Ндиди рядом со своей штрафной на фланге завалил всё-таки на газон Майкла Антонио. Рефери дал свисток в пользу "молотобойцев".
70'
Рияд Марез попытался расшатать на финтах Куйяте, но Шейку не поддался, отобрав снаряд без нарушения правил.
68'
Всей командой отошёл назад "Лестер". Сейчас главное не пропустить подопечным Крэйга Шекспира.
Замена
67'
Вторая вынужденная замена в составе "Вест Хэма": вместо Обьянга на поле вышел Эдимилсон Фернандес. Здоровья пожелаем Педро!
Травма, повреждение
66'
Обьянг не сможет продолжить игру, на носилках унесли Педро. Вскоре узнаем, кто появится вместо Обьянга.
Фол, нарушение
65'
Педро Обьянг получил травму после его фола на Марезе, потребовалась медицинская помощь игроку "Вест Хэма".
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! АЙЮ!!!
"Вест Хэм" снова уменьшил разрыв в счёте! С корнера Лансини навесил на дальний угол вратарской, откуда Кэрролл скинул мяч во вратарскую точно на Айю, и Андре головой перевёл снаряд в ворота "Лестера", Шмейхель не справился с ударом ганца.
Опасный момент
62'
ОПАСНО! Мануэль Лансини пытался закрутить мяч в ближнюю девятку, Каспер Шмейхель перевёл снаряд на угловой в прыжке.
Фол, нарушение
60'
Синджи Окадзаки оттолкнул от мяча Мануэля Лансини, хоть "молотобоец" и не упал, рефери всё равно назначил штрафной в пользу хозяев.
Опасный момент
59'
МОМЕНТ! Рияд Марез пас в разрез отдал на ход Варди, Джейми пытался перебросить мяч через Рэндолфа, вышедшего на него, но в итоге форвард "Лестера" в ворота "Вест Хэма" не попал.
57'
Педро Обьянг непонятную подачу выполнил на фланг Байраму, намного выше Сэма полетел снаряд в аут.
Желтая карточка
56'
Дэнни Дринкуотер в середине поля грубовато сыграл против Снодграсса, судья показал жёлтую карточку полузащитнику "Лестера".
54'
Пока не получается акцентированную атаку создать "молотобойцам", в обороне всё контролирует "Лестер".
53'
Роберт Снодграсс с угла штрафной забрасывал снаряд во вратарскую, опередил Шмейхель Андре Айю, забрав мяч в руки.
52'
"Лестер" контролирует мяч на чужой половине поля, пробуя давить на соперника.
51'
Крессуэлл с фланга пытался навесить в штрафную, но его подачу заблокировал Дэнни Симпсон.
49'
Беналуань с середины поля попытался перебросить мяч через Рэндолфа, но Даррен на месте.
48'
Шейку Куйяте заехал сзади по ногам Джейми Варди, мог и карточку показать рефери, но не стал.
Фол, нарушение
47'
Йоан Беналуань в середине поля повалил на газон Майкла Антонио, это фол.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм стартовал!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Прозвучал свисток на перерыв. "Лестер" в гостях переигрывает "Вест Хэм". Перерыв.
45'
Жозе Фонте мяч вперёд забросил на Кэрролла, Эндрю в касание дальше переводил на Антонио, но Майкл не дотянулся до снаряда.
Угловой
45'
Мануэль Лансини с углового закручивал мяч в сторону вратарской, Каспер Шмейхель кулаками отбил снаряд подальше.
45'
Атакующие игроки "Лестера" устроили прессинг на половине поля соперника, пока безуспешно.
Дополнительное время
45'
Четыре минуты компенсировал рефери к первому тайму.
44'
Марк Олбрайтон с левого фланга сместился в штрафную площадь, после чего попытался закрутить мяч в дальний угол, но снаряд сошёл с его ноги и улетел в сторону трибун.
43'
Лансини со стандарта выполнил подачу в штрафную "Лестера", откуда выбил снаряд Роберт Хут.
Фол, нарушение
42'
Дэнни Симпсон оттолкнул от мяча Майкла Антонио, рефери заметил фол и дал свисток.
41'
Мануэль Лансини из-за пределов штрафной гостей нанёс довольно опасный удар по воротам Шмейхеля – рядом со штангой.
40'
Чемпионскую игру показывает "Лестер", который сейчас находится на пятнадцатом месте в турнирной таблице.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! ВАРДИ!!!
"Лестер" снова оторвался от "молотобойцев". Марез с корнера навесил во вратарскую, где мяч метался от одного игрока к другому, в итоге Джейми Варди оказался проворнее всех, поразив ворота Даррена Рэндолфа.
38'
Очередной угловой заработали гости. У мяча сразу двое: Рияд Марез и Марк Олбрайтон.
37'
Снодграсс выполнил заброс в сторону Кэрролла, Эндрю было тяжело попасть по воротам, поэтому получилось неточно. От ворот будет вводить мяч в игру Каспер Шмейхель.
Фол, нарушение
36'
Роберт Хут, пытаясь сыграть в мяч, зацепил ногу Андре Айю, штрафной в пользу "Вест Хэма" назначил арбитр.
35'
Снова атака через левый фланг от "Вест Хэма", Кэрролл слева оказался, подал на район вратарской, откуда пробил мимо цели Майкл Антонио.
34'
С левого фланга Арон Крессуэлл навешивал на центр штрафной, где немного Айю пробить точно помешал Снодграсс.
Фол, нарушение
33'
Марк Олбрайтон в центральном круге заехал сзади по ногам Роберту Снодграссу, потом ещё и помешал разыграть штрафной. Без карточки здесь обошлось.
Офсайд
32'
Куйяте на ход Антонио мяч закинул, Майкл принял снаряд, отдал пас дальше на Кэрролла, который даже забить сумел, но гол не засчитан, так как в офсайде находился Антонио.
31'
Марк Олбрайтон закручивал мяч с фланга в чужую вратарскую, Синджи Окадзаки немного не дотянулся до снаряда, который прилетел точно в руки Рэндолфу.
30'
Майкл Антонио попытался раскачать Беналуаня, ушёл в сторону и пробил в ближний угол – Каспер Шмейхель на месте.
29'
С правого фланга Роберт Снодграсс выполнил подачу в штрафную "Лестера", откуда на вынос сыграл Роберт Хут.
Фол, нарушение
28'
В середине поля Куйяте жёстко сыграл против Окадзаки, врезавшись сзади в японца.
Фол, нарушение
26'
Уилфред Ндиди в борьбе за верховой мяч с Лансини попал локтем по голове Мануэлю, это фол.
Угловой
25'
Марк Олбрайтон подавал на ближний угол вратарской, где выше всех выпрыгнул Эндрю Кэрролл, выбив головой мяч за пределы своей штрафной.
24'
Андре Айю пытался пройти по центру, после чего сместился чуть правее и пробил, но в створ ворот Шмейхеля не попал.
23'
Кристиан Фухс делал передачу на Олбрайтона, но получилось слишком сильно, мяч прилетел к Даррену Рэндолфу.
Фол, нарушение
21'
Джейми Варди в чужой штрафной завалил на газон Педро Обьянга, рефери заметил нарушение и свистнул.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! ЛАНСИНИ!!!
"Вест Хэм" вернулся в игру! Мануэль Лансини блестяще пробил со штрафного, обведя стенку и попав точно в девятку. Без шансов для Шмейхеля, который даже за мячом не дёрнулся.
Фол, нарушение
19'
Дэнни Дринкуотер пошёл в опасный подкат около своей штрафной против Майкла Антонио. Рефери дал свисток в пользу "Вест Хэма".
Замена
18'
Вот и замена: вместо Уинстона Рида вышел на поле Роберт Снодграсс. Решил Славен Билич атакующего игрока выпустить. А Риду пожелаем здоровья!
16'
Рид покинул поля с помощью медицинской бригады. Замена произойдёт у хозяев.
15'
Джеймс Коллинз стал активно разминаться. Похоже, что потребуется замена.
Травма, повреждение
14'
На ровном месте дёрнул мышцу Уинстон Рид. Потребуется медицинская помощь капитану "Вест Хэма".
12'
Куйяте решился на дальний удар по воротам Каспера Шмейхеля – совсем неточно.
11'
Успокоилась игра. "Лестер" отдал инициативу сопернику, "Вест Хэм" никак не может перейти на чужую половину поля.
Офсайд
10'
Майкл Антонио после подачи от Рида оказался в положении "вне игры".
9'
Блестящее начало! Яркий и акцентированный футбол в атаку демонстрирует "Лестер".
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ХУТ!!!
"Лестер" удвоил счёт в игре! Хитро разыграли гости штрафной, Марез покатил на Олбрайтона, Марк забросил снаряд в чужую штрафную, Роберт Хут головой направил мяч в угол ворот Рэндолфа.
6'
Откровенно давит "Лестер", совсем ничего пока не получается у "Вест Хэма".
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! МАРЕЗ!!!
"Лисы" открыли счёт! Рияд Марез закручивал мяч в сторону линии вратарской, где ни Варди, ни Окадзаки до мяча не достали, в итоге снаряд залетел в ворота Рэндолфа.
4'
"Лестер" завладел мячом, пытаясь прорваться сквозь плотную оборону соперника.
Угловой
3'
Марк Олбрайтон навесил на район одиннадцатиметровой отметки, откуда выбил мяч подальше Уинстон Рид.
2'
Корнер заработали "лисы", отправился исполнять Олбрайтон.
Первый тайм начался
1'
Матч начался! С центра поля разыграли мяч футболисты "Лестера".
Первый тайм
-
Хозяева сегодня сыграют в бордово-белом, гости – в синем.
Капитаны команд: Уинстон Рид у "Вест Хэма" и Каспер Шмейхель у "Лестера" соответственно.
-
Составы команд находятся в одноимённой вкладке.
-
Приветствую всех поклонников футбола!
Рад предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча английской Премьер-лиги: "Вест Хэм" – "Лестер". Комментировать встречу для вас буду я, Михаил Горяйнов.
Новости матча
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Снодграсс Роберт наказан за толчок Шмейхель Каспер
95'
Слимани Ислам не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
95'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
95'
Фернандес Эдимилсон нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает навес

95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
94'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает подножку. Муса Ахмед заработал фол.
93'
Слимани Ислам из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Кэрролл Эндрю не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
91'
Снодграсс Роберт исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
90'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает подножку. Айю Андре заработал фол.
90'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
89'
Кэрролл Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает навес
88'
Удар от ворот произведет Лестер
88'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
87'
Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Беналуань Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает навес
86'
Тактическая замена. Марез Рияд уходит с поля и его заменяет Чилвел Бенджамин
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
84'
Беналуань Йоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Кэрролл Эндрю наказан за толчок Беналуань Йоан
83'
Кэрролл Эндрю попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
Куйяте Шейку нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
82'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
82'
Ндиди Уилфред выбил мяч на угловой.
82'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес
81'
Шмейхель Каспер вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
81'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
81'
Фухс Кристиан выбил мяч на угловой.
81'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 56979 болельщиков
80'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
78'
Удар от ворот произведет Лестер
78'
Айю Андре имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
78'
Масуаку Артур нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Хут Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес
77'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
77'
Кэрролл Эндрю нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
Тактическая замена. Варди Джейми уходит с поля и его заменяет Слимани Ислам
76'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Муса Ахмед
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
74'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
Угловой
74'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
73'
Дринкуотер Дэнни выбил мяч на угловой.
73'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает навес
72'
Хут Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает навес
72'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Крессуэлл Арон уходит с поля и его заменяет Масуаку Артур
72'
Окадзаки Синджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает подножку. Антонио Майкл заработал фол.
Фол, нарушение
71'
Варди Джейми из команды Лестер делает подножку. Айю Андре заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
68'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Марез Рияд нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Варди Джейми из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Игрок из команды Лестер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
67'
[player1] из команды [team] делает подножку. Дринкуотер Дэнни заработал фол.
67'
Хут Роберт из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Обьянг Педро получил травму и заменен. Фернандес Эдимилсон выходит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
65'
Обьянг Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
64'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает подножку. Марез Рияд заработал фол.
63'
Кэрролл Эндрю сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Айю Андре из клуба "Вест Хэм" отправил мяч головой в ворота.
63'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
Угловой
63'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
63'
Лансини Мануэль исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
62'
Окадзаки Синджи блокирует соперника. Лансини Мануэль заработал своей команде штрафной.
61'
Беналуань Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
59'
Варди Джейми имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
59'
Марез Рияд из команды Лестер делает передачу за спину защитников.
57'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
56'
Дринкуотер Дэнни получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Дринкуотер Дэнни совершает грубый фол. Куйяте Шейку был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Шмейхель Каспер вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает навес
54'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Лестер
53'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
53'
Беналуань Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Беналуань Йоан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
49'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает подножку. Варди Джейми заработал фол.
49'
Беналуань Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
48'
Беналуань Йоан наказан за толчок Антонио Майкл
Фол, нарушение
48'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает подножку. Окадзаки Синджи заработал фол.
47'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Беналуань Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Удар от ворот произведет Лестер
47'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
47'
Симпсон Дэнни выбил мяч на угловой.
47'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
45'
Олбрайтон Марк бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
44'
Олбрайтон Марк из команды Лестер разыграл угловой с левого угла.
43'
Обьянг Педро выбил мяч на угловой.
43'
Варди Джейми на финте ушёл от оппонента.
43'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Симпсон Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Симпсон Дэнни из команды Лестер делает подножку. Антонио Майкл заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Лестер
41'
Лансини Мануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
38'
Ндиди Уилфред сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Варди Джейми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Ндиди Уилфред нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
38'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
38'
Крессуэлл Арон выбил мяч на угловой.
38'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Марез Рияд из команды Лестер делает пас партнеру.
38'
Удар от ворот произведет Лестер
38'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
37'
Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Хут Роберт из команды Лестер делает подножку. Айю Андре заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Лестер
36'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
36'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Удар от ворот произведет Лестер
35'
Айю Андре из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
34'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
34'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает подножку. Снодграсс Роберт заработал фол.
Офсайд
32'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм в офсайде
31'
Рэндолф Даррен вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Антонио Майкл бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
29'
Беналуань Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
28'
Куйяте Шейку наказан за толчок Окадзаки Синджи
Фол, нарушение
28'
Окадзаки Синджи наказан за толчок Крессуэлл Арон
Фол, нарушение
27'
Ндиди Уилфред из команды Лестер опасно играет. Чуть не пострадал Лансини Мануэль.
26'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
26'
Ндиди Уилфред отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Марез Рияд из команды Лестер делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Кэрролл Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой справа.
25'
Куйяте Шейку выбил мяч на угловой.
25'
Дринкуотер Дэнни из команды Лестер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Удар от ворот произведет Лестер
24'
Айю Андре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
22'
Варди Джейми наказан за толчок Обьянг Педро
Угловой
22'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой справа.
22'
Фонте Жозе выбил мяч на угловой.
22'
Окадзаки Синджи бьет и мяч от рикошета проходит мимо
21'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лансини Мануэль отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
20'
Дринкуотер Дэнни из команды Лестер делает подножку. Антонио Майкл заработал фол.
20'
Хут Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает навес
19'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес
18'
Рид Уинстон получил травму и заменен. Снодграсс Роберт выходит на поле.
Травма, повреждение
18'
Рид Уинстон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
16'
Рид Уинстон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Удар от ворот произведет Лестер
14'
Куйяте Шейку бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
Офсайд
11'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм в офсайде
10'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
10'
Кэрролл Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает подножку. Олбрайтон Марк заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
9'
Олбрайтон Марк из команды Лестер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Олбрайтон Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хут Роберт из клуба "Лестер" отправил мяч головой в ворота.
7'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес
Фол, нарушение
7'
Рид Уинстон из команды Вест Хэм делает подножку. Окадзаки Синджи заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Варди Джейми сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Марез Рияд отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
3'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
3'
Кэрролл Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой справа.
3'
Обьянг Педро выбил мяч на угловой.
3'
Марез Рияд на финте ушёл от оппонента.
1'
Удар от ворот произведет Лестер
1'
Антонио Майкл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:3 Лестер
Вест Хэм
36.1% (75)
Ничья:
38% (79)
Лестер
26% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.1% (71)
Вест Хэм:
21.6% (45)
Лестер:
15.4% (32)
Вест Хэм:
10.1% (21)
Лестер:
5.3% (11)
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