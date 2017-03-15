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Стадион:
Сток Сити
 
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Челси
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сток Сити - Челси, который состоится 18.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Сток Сити - Челси
Сток Сити
4.4% (4)
Ничья:
12.1% (11)
Челси
83.5% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
29.7% (27)
Челси:
25.3% (23)
Челси:
14.3% (13)
Челси:
9.9% (9)
Ничья:
7.7% (7)
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