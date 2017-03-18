Стадион: Лондон Зрители: 56979
0:1
5' ГолМарез Рияд
0:2
7' ГолХут Роберт
1:2
20' ГолЛансини Мануэль
1:3
38' ГолВарди Джейми
56' Желтая карточкаДринкуотер Дэнни
2:3
63' ГолАйю Андре
Новости после матча
-
"Лестер" в непростом матче в гостях обыграл "Вест Хэм" и одержал уже третью победу подряд в английской Премьер-лиге. С вами был Михаил Горяйнов. До новых встреч!
Второй тайм
-
Вот и всё! Прозвучал финальный свисток.
90'
МОМЕНТ! Ислам Слимани вырвался на рандеву с Рэндолфом, которого в итоге не сумел один в один обыграть. Есть ещё шанс у "молотобойцев".
90'
Эдимилсон Фернандес из-за пределов штрафной низом пробил по воротам Шмейхеля – Роберт Хут в подкате блокировал удар.
90'
Ахмед Муса мог сейчас вырваться к чужим воротам, опередил бывшего игрока московского ЦСКА голкипер "Вест Хэма" Даррен Рэндолф.
90'
ОПАСНО! Со штрафного в стенку пробил Снодграсс, после чего мяч отскочил на линию вратарской к Кэрроллу, Эндрю бил в упор по воротам, но Каспер Шмейхель среагировал на удар, отбив мяч рукой.
90'
Недалеко от своей штрафной Дэнни Дринкуотер с фолом остановил Снодграсса.
90'
К основному времени матча добавлено шесть минут!
89'
Последовала подача от Байрама на дальний угол вратарской на Кэрролла, Эндрю принял мяч, но пробить сильно не удалось форварду "Вест Хэма" – Беналуань сыграл на вынос.
88'
Контролирует мяч "Вест Хэм" в концовке игры, обороняется "Лестер", не забывая о контратаках.
87'
Замена состоялась у гостей: вместо Рияда Мареза вышел на поле Бенджамин Чилвел.
86'
Вернулся всё-таки на поле Беналуань, немного остаётся до окончания встречи.
85'
Затянулась пауза в игре. Возможно, что замена потребуется центральному защитнику "лис".
83'
Эндрю Кэрролл наскочил на Беналуаня, Йоан получил небольшую травму в итоге, что-то с рукой у защитника "Лестера".
82'
Снодграсс навесил точно на Кэрролла с углового, Эндрю перевёл мяч во вратарскую, где чудом не забил Куйяте, которому помешал один из игроков "Лестера".
81'
Майкл Антонио на фланге здорово на финте ушёл от Фухса, подал в штрафную, откуда Ндиди отправил мяч на угловой.
80'
Йоан Беналуань на фланг убежал за Кэрроллом, помешав пройти дальше Эндрю и выбив мяч в аут.
78'
МОМЕНТ! Андре Айю вырвался на чужие ворота, мог сравнивать счёт ганец, но пробил выше ворот Шмейхеля.
77'
ОПАСНО! Масуаку на дальний угол вратарской навесил, Эндрю Кэрролл пробил акцентировано головой по воротам Шмейхеля, Каспер из самого угла вытащил мяч.
76'
Двойная замена сразу от Крэйга Шекспира: ушли Джейми Варди и Синджи Окадзаки, вступили в игру Ислам Слимани и Ахмед Муса.
74'
Продолжает давить "Вест Хэм", а времени у хозяев остаётся не так много, чтобы отыграться.
73'
Славен Билич последнюю замену в игре произвёл: покинул поле Арон Крессуэлл, появился Артур Масуаку.
71'
Уилфред Ндиди рядом со своей штрафной на фланге завалил всё-таки на газон Майкла Антонио. Рефери дал свисток в пользу "молотобойцев".
70'
Рияд Марез попытался расшатать на финтах Куйяте, но Шейку не поддался, отобрав снаряд без нарушения правил.
68'
Всей командой отошёл назад "Лестер". Сейчас главное не пропустить подопечным Крэйга Шекспира.
67'
Вторая вынужденная замена в составе "Вест Хэма": вместо Обьянга на поле вышел Эдимилсон Фернандес. Здоровья пожелаем Педро!
66'
Обьянг не сможет продолжить игру, на носилках унесли Педро. Вскоре узнаем, кто появится вместо Обьянга.
65'
Педро Обьянг получил травму после его фола на Марезе, потребовалась медицинская помощь игроку "Вест Хэма".
63'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! АЙЮ!!!
"Вест Хэм" снова уменьшил разрыв в счёте! С корнера Лансини навесил на дальний угол вратарской, откуда Кэрролл скинул мяч во вратарскую точно на Айю, и Андре головой перевёл снаряд в ворота "Лестера", Шмейхель не справился с ударом ганца.
"Вест Хэм" снова уменьшил разрыв в счёте! С корнера Лансини навесил на дальний угол вратарской, откуда Кэрролл скинул мяч во вратарскую точно на Айю, и Андре головой перевёл снаряд в ворота "Лестера", Шмейхель не справился с ударом ганца.
62'
ОПАСНО! Мануэль Лансини пытался закрутить мяч в ближнюю девятку, Каспер Шмейхель перевёл снаряд на угловой в прыжке.
60'
Синджи Окадзаки оттолкнул от мяча Мануэля Лансини, хоть "молотобоец" и не упал, рефери всё равно назначил штрафной в пользу хозяев.
59'
МОМЕНТ! Рияд Марез пас в разрез отдал на ход Варди, Джейми пытался перебросить мяч через Рэндолфа, вышедшего на него, но в итоге форвард "Лестера" в ворота "Вест Хэма" не попал.
57'
Педро Обьянг непонятную подачу выполнил на фланг Байраму, намного выше Сэма полетел снаряд в аут.
56'
Дэнни Дринкуотер в середине поля грубовато сыграл против Снодграсса, судья показал жёлтую карточку полузащитнику "Лестера".
54'
Пока не получается акцентированную атаку создать "молотобойцам", в обороне всё контролирует "Лестер".
53'
Роберт Снодграсс с угла штрафной забрасывал снаряд во вратарскую, опередил Шмейхель Андре Айю, забрав мяч в руки.
52'
"Лестер" контролирует мяч на чужой половине поля, пробуя давить на соперника.
51'
Крессуэлл с фланга пытался навесить в штрафную, но его подачу заблокировал Дэнни Симпсон.
49'
Беналуань с середины поля попытался перебросить мяч через Рэндолфа, но Даррен на месте.
48'
Шейку Куйяте заехал сзади по ногам Джейми Варди, мог и карточку показать рефери, но не стал.
47'
Йоан Беналуань в середине поля повалил на газон Майкла Антонио, это фол.
46'
Второй тайм стартовал!
Второй тайм
Первый тайм
-
Прозвучал свисток на перерыв. "Лестер" в гостях переигрывает "Вест Хэм". Перерыв.
45'
Жозе Фонте мяч вперёд забросил на Кэрролла, Эндрю в касание дальше переводил на Антонио, но Майкл не дотянулся до снаряда.
45'
Мануэль Лансини с углового закручивал мяч в сторону вратарской, Каспер Шмейхель кулаками отбил снаряд подальше.
45'
Атакующие игроки "Лестера" устроили прессинг на половине поля соперника, пока безуспешно.
45'
Четыре минуты компенсировал рефери к первому тайму.
44'
Марк Олбрайтон с левого фланга сместился в штрафную площадь, после чего попытался закрутить мяч в дальний угол, но снаряд сошёл с его ноги и улетел в сторону трибун.
43'
Лансини со стандарта выполнил подачу в штрафную "Лестера", откуда выбил снаряд Роберт Хут.
42'
Дэнни Симпсон оттолкнул от мяча Майкла Антонио, рефери заметил фол и дал свисток.
41'
Мануэль Лансини из-за пределов штрафной гостей нанёс довольно опасный удар по воротам Шмейхеля – рядом со штангой.
40'
Чемпионскую игру показывает "Лестер", который сейчас находится на пятнадцатом месте в турнирной таблице.
38'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! ВАРДИ!!!
"Лестер" снова оторвался от "молотобойцев". Марез с корнера навесил во вратарскую, где мяч метался от одного игрока к другому, в итоге Джейми Варди оказался проворнее всех, поразив ворота Даррена Рэндолфа.
"Лестер" снова оторвался от "молотобойцев". Марез с корнера навесил во вратарскую, где мяч метался от одного игрока к другому, в итоге Джейми Варди оказался проворнее всех, поразив ворота Даррена Рэндолфа.
38'
Очередной угловой заработали гости. У мяча сразу двое: Рияд Марез и Марк Олбрайтон.
37'
Снодграсс выполнил заброс в сторону Кэрролла, Эндрю было тяжело попасть по воротам, поэтому получилось неточно. От ворот будет вводить мяч в игру Каспер Шмейхель.
36'
Роберт Хут, пытаясь сыграть в мяч, зацепил ногу Андре Айю, штрафной в пользу "Вест Хэма" назначил арбитр.
35'
Снова атака через левый фланг от "Вест Хэма", Кэрролл слева оказался, подал на район вратарской, откуда пробил мимо цели Майкл Антонио.
34'
С левого фланга Арон Крессуэлл навешивал на центр штрафной, где немного Айю пробить точно помешал Снодграсс.
33'
Марк Олбрайтон в центральном круге заехал сзади по ногам Роберту Снодграссу, потом ещё и помешал разыграть штрафной. Без карточки здесь обошлось.
32'
Куйяте на ход Антонио мяч закинул, Майкл принял снаряд, отдал пас дальше на Кэрролла, который даже забить сумел, но гол не засчитан, так как в офсайде находился Антонио.
31'
Марк Олбрайтон закручивал мяч с фланга в чужую вратарскую, Синджи Окадзаки немного не дотянулся до снаряда, который прилетел точно в руки Рэндолфу.
30'
Майкл Антонио попытался раскачать Беналуаня, ушёл в сторону и пробил в ближний угол – Каспер Шмейхель на месте.
29'
С правого фланга Роберт Снодграсс выполнил подачу в штрафную "Лестера", откуда на вынос сыграл Роберт Хут.
28'
В середине поля Куйяте жёстко сыграл против Окадзаки, врезавшись сзади в японца.
26'
Уилфред Ндиди в борьбе за верховой мяч с Лансини попал локтем по голове Мануэлю, это фол.
25'
Марк Олбрайтон подавал на ближний угол вратарской, где выше всех выпрыгнул Эндрю Кэрролл, выбив головой мяч за пределы своей штрафной.
24'
Андре Айю пытался пройти по центру, после чего сместился чуть правее и пробил, но в створ ворот Шмейхеля не попал.
23'
Кристиан Фухс делал передачу на Олбрайтона, но получилось слишком сильно, мяч прилетел к Даррену Рэндолфу.
21'
Джейми Варди в чужой штрафной завалил на газон Педро Обьянга, рефери заметил нарушение и свистнул.
20'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! ЛАНСИНИ!!!
"Вест Хэм" вернулся в игру! Мануэль Лансини блестяще пробил со штрафного, обведя стенку и попав точно в девятку. Без шансов для Шмейхеля, который даже за мячом не дёрнулся.
"Вест Хэм" вернулся в игру! Мануэль Лансини блестяще пробил со штрафного, обведя стенку и попав точно в девятку. Без шансов для Шмейхеля, который даже за мячом не дёрнулся.
19'
Дэнни Дринкуотер пошёл в опасный подкат около своей штрафной против Майкла Антонио. Рефери дал свисток в пользу "Вест Хэма".
18'
Вот и замена: вместо Уинстона Рида вышел на поле Роберт Снодграсс. Решил Славен Билич атакующего игрока выпустить. А Риду пожелаем здоровья!
16'
Рид покинул поля с помощью медицинской бригады. Замена произойдёт у хозяев.
15'
Джеймс Коллинз стал активно разминаться. Похоже, что потребуется замена.
14'
На ровном месте дёрнул мышцу Уинстон Рид. Потребуется медицинская помощь капитану "Вест Хэма".
12'
Куйяте решился на дальний удар по воротам Каспера Шмейхеля – совсем неточно.
11'
Успокоилась игра. "Лестер" отдал инициативу сопернику, "Вест Хэм" никак не может перейти на чужую половину поля.
10'
Майкл Антонио после подачи от Рида оказался в положении "вне игры".
9'
Блестящее начало! Яркий и акцентированный футбол в атаку демонстрирует "Лестер".
7'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ХУТ!!!
"Лестер" удвоил счёт в игре! Хитро разыграли гости штрафной, Марез покатил на Олбрайтона, Марк забросил снаряд в чужую штрафную, Роберт Хут головой направил мяч в угол ворот Рэндолфа.
"Лестер" удвоил счёт в игре! Хитро разыграли гости штрафной, Марез покатил на Олбрайтона, Марк забросил снаряд в чужую штрафную, Роберт Хут головой направил мяч в угол ворот Рэндолфа.
6'
Откровенно давит "Лестер", совсем ничего пока не получается у "Вест Хэма".
5'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! МАРЕЗ!!!
"Лисы" открыли счёт! Рияд Марез закручивал мяч в сторону линии вратарской, где ни Варди, ни Окадзаки до мяча не достали, в итоге снаряд залетел в ворота Рэндолфа.
"Лисы" открыли счёт! Рияд Марез закручивал мяч в сторону линии вратарской, где ни Варди, ни Окадзаки до мяча не достали, в итоге снаряд залетел в ворота Рэндолфа.
4'
"Лестер" завладел мячом, пытаясь прорваться сквозь плотную оборону соперника.
3'
Марк Олбрайтон навесил на район одиннадцатиметровой отметки, откуда выбил мяч подальше Уинстон Рид.
2'
Корнер заработали "лисы", отправился исполнять Олбрайтон.
1'
Матч начался! С центра поля разыграли мяч футболисты "Лестера".
Первый тайм
-
Хозяева сегодня сыграют в бордово-белом, гости – в синем.
Капитаны команд: Уинстон Рид у "Вест Хэма" и Каспер Шмейхель у "Лестера" соответственно.
Капитаны команд: Уинстон Рид у "Вест Хэма" и Каспер Шмейхель у "Лестера" соответственно.
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Составы команд находятся в одноимённой вкладке.
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Приветствую всех поклонников футбола!
Рад предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча английской Премьер-лиги: "Вест Хэм" – "Лестер". Комментировать встречу для вас буду я, Михаил Горяйнов.
Рад предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча английской Премьер-лиги: "Вест Хэм" – "Лестер". Комментировать встречу для вас буду я, Михаил Горяйнов.
Новости матча
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Снодграсс Роберт наказан за толчок Шмейхель Каспер
95'
Слимани Ислам не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
95'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
95'
Фернандес Эдимилсон нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает подножку. Муса Ахмед заработал фол.
93'
Слимани Ислам из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Кэрролл Эндрю не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
91'
Снодграсс Роберт исполняет штрафной удар, но его блокируют
90'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает подножку. Айю Андре заработал фол.
90'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
89'
Кэрролл Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает навес
88'
88'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
87'
Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
87'
86'
Тактическая замена. Марез Рияд уходит с поля и его заменяет Чилвел Бенджамин
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Беналуань Йоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Кэрролл Эндрю наказан за толчок Беналуань Йоан
83'
Кэрролл Эндрю попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
Куйяте Шейку нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
82'
82'
Ндиди Уилфред выбил мяч на угловой.
82'
81'
Шмейхель Каспер вышел из ворот и забрал мяч.
81'
81'
Фухс Кристиан выбил мяч на угловой.
81'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 56979 болельщиков
80'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
78'
78'
Айю Андре имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
78'
Масуаку Артур нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
77'
77'
77'
Кэрролл Эндрю нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
Тактическая замена. Варди Джейми уходит с поля и его заменяет Слимани Ислам
76'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Муса Ахмед
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
74'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
74'
73'
Дринкуотер Дэнни выбил мяч на угловой.
73'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает навес
72'
72'
72'
72'
Тактическая замена. Крессуэлл Арон уходит с поля и его заменяет Масуаку Артур
72'
Окадзаки Синджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает подножку. Антонио Майкл заработал фол.
71'
Варди Джейми из команды Лестер делает подножку. Айю Андре заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
68'
68'
Марез Рияд нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Варди Джейми из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Игрок из команды Лестер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
[player1] из команды [team] делает подножку. Дринкуотер Дэнни заработал фол.
67'
Хут Роберт из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Обьянг Педро получил травму и заменен. Фернандес Эдимилсон выходит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Обьянг Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает подножку. Марез Рияд заработал фол.
63'
Кэрролл Эндрю сделал результативную передачу.
63'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
63'
63'
Лансини Мануэль исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
62'
Окадзаки Синджи блокирует соперника. Лансини Мануэль заработал своей команде штрафной.
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
59'
Варди Джейми имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
59'
Марез Рияд из команды Лестер делает передачу за спину защитников.
57'
57'
56'
Дринкуотер Дэнни получает желтую карточку.
56'
Дринкуотер Дэнни совершает грубый фол. Куйяте Шейку был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Шмейхель Каспер вышел из ворот и забрал мяч.
54'
54'
53'
53'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
53'
52'
Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Беналуань Йоан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
49'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает подножку. Варди Джейми заработал фол.
49'
49'
48'
Беналуань Йоан наказан за толчок Антонио Майкл
48'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает подножку. Окадзаки Синджи заработал фол.
47'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
47'
47'
47'
Симпсон Дэнни выбил мяч на угловой.
47'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
Олбрайтон Марк бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
44'
Олбрайтон Марк из команды Лестер разыграл угловой с левого угла.
43'
Обьянг Педро выбил мяч на угловой.
43'
Варди Джейми на финте ушёл от оппонента.
43'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Симпсон Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Симпсон Дэнни из команды Лестер делает подножку. Антонио Майкл заработал фол.
41'
41'
Лансини Мануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
38'
Ндиди Уилфред сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Варди Джейми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Ндиди Уилфред нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
38'
Крессуэлл Арон выбил мяч на угловой.
38'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Марез Рияд из команды Лестер делает пас партнеру.
38'
38'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
37'
Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Хут Роберт из команды Лестер делает подножку. Айю Андре заработал фол.
36'
36'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
36'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
34'
34'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает подножку. Снодграсс Роберт заработал фол.
32'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм в офсайде
31'
Рэндолф Даррен вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Антонио Майкл бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
29'
29'
28'
Куйяте Шейку наказан за толчок Окадзаки Синджи
28'
Окадзаки Синджи наказан за толчок Крессуэлл Арон
27'
Ндиди Уилфред из команды Лестер опасно играет. Чуть не пострадал Лансини Мануэль.
26'
26'
Ндиди Уилфред отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Марез Рияд из команды Лестер делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
25'
25'
Куйяте Шейку выбил мяч на угловой.
25'
Дринкуотер Дэнни из команды Лестер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
24'
Айю Андре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Варди Джейми наказан за толчок Обьянг Педро
22'
22'
Фонте Жозе выбил мяч на угловой.
22'
Окадзаки Синджи бьет и мяч от рикошета проходит мимо
21'
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лансини Мануэль отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Дринкуотер Дэнни из команды Лестер делает подножку. Антонио Майкл заработал фол.
20'
20'
19'
19'
18'
Рид Уинстон получил травму и заменен. Снодграсс Роберт выходит на поле.
18'
Рид Уинстон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
16'
Рид Уинстон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
14'
Куйяте Шейку бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
11'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм в офсайде
10'
10'
10'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает подножку. Олбрайтон Марк заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
9'
Олбрайтон Марк из команды Лестер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Олбрайтон Марк сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хут Роберт из клуба "Лестер" отправил мяч головой в ворота.
7'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес
7'
Рид Уинстон из команды Вест Хэм делает подножку. Окадзаки Синджи заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Варди Джейми сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Марез Рияд отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
3'
3'
3'
3'
Обьянг Педро выбил мяч на угловой.
3'
Марез Рияд на финте ушёл от оппонента.
1'
1'
Антонио Майкл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:3 Лестер
Вест Хэм
36.1% (75)
Ничья:
38% (79)
Лестер
26% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.1% (71)
2:1 Вест Хэм:
21.6% (45)
1:2 Лестер:
15.4% (32)
1:0 Вест Хэм:
10.1% (21)
0:1 Лестер:
5.3% (11)
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