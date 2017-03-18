Второй тайм

- Вот и всё! Прозвучал финальный свисток.

90' МОМЕНТ! Ислам Слимани вырвался на рандеву с Рэндолфом, которого в итоге не сумел один в один обыграть. Есть ещё шанс у "молотобойцев".

90' Эдимилсон Фернандес из-за пределов штрафной низом пробил по воротам Шмейхеля – Роберт Хут в подкате блокировал удар.

90' Ахмед Муса мог сейчас вырваться к чужим воротам, опередил бывшего игрока московского ЦСКА голкипер "Вест Хэма" Даррен Рэндолф.

90' ОПАСНО! Со штрафного в стенку пробил Снодграсс, после чего мяч отскочил на линию вратарской к Кэрроллу, Эндрю бил в упор по воротам, но Каспер Шмейхель среагировал на удар, отбив мяч рукой.

90' Недалеко от своей штрафной Дэнни Дринкуотер с фолом остановил Снодграсса.

90' К основному времени матча добавлено шесть минут!

89' Последовала подача от Байрама на дальний угол вратарской на Кэрролла, Эндрю принял мяч, но пробить сильно не удалось форварду "Вест Хэма" – Беналуань сыграл на вынос.

88' Контролирует мяч "Вест Хэм" в концовке игры, обороняется "Лестер", не забывая о контратаках.

87' Замена состоялась у гостей: вместо Рияда Мареза вышел на поле Бенджамин Чилвел.

86' Вернулся всё-таки на поле Беналуань, немного остаётся до окончания встречи.

85' Затянулась пауза в игре. Возможно, что замена потребуется центральному защитнику "лис".

83' Эндрю Кэрролл наскочил на Беналуаня, Йоан получил небольшую травму в итоге, что-то с рукой у защитника "Лестера".

82' Снодграсс навесил точно на Кэрролла с углового, Эндрю перевёл мяч во вратарскую, где чудом не забил Куйяте, которому помешал один из игроков "Лестера".

81' Майкл Антонио на фланге здорово на финте ушёл от Фухса, подал в штрафную, откуда Ндиди отправил мяч на угловой.

80' Йоан Беналуань на фланг убежал за Кэрроллом, помешав пройти дальше Эндрю и выбив мяч в аут.

78' МОМЕНТ! Андре Айю вырвался на чужие ворота, мог сравнивать счёт ганец, но пробил выше ворот Шмейхеля.

77' ОПАСНО! Масуаку на дальний угол вратарской навесил, Эндрю Кэрролл пробил акцентировано головой по воротам Шмейхеля, Каспер из самого угла вытащил мяч.

76' Двойная замена сразу от Крэйга Шекспира: ушли Джейми Варди и Синджи Окадзаки, вступили в игру Ислам Слимани и Ахмед Муса.

74' Продолжает давить "Вест Хэм", а времени у хозяев остаётся не так много, чтобы отыграться.

73' Славен Билич последнюю замену в игре произвёл: покинул поле Арон Крессуэлл, появился Артур Масуаку.

71' Уилфред Ндиди рядом со своей штрафной на фланге завалил всё-таки на газон Майкла Антонио. Рефери дал свисток в пользу "молотобойцев".

70' Рияд Марез попытался расшатать на финтах Куйяте, но Шейку не поддался, отобрав снаряд без нарушения правил.

68' Всей командой отошёл назад "Лестер". Сейчас главное не пропустить подопечным Крэйга Шекспира.

67' Вторая вынужденная замена в составе "Вест Хэма": вместо Обьянга на поле вышел Эдимилсон Фернандес. Здоровья пожелаем Педро!

66' Обьянг не сможет продолжить игру, на носилках унесли Педро. Вскоре узнаем, кто появится вместо Обьянга.

65' Педро Обьянг получил травму после его фола на Марезе, потребовалась медицинская помощь игроку "Вест Хэма".

63' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! АЙЮ!!!

"Вест Хэм" снова уменьшил разрыв в счёте! С корнера Лансини навесил на дальний угол вратарской, откуда Кэрролл скинул мяч во вратарскую точно на Айю, и Андре головой перевёл снаряд в ворота "Лестера", Шмейхель не справился с ударом ганца.

62' ОПАСНО! Мануэль Лансини пытался закрутить мяч в ближнюю девятку, Каспер Шмейхель перевёл снаряд на угловой в прыжке.

60' Синджи Окадзаки оттолкнул от мяча Мануэля Лансини, хоть "молотобоец" и не упал, рефери всё равно назначил штрафной в пользу хозяев.

59' МОМЕНТ! Рияд Марез пас в разрез отдал на ход Варди, Джейми пытался перебросить мяч через Рэндолфа, вышедшего на него, но в итоге форвард "Лестера" в ворота "Вест Хэма" не попал.

57' Педро Обьянг непонятную подачу выполнил на фланг Байраму, намного выше Сэма полетел снаряд в аут.

56' Дэнни Дринкуотер в середине поля грубовато сыграл против Снодграсса, судья показал жёлтую карточку полузащитнику "Лестера".

54' Пока не получается акцентированную атаку создать "молотобойцам", в обороне всё контролирует "Лестер".

53' Роберт Снодграсс с угла штрафной забрасывал снаряд во вратарскую, опередил Шмейхель Андре Айю, забрав мяч в руки.

52' "Лестер" контролирует мяч на чужой половине поля, пробуя давить на соперника.

51' Крессуэлл с фланга пытался навесить в штрафную, но его подачу заблокировал Дэнни Симпсон.

49' Беналуань с середины поля попытался перебросить мяч через Рэндолфа, но Даррен на месте.

48' Шейку Куйяте заехал сзади по ногам Джейми Варди, мог и карточку показать рефери, но не стал.

47' Йоан Беналуань в середине поля повалил на газон Майкла Антонио, это фол.