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Стадион: Зрители: 39248
Эвертон
4:0
Конец матча
Халл Сити
0'
1:0
9' Гол
Калверт-Льюин Доминик
63' Желтая карточка
Уильямс Эшли
73' Красная карточка
Хаддлстоун Том
2:0
78' Гол
Валенсия Эннер
79' Желтая карточка
Бэрри Гарет
3:0
90' Гол
Лукаку Ромелу
4:0
90' Гол
Лукаку Ромелу
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
94'
Баркли Росс из команды Эвертон. Это Магир Гарри заработал фол.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Лукаку Ромелу!
94'
Магир Гарри ошибается в защите.
93'
Удар от ворот произведет Эвертон

Фол, нарушение
93'
Баркли Росс из команды Эвертон в офсайде
91'
Валенсия Эннер сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лукаку Ромелу записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Валенсия Эннер из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Бэрри Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Гросицки Камил из команды Халл Сити подал угловой слева.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Уильямс Эшли выбил мяч на угловой.
88'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес
Фол, нарушение
88'
Баркли Росс из команды Эвертон опасно играет. Чуть не пострадал Раноккия Андреа.
88'
Раноккия Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес
87'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
86'
Удар от ворот произведет Халл Сити
86'
Тактическая замена. Маркович Лазар уходит с поля и его заменяет Эль-Мухамади Ахмед
86'
Бэрри Гарет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Баркли Росс из команды Эвертон делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 39248 болельщиков
84'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Гросицки Камил из команды Халл Сити подал угловой слева.
83'
Коулмэн Шеймус выбил мяч на угловой.
Угловой
83'
Гросицки Камил из команды Халл Сити подал угловой слева.
83'
Гросицки Камил из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Тактическая замена. Эрнандес Абель уходит с поля и его заменяет Диоманде Адама
Фол, нарушение
81'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает подножку. Клукас Сэм заработал фол.
Фол, нарушение
81'
Валенсия Эннер из команды Эвертон делает подножку. Маркович Лазар заработал фол.
80'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
79'
Бэрри Гарет получает желтую карточку.
Фол, нарушение
79'
Бэрри Гарет из команды Эвертон делает подножку. Маркович Лазар заработал фол.
78'
Лукаку Ромелу сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Валенсия Эннер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
78'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Дэйвис Том уходит с поля и его заменяет Валенсия Эннер
76'
Удар от ворот произведет Эвертон
76'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
75'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити разыграл угловой с правого угла.
75'
Мори Рамиро выбил мяч на угловой.
75'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Удар от ворот произведет Халл Сити
74'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес
73'
УДАЛЕНИЕ! Хаддлстоун Том получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
73'
Хаддлстоун Том совершает грубый фол. Гуэйе Идрисса был жертвой
72'
Удар от ворот произведет Эвертон
72'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити наносит неточный удар с лета
72'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити делает навес
Фол, нарушение
72'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон опасно играет. Чуть не пострадал Клукас Сэм.
Фол, нарушение
71'
Баркли Росс из команды Эвертон делает подножку. Раноккия Андреа заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает навес
69'
Удар от ворот произведет Эвертон
68'
Удар от ворот произведет Халл Сити
68'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон бьет головой мимо ворот
Угловой
67'
Бэрри Гарет из команды Эвертон подал угловой справа.
66'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Тактическая замена. Дэвис Кёртис уходит с поля и его заменяет Гросицки Камил
64'
Магир Гарри из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Дэйвис Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Робертсон Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Уильямс Эшли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Уильямс Эшли блокирует соперника. Маркович Лазар заработал своей команде штрафной.
62'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Дэвис Кёртис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Бэрри Гарет из команды Эвертон подал угловой справа.
62'
Лукаку Ромелу бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
61'
Роблес Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дэвис Кёртис из команды Халл Сити делает навес
60'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
Фол, нарушение
60'
Баркли Росс из команды Эвертон делает подножку. Хаддлстоун Том заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
59'
Баркли Росс нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Удар от ворот произведет Халл Сити
58'
Мори Рамиро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Якупович Элдин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
57'
Баркли Росс из команды Эвертон делает навес
Фол, нарушение
57'
Клукас Сэм из команды Халл Сити делает подножку. Дэйвис Том заработал фол.
57'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Калверт-Льюин Доминик уходит с поля и его заменяет Мори Рамиро
55'
Удар от ворот произведет Халл Сити
55'
Лукаку Ромелу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
54'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Удар от ворот произведет Эвертон
Угловой
54'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити подал угловой слева.
53'
Лукаку Ромелу выбил мяч на угловой.
Угловой
53'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити подал угловой слева.
53'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
Роблес Жоэль вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити делает навес
49'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
47'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Бэйнс Лейтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
Офсайд
46'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон в офсайде
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Халл Сити
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
44'
Удар от ворот произведет Эвертон
43'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Раноккия Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает навес
Угловой
43'
Баркли Росс из команды Эвертон разыграл угловой с левого угла.
43'
Робертсон Эндрю выбил мяч на угловой.
42'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает пас партнеру.
42'
Удар от ворот произведет Халл Сити
41'
Бэйнс Лейтон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает подножку. Дэйвис Том заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
40'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бэйнс Лейтон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает подножку. Коулмэн Шеймус заработал фол.
39'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Эвертон
38'
Клукас Сэм имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
38'
Уильямс Эшли ошибается в защите.
37'
Удар от ворот произведет Эвертон
37'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает навес
37'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бэрри Гарет из команды Эвертон делает навес
35'
Дэйвис Том из команды Эвертон остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
35'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
34'
Уильямс Эшли пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Бэрри Гарет из команды Эвертон делает навес
Угловой
33'
Бэрри Гарет из команды Эвертон разыграл угловой с правого угла.
33'
Хаддлстоун Том выбил мяч на угловой.
33'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес
32'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
31'
Баркли Росс из команды Эвертон в офсайде
31'
Бэрри Гарет из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
Угловой
31'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон разыграл угловой с правого угла.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
30'
Шнайдерлин Морган получил травму и заменен. Бэрри Гарет выходит на поле.
Травма, повреждение
30'
Шнайдерлин Морган получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
29'
Шнайдерлин Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Удар от ворот произведет Халл Сити
27'
Удар от ворот произведет Халл Сити
26'
Удар от ворот произведет Эвертон
26'
Клукас Сэм из команды Халл Сити делает навес
26'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити подал угловой справа.
25'
Н'Диайе Альфред бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Офсайд
24'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон в офсайде
24'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
23'
Удар от ворот произведет Халл Сити
22'
Дэйвис Том из команды Эвертон бьет головой мимо ворот
22'
Баркли Росс из команды Эвертон делает навес
21'
Баркли Росс нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает пас партнеру.
21'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
20'
Раноккия Андреа из команды Халл Сити. Это Калверт-Льюин Доминик заработал фол.
19'
Баркли Росс из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Лукаку Ромелу нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
14'
Удар от ворот произведет Эвертон
13'
Маркович Лазар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити делает навес
12'
Баркли Росс из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Коулмэн Шеймус попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
9'
Дэйвис Том сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Калверт-Льюин Доминик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает отличный пас
9'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
8'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Халл Сити
5'
Дэвис Кёртис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Баркли Росс из команды Эвертон делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Раноккия Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Баркли Росс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает подножку. Дэйвис Том заработал фол.
4'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Абель Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Маркович Лазар из команды Халл Сити делает пас партнеру.
3'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
2'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Халл Сити". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 4:0 Халл Сити
Эвертон
97% (194)
Ничья:
3% (6)
Халл Сити
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
40.5% (81)
Эвертон:
24% (48)
Эвертон:
18.5% (37)
Эвертон:
8.5% (17)
Эвертон:
3% (6)
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