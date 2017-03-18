Стадион: Гудисон Парк Зрители: 39248
1:0
9' ГолКалверт-Льюин Доминик
63' Желтая карточкаУильямс Эшли
73' Красная карточкаХаддлстоун Том
2:0
78' ГолВаленсия Эннер
79' Желтая карточкаБэрри Гарет
3:0
90' ГолЛукаку Ромелу
4:0
90' ГолЛукаку Ромелу
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
Баркли Росс из команды Эвертон. Это Магир Гарри заработал фол.
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Лукаку Ромелу!
94'
Магир Гарри ошибается в защите.
93'
93'
Баркли Росс из команды Эвертон в офсайде
91'
Валенсия Эннер сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лукаку Ромелу записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Валенсия Эннер из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Бэрри Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Уильямс Эшли выбил мяч на угловой.
88'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес
88'
Баркли Росс из команды Эвертон опасно играет. Чуть не пострадал Раноккия Андреа.
88'
87'
87'
87'
86'
86'
Тактическая замена. Маркович Лазар уходит с поля и его заменяет Эль-Мухамади Ахмед
86'
Бэрри Гарет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Баркли Росс из команды Эвертон делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 39248 болельщиков
84'
84'
83'
83'
Коулмэн Шеймус выбил мяч на угловой.
83'
83'
Гросицки Камил из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Тактическая замена. Эрнандес Абель уходит с поля и его заменяет Диоманде Адама
81'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает подножку. Клукас Сэм заработал фол.
81'
Валенсия Эннер из команды Эвертон делает подножку. Маркович Лазар заработал фол.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Бэрри Гарет получает желтую карточку.
79'
Бэрри Гарет из команды Эвертон делает подножку. Маркович Лазар заработал фол.
78'
Лукаку Ромелу сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Валенсия Эннер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
78'
77'
Тактическая замена. Дэйвис Том уходит с поля и его заменяет Валенсия Эннер
76'
76'
76'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити разыграл угловой с правого угла.
75'
Мори Рамиро выбил мяч на угловой.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
74'
73'
УДАЛЕНИЕ! Хаддлстоун Том получил жёлтую карточку и покинул поле.
73'
Хаддлстоун Том совершает грубый фол. Гуэйе Идрисса был жертвой
72'
72'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити наносит неточный удар с лета
72'
72'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон опасно играет. Чуть не пострадал Клукас Сэм.
71'
Баркли Росс из команды Эвертон делает подножку. Раноккия Андреа заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
70'
70'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает навес
69'
68'
68'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон бьет головой мимо ворот
67'
Бэрри Гарет из команды Эвертон подал угловой справа.
66'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Тактическая замена. Дэвис Кёртис уходит с поля и его заменяет Гросицки Камил
64'
Магир Гарри из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Дэйвис Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Робертсон Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Уильямс Эшли получает желтую карточку.
63'
Уильямс Эшли блокирует соперника. Маркович Лазар заработал своей команде штрафной.
62'
62'
Дэвис Кёртис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бэрри Гарет из команды Эвертон подал угловой справа.
62'
Лукаку Ромелу бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
61'
Роблес Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дэвис Кёртис из команды Халл Сити делает навес
60'
60'
60'
Баркли Росс из команды Эвертон делает подножку. Хаддлстоун Том заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
59'
Баркли Росс нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
Мори Рамиро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Якупович Элдин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
57'
57'
Клукас Сэм из команды Халл Сити делает подножку. Дэйвис Том заработал фол.
57'
56'
Тактическая замена. Калверт-Льюин Доминик уходит с поля и его заменяет Мори Рамиро
55'
55'
Лукаку Ромелу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
54'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
54'
53'
Лукаку Ромелу выбил мяч на угловой.
53'
53'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
Роблес Жоэль вышел из ворот и забрал мяч.
50'
49'
48'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
47'
47'
Бэйнс Лейтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон в офсайде
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
44'
43'
43'
43'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает навес
43'
Баркли Росс из команды Эвертон разыграл угловой с левого угла.
43'
Робертсон Эндрю выбил мяч на угловой.
42'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает пас партнеру.
42'
41'
Бэйнс Лейтон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает подножку. Дэйвис Том заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
40'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бэйнс Лейтон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает подножку. Коулмэн Шеймус заработал фол.
39'
39'
38'
Клукас Сэм имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
38'
Уильямс Эшли ошибается в защите.
37'
37'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает навес
37'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бэрри Гарет из команды Эвертон делает навес
35'
Дэйвис Том из команды Эвертон остановил атаку, перехватив мяч.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
34'
Уильямс Эшли пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Бэрри Гарет из команды Эвертон делает навес
33'
Бэрри Гарет из команды Эвертон разыграл угловой с правого угла.
33'
Хаддлстоун Том выбил мяч на угловой.
33'
32'
31'
Баркли Росс из команды Эвертон в офсайде
31'
Бэрри Гарет из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
31'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон разыграл угловой с правого угла.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
30'
Шнайдерлин Морган получил травму и заменен. Бэрри Гарет выходит на поле.
30'
Шнайдерлин Морган получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
29'
Шнайдерлин Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
27'
26'
26'
Клукас Сэм из команды Халл Сити делает навес
26'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити подал угловой справа.
25'
Н'Диайе Альфред бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
24'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон в офсайде
24'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
23'
22'
Дэйвис Том из команды Эвертон бьет головой мимо ворот
22'
21'
Баркли Росс нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает пас партнеру.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
Раноккия Андреа из команды Халл Сити. Это Калверт-Льюин Доминик заработал фол.
19'
Баркли Росс из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
16'
Лукаку Ромелу нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
14'
13'
Маркович Лазар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
12'
Баркли Росс из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Коулмэн Шеймус попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
9'
Дэйвис Том сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Калверт-Льюин Доминик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает отличный пас
9'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
8'
7'
5'
Дэвис Кёртис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
5'
Баркли Росс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает подножку. Дэйвис Том заработал фол.
4'
3'
Абель Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Маркович Лазар из команды Халл Сити делает пас партнеру.
3'
2'
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Халл Сити". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 4:0 Халл Сити
Эвертон
97% (194)
Ничья:
3% (6)
Халл Сити
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Эвертон:
40.5% (81)
2:1 Эвертон:
24% (48)
1:0 Эвертон:
18.5% (37)
3:1 Эвертон:
8.5% (17)
3:0 Эвертон:
3% (6)
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